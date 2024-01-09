Кому на Руси жить хорошо в суровую годину?

Ушедший 2023 год назвать удачным для большинства как-то язык не поворачивается. Ну да, кому-то в этом году повезло. Президент Путин отметил, что по итогам ушедшего года главными выгодоприобретателями в России стали банкиры, которые получили на этот раз рекордную, ранее никогда не случавшуюся, прибыль аж в три триллиона рублей! Можно, конечно, за них порадоваться – умеют люди жить! Кругом несчастия, люди погибают в Украине, цены растут, как на дрожжах, Центробанк в который раз поднимает ключевую ставку, ипотека дорожает – а у них триллионные прибыли... Правда, куда они с ними потом пойдут и что будут на эти полученные от нищего населения прибыли покупать? Но не китайские же одноразовые поделки по ценам, выше, чем у европейских производителей...

УДАРНИКИ КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

Впрочем, сегодня на Руси жить хорошо не только банкирам. Когда большая часть населения страдает от роста цен, в целом большой российский бизнес от СВО и санкций значительно обогатился. Весьма информированное издательство «Прайм» со ссылкой на данные «Bloomberg» опубликовало интересные сведения. Состояние 25 ведущих бизнесменов, то есть олигархов, в уходящем году увеличилось на $50 млрд. Больше других вырос капитал совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова – на $9,29 млрд. И теперь его состояние достигло размера в $24,7 млрд. А его коллеги-олигархи Потанин с состоянием в $31,1 млрд., Михельсон с состоянием в $27,5 млрд., Лисин с состоянием в $23,9 млрд., и Усманов с состоянием в $21,1 млрд. замыкают первую пятёрку очень разбогатевших в суровую годину богачей-патриотов страны.

В первую десятку везунчиков общероссийской заварухи также вошёл владелец «Тувинской Голевской горнорудной компании» Михаил Прохоров. Его состояние за год увеличилось на $2,53 млрд. и теперь составляет $15,8 млрд. При этом следует иметь в виду, что никакой продукции этот бизнесмен не производит. Вообще. Даже в Туве Прохоров так и не запустил добычу и обогащение редкоземельных металлов, несмотря на то, что Минфин РФ с какого-то перепугу, невзирая на проблемы с пополнением казны, выделил из российского бюджета на создание инженерных сетей для обеспечения комбината в Тодже 60 млрд. рублей, что тогда соответствовало почти миллиарду долларов. Однако за это время ни сетей, ни продукции никто так и не увидел. А сам патриот-олигарх обретается в США, где у него на полученные в России деньги прикуплен спортивный клуб.

Что же до «заработанных непосильным трудом» олигархами в ушедшем году $50 млрд., много это или мало для российской экономики, поясню следующее. По состоянию на 23 февраля 2022 года РИА Новости подсчитало, что совокупное состояние богатейших россиян в рейтинге миллиардеров «Bloomberg» (на тот момент 23 человека) составляло на $342,74 млрд. Такое совокупное состояние они все вместе сколотили за 20-30 лет «тяжкого труда», перепродавая наши недра. И тут за год смертельной кровавой мясорубки в Украине – сразу навар в $50 млрд. А сколько вывели денег из страны? За 2023 год таких цифр пока нет, а вот в 2022 году, по официальным отчётам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Центробанка РФ, из страны было выведено $243 млрд. Это почти 25 трлн. рублей. Чтобы было всем понятно, сообщу: доходы бюджета России в 2023 году составили 26,13 трлн. рублей. Чувствуете, каков размах воровства? Так что я соглашусь с президентом Путиным – западные санкции только на руку. Правда, не всем. Алекперову, Усманову и Прохорову – да. А для простого гражданина это – настоящее бедствие.

Для насыщения рынка товарами правительство РФ официально разрешило «параллельный импорт». Это так называемый завоз и реализацию в России товаров и услуг без разрешения правообладателей этих товаров и услуг через третьи страны. Не стану говорить об этической и юридической сторонах этого процесса. Последствия этой глобальной аферы Россия будет ощущать на себе годами, если не десятилетиями. Пока для нас важнее другое: которое мы ощущаем на себе уже сегодня. Пока товар из Европы, Америки через Турцию или Китай доставят до российского потребителя, его себестоимость с учётом удлинённой логистики и таможенных сборов на границах дорожает как минимум в полтора раза. Затем продавец доставленного таким образом товара добавляет свою маржу, и цена вырастает вдвое. Я уже не говорю о качестве: за него и спросить-то не с кого. Все же понимают: покупая заведомо нелегальное, о качестве не спрашивают.

НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО – И ВОТ ОПЯТЬ!

На фоне этого олигархического пира во время чумы как-то дико смотрится кампания, развернувшаяся вокруг московской «голой вечерники» телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой в ночном клубе. Провластные СМИ клеймят позором участников этого неприличного шабаша, обвиняя их в отсутствии патриотизма, хулиганстве и даже пропаганде ЛГБТ. А набралось таких любителей остренького немало: газета «Известия» опубликовала список из 170 посетителей «вечеринки». И это без учёта административной команды, поваров, официантов, армии охраны, музыкантов и гардеробщиц.

Мероприятие по замыслу её организаторов должно было стать масштабным, грандиозным и весьма доходным. Входные билеты в клуб стоили по 1 млн. рублей. Такие фривольные «пикники» планировалось проводить, по крайней мере, ежедневно с 20 декабря все новогодние выходные. Была даже проведена грандиозная рекламная кампания. На старте грандиозного неприличного шабаша для придания событию столичного масштаба для «разогрева» публики на вечеринку с дресс-кодом «almost naked» в клуб «Мутабор» были приглашены известные в стране музыкальные исполнители, такие как Anna ASTI, Дима Билан, Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюк’oZa, Джиган, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и другие.

Стоит отметить, что среди участников голой вечеринки нашлись и избранные. К примеру, Ольга Карпуть в специфическом наряде. Это жена совладельца Капитал Груп Павла Тё – привилегированного застройщика мэра Москвы Собянина. Или Ксения Чилингарова – дочь обладателя звёзд Героя СССР и РФ, бывшего депутата Госдумы двух созывов, вице-президента Русского географического общества Артура Чилингарова. Это общество, как известно, с блеском возглавляет наш замечательный земляк министр обороны Сергей Шойгу. Также в клубе «засветилась» любительница острых ощущений Екатерина Янкович – жена сербского бизнесмена Небойша Янковича, владельца компании «Комита», которая лидирует по объёмам подрядов в Москве. За ним слывёт слава «айти-кошелька» главы Газпрома Алексея Миллера. Или актриса Анастасия Красовская, снявшаяся в главной роли в брендовом фильме «Слово пацана. Кровь на асфальте». Она сейчас – лицо Kion, которое также принадлежит МТС. Там же на «голом шабаше» был замечен их общий друг – директор по развитию музпроектов ВК Константин Сидорков.

Эта «вечеринка» после публикации фотографий с мероприятия на ряде ресурсов Рунета «совершенно неожиданно» для её участников вызвала широкий общественный резонанс. Легко одетые звёзды шоу-бизнеса оказались в эпицентре грандиозного скандала. Они долго не могли понять, в чём дело. Ведь таким образом, эпатажно и с апломбом, они вели себя всегда. Это их стиль жизни. И раньше никакого общественного возмущения это никогда не вызывало. В состоянии шока Киркоров и Лолита тут же принялись извиняться за своё поведение, объясняя случившееся тем, что они «вошли не в те двери» совершенно случайно. Хотя чего же тут «случайного»? Пришли по лёгкому «срубить» хорошие бабки. Разделись, кто как смог. И угорели.

При этом выяснилось, что организатором и вдохновителем этого безобразия, в котором вся одежда одного из участников «голой вечеринки» составляла всего лишь единственный носок, одетый поверх гениталий, была не блогер Ивлеева, а структура олигарха Евтушенкова. Но выявилось и другое: на самом деле подобные эпатажные мероприятия в Москве – совсем не редкость. И этот голый шабаш, костяк которого составляют звёзды шоу-бизнеса и скучающие подружки известных бизнесменов – явление по сути рядовое.

КТО НА САМОМ ДЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОРГАНИЗАТОРОМ «ГОЛОЙ ВЕЧЕРИНКИ»?

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» приоткрыл завесу тайны о том, что «голая вечеринка» была организована не Анастасией Ивлеевой. Во всех документах организаторам сумасшедшего мероприятия значится ивент-агентство «DEPARTAMENT», – УК крупнейшего ивент-агентства которое не только тесно связано с АФК «Система», но и организует большинство значимых мероприятий АФК, МТС, в том числе собрание акционеров «Системы». Его основатели – лидеры индустрии Недостоев, Иванов и Сигунова уже обретаются за границей, не прекращая извлечение доходов в РФ. Сама фирма с 2020-го оформлена на Светлану Мещерякову, известную в индустрии управляющую ивент-конторой «Брайт!». Ранее она работала в агентстве «Подъежики», принадлежащему основателю бизнес-клуба «Атланты» Воронину. Его называют человеком олигарха Рубена Варданяна. А одним из главных спонсоров «Атланты» является МТС и постоянными спикерами выступают топы из АФК «Система», которой принадлежит 42% МТС. С приходом Мещеряковой в «DEPARTAMENT» заказы от МТС/«Система» появились и у данного агентства. Это самое награждаемое event-агентство России, входит в TOP-20 лучших агентств России по версии АКАР и в TOP-50 агентств мира по версии журнала Special Events. Это стоило огромных денег, которые заплатили через тариф все пользователи МТС.

VIP гостей, в том числе топ-менеджеров крупных компаний, приглашала совсем не Ивлеева, а лично партнёр агентства Софья Герштейн. Она же организовывала съёмку участников вечеринки десятком представителей СМИ. Кстати, откуда они взялись, до сих пор никто не разобрался. Связующими между «Мутабором», который предоставлял площадку и персонал, были некая Юлия и ивент-менеджер Екатерина Смит. Также на связи от «Департамента маркетинга» был ди-джей и продюсер столичных тусовок Максим Буяков. Сама Ивлеева была лишь публичным лицом мероприятия. Её абсолютно не интересовало, кто и как занимается организацией вечеринки – все просьбы и требования поступали администратору клуба от представителей агентства. А контролировал ход сандальной вечеринки лично лауреат премии Правительства РФ, вице-президент МТС Игорь Мишин. Кроме него в пикантной тусовке принимали участие в качестве приманки звёзды вроде Киркорова, Лолиты и Билана, а также представители Яндекс, VK и МТС. А когда разразился скандал, всё свалили на Ивлееву, Киркорова и Лолиту. Таким образом, эта тема в конце 2023 года вдруг стала в России событием №1.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ МОСКВЫ ПОД СВЕТОМ ПРОЖЕКТОРОВ

Примечательно, что управляющие заведения не были предупреждены о присутствии на вечеринке журналистов. Более того: организаторы требовали изъять все телефоны и фотоаппараты у работников «Мутабора». Всё действо должен был освещать только специально приглашённый фотограф. А откуда взялись репортеры из МузТВ, РуТВ, Жара и КоммерсантЪ в «Мутаборе» не знают. По клубу во время вечеринки сновали накаченные телохранители. Большинство из них охраняли ВИП-гостей на специальном танцполе на втором этаже. Среди отдыхающих были замечены топ-менеджеры крупнейших российских компаний, многие из них были пьяны и вели себя неприлично вызывающе. Так что эта вечеринка изначально была публичным событием, куда были специально приглашены фотокорреспонденты и операторы многих СМИ.

Но никто и предположить не мог, что информация о рядовой голой вечеринке в центре Москвы взорвёт информационное поле России. Вспомните недавние голые фотографии первого заместителя Главы Правительства Тувы Александра Брокерта? И что, было много переживаний на сей счёт? Спустя полгода спокойно вышел в отставку «по собственному», уехал в Новосибирск – и делу конец. Точно также бывший адъютант экс-главы республики Кара-оола Сарыглар. Так что особенно удивляться тут нечему. Как известно, рыба гниёт с головы. И событие в московском клубе «Мутабор» – лишь один из рядовых эпизодов из жизни российской элиты во время спецоперации России в Украине.

Что касается организации вечеринки, то реализацией режиссерского замысла, образами героев занималась стилист Ксения Смо. О ней известно, что она в разгар СВО добилась получения гражданство Армении. За несколько дней до мероприятия она вместе с помощниками анонсировала, что все будут соблюдать дресс-код. Ни о какой «закрытости» не было и речи. Прямая трансляция шла на видеоплатформу NUUM, принадлежащей МТС. Сейчас в компании резко дистанцируются от любых упоминаний связей с голой вечеринкой, но по сути 90% всех звёзд на тусовке – их подопечные. Та же Лолита Милявская, сотрудничавшая с МТС Мьюзик или Филипп Киркоров, в чьё шоу МТС инвестировал порядка миллиарда рублей. А когда дело приняло откровенно скандальный характер, тут все как-то ужаснулись. Ведь выяснилось, что именно МТС и была реальным организатором мероприятия, собрав там звезд, которые сотрудничают с компанией. Теперь они начали «заметать следы».

Но для Кремля стало понятно, что, вероятно, московский бомонд до сих пор не живёт сценарием спецоперации в Украине. И ему явно вообще нет дела до того, что там происходит на линии боевого соприкосновения. Они, конечно же, в принципе не против СВО, однако никаких проблем в связи с тем, что там гниют в окопах и погибают наши соотечественники, по крайней мере, у так называемой российской элиты точно не наблюдается.

ДЕГРАДАЦИИ КУЛЬТУРЫ КАК ПРЕДВЕСТНИК РАСПАДА ГОСУДАРСТВА

Конечно же, полуголыми артистами никого не удивишь. К примеру, Лолита в том виде, в каком её показали, часто выступает с подмостков эстрады или на телевидении. Киркоров всю свою карьеру попадает из одного скандала в другой. Даже порой приходилось выезжать в Израиль и там симулировать сумасшествие, чтобы избежать наказания. Тот парень в носке – тоже не из ряда вон выходящий. К примеру, ни для кого не секрет, что певец Шнуров вообще до ню раздевается прямо на сцене во время концерта. И ничего – «голубизну» ему не «шьют».

Но что неоспоримо: это падение в России качественного творчества как такового. Заметьте: мы постоянно слышим и смотрим исполнение песен далёкого прошлого, а новых хороших хитов почти нет. Или другой пример – все последние 20-25 лет на Новый год смотрим по всем федеральным каналам повторы одних и те же кинолент режиссёров Эльдара Рязанова, Леонида Гайдая, Владимира Меньшова или Георгия Данелия. А в это время талантливый режиссёр, народный артист РФ, лауреат любых премий, директор «Мосфильма» Карен Шахназаров, вместо того, чтобы снимать шедевры, не слазит с телевизионного экрана, где призывает не нести в массы «разумное, доброе, вечное», а всего лишь вернуть смертную казнь. Другой в прошлом также талантливый режиссёр, Герой Труда РФ, народный артист РСФСР и лауреат премий, председатель Союза кинематографистов России и полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Никита Михалков тоже не снимает талантливые фильмы, а с телеэкрана поясняет нам в программе «Бесогон» об ошибочности укоренившегося мнения, что Эльдар Рязанов – талантлив. Заявляет, что в его фильмах «нет кино».

Оба упомянутых деятелей культуры давно и прочно пристроились возле бюджета страны, имеют властные и финансовые возможности снимать фильмы с огромными бюджетами. Умные талантливые художники, они могли бы поехать на Украину, поддержать наших бойцов и снять там какой-нибудь злободневный оптимистический фильм о подвиге героев. Но они никуда не едут и ничего не снимают. Им, видимо, нравится заниматься славословием и словоблудием в адрес власти. И клеймить позором её оппонентов. Им, невдомёк, что зрители под Новый год с удовольствием смотрят «С лёгким паром!» или «Москва слезам не верит», а не «Утомлённых солнцем» Михалкова или «На скользкой дороге» Шахназарова.

А ведь так вырождается культура. Вспомните, как распался Советский Союз. Это случилось не по вине НАТО и ЦРУ. Его развалили вот такие талантливые приспособленцы, лизоблюды и подхалимы. Берегитесь их!

Кондрат Пчёлкин