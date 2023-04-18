Глава Ховалыг: Хорошая мина при плохой игре

12 апреля Глава республики Владислав Ховалыг представил депутатам тувинского парламента ежегодный отчёт о работе своего кабинета за 2022 год. Если верить этому докладу, то Тува с некоторых пор находится как бы в коммунизме. Судите сами: за год объём промышленного производства увеличился аж на 37%! Завершено строительство 5(!) детских садов и отремонтировано 27(!) школ! В нормативное состояние приведено 12(!) участков автодорог общей протяжённостью более 30(!) км! Властям республики наконец-таки удалось добиться решения вопроса финансирования строительства высоковольтной ЛЭП от опорной подстанции «Шушенская» до Турана! Приобретено 36(!) автобусов! Кроме того, важно сообщил глава, снизилась общая смертность населения и особенно младенческая смертность и наконец-то завершена программа переселения из ветхого и аварийного жилья по этапу 2013-2018 гг.! Открыты новые корпуса в поликлинике Ресбольницы №1, Сут-Хольской и Чеди-Хольской ЦКБ, Дзун-Хемчикском ММЦ! А ещё правительству Тувы Совместно с Минфином, Минстроем России и ДОМ.РФ удалось сформировать механизм реализации программы льготной ипотеки. И даже разработано ТЭО особой экономической зоны «Хандагайты»...

Ну, каково? Просто блеск! Однако давайте разбираться.

ДОСТИЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВИДНЫ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МИКРОСКОП

Очень интересный показатель роста промышленного производства – более чем на треть! За этим, кто-то подумает, стоит не щадящий никого героический труд чиновников, управленцев, инженеров и рабочих, которые день и ночь наращивали промышленный потенциал республики. Ну да, конечно... Это как у нас когда-то при Ооржаке за год на 227% выросло количество произведённых куриных яиц. Когда посмотрели, оказалось, что в предыдущем году на единственной птицефабрике директорствовал широко известный нам авантюрист Шолбан-оол Иргит, от кур-несушек получили за год несколько сотен яиц. Вот и получился дикий рост производства, после которого птицефабрика срочно «приказала долго жить». Думается, что в случае с «взрывным ростом» промышленного производства в Туве случилось то же самое.

Глава отчитался о строительстве пяти детских садов и ремонте 27 школ. Ну, построили, ну, отремонтировали... А чем гордиться? Тем, что в республике две трети школ работают в три смены? И что такое пять детских садов, когда их требуется раз в десять больше? Кроме того, по факту скандального срыва ремонтов школ возбуждено уголовное дело, в связи с чем министр образования уволился и сбежал за Саяны. Ну, чем тут хвалиться? Что же до строительства детских садов, тут ситуация вообще криминальная. В Туве продолжает расти очередь в дошкольные учреждения, и средний срок реализации этой очереди – семь лет, в то время как в школу дети должны идти в шесть с половиной лет. Ну, как тут без коррупции обойдёшься?

Помнится, Шолбан Кара-оол, придя к власти в 2007 году, кастрировал республиканский парламент под лозунгом экономии бюджетных средств для строительства детских садов и ликвидации очереди для получения места в детсаду. 14 лет он просидел в начальственном кресле, после чего был бесславно освобождён от занимаемой должности. С помощью Шойгу пересажен в кресло девятого заместителя спикера российского парламента. А воз, как говорится, и ныне там. Только парламент из реального органа, представляющего избирателей, превратился в отстой, не влияющий на решение каких-либо проблем.

Как сообщается, в порядок приведено 30 км дорог. Много это или мало? Чтобы понять, что такое 30 км дорог, сообщаю, что протяжённость Кызыла с востока на запад составляет 17 км. Так что, как говорится, хороших дорог в Туве по-прежнему кот наплакал.

Приобретение в лизинг 36 автобусов даже комментировать не нужно. Эти автобусы не покрывают трети потребностей в столице Тувы. А про райцентры уже и говорить не приходится.

Глава отчитался перед народными избранниками об открытии новых корпусов в поликлиниках Ресбольницы №1, Сут-Хольской и Чеди-Хольской ЦКБ и Дзун-Хемчикском ММЦ. Конечно, даже пристройка 5 на 8 метров к какой-нибудь больничке – это тоже хорошо. Только это уровень районного начальника. А гордиться этим главе региона как-то не очень к месту.

Думается, рапорт о том, что правительству Тувы совместно с Минфином, Минстроем России и ДОМ.РФ удалось сформировать механизм реализации программы льготной ипотеки также несколько преждевременен. Так можно заявлять о любой проблеме – «удалось сформировать механизм реализации программы», это совсем не то, что согласовать финансирование или получить средства в бюджет.

СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ

Про то, что властям республики удалось добиться решения вопроса финансирования строительства высоковольтной ЛЭП от опорной подстанции «Шушенская» до Турана мы слышали от предыдущего руководителя республики Кара-оола как минимум три года, а воз и ныне там. Министр финансов РФ Силуанов ещё в 2020 году выделил «Интергео», входящая в группу «Онэксим» (структура олигарха Прохорова) на строительство дорог и линий электропередач Ак-Сугского месторождения меди из бюджета РФ 60 млрд. рублей. Олигарх обязался в течение трёх неполных лет задействовать до 4000 человек. Общее количество работников комбината к его запуску в 2023 году должно было составить более 2000 человек, из которых по соглашению с правительством Тувы должно быть не менее 60% работников из числа жителей республики. Как все уже знают, 2023 год уже в разгаре, но ни линий электропередач в Тоджу, ни дороги к будущему комбинату, ни самого комбината как не было, так и нет. Как нет и денег, выделенных на удивление щедрым министром финансов России.

В раскассировании миллиардов принял активное участие известный в республике авантюрист Иргит, который обязался обеспечить просеки для линий передач. Просек тоже нет. Однако есть иск компании Иргита в арбитражный суд о взыскании с Голевской горнорудной компании 60 млн. рублей. И другой, встречный иск горнорудной компании к структуре Иргита на взыскание 120 млн. рублей.

А в это время глава Тувы Ховалыг с гордостью отчитывается перед депутатами, как ему удалось «добиться решения вопроса финансирования строительства высоковольтной ЛЭП от опорной подстанции «Шушенская» до Турана»... С виду всё прилично, а копнуть – сплошной обман.

Отдельный разговор о завершении программы переселения из ветхого и аварийного жилья. С виду тоже всё красиво. Только вот «загвоздка»: Ховалыг отчитывается за 2022 год, в то время, как программа переселения, об окончании которой эффектно доложил глава, должна была завершиться ещё в 2018 году... И это предмет для гордости, скажите мне?

Ну, а доклад главы о том, что, наконец, разработано ТЭО особой экономической зоны «Хандагайты» – это вообще из области фантазии. Такие ТЭО чиновники пекут, как пирожки. В конце концов, не в этом же дело.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ПРЕВРАЩЕНА В КОРМУШКУ ДЛЯ ПРИБЛИЖЁННЫХ

В своё время экс-глава Кара-оол при поддержке нашего земляка Шойгу пробил в правительстве России выделение Туве из бюджета России 5 млрд. рублей по индивидуальной программе социального и экономического развития республики. Они уже почти все «раскассированы», как любит выражаться не безызвестный Иргит. Но в республике не появилась ни обещанная Иргитом деревообработка, ни модернизированный курорт Чедер, который возродить обещал Доржу, ни производства кирпича, о котором беспокоился некий гражданин Китая, ни производство пользующихся спросом напитков, которое обещал Тунёв... С толком бюджетные деньги использовали лишь бизнесмен С.Уюсов, который создал соответствующее требованиям производство ЖБИ, да фермер В.Оюн, который построил современный молокозавод. Но это – просто капля в море из тех 5 млрд., что «раскассировали», то бишь, украли, приближённые к власти «бизнесмены».

Средства ИПСЭР превращены в частную лавочку по разворовыванию республиканского бюджета. А если организаторы конкурсов видят, что на этот раз украсть деньги не получается, то они просто отменяют конкурс и переносят его на более поздний срок, когда украсть деньги будет удобно. К примеру, на днях Минсельхозпрод Тувы объявил о результатах на получение субсидий по направлению «Улучшение материально-технической базы АПК» в рамках ИПСЭР. Как оказалось, в итоге отказали почти всем аграриям. Чтобы не так сильно бросалось в глаза, из почти 200 млн. рублей «разыграли» крохи – 13 млн. Остальные уже в третий раз отложили. Будут ждать подходящего момента для воровства. Как сообщило правительство, «будет объявлен повторный приём документов на субсидии, т.к. средства текущего года по данной мере поддержке освоены не полностью. Повторно примут заявки и по направлению «Развитие молочного, мясного скотоводства и переработки сельхозяйственной продукции в РТ».

ПОГРЕТЬСЯ В ЛУЧАХ ЧУЖОЙ СЛАВЫ

В итоге единственное, на что можно обратить внимание, так это заявление главы Ховалыга о том, что по данным Правительства РФ, сейчас прорабатывается вопрос о переводе 132,7 тыс. домов в Туве, Красноярском крае, Хакасии и Бурятии с угольного отопления на электричество. Только реконструкция сетевой инфраструктуры в этих четырех регионах потребует около 40 млрд. рублей.

Но и в этом случае, если внимательно изучить доклад, возникают закономерные вопросы. Во-первых, почему Ховалыг оговаривается «по данным Правительства РФ»? Он что, сам, и его правительство, «не в курсе»? Почему он называет цифру переводимых на электрообогрев домов в «132,7 тыс.», но не по Туве, а сразу по четырём регионам? При этом он не называет, сколько домов в Туве будет переведено на электрический обогрев. Неужели не знает? Да и называет он сумму финансирования программы в «40 млрд. рублей» тоже не по Туве, а по четырём сибирским регионам. Значит, он и по поводу финансирования этой программы в Туве не совсем в курсе? А кто же «в курсе»? Отчитывается же глава правительства Ховалыг, а не директор «Тываэнерго» Лукин.

Судя по всему, эта программа двигается Россетями, а не правительствами регионов. Но в любом случае характерно, что глава Ховалыг, говоря об этой программе, не называет количества домов и сумму бюджетного финансирования программы по Туве. Тем самым невольно сам дал понять, что он в этой программе – всего лишь седьмая спица в колесе. Всё решается совсем в других кабинетах. Но ведь согласовывается вопрос о субсидиях для территориальных сетевых организаций, а также возмещении затрат потребителей на техническое присоединение. По сути, главные, вопросы.

Ховалыг также объявил, что в рамках Соглашения власти региона планируют совместно с СГК работать над обновлением инфраструктуры, наращиванием мощностей Кызылской ТЭЦ для своевременного обеспечения теплом новых строящихся микрорайонов, подключения новых потребителей к централизованному теплоснабжению и ликвидации электродефицита при переводе частного сектора на электроотопление. Слов нет – планы стоящие. Только о планах мы наслушались вволю при Кара-ооле. Он был большой мастак помечтать и поделиться своими поражающими воображение планами с обществом. Он и железную дорогу обещал, и международный аэропорт, и ТЭС-2, и много-много чего ещё. Только за 14 лет он так и не сумел решить ни одного жизненно важного для населения вопроса. А лишь довёл население республики до самого низкого уровня благосостояния в России.

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ ДИВАНОВНЫ

Другой примечательный пример деятельности властей – отчёт сенатора Дины Оюн перед депутатами, которые отправили её в Совет Федерации РФ. Сам по себе отчёт обычный, средний по продолжительности, без особенностей. Ничего умного и интересного Дина Ивановна и на этот раз не придумала. Но событие рядовым не стало, поскольку на отчёте сенатора с накаченной силиконом грудью отсутствовали спикер парламента и половина депутатов, лояльных нынешнему главе республики. Вместо них нагнали какую-то массовку из престарелых тружеников.

Впрочем, бойкот сенатора со стороны коллег депутатов вполне объясним. С одной стороны, Д.Оюн никогда не пользовалась уважением в республике. Достаточно вспомнить, как в СМИ про неё писали, что она в Москве, обучаясь в Дипакадемии, профессионально подрабатывала проституцией. Конечно же, бонусов ей такое прошлое не добавило. Но дело даже не в том, что она пустышка. В Совет Федерации её протолкнул в знак благодарности за её активное сексуальное прошлое экс-глава, с которым у неё когда-то были неформальные отношения.

А теперь ситуация изменилась – её кресло срочно понадобилось сестре нашего замечательного звёздного земляка. «Подвинуть» на этот раз Людмилу Нарусову уже невозможно, поэтому решили Захарову пристроить на место Оюн. Вот та и оказалась в загоне. А зачем ходить на отчёты кара-ооловской пустышки, которая скоро уже официально станет никем? К тому же демарш в отношении пассии Кара-оола может зачесться новым главой... Вот депутаты её и проигнорировали. Дело житейское.

Кондрат Пчёлкин