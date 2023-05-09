Ложь во имя спасения или Почему губернатор лжёт?

В 2022 году для Правительства Республики Тыва главным программным документом, определяющим реализацию Стратегии социально-экономического развития Тувы до 2030 года, являлась утверждённая Правительством Российской Федерации Индивидуальная программа социально-экономического развития Республики Тыва на 2020-2024 годы (ИПСЭР). Во исполнение данной Программы Туве было выделено из федерального бюджета 5 млрд. рублей. За счёт реализации инвестиционных проектов предусматривается создать 3823 дополнительных рабочих места и обеспечить ежегодно налоговые отчисления в бюджет республики в размере не менее, чем в 24,5 млрд. рублей.

С того времени, с момента начала реализации Программы, прошло уже более трёх лет. Из федерального бюджета получено и потрачено 3 млрд. рублей из пяти, предусмотренных в Программе. В Отчёте Правительства РТ указано, что на реализацию Индивидуальной программы социально-экономического развития в 2022 году было направлено 1 млрд. 21,29 млн. рублей и выполнена большая часть запланированных на 2022 год мероприятий. В то же время там отмечается, что Индивидуальной программой в 2022 году было предусмотрено 41 мероприятие, из них выполнено – 8, в исполнении – 31, приостановлено – 1 («Строительство железной дороги Элегест – Кызыл – Курагино и угольного портового терминала на Дальнем Востоке в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва»). Вот и получается: если из 41 мероприятия выполнено только 8, то, как можно считать, что выполнена большая часть запланированных на 2022 год мероприятий? На самом деле очевиден явный провал исполнения намеченных мероприятий. Возникает закономерный вопрос: как можно в правительственном Отчёте допускать такие оплошности? Ведь даже простому человеку понятно, что исполнено менее 20% от намеченных на 2022 год мероприятий. И как тогда понимать фразу в Отчёте, что «выполнена большая часть намеченных на 2022 год мероприятий».

На самом деле мы, скорее всего, имеем пример того, как наше правительство пытается скрыть провал главного проекта – строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». Таков итог исполнения ИПСЭР и всей Стратегии развития республики, о которых в течение последних 15 лет рапортовали наши власти. Это ожидаемый результат экономически слабо просчитанного и проталкиваемого вопреки мнению населения республики проекта, что практически означает провал стратегического плана Правительства Республики Тыва.

Провал ИПСЭР наблюдается не только по этому проекту. Сорваны сроки выполнения мероприятий и по другим пунктам Программы, на реализацию которых ежегодно выделяются федеральные средства на сумму более, чем в один миллиард рублей.

Уже сейчас очевидно, что правительством не организовано производство изделий из шерсти (период исполнения – 2020-2022 годы), хотя на исполнение проекта предусмотрены были бюджетные средства в размере 582 млн. рублей. В Отчёте указано, что в настоящее время завершены проектные работы и определён инвестор на строительство цеха первичной обработки шерсти. Если в программе предусмотрены средства из бюджета, то о каком инвесторе идёт речь? Непонятно. И сразу возникает закономерный вопрос: а куда направлены бюджетные средства, выделенные на этот проект? Разъяснений пока нет. Это одно из самых необходимых и насущных направлений для наших аграриев. Однако за его срыв никто не понёс никакой ответственности.

Другой пример: сорваны установленные сроки – 2020 год – открытия воздушного грузо-пассажирского, работающего на нерегулярной основе многостороннего пропуска через государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Кызыла и автомобильного пункта пропуска через российско-монгольскую государственную границу Хандагайты в многостороннем статусе. Примечательно, что эти два международных пункта пропуска постоянно фигурируют во всех отчётах и посланиях, по меньшей мере, в течение последних 10 лет. Сроки исполнения постоянно переносятся, а воз и ныне там. И ни слова о том, кто виноват в таком положении.

Из Отчёта Правительства РТ следует: создан лесоперерабатывающий комплекс, заготовлено 13,4 тыс. куб. м древесины; организовано производство кирпича, произведено более 4 млн. штук кирпича; организовано производство железобетонных изделий, изготовлено 54,7 тыс. куб. метров железобетонных изделий.

Эти проекты имеют для республики огромное значение. Однако возникает ряд вопросов. Так по Программе должно быть организовано лесоперерабатывающее предприятие с полным замкнутым циклом. В Отчёте правительства говорится только о заготовке 13,4 тыс. куб. метров древесины. А это совсем не то, что заявлено – «переработка древесины».

По проекту объём выпуска кирпича определён в 25 млн. штук в год, а выпуск составил «4 млн. штук кирпича» – всего 16% от заявленной мощности, которая профинансирована правительством в полном объёме.

А вот по переработке дикоросов (срок: 2020 год) и созданию оздоровительного комплекса «Марал-Тува» (срок: 2020-2021 годы) вообще нет информации. Если эти планы реализованы, то почему бы не сообщить об этом открыто? В любом случае следовало указать, какой экономический эффект от бюджетных вложений получен, включая количество созданных рабочих мест, сумму уплаченных налогов в бюджет и полученной прибыли от их деятельности.

Сегодня совершенно очевидно, что целевые задачи ИПСЭР, под которые федеральный бюджет выделил солидные средства, не будут реализованы. Правительству Республики Тыва следовало в этой ситуации откровенно признать это и предложить реальные практические меры в связи со срывом сроков основных мероприятий Программы. А не прятать голову в песок, как страус, пытаясь уйти от ответственности.

Выводы по Отчёту Правительства РТ за 2022 год.

Согласно Отчёту Правительства РТ и решения Верховного Хурала РТ, высоко оценившего деятельность исполнительного органа, в республике всё гладко. И нет никаких проблем в экономике, социальной сфере и в жизни наших граждан. В связи с этим оторванность высших органов республиканской власти от реальной жизни республики вызывает серьёзную тревогу. Однобокое отражение социально-экономического положения только в позитивных тонах, замалчивание и сокрытие имеющихся и известных всем острых проблем не даёт нам повода ожидать в будущем позитивных изменений в республике. Проблемы будут решаться только тогда, когда они известны, когда об этом говорят открыто. И обязательно ищут пути их решения.

На мой взгляд, невозможно признать итоги 2022 года позитивными, когда основные отрасли экономики, кроме добывающих предприятий, показали сокращение объёмов производства, а уровень жизни населения продолжает падать. Если учитывать нынешнюю геополитическую и экономическую ситуацию, сложившуюся в стране и мире, нет никаких объективных оснований рассчитывать на позитивные перемены в ближайшие годы. Наблюдаемое сокращение доходов федерального бюджета в текущем году при одновременном росте расходов, связанных с этой ситуацией, непременно потребует оптимизацию бюджетов регионов, включая даже высокодотационные. Для высокодотационной республики это чревато негативными последствиями и может больно ударить по уровню жизни большинства населения. Но, судя по всему, наши власти это ничуть не заботит.

В этой ситуации следовало нашим органам региональной власти серьёзно подойти к отчёту, не скрывая проблем. Решение этих вопросов сегодня в решающей степени зависит от позиции Главы республики Ховалыга В.Т., которому оказано высокое доверие и предоставлены все необходимые полномочия и рычаги управления для реализации нужных для народа решений.

Следует понять, что продолжение экономической политики своего предшественника, основанной на строительстве железной дороги в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Тувы, всё больше усугубляет наши проблемы. Когда Кара-оол Ш.В. продвигал эти направления экономического развития Тувы, у него была колоссальная поддержка от руководства России, и он, скорее всего, был уверен, что сумеет их реализовать. Сейчас совсем иная обстановка: Правительство России приостановило своим решением строительство железной дороги «Курагино – Кызыл», которая являлась главным проектом Стратегии развития Тувы. Впрочем, для меня уже тогда было очевидным, что стратегия создания сырьевой экономики в республике не решит проблем развития Тувы. Скорее, наоборот, разрушит традиционные отрасли её экономики. Что в настоящее время и происходит.

Думается, Владислав Товарищтайович должен понимать реальную обстановку в республике. И наконец-то проявить понимание своей ответственности за надлежащее исполнение им должностных обязанностей по развитию республики и улучшению благосостояния народа. В случае, если будут и в дальнейшем продолжаться процессы развала экономики республики и массового обнищания большинства населения, рано или поздно встанет вопрос об его персональной ответственности как Гаранта Конституции Тувы.

Тем не менее, я полагаю, что выход из создавшегося тупикового положения в социально-экономическом развитии республики, безусловно, имеется. Если, конечно, Правительство РТ сумеет критически осмыслить итоги своей деятельности и выработать новую, более реалистичную Стратегию развития республики в интересах всего общества.

Валерий Салчак,

ветеран труда.

Комментарий.

Я всегда с большим почтением отношусь к анализу социально-экономической ситуации в Туве, который излагает самый уважаемый и авторитетный экономист в республике с огромным практическим опытом – Валерий Балай-оолович Салчак. Он – настоящий честный аналитик, не стремящийся в угоду властям приукрасить действительность. Наверное, именно это и не устраивает власти.

Что же до парламента Тувы, то не открою никакой тайны, если скажу, что там не хотят и не умеют читать документы. Просто потому, что им по большому счёту всё равно. Их личная жизнь никак не зависит от того, что на самом деле происходит в республике. А если взять таких депутатов, как Глухов, Монгал или Конгар, то они, как говорится, за копейку воздух в церкви испортят.

Да, действительно, В. Салчак поймал главу республики В. Ховалыга за язык. Нормальному ответственному руководителю никогда не придёт на ум заявлять «выполнена большая часть намеченных на 2022 год мероприятий», если на самом деле выполнение составило лишь 19% от плана. Неужели Ховалыг не знает, что «большая часть» – это более 50%, но никак не 19%. Ну, скажите, зачем так откровенно на публике врать? Неужели глава рассчитывал, что его отчёт никто не прочитает и не увидит очевидной фальши?

Да и производство 4 млн. штук кирпича, это совсем не то, чем следует гордиться при плане в 25 млн. штук. К тому же все знают, что приятель главы Иргит, получив сотни миллионов на создание деревопереработки, так ничего и не создал. А денежки – тю-тю. Из всего перечисленного можно положительным отметить только создание современно производства ЖБИ на ООО «Восток». Я ранее часто бывал на подобных производствах. И могу подтвердить: С.В. Уюсов действительно создал современное производство. Честь ему и хвала. А что же другие «осваиватели» средств ИПСЭР? Что, как учит Иргит, «раскассировали» миллиарды – и всё?

А где прокурор Дябкин? Все сроки исполнения указанных планов прошли. Почему он не организует проверки? Или для него миллиарды – это мелочь, не достойная внимания? А знаете, глава несёт такую «пургу» потому, что он уверен: прокуратура ничего проверять не станет. Отмолчится, как будто это её не касается. Наверное, следует побеспокоить генерального прокурора. Пусть он проверит, чем тут Дябкин занимается после того, как разорил единственную птицефабрику в республике.

Но знаете, дело даже не в том, что программа ИПСЭР «буксует», а глава республики пребывает в неосознанном безразличии. Вместо решения реальных проблем республики увлечённо, пользуясь покровительством прокурора, приторговывает землёй через набивший оскомину «Богусовтаптар». На самом деле, проблема гораздо глубже и опасней. Независимые эксперты бьют тревогу: почему на Алтае, в Туве и Хакасии высокий процент малоимущих? Эти регионы Сибирского федерального округа вошли в топ-10 беднейших субъектов РФ. Согласно данным Росстата, в Туве доля населения, живущего за чертой бедности, составляет 28,8%, на Алтае – 20,4%, в Хакасии – 18,1%. При этом среднероссийский показатель – 9,8%. Хуже, чем в Республике Тыва, ситуация с малоимущими только в Ингушетии, где за чертой бедности находятся 30,5%.

При этом замечу: средняя граница бедности, по которой рассчитывают уровень бедности региона, в Сибирском округе составляет порядка 13,6 тыс. рублей в месяц. В отличие от названных регионов в целом в 2022 году, по подсчётам службы госстатистики, уровень бедности в стране стал самым низким за 30 лет. Но мы живём, как на другой планете. В Республике Тыва количество малоимущих не только не уменьшилось, а стало выше на 0,6 п.п. Но в отчёте главы Ховалыга об этом не сказано не слова. Следует отметить, что по итогам 2022 года в большинстве регионов СибФО сократились реальные денежные доходы граждан. Сильнее всего показатель снизился в Республике Алтай – на 6,9%, в Республике Тыва – на 3,7%. В рейтинге по уровню качества жизни за 2022 год Тува расположилась на последнем, 85-м месте. Вот о чём был обязан сказать глава республики Ховалыг, а не фантазировать, называя 19% «большей частью». То есть, выдавая чёрное за белое.

А в целом не могу не заметить: врать тоже нужно с умом. В этом плане у предшественника главы Кара-оола отчёты выходили более правдоподобными.

Ещё один вопрос, на который Ховалыг не дал ответа – это кадровый. То, что происходит с назначениями, не лезет ни в какие ворота. Ну, объясните, как можно назначать зампредом по сельскому хозяйству – важнейшей для республики отраслью – человека с образованием учителя географии, ранее никогда не работавшего в этой сфере? К тому же если у него отраслевой министр – автомобилист. Да, конечно, и специалист с профильным образованием – не всегда подходящая фигура. К примеру, Каадыр-оол Бичелдей – доктор наук, лингвист. Но и он, оказавшись в министерском кресле, попался на воровстве 44 млн. рублей, выделенных на строительство пришкольных спортивных площадок, за что получил условный срок. А сейчас кто состоит в свите нового главы? Самый типичный представитель окружения В. Ховалыга – клеймёный уголовник и отпетый мошенник Сергей Богусов, специализирующийся на получении бюджетных средств ИПСЭР и перепродаже тувинской земли. Человек, у которого за плечами судимость за мошенничество и участие в бандах Героя и Толи Быкова. Ну, подумайте, зачем Ховалыгу такой партнёр, от которого уголовщиной несёт за версту, если он честный человек, радеющий за интересы общества?

Мы продолжим анализировать отчёты главы правительства. И будем искать выход из тупика, в который нас завели Кара-оол и Ховалыг.

Сергей Конвиз