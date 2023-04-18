    Коротко

В России снова растет аварийность на дорогах. Тува в числе лидеров

ГИБДД России опубликовала отчет об аварийности за январь – март 2023 года, из него следует, что общее количество ДТП выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. За первые три месяца в РФ зарегистрировано 24,2 тыс. ДТП, в которых погибло 2,66 тыс. человек (+2,8%), ранены 31,1 тыс. (+2%), сообщает «Коммерсантъ».

Последние годы смертность и травматизм в ДТП только падали – по итогам 2022-го снижение составило 5%, однако с февраля 2023-го ситуация стала ухудшаться.

Дорожная аварийность выросла в половине регионов России – «рекордсменами» стали Калмыкия (+94%), Северная Осетия – Алания (+53,2%), Тува (+47%), Бурятия (+41,3%), Ингушетия (+38,7%). Среди федеральных округов по приросту ДТП лидируют Северо-Кавказский, Южный и Сибирский.

При этом количество ДТП с участием пьяных водителей за указанный период сократилось на 27,8% (всего произошло 1,23 тысячи аварий такого типа). Число происшествий на дорогах межмуниципального и регионального значения уменьшилось на 2% (до 4,5 тыс.).

Опрошенные «Коммерсантом» независимые эксперты предполагают, что причиной роста аварийности является кризисная социально-экономическая обстановка. Так, директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин напоминает, что во время экономических потрясений 1998 и 2008 годов также наблюдался рост количества ДТП. Эта гипотеза подтверждается и данными ГИБДД: 88% всех аварий с начала года произошли по вине водителей.

Правительство Тувы устанавливает информацию о бойцах из Тувы

Накануне в социальных сетях появилась информацию о том, что на Гусинобродском кладбище г. Новосибирска захоронены уроженцы Республики Тыва, которые участвовали в специальной военной операции. Родственники военных обратились в Правительство региона с просьбой оказать содействие в установлении данных, сообщает Тувамедиагрупп.

По поручению Главы Тувы Владислава Ховалыга в г. Новосибирск направлен представитель от Правительства для уточнения информации и оказания помощи родственникам военных.

Как сообщил спецпредставитель Главы Тувы по вопросам СВО Тимур Куулар, предварительно известно, что погибшими являются бойцы ЧВК «Вагнер». Как минимум трое солдат из Тувы, захороненных на кладбище Новосибирска, предположительно были судимы по уголовным статьям. Один получил три с половиной года за наркотики, кражи, мошенничество и разбой, второй – три по наркотической статье, за третьим – 11 эпизодов краж, которые вылились в 4 судимости. Последний приговор суда – 5 лет строгого режима.

Тувинский военнослужащий организовал спортклуб для набора контрактников в армию и похитил около миллиона рублей

Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело младшего сержанта запаса Айдыса Монгуша. Его обвиняли по 27 эпизодам мошенничества с причинением значительного ущерба (ч.2 ст.159 УК), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий с целью хищения денежных средств граждан создал видимость образования спортивного клуба «СКА» в Кызыле и набора граждан в спортивные команды клуба с последующим заключением контрактов о прохождении военной службы. От граждан Монгуш получал денежные средства под предлогом вступительных взносов, приобретения обмундирования и инвентаря, а также под видом оказания помощи в скорейшем вступлении в спортивный клуб, присвоении воинских званий, содействия при прохождении медицинского обследования и получения рецензий», – рассказали в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Для сбора денег сержант использовал вымышленное им должностное лицо, которое якобы обладало полномочиями по образованию спортивного клуба. Всего Монгуш получил 944 тыс. рублей.

Суд приговорил военнослужащего к штрафу в 200 тыс. рублей и удовлетворил гражданские иски потерпевших. Приговор в законную силу пока не вступил.

Сибирские аграрии на фоне санкций массово отказываются от закупки сельхозтехники

Спрос российских фермеров на новую агротехнику сократился почти на четверть, следует из данных компании «ТендерПро». Интерес к покупке подержанных машин еще ниже. Лидером по «экономии» стал Сибирский федеральный округ. Теперь аграрии через электронные площадки вынуждены искать подрядчиков для ремонта.

Аналитики компании «ТендерПро» изучили как повлияли санкции на закупку техники. По подсчетам специалистов в первом квартале 2023 года, в сравнении с аналогичным периодом в 2022 года, спрос на новую агротехнику в среднем сократился на 23%.

Еще реже аграрии интересовались покупкой подержанной сельхозтехники (падение на 31,8%), которой может потребоваться замена запчастей, что в условиях санкций сделать все сложнее.

«Последние несколько лет фермерские хозяйства работали на грани рентабельности, однако минувший год заставил их выжимать экономию даже там, где до этого никогда не думали экономить, – комментирует исполнительный директор ООО «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев. – Например, с помощью электронных торговых площадок начали искать подрядчиков для ремонта сельхозтехники и восстановления запчастей, которым по-хорошему нужна замена. Также агропредприятия стали активнее проводить тендеры на услуги по изготовлению комплектующих и запчастей по чертежу. По нашим прогнозам, до отмены санкций США и ЕС, тендеры на такие услуги будут проводиться агропредприятиями всё чаще и чаще».

Чаще всего от покупки агротехники отказывались агропредприятия из Сибирского, Южного, Центрального федеральных округов.

Долой всё русское? Исконные тувинские названия вернули 104 сумонам (поселениям) в республике

Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. Из них убрали последний слог «-ский».

«В государственном каталоге географических названий значились наименования сумонов, не соответствующие правилам тувинской топонимики. Например, сумоны Бижиктиг-Хайский вместо Бижиктиг-Хая, Арысканский вместо Арыскан, Хову-Аксынский вместо Хову-Аксы и другие», – уточнили в Верховном Хурале Тувы.

Кроме того, региональный власти исправили ошибочные российские названия сел Кундус-Тук, Чазылары, Арыг-Узю и Бельдир-Арыг – на основе архивных документов им вернули верное написание: Кундустуг (Каа-Хемский кожуун), Чазылар (Тоджинский кожуун), Арыг-Узуу (Улуг-Хемский кожуун) и Белдир-Арыг (Тес-Хемский кожуун).

Что важнее: борьба с мифическими биолабораториями или с реальными сурками?

Во время обсуждения на заседании Совета Федерации ФС РФ доклада о биолабораториях США на Украине сенатор Людмила Нарусова выразила обеспокоенность нашествием сурков, зараженных чумой, из Монголии.

В Республику Тыва, которую представляет в Совфеде г-жа Нарусова, приходит из Монголии большое количество зараженных чумой сурков.

«Не только биологическое оружие может нести эту опасность. Например, в Республику Тыва из Монголии приходит огромное количество сурков, зараженных чумой. Я не берусь утверждать, что это – специальное оружие или натуральная инфекция, но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить», – рассказала она на заседании 12 апреля.

По словам сенатора Нарусовой, лаборатории по выявлению разных инфекций в основном сосредоточены в больших городах. Парламентарий подняла вопрос об их доступности для оперативного и своевременного выявления инфекций.

В Госдуме предложили обязать россиян отчислять по 2000 рублей на СВО ежемесячно

В России необходимо на 2-3% увеличить налог на доходы физических лиц, чтобы граждане перечисляли по 1-2 тыс. руб. на СВО ежемесячно.

С таким предложением выступил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов. По его словам, на время проведения специальной военной операции в России должен действовать военный налог.

«2-3% к налогу на доходы физлиц. Это что невозможные потери? <...> но я обращаюсь к мужчинам. 1000-2000 рублей в месяц решит серьезнейшие проблемы в армии. Это сотни миллиардов рублей ежемесячно», – сказал Нилов.

Госдума России приняла поправку, позволяющую 18-летним сразу после окончания школы заключать воинский контракт

Депутаты Госдумы 11 апреля «незаметно» приняли поправку в одном пакете с электронными повестками, на это обратили внимание журналисты.

Сейчас по закону контрактником можно стать после окончания техникума или вуза или после трех месяцев срочной службы в армии.

Глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов предлагал отменить существующий ценз ещё летом 2022 года, но после того, как на это обратили внимание СМИ поправку сняли с рассмотрения.

Генеральная прокуратура РФ начала проверку по резонансному видео с отрезанием головы военнопленному

Генпрокуратура России начала проверку размещенных в сети кадров со зверским обезглавливанием солдата в зоне СВО.

На кадрах неизвестные с белыми повязками, которые используются в российской армии в зоне СВО, отрезают голову ножом живому пленному с желтой повязкой, которого называют польским наемником. Пленный скончался в адских муках.

Генпрокуратуре предстоит проверить, кем и при каких обстоятельствах на самом деле было совершено злодеяние.

В целях оценки достоверности указанных материалов и принятия соответствующего решения они направлены в следственные органы для организации проверки», – заявили в Генпрокуратуре.