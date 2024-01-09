Герои 2023 года в масштабах Тувы

Не в алфавитном порядке, не по степени важности. И даже не по хронологии.

1. Потеря года: вслед за яйцами Брокерта с тувинских прилавков исчезли и куриные яйца. А долгожданный исход Брокерта из правительства Тувы, в котором он умудрился болтаться, как г... в проруби с небольшими перерывами целых 30 лет, оставил след в виде секс-символов, разбросанных по сетям Интернета...

2. Монетизатор года: несомненно, это – Роберт Доржу. Своё восшествие на этот трон он начал ещё в приснопамятные времена при мэре Донгаке (господи, кто-то ещё помнит такого, Дмитрия Калчановича?), уверенно продолжил при мэре Ховалыге, который сейчас стал главой Тывы. Ну а после того, как Ховалыг стал главным чиновником региона, тут Роберт развернулся! Три года осваивает бюджетные миллионы и грозит закончить ремонт курорта Чедер.

3. Шерсть года, но не овца: сенатор Оюн Дина Ивановна. Поначалу принялась за шерсть и шерстеваляние, заботясь о своём будущем. А теперь надеется на шерсти выстраивать свою предвыборную программу по принципу: с паршивой овцы хоть шерсти клок... Ну, то есть с Тувы...

4. Фаворит года: судья Кызыл-оол, умудрившийся влепить строителю, которого обманули на 15 миллионов, четыре года и штраф.

5. Фермер-lucky: сейчас министром сельского хозяйства работает другой, брат жены главы республики, а вот предыдущий министр, который проработал всего ничего, от силы месяца три, так вот он lucky, то есть, счастливчик – сумел вовремя смекнуть, что министерство это коррупционное сверху донизу. И необходимо срочно делать ноги, пока не посадили. Надо сказать, что этот lucky ещё с 90-х годов всё время крутится возле бюджетных денег. Но сумел не попасться с поличным и сохранить свободу... Одно слово – счастливчик!

6. Убийца года: бывший начальник Кызылского УГРО Сарыг-Донгак, по которому смертный приговор плачет... За сожжение заживо ни в чём не повинного человека и успешное запутывание следов преступления ещё в 2012-м году этот мент получил всего лишь 17 лет.

7. Нелепость года: по праву эта номинация принадлежит Казанцевой, Главе города Кызыла – председателю городского Хурала. Нелепо выглядит на любом месте... Ну, а место главы города явно не её. Но, пока она в главных городских депутатах обреталась, говорят, недвижимость за пределами Тывы приобрела в Новосибирске и Томске...

8. Преступление года: самое циничное убийство молодой женщины перед зданием правительства на главной площади средь белого дня в июне 2023 года на глазах правительственных охранников потрясло республику. В итоге убийца был отправлен в психушку на излечение.

9. Аферист года: Иргит Шолбан Советович, именуемый в народе Колбас-оолом. Получил из рук подельника Кара-оола по Программе ИПСЭР федеральные деньги в сумме под 400 миллионов рублей для организации производства по деревообработке. При этом он отчитался, что на эти деньги закупил технологическое оборудование и начал производить... При проверке выяснилось, что всё это – фуфло. А как с поговоркой «вор должен сидеть в тюрьме»?

10. Мать года Республики Тыва: женщина по имени Тайгана. Она дважды осчастливила республику, подарив экс-главе Тывы Шолбану Кара-оолу наследников, несмотря на наличие внуков от законной первой жены... Оно и правильно: надо же кому-то улучшать демографические показатели республики?

11. Алкаш года: Лопсан Аяс. И этим всё сказано... Несостоявшийся мэр Кызыла с регулярной периодичностью входит в состояние транса после принятия на грудь, заливая печаль по несбывшимся мечтам.

12. Победитель года: прокурор республики Сергей Дябкин. Без устали борется с сельским хозяйством республики. К серьёзным победам можно отнести его триумфальную победу над единственной в республике птицефабрикой, от которой в итоге остался один полуразрушенный железобетонный забор. Но главные победы у него впереди! Главное – не останавливаться на достигнутом! Вперёд, к новым свершениям! Тогда чины и звания – в кармане.

Итоги эти, понятное дело, моей версии. Но у вас, уважаемые читатели, могут быть и свои. Хотите – поделитесь!

Очень вредная тувинка