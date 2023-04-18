    Свежий анекдот

В обмен на запрет электронных сигарет для несовершеннолетних Госдума разрешила электронные повестки для совершеннолетних...

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Единственная, кто раскритиковала закон о едином реестре воинского учёта и электронных повестках для военнообязанных – сенатор от Тувы Людмила Нарусова.«Я бы вспомнила фразу Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». <...> Как всегда, меры, направленные на ограничение прав, никак не состыкуются с персональными данными, я уж не говорю про конституционные права».Один сенатор в СовФеде со стальными яйцами, да и тот – женщина.