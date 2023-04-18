    Обзор прессы

СЕНАТОР С НАКАЧАННЫМ БЮСТОМ РАССКАЗАЛА ПРО СВОЮ НЕПРОСТУЮ РАБОТУ

13 апреля в Верховном Хурале член Совета Федерации Дина Оюн, доживающая в Москве последние деньки, рассказала, чем она занимается в столице нашей Родины. Поскольку спикер парламента Кан-оол Даваа и большая часть депутатов проигнорировали это мероприятие, в публикации было опубликовано не о том, что сенатор отчиталась перед депутатами, в своё время делегировавшими её в Совет Федерации, а скромно сообщено «в присутствии депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва».

Выходящая в тираж по объективным и субъективным причинам персона рассказала присутствующим, что её ключевые приоритеты в работе «в 2022 году были связаны с поддержкой участников СВО и членов их семей, участием в законодательном обеспечении функционирования экономики в условиях санкционного давления, работы МСП, мониторинга социально-экономического развития в регионе, необходимости принятия дополнительных мер поддержки предприятий и граждан, а также главными темами года – Года культурного наследия народов России, объявленного в стране Президентом России В.В. Путиным, Года новых решений, обозначенного в Послании Главы Республики Тыва В.Т.Ховалыга Верховному Хуралу РТ». Понятно, что участвовать сразу в таком огромном количестве мероприятий Дина Ивановна, не будучи специалистом ни в одной из этих сфер, не могла. И всё её «участие» в работе сената заключалось только в том, что она безмолвно нажимала нужную кнопку за законопроект, предложенный к голосованию.

На днях СМИ сообщили о том, что сенатор от Тувы Л.Нарусова проголосовала «ПРОТИВ» законопроекта, инициирующего возвращения крепостного права в России для молодых людей призывного возраста. Этот демарш получил широкую огласку. А вот про Дину Оюн за всё время её сенаторства ни разу нигде в федеральных СМИ никаких упоминаний, кроме как в проплаченных статьях, не появлялось. Ну, просто какая-то сенатор-невидимка... А с другой стороны, финансируемая из федеральной казны часть бюджета Тувы с каждым годом «усыхает», снижая жизненный уровень тувинцев, которых сенатор представляет в федеральном органе власти. Так что за деятельность Дины Оюн по части «мониторинга социально-экономического развития в регионе, необходимости принятия дополнительных мер поддержки предприятий и граждан» сенатору можно вполне обоснованно поставить «неуд», особенно в связи с тем, что «Дина Оюн является членом Комитета по бюджету и финансовым рынкам», чем она очень гордится.

Тем не менее, потрясая накачанной грудью, сенатор с пеной у рта убеждала дремлющих статистов в том, что она «на «Правительственном часе» Совета Федерации активно отстаивала интересы республики». Из Отчёта сенатора можно прийти к выводу, что Дина Оюн «работает в тесном взаимодействии с Главой республики Ховалыгом В.Т. и членами регионального Правительства и парламента», во что не верится ни в какой мере, учитывая, что и глава республики, и спикер парламента, и депутаты, и большинство чиновников правительства РТ её Отчёт в парламенте проигнорировали.

Единственно, чем она реально могла похвалиться, так это тем, что «её личная помощь Донбассу, участникам СВО и членам их семей в 2022 году составила 1 млн. 59 тысяч 337 рублей». Но все же понимают, что и деньги эти не её, да и должность сенатора требует от неё совсем иного. Но хорошо хоть то, что деньги считать Дина Оюн умеет. Подсчитала свой вклад в борьбу с нацификацией и милитаризацией с точностью до рубля. Впрочем, женщины с низкой социальной ответственностью не могут не обладать подобными качествами, поскольку профессиональная любовь тоже имеет свою цену...

ДВА ГОДА ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕЛИ

«ТП» отметила вторую годовщину правления республикой главы республики Владислава Ховалыга статьёй Романа Тас-оола «Два года в режиме «24 на 7». В ней автор напоминает, что «7 апреля 2021 года президент Путин назначил Ховалыга исполняющим обязанности Главы Республики Тыва». И этот день теперь стал моментом, «с которого теперь оценивают каждый год его работы на этом посту». На вопрос «Два года – это много или мало?», автор публикации сообщает: «Ответ нужно давать по делам». И сам отвечает: «Если посмотреть, что уже сделано, то это много», но если «посчитать, что ещё предстоит сделать, безусловно, мало». Так что «расслабляться Владиславу Ховалыгу точно не приходится».

Автор рассказывает читателям, как глава с самого первого дня оказался в водовороте дел: «противостояние коронавирусу, анализ и перезагрузка проектов и программ развития республики, наращивание мер социальной поддержки, помощь малому и среднему бизнесу, затем специальная военная операция и новые вызовы» не давали и по сей день не дают расслабляться новому руководителю республики. Именно поэтому, не в пример его предшественнику, «за всё это время никто не видел главу республики, отдыхающим в тайге, благостно медитирующим на берегу Енисея или гоняющим до седьмого пота футбольный мяч». А были «стройплощадки, котельные, предприятия, хозяйства чабанов, посевная, уборочная, командировки, встречи, совещания, переговоры, соглашения», которые не позволяли Ховалыгу расслабляться ни на день, ни на час. Даже депутаты, пребывающие в вечной дремоте, отмечают: «на старте Владислав Товарищтайович взялся за решение самых острых проблем жизнеобеспечения».

Автор подчёркивает, что «Ховалыг быстро выстроил отношения и с федеральными ведомствами» и что этому помог «опыт руководства большим хозяйством столицы Тувы». Сказалась и школа «кремлевской «фабрики» профессиональных лидеров», деятельность которой курирует С.Кириенко.

Далее в публикации сообщается о «постоянном внимании к делам Тувы и поддержка Сергея Кужугетовича Шойгу», во что верится слабо в связи с падением уровня финансовой поддержки со стороны федерального центра и сложной ситуации на линии боевого соприкосновения в ходе СВО в Украине. К тому же совсем не секрет, что сторонники бывшего главы в республике и Москве с новым руководством республики не ладят и хотели бы Ховалыгу как-то «насолить».

Автор рассказывает, что Ховалыгу удалось «получить «добро» правительства России на комплексный план по энергообеспечению промышленных и социальных объектов Тувы, который оценивается почти в 50 млрд. рублей». Это, к сожалению, не совсем так. План на самом деле предусматривает электрификацию домохозяйств в четырёх регионах Сибири и стоит он только 40 млрд. на всех. И сколько от этого «пирога» достанется Туве, пока не ясно. Также сообщается, что ему удалось «сохранение льготной цены для Тувы на оптовом рынке электроэнергии. Этот тариф почти на 28% ниже запланированного уровня индексации», что не очень впечатляет, учитывая, что в Туве тариф на электроэнергию самый высокий в Сибири и в семь раз выше, чем у наших соседей в Иркутской области.

В публикации говорится, что в республике «уже есть крупные девелоперы, готовые строить жильё не только за казённые деньги по госпрограммам, но и на свои средства». И это правда. Только этот проект ещё в начале своего пути. И что из него выйдет, мы узнаем не скоро. Отмечается «сложная ситуация в региональном АПК». И это ещё мало сказано. На самом деле новому губернатору досталось разворованное глубоко коррумпированное недееспособное сельское хозяйство, которым руководят закоренелые жулики. К примеру, они при наличии средств в бюджете не смогли заготовить корма на зиму, в связи с чем в республике ожидается рекордный падёж скота. Средства ИПСЭР, направляемые на развитие молочного производства, большей частью разворовываются. Но это – только малая часть того, что происходит в сельском хозяйстве Тувы. И в этом случае «зона рискованного земледелия» ни при чём. В скотоводстве такие же проблемы.

В связи с этим вполне обоснованно автор не смог «не упомянуть кадровую политику, которая всё ещё находится в режиме проверки сил и компетенций членов команды Ховалыга». Проблема Ховалыга состоит в том, что у него просто нет своей команды. А перетасовка персон из кресла в кресло, чем Ховалыг занимался все два года, не могла привести к позитивным переменам, поскольку он, не имея кадрового резерва, вынужден перебирать персоны из кара-ооловского наследия. А в этом случае всё равно выбор остановишь на воре или прохиндее. Но беда в том, что «сам Глава Тувы в этом ничего страшного не видит и считает это необходимой ротацией». Так что формированием своей команды он, видимо, будет заниматься до окончания своих полномочий.

ГАЗЕТА ВСПОМНИЛА ПРО СОВЕТ ОТЦОВ ТУВЫ

Дети – наше будущее. Кто с этим спорит? Журналист поговорила на эту тему с очередным руководителем «Совета отцов Тувы Хонук-оолом Монгушом». Человек он в республике известный. Когда-то руководил Потребкооперацией республики. Правда, не очень успешно – под его руководством система была разграблена и развалилась. Много раз бывал депутатом парламента, но заметного следа в истории парламентаризма не оставил. Баллотировался в президенты, но неудачно – набрал в итоге менее 3% голосов. Вот теперь он заменил на посту новой общественной организации Орлана Сарыг-Донгака, которого по версии следствия судят за то, что он, возглавляя уголовный розыск, фактически похитил человека, необоснованно привлёк его к уголовной ответственности за преступление, которое он не совершал, с помощью подчинённых ему сотрудников милиции вывез парня за город, облил бензином и заживо сжёг. А невзлюбил он его только за то, что тот воспрепятствовал Сарыг-Донгаку воспользоваться на халяву услугами девушек с низкой социальной ответственностью. И вот теперь убийцу, которого ждёт пожизненный срок, заменил бывший торговец, депутат и кандидат в президенты.

Как выяснилось, он озабочен «подростковой и женской преступностью», которые растут: «на 14% увеличилось число преступлений, совершённых несовершеннолетними. Растёт и женская преступность. Если в 2021 году женщины совершили 620 преступлений, то в 2022 году, уже 686». В связи с этим «Совет отцов уже составил план, который будет реализовывать в этом году». Будем надеяться, что Хонук-оол Монгуш не пойдёт по стопам своего предшественника и начнёт убивать людей. А пока он ездит по республике и рассказывает «о том, что значит каждая статья Кодекса чести мужчин Тувы и Кодекса мужчины и отца». Оказывается, в обществе о них «почему-то вообще мало что знают». Как он считает, именно незнание этих кодексов и приводит к росту преступности в республике.

НА ДЕТЕЙ У ЧИНОВНИКОВ ДЕНЕГ НЕТ

Еженедельник узнал, как обстоят дела в республиканском «Доме ребёнка». Оказывается, что «последний раз в этой постройке советских времён капремонт был в 1994 году». Правительство регулярно выделяло учреждению какие-то крохи, но «их не хватало даже на самое необходимое». Слава Богу, «выручали благотворители, помогали с недостающими пелёнками-распашонками, детским питанием – практически со всем, что требуется детям до трёх лет».

Особенный вклад в разрушение Дома ребёнка внёс бывший прокурор республики Дамба-Хуурак, назначенный Кара-оолом зампредом по социальным вопросам. Дело дошло до того, что «по поручению зампреда правительства РФ Голиковой Дом ребёнка из ведения Минздрава Тувы был передан в подчинение Минтруда» под названием «ГБОУ РТ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». «Именно сюда доставляют малышей до трёх лет, пока решается их дальнейшая судьба».

Тему ветхого состояния здания «подняли сами сотрудники ГБОУ». Оказалось, что «масштаб бедствия оказался куда больше, чем ожидали». Вентиляция не работает, часть окон заложены кирпичом, трещины на которых заклеены скотчем, в здании холодно. В нём просто опасно находиться: «электропроводка не менялась ни разу с момента постройки здания». Всё это смотрится особенно уродливо, принимая во внимание, что по инициативе Путина в Конституцию РФ внесено положение, согласно которому «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создаёт условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим». Но власти к этой проблеме равнодушны. В Минтруде говорят: «бюджет уже сформирован, и в его статьях расходов данное здание не значится». Так что нашим детям, судя по всему, никакой Путин и никакая Конституция не помогут. В общем, не до детей – идёт СВО.