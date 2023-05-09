    Коротко

Добыча угля сократилась в Хакасии и увеличилась в Туве и Красноярском крае

В первом квартале 2023 году добыча бурого и каменного угля в Красноярском крае выросла на 8,6% и составила 13,4 млн. тонн, сообщает Красноярскстат без разбивки на виды угля. В то же время добыча каменного угля в Хакасии за этот период снизилась, по данным ведомства, на 17,1% и составила 6,3 млн. тонн.

В Туве добыча каменного угля выросла на 35% в первом квартале, но ее объемы в сравнении с соседними регионами незначительны – 392 тыс. тонн. В Кузбассе, по данным регионального минуглепрома, добыча снизилась в первом квартале текущего года на 5,3%,составив 54 млн. тонн.

Росстат снизил оценку уровня бедности в России в 2022 году до 9,8%

По данным организации, за чертой бедности по итогам минувшего года оказались менее 10% населения впервые с 1992 года. При этом самые низкие показатели зафиксировали в Санкт-Петербурге и Ямало-Ненецком автономном округе – 4,5%. В Москве и Республике Татарстан уровень бедности составил 5%.

Лидером среди всех регионов по доле малоимущего населения оказалась Ингушетия (в республике уровень бедности вырос за год на 1,2 п.п., до 30,5% граждан). На втором месте – как по динамике прироста бедных, так и по их доле – находится Тува (+0,6 п.п. за 2022 год, до 28,8%). Прирост малоимущих был также зафиксирован в Хакасии (+0,2 п.п., до 18,1%) и Адыгее (+0,1 п.п., до 11,6%).

В Туве заболеваемость туберкулёзом в 6,3 раза превысила среднюю по стране

Росстат 3 мая опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России в январе-марте 2023 года». В том числе и данные по заболеваемости туберкулезом в стране.

Самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом на 100 тысяч человек населения в январе-феврале 2023 года были зарегистрированы в Республике Тыва – в 6,3 раза выше среднероссийского показателя. В Приморском крае, Курганской и Тюменской (кроме Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) областях и Ямало-Ненецком автономном округе показатели заболеваемости туберкулёзом были в 2,3-3,3 раза выше, чем в среднем по России.

Майские праздники в Туве: ты сюда не ходи, и туда не ходи!

В Туве до 10 мая действует особый противопожарный режим, который вводит ограничение на пребывание в лесах людей и техники, использование открытого огня и сжигание сухой растительности, отходов и мусора. Установка особых требований пожарной безопасности обусловлена возросшими рисками возгораний в лесах и степях. Глава региона Владислав Ховалыг призвал жителей республики соблюдать противопожарные правила и провести майские праздничные дни с пользой, участвуя в культурно-спортивных мероприятиях и занимаясь огородничеством.

Также во время продолжительных майских выходных в Туве приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности детей. Родителям напомнили о комендантском часе. Несовершеннолетним запрещено находиться в общественных местах с 22 до 06 часов. Соцработники будут проводить рейды по социально неблагополучным семьям, а также навестят семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Енисейское территориальное Федерального агентства по рыболовству рассказало о запретных сроках вылова рыбы в водоемах Сибири. С 20 апреля по 20 июня запрещена добыча всех видов рыб в Енисее и его притоках. С 1 мая по 10 июня – в озерах Республики Тыва, за исключением леща. В запретные сроки разрешается вылов рыбы одной поплавочной или донной удочкой с берега, с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи у одного гражданина в пределах административных границ населенных пунктов и на расстоянии не более 0,5 км от этих границ.

«Шойгу, Герасимов где, сука, боеприпасы?!»

Так основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России и начальнику Генштаба. Он требует от Шойгу и Герасимова боеприпасов, даже несмотря на то, что наемничество запрещено в России. Видео, опубликованное пресс-службой бизнесмена, снято на фоне десятков трупов наемников ЧВК «Вагнера». По словам Пригожина, это боевые потери ЧВК за один день 4 мая.

Пригожин утверждает, что нехватка боеприпасов у подразделений ЧВК составляет 70%, и что если бы им выдавали хотя бы «норму», то жертв было бы в пять раз меньше. «Они пришли сюда добровольцами и умирают, чтобы вы жировали в своих кабинетах с красным деревом», – резюмирует Пригожин.

Евгений Пригожин и его наемники, которые воюют на самом ожесточенном участке фронта в Бахмуте, неоднократно жаловались на нехватку боеприпасов. В феврале 2023 года глава ЧВК «Вагнера» уже публиковал фото трупов своих наемников, требуя от Минобороны РФ увеличить поставки. Пригожин пригрозил вывести наемников из Бахмута, если российское военное командование не предоставит его группировке больше боеприпасов.

Шойгу поручил держать «на особом контроле» поставки боеприпасов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал задачу «держать на особом контроле» вопросы поставки вооружений в зону «специальной военной операции», сообщило российское военное ведомство.

Соответствующее поручение Шойгу дал во время инспекции, которую он провел в Южном военном округе. Он также выслушал доклад недавно назначенного замминистра по тыловому обеспечению Алексея Кузьменкова.

Более трети сибиряков считают перспективным для изучения в школе китайский язык

Какой иностранный язык в настоящий момент перспективнее учить в школе, выяснила АИР «Социолайф» в рамках регулярного исследования «Омнибус. Социолайф».

Большинство опрошенных россиян, независимо от пола, возраста, финансового положения и места проживания, считают английский язык наиболее перспективным. В среднем, английский язык выбрали 52% опрошенных респондентов, а китайский – 32,5%. В тоже время, традиционный для школ немецкий язык занял только третью позицию с огромным отрывом от китайского (1,6%).

В наименьшей степени перспективным, китайский считают россияне в возрасте 18-30 лет (24,8%).

Дальневосточный федеральный округ единственный среди всех округов, где жители примерно в равной мере считают перспективными английский и китайский языки (48,7% и 42,0%). Очевидно, что сказывается близкое соседство с Китаем.

В Сибирском федеральном округе – за китайский высказались 35%, за английский – 50%.

Осторожно, герои бродят по улицам наших городов!

Военнослужащий, который вернулся со спецоперации в Украине, признан виновным в стрельбе по человеку в Кызыле. Он отделался условным сроком, а в качестве смягчающей характеристики суд учел его ранение в зоне боевых действий.

27 сентября 2022 года младший сержант Чингис Хомушку вместе с пятью знакомыми употреблял спиртное в Кызыле. Поздно вечером они приехали в караоке-бар «Соло» на улице Оюна Курседи. Заведение находится буквально в ста метрах от Свято-Троицкого храма около автобусной остановки «Церковь».

У Хомушку был травматический пистолет «МР-80-13Т» с четырьмя патронами. Охрана бара не пустила молодых людей, потому что они были пьяны и «не соответствовали дресс-коду заведения», в частности, обуты в берцы. Компания начала ссориться с администрацией заведения, а Хомушку ударил одного из охранников рукой по лицу. Тогда за него вступился его брат, стоявший рядом, говорится в приговоре Абаканского гарнизонного суда.

«Защищая брата, [я] сам ударил рукой по лицу этого парня. Далее другой парень за одежду вытащил [меня] по лестнице кафе-бара на улицу, где [мы] начали бороться. Тут что-то ударило [меня] в голову, и [я] упал. В ушах начало «звенеть», голова заболела», – рассказал пострадавший.

Хомушку сначала ударил его рукояткой пистолета, а затем дважды выстрелил в него – одна из резиновых пуль попала в голову. Когда пострадавший смог встать и отойти в сторону, он ощупал голову и «обнаружил в ней дыру в теменной части с левой стороны».

Затем к нему подошел Хомушку и «предложил подраться». Рядом уже стоял с ножом другой парень, который до этого выволок пострадавшего на улицу. Но в итоге нападавшие, увидев состояние жертвы, ушли, а приехавшая скорая помощь забрала пострадавшего в больницу.

Уголовное дело в отношении Хомушку возбудили по пунктам «д», «з» ч. 2 ст. 111 УК (нанесение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с использованием оружия).

Чингис Хомушку участвовал в «спецоперации» на территории Украины, получил ранение и был награжден медалью «За отвагу». Но в суд поступила отрицательная служебная характеристика на военнослужащего, в которой говорилось об «отсутствии боевого опыта».

Отрицательная характеристика вызвала у суда «неустранимые сомнения», поэтому он охарактеризовал его «положительно». К смягчающим обстоятельствам также отнесено то, что у Хомушку двое детей, а его жена обременена «значительными кредитными обязательствами».

Сержанта приговорили к 3,5 годам колонии условно. Суд также оставил без рассмотрения гражданский иск жертвы о возмещении имущественного ущерба на 121 тыс. рублей и морального вреда – на 1 млн.