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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 15, 18 апреля / Перекрёсток мнений
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№15, 18 апреля 2023 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 12-04-2023 #1[ru]

Сегодня в России День космонавтики! ОЖИДАНИЕ: страна летит в космос. РЕАЛЬНОСТЬ: страна летит в п...Zду. Просто вдумайтесь: за четверть века в руководстве России и в руководстве крупнейших компаний страны не появилось ни одного нового человека. Ни од-но-го. Там сплошь те же люди, что были в 2000-м... В мире за это время произошли колоссальные изменения буквально во всех сферах. А Россией всё так же правят дремучие, отставшие от жизни, агрессивные, несменяемые деды и бабки.

Аноним, 12-04-2023 #2[ru]

Почему надо стоять на страже скреп, постоянно воевать, делать из страны осаждённую крепость, противостоять Западу, нести всем «русский мир», создавать культ вождя, бредить самодержавием и империей и веками «ещё немного терпеть»? Почему нельзя просто нормально жить?

Аноним, 12-04-2023 #3[ru]

«Сегодня в России День космонавтики!» На Колыме, на золотом прииске, Королев выжил случайно. К систематическому недоеданию и цинге, жестоким морозам и изнурительному труду добавился террор уголовников. А спасением для Королева стало то, что он попал в «шарашку» Туполева. В 1965 г., незадолго до смерти великого конструктора, его навестили друзья по туполевской «шарашке». Показывая на охрану у ворот, он, академик, дважды Герой труда, произнёс: «Знаете, ребята, иной раз проснёшься ночью, лежишь и думаешь: вот, может, уже нашёлся кто-нибудь, дал команду – и эти же вежливые охранники нагло войдут сюда и бросят: – А ну, падла, собирайся с вещами!»

Аноним, 12-04-2023 #4[ru]

Ни один человек в Мире не принёс столько пользы для США, как Путин. 1. Подарил им рынок нефти и газа Европы. 2. Держал деньги на Западе. Теперь всё арестовано и ничего уже не вернут. 3. Помог миру забыть пандемию, ограничение прав и левые вакцины. Штаты должны Путина на баксах печатать!

Аноним, 14-04-2023 #6[ru]

23 года у власти! Несколько ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ халявных денег! Все просрано... Китай – «старший брат» и то – неохотно... Зато Украина – враг. Одно хорошо – граница с НАТО увеличилась вдвое. Успех, однако...

Свежий анекдот

Аноним, 13-04-2023 #1[ru]

Вчера, в день космонавтики, никто и не вспомнил об американских астронавтах на МКС. А только представьте: вы заперты в космосе, а за стенкой – паноптикум с долбо***и, иконами и георгиевским лентами. И там что-то постоянно дымит, горит и ломается. Вот каково им?

Перспективы для Тувы: что день грядущий нам готовит?

Аноним, 12-04-2023 #2[ru]

Кто проводит дерусификацию в Туве? С какой целью меняют тувинские названия на еще более тувинские? Заигрывание на национальной теме? Может, надо лучше работать, меньше воровать и меньше пить? Может, надо качественнее формировать правительство и назначать квалифицированные кадры? Если не умеешь этого делать, начинаешь кидать национальные плюшки. Повышая одно, понижаешь другое. Это – аксиома.

Аноним, 12-04-2023 #3[ru]

Имена погибших солдат из Тувы обнаружили на кладбище в Новосибирске, сообщила «Новая Тыва». Издание со ссылкой на местные чаты в Viber передает, что родственники погибших могли не знать об их смерти и о похоронах в чужом городе. «То есть, получается, «доблестное» Министерство обороны во главе с нашим «великим» земляком Шойгу даже не удосуживаются оповестить родственников о гибели солдат. Очевидно, это делается для того, чтобы не платить страховое обеспечение и единовременные пособия родственникам. Иначе почему даже нельзя сообщить о смерти и дать людям похоронить родных на своей земле?» – пишет издание. Часть мобилизованных из Тувы проходила обучение в Новосибирске. Их отравили туда 2 октября, рассказал в своем телеграме глава республики Владислав Ховалыг.

Аноним, 12-04-2023 #5[ru]

https://t.me/boris975/1821 Почему такое дозволяется? Как можно переименовать? Что за бичелдейство идет опять?

Аноним, 13-04-2023 #8[ru]

Такое ощущение, что Бичелдей готовит своего зятя жадного Аяса в губеры.

Аноним, 13-04-2023 #9[ru]

Ого! Дерусификация в Туве? Переименования, что якобы русские названия? Интересные события начинаются от руководителя республики. Жители жили с этими названиями десятками лет, но пришёл новый глава и решил разыгрывать национальную карту?

Аноним, 14-04-2023 #12[ru]

Карашойгу проблеял глобальную тему для Тывы: «Одно село – один продукт!». Точка. Вот и торчит Тыва в точке ягодичной... ха-ха-ха... дебилы...

Аноним, 14-04-2023 #13[ru]

Жадный Аяс националист еще тот!

Коротко

Аноним, 12-04-2023 #2[ru]

«Учительница в Туве жестоко избила двух школьников за плохое поведение» – на родине Шойгу в Туве, которая лидирует по потерям в СВО, учительница отлупила двух учеников прямо на уроке. Но директор попросил не обвинять педагога: дело в том, что у неё без вести пропал сын на фронте. А в Америке вообще негров линчуют!

Аноним, 12-04-2023 #3[ru]

Теперь, за попытки уклониться от смерти за идеалы путинизма следует поражение в правах: полный запрет на выезд за границу, лишение водительских прав, невозможность личного бизнеса (ИП), приобретение жилья, любые кредиты.

Аноним, 13-04-2023 #10[ru]

Депутат Госдумы Нилов заявил, что на СВО в первую очередь нужно призывать, ВНИМАНИЕ!, стритрейсеров и бойцов без правил, которым «некуда деть адреналин». Следующей волной призывайте: учителей, которым некуда деть энергию, а также пенсионеров, которым некуда деть свободное время.

Тёмные делишки Кысыгбая

Аноним, 12-04-2023 #1[ru]

Чаш-оол Чечек из госэкспертизы сидит на откатах от этих раздутых смет, за увеличение смет Кысыгбаи щедро ее отблагодарят. Коррупционную цепочку курирует Брокерт со своей помощницей казашкой Сауле. Круговая порука. А сейчас еще и гражданпроект «купили». Чтобы в будущем проворачивать свои черные махинации со сметами. Вот так воруются миллиарды бюджетных средств.

Аноним, 12-04-2023 #2[ru]

Там сейчас пытаются через госэкспертизу провернуть аферу века! По всем строящимся школам хотят незаконно увеличить сметные стоимости более чем на 500 млн. каждой, путем значительного завышения стоимости оборудования. А Чаш-оол должна все это положительно утвердить. Вопросы у компетентных органов должны возникнуть к Госэкспертизе, госстройзаказу и к Минстрою давным-давно.

Аноним, 12-04-2023 #3[ru]

Касыгбай поставил Чижикова директором гражданпроекта. Жена Чижикова работает в Госэкспертизе, проверяет сметы. Касыгбаю нужно увеличить сметы школ на 750 млн. Идеальный бизнес-кружок. Мошенничества такого масштаба будут похлеще, чем Богусовтаптар, пожалуй.

Аноним, 12-04-2023 #4[ru]

Гер Прокерт поставил задачу увеличить сметы на несколько ярдов. Такого грандиозного шухера, пожалуй, не знала республика еще никогда ранее. Что это? Масштабное расхищение тувинского бюджета? Воровство? А куда смотрят министр внутренних дел, прокурор и начальник ФСБ? Они что, тоже в деле?

Аноним, 12-04-2023 #7[ru]

Угробили единственный проектный институт в Туве. Теперь пытаются отмывать там деньги.

Аноним, 12-04-2023 #8[ru]

Хунай-оол там пешка. Всем руководит Брокерт и его помощницы. Мошенническое гнездо.

Аноним, 12-04-2023 #9[ru]

С помощью Чечек Николаевны утвердят эти приписки в сметах – и адьес амигос! Хитро придумали Кысыгбаи схему.

Аноним, 13-04-2023 #12[ru]

Через Кысыгбаев прогоняют миллиарды. Это – главный кошелек КШВ.

Аноним, 13-04-2023 #13[ru]

Лихо придумали аферисты: своя экспертиза, свой проектный институт, свои сметчики, свой подрядчик. Припишут еще 2 раза по 750 млн., чего уж проще-то?!

Аноним, 14-04-2023 #14[ru]

...В Китае воровать очень опасно, а вот у нас, таким как Кысыгбаи, всё дозволено ВЛАСТЬЮ!!! И не нужно нам киздеть про патриотизм! Фальшиво у вас это звучит, фальшиво!

Аноним, 14-04-2023 #15[ru]

Хотят превратить гражданпроект в помойку для отмывания денег! Жалко честный и порядочный коллектив – их уже не вернуть.

Аноним, 15-04-2023 #17[ru]

Кысагбаи – очень жадные и алчные люди. Кидают простых рабочих, не платят налоги. Везде у них какие-то договорняки, сговоры. Один сплошной криминальный картель

Сергей Конвиз: Май 2023 года может стать переломным

Аноним, 12-04-2023 #1[ru]

...Российский бюджет за три месяца 2023 года потерял 2,4 трлн. руб. – именно о такой дыре в бюджете отчитался Минфин РФ. Но россияне продолжают «не замечать» потерь...

Аноним, 12-04-2023 #3[ru]

Патриарх Кирилл: Россия не стремится захватить другие страны или стать богаче в нынешнем конфликте. «В нынешней брани» она находится на стороне света и «противостоит злу». Я просто напомню, что за называние СВО войной в этой стране дают семь лет, а за слова «всех убьем и всех ограбим» – орден Мужества. Это всё, что нужно знать о «противостоянии злу».

Аноним, 12-04-2023 #10[ru]

«Лучше 10 лет переговоров, чем один день войны» – Андрей Громыко, министр иностранных дел СССР с 1957 год по 1985 год. Просто он прошёл через войну, в отличие от наших соплежуев.

Аноним, 12-04-2023 #11[ru]

Боевиками ЧВК «Вагнер» командует националист и бывший спецназовец Дмитрий Уткин. Именно он взял себе позывной «Вагнер», в честь которого и была названа ЧВК. Вагнер – потому что любимый композитор фюрера. К своему шефу Пригожину в документах он обращается «Хайль Петрович!». Подписывается он рунами [SS], похожими на символ СС. На его груди набиты петлицы оберштурмбанфюрера СС. И эти люди «денацифицируют» Украину? Но нацисты по-прежнему в Украине. Не перепутайте! https://t.me/slvn_pomet/5641

Аноним, 13-04-2023 #15[ru]

Весь мир сейчас обсуждает чудовищное видео, на котором, по всей видимости, российские военнослужащие отрезают голову украинскому военнопленному. Резонанс настолько велик, что даже Песков высказался в том духе, что это ужасно, но нужно проверить достоверность. Независимо от всяких проверок, эффект от такого видео очевиден – звериное ожесточение и без того кровавой бойни в Украине. Самое страшное, что люди, замешанные в пытках, настоящие садисты и маньяки, чувствуют полную безнаказанность, если не стесняются снимать расправу, а потом выкладывать ее на всеобщее обозрение. Какая-то часть из них неизбежно вернется домой в Россию. И что вы думаете, кому они там будут резать головы?

Аноним, 13-04-2023 #17[ru]

Депутат Госдумы Олег Нилов предложил ввести «военный налог» – всего-то 2-3% прибавки к НДФЛ, по тысчонке-другой с носа. А что, отличная идея! Я прямо представил, как этому обрадуются глубинарии. Одно дело – Zиги на ведро клеить и стонать от счастья, когда по телеку показывают разрушенные украинские города. А совсем другое – когда банкет за твой счёт и бабками скидываться надо.

Аноним, 13-04-2023 #22[ru]

Пропагандист Антон Красовский оправдал видео, на котором отрезают голову, предположительно, украинскому военнослужащему. «Именно этого от нас добиваются – стыда и ужаса перед самими собой. Стыда и ужаса за русского бойца, перед русским бойцом. Страшно ли мне смотреть эти кадры? Страшно. Осуждаю ли я наших с вами парней? Нет, и никогда не буду», – сказал Красовский.

Аноним, 14-04-2023 #23[ru]

...«Вторая армия мира» добросила-таки до фронта, как рапортуют Z-каналы, танковые «консервы» Т-55, выпущенные в 1958-1979 гг. Ждём легендарные Т-34, которые «смогут повторить» и распугать всех «нацистов».

Перекрёсток мнений

Аноним, 12-04-2023 #1[ru]

«Нельзя прохлопать момент»! В России создадут комиссию по надзору за аплодисментами! Путен: «Собрал всю охрану бункера, Алину с детьми, Банкетного с Удмуртом вызвал. Заставил полчаса стоять и аплодировать. Так-то лучше!»

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А не подскажете, где в Москве находится Российское посольство?

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