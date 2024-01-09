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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 1, 9 января / Перекрёсток мнений
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№1, 9 января 2024 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 27-12-2023 #1[ru]

«Потому что это российские исторические регионы, там проживают русские люди» – Говорил, по случаю, некоторое время назад, с женщиной из-под Львова – близкие у нее в Украине, конечно. Переживает – «к нам сейчас беженцы из Харькова едут – мы боимся...» Чего боитесь-то, спрашиваю? Да как же, отвечает, Путин же если где русские, сразу бомбит... Задумался... А ведь права!

Аноним, 29-12-2023 #3[ru]

Дмитрий Песков: «нынешняя бедность россиян вызвана Великой Отечественной и Первой мировой войнами...» Здесь можно было бы пошутить по поводу Смутного времени и татаро-монгольского ига, но строго говоря во всём этом кроется очень серьезная проблема. Высказанная Песковым мысль наглядно демонстрирует патологическую неспособность Путина взять на себя хоть какую-то долю ответственности за те многочисленные проблемы, с которыми сталкивается страна. Он хоть сто лет будет править, а виноваты у него всё равно будут предшественники.

Свежий анекдот

Аноним, 27-12-2023 #1[ru]

«Хоть бы без ядерного апокалипсиса». Россияне снизили требования к новому году.

Аноним, 27-12-2023 #2[ru]

Яйца Эрдогана не помогли, Путин попросил их у Лукашенко: «Поставьте нам, пожалуйста. Не жадничайте». https://t.me/chtddd/70241

Аноним, 27-12-2023 #3[ru]

«С наспугающим Новым годом!» – Я думаю, что 2024 год будет тяжелее, чем 2023-й...

Аноним, 31-12-2023 #4[ru]

– Двадцать четвертый год приближается. И я верю, что он будет гораздо лучше. – Думаешь, лучше? – Да. Чем следующий – двадцать пятый!

Мир ждёт итогов выборов в России и США

Аноним, 27-12-2023 #1[ru]

Дерзкие планы на будущее кандидата в президенты Б. Надеждина: «Я надеюсь, что по итогам этой избирательной кампании я останусь живой, на свободе и не иноагентом».

Аноним, 27-12-2023 #2[ru]

Мизулина сообщила, что налоговая служба начала выездную проверку в отношении Ивлеевой и «она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела». Главная ошибка Ивлеевой – не пригласили на вечеринку Мизулину! https://t.me/polit1humor/2011

Аноним, 27-12-2023 #4[ru]

Итак, единственных реальных конкурентов Дунцову и Стрелкова не допустили даже до сбора подписей. А Навального спрятали за Полярным кругом. При этом рассказывают о каких-то там путинских рейтингах.

Аноним, 27-12-2023 #6[ru]

Вообще, не удивлюсь, если потом выяснится, что Ивлееву так прессуют, потому что на той вечеринке какой-то молодой рэпер записал трек в туалете с любовницей какого-нибудь уважаемого пенсионера. Который, узнав об этом, на очередном совещании поднял вопрос о НЕМЕДЛЕННОЙ БОРЬБЕ ЗА НРАВСТВЕННОСТЬ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ!!11

Аноним, 27-12-2023 #7[ru]

Чпокерт украл более 90 млн. – и ничего ему за это нет. Продолжает петь свои песенки в караоке барах и делать шпили-вили с женщинами с пониженной социальной ответственностью!

Аноним, 27-12-2023 #8[ru]

Кстати, рэпера Васяо после этой вечеринки еще и за пропаганду ЛГБТ оштрафовали. Ломаю голову уже сутки, – как носок на х... пропагандирует ЛГБТ? Это что – тайный знак какой-то? Мол, ищу своему носку пару?

Аноним, 27-12-2023 #9[ru]

Тотальная победа серости. Триумф Мизулиных и прочих стукачей. Агрессивная посредственность против всего живого. Шариковы – новые псевдокороли (опять). Псевдо – потому что они-то с этого мало что получают. Просто радуются, что не только сами в говне, но всё и всех вокруг замазали.

Аноним, 27-12-2023 #10[ru]

На самом деле проблема России – это россияне. Главный враг России – это мы сами, наше многовековое рабство, лицемерие и одновременно чинопочитание, желание облизать начальника независимо от его ранга... Таков народ, другого нет. «Кому не любо жить в дерьме, пусть коротает век в тюрьме! Искореним бунтарство! Кто объявляет бой дерьму – тот посягает на саму Основу государства!» Леонид Филатов.

Аноним, 28-12-2023 #18[ru]

Хитрый Доржу пристроил в Минстрой своего прораба Хунай-оола для контроля за денежными потоками и их распределением. Однако прораб давно перерос своего хозяина и себя нисколько не обижает. Этот финансовый бизнес-тандем успешно опустошает казну из года в год. Даже Чпокерт был вынужден в срочном порядке убежать, так как дел наворочено там ого-го!

Аноним, 28-12-2023 #19[ru]

#17 – На полуодетых *лядей они смотреть не могут, а на разрушенные украинские города смотрят с удовольствием. Это всё, что нужно знать о России.

Аноним, 28-12-2023 #20[ru]

Леонид Слуцкий, кандидат в президенты от партии ЛДПР: «Победить Путина – нет, не мечтаю. Зачем? Путин – самый влиятельный политик на планете». Когда-то Путин подбирал себе таких соперников, у которых не было шанса его победить. Сейчас остались только те, кто даже не старается делать вид.

Аноним, 28-12-2023 #28[ru]

Зюганов – мудрый политик, голова! Он соображает, что надо давать дорогу молодёжи. Иначе – застой! Поэтому на борьбу с Путиным за президентство и выдвинул 75-летнего Харитонова. А сам Геннадий Андреевич в свои 79 должон силушки поднакопить к решительной схватке в 2030 г.

Аноним, 29-12-2023 #31[ru]

Чпокерт в Тыве является тоже неким прообразом Киркорова и Ивлевой. Точно также устраивал голые вечеринки с оргиями и обязательными фотосетами для глянцевых журналов!

Аноним, 29-12-2023 #33[ru]

Преследование за участие в «голой» вечеринке началось, потому что в АП сочли выгодным «направить гнев от Кремля в сторону зажравшихся звезд». По крайней мере, так говорят источники в АП, правительстве и Госдуме. «Без одобрения Путина это [масштабная кампания по дискредитации] просто невозможно. Лоббировали эту тему силовики», – рассказал собеседник, близкий к предвыборному штабу Путина.

Аноним, 29-12-2023 #35[ru]

Когда в 2010 году нынешний главный пиарщик Минобороны, а тогда недавний студент придумал поздравить Путина с днем рождения календарем с полуголыми студентками, реакция на обнаженку была совсем другой: Песков специально просил, чтобы героинь съемки не подвергли в университете дисциплинарным мерам. Ведь наказывать тут не за что!

Аноним, 29-12-2023 #37[ru]

ЦИК допустил Раду Русских – 39-летнюю бьюти-блогершу из Екатеринбурга – до участия в выборах в качестве кандидата в президенты РФ. Рада Русских – визажист, владелица бренда косметики Rada Russkikh и Центра волновой диагностики, увлекающаяся магией и эзотерикой. В интервью она говорит о плюсах гедонизма, а в соцсетях её называют мошенницей и льгуньей. Свои политические взгляды Русских представляет через «призму спиральной динамики». Это так плохо, что даже хорошо. Выборы окончательно превратились в *лядский цирк. https://t.me/veraafanasyeva/28082

Аноним, 31-12-2023 #40[ru]

А за то у нас есть полковник философских войск имени Шойгу, шаман и деревянная коняжка. Вот.

Аноним, 04-01-2024 #43[ru]

Кызыл – ужасно стремный город. Здесь абсолютно нечего делать, особенно по выходным. Вот и сейчас на длительные новогодние праздники люди разъехались за Саяны, в Кызыле остались в основном алко-зомби и прочие деграданты. Нет никакого культурного досуга, ничего нет для детей. Нет кафе и ресторанов, одно говно с ужасным обслуживанием. Чмошный и убогий кинотеатр, в котором нет элементарных вещей для нормального комфортного просмотра. Кара-оол со своей шоблой добил местных предпринимателей. Все талантливые уехали за пределы, и теперь там воплощают свои знания. А тут теперь одна чернь, грязь, криминал, пустота и мэр с бродячими собаками. Да помойками. Одни уныние и печаль...

Аноним, 05-01-2024 #45[ru]

У КШВ был джинсовый магазин в 1000 мелочах. Чпокерт там работал менеджером – так начиналась его карьера.

Коротко

Аноним, 27-12-2023 #1[ru]

«В России с 1 января 2024 года подорожают кофе, соки, шоколад, молоко и рис на 20%» – «Коммерсантъ». Купи еды в последний раз – лозунг, который ельцинские политтехнологи приписывали Зюганову в 1996, стал пророческим. Действительно, в России всё меняется за один день, и ничего не меняется за сто лет...

Аноним, 04-01-2024 #11[ru]

104 российских шахматиста сменили гражданство в 2023 году. Для сравнения, в 2021-м сборную РФ покинули только 10 шахматистов. Это данные статистики на сайте международной шахматной федерации. Но зачем России мозги, если есть большая дубина?

Сергей Конвиз: В новый год со старыми проблемами

Аноним, 27-12-2023 #1[ru]

Шойгу отчитался Путину об «освобождении» Марьинки. Город-спутник Донецка не могли захватить с 2014 года – сейчас он уже ПОЛНОСТЬЮ СТЕРТ С ЛИЦА ЗЕМЛИ... https://t.me/chushvsejrusi/2011

Аноним, 27-12-2023 #2[ru]

№1 – Шойгу, похоже, соврал – Марьинки больше не существует. Остались только руины. https://t.me/polit1humor/2036

Аноним, 27-12-2023 #7[ru]

#1: Взять село быстрее, чем за два года... Эта молниеносная операция Второй Армии Мира войдёт в историю военного искусства! Шойгу = Кутузофф!

Аноним, 27-12-2023 #8[ru]

Шойгу назвал главной целью «СВО» в 2023 году срыв контрнаступления украинских войск. Понимаете? Оказывается, Россия развязала СВО, чтобы сорвать контрнаступление Украины, вызванное этой СВО. Гениально же, абсолютно гениально! А если ещё прикинуть, что «успешно» погубили сотни тысяч людей с обеих сторон в этой бессмысленной мясорубке...

Аноним, 29-12-2023 #17[ru]

– Одесса русский город, – говорит випивоха Медведев. Наверное, поэтому россияне с удовольствием превратили бы Одессу в руины, а жителей – в пепел? Как Мариуполь, Бахмут или Марьинку?

Кто побеждает в битве за тувинскую землю?

Аноним, 04-01-2024 #1[ru]

У Ховалыга кишка слаба воевать с караоолами. Поэтому никуда кызылский рынок не денется – будет в центре столицы приносить Карликам доходы, как миленький.

Аноним, 04-01-2024 #2[ru]

#1, ситуация в республике обостряется. И тут пан или пропал. Если Ховалыг не зачистит экономическое поле Карлика, тот его турнёт сразу после выборов президента.

Аноним, 04-01-2024 #3[ru]

Кара-оол занимается тем, что агитирует Оюна перейти в его команду и бороться с Ховалыгом. Если этот альянс состоится, Ховалыгу придётся туго.

Аноним, 04-01-2024 #4[ru]

Оюн не купится на обещания Кара-оола. Тот его уже не раз кидал.

Аноним, 04-01-2024 #5[ru]

4й, Ховалыг в открытую через прокурора Дябкина прессует сына Оюна. Так что у него выхода нет другого – нужно «валить» главу. Иначе сына посадят.

Аноним, 04-01-2024 #6[ru]

Никто сына Оюна не посадит. Один звонок Нарусовой – и дело в шляпе!

Аноним, 04-01-2024 #7[ru]

Там уголовное дело просто сфабриковано. И оно развалится в суде – вот увидите!

Аноним, 04-01-2024 #8[ru]

#7 – у нас в судах и не такие шитые белыми нитками дела пролазили.

Аноним, 04-01-2024 #9[ru]

Да, конечно, только не в отношении Оюна.

На прокуратуру надейся... Да сам – не плошай!

Аноним, 04-01-2024 #1[ru]

У нас что, в прокуратуре не осталось специалистов, способных раскрутить эту историю? Там же всё сшито на живую нитку. Соболева нужно сажать!

Аноним, 04-01-2024 #2[ru]

В нашей прокуратуре научились находить общие интересы с мошенниками. Вспомните историю с инженерными сетями по ул. Дружбы в Кызыле. Там Крапивин легко отделался – прокурор Боровков так «пожалел» Крапивина, что отозвал иск из суда на 66 млн. И Соболев тоже откупится. Вот увидите!

Аноним, 04-01-2024 #3[ru]

Зря вы так. Всё-таки Дябкин – это не Боровков. Побоится деньги у Соболева брать.

Аноним, 04-01-2024 #4[ru]

№3 – у Соболева, может, и побоится, а у Кара-оола – возьмёт. Деньги не пахнут.

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