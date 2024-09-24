Перестрелка в километре от Кремля – новая норма России

В истории борьбы за Wildberries, как в зеркале, отразилась реальная Россия. Перестрелка возле Кремля показывает, как в РФ начинается новый передел собственности. К дележу имущества Wildberries прямо или косвенно уже подключены Владимир Путин, Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов. На последнем этапе, когда произошла попытка рейдерского захвата компании, к ним присоединились сопровождавшие Бакальчука «чеченские спортсмены» и бывший чеченский прокурор Анас Эльмурзаев. И это вовсе не полный список участников истории. Трудно отказаться от мысли, что эта перестрелка – не исключение, а скорее новая норма для России. Яркое проявление общей тенденции – собственность снова делят, как в 1990-х.

Состояние основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук уменьшилось вдвое – с $7,9 до $4,1 млрд. после объединения ее маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ, подсчитал американский Forbes. В ходе сделки Бакальчук передала 35% акций своей компании, стоимость которых оценивается примерно в $3,4 млрд.

Wildberries и Russ объявили о своем объединении в июне 2024 года, создав совместное предприятие ООО «РВБ». Wildberries получила в новой компании 65%, а Russ Outdoor – 35%. Гендиректором стал исполнительный директор Russ Роберт Мирзоян. Его считают младшим партнёром миллиардера Сулеймана Керимова.

Компания Б1 оценила стоимость бизнеса группы Russ в огромную сумму – 460-500 млрд. рублей. Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров оценил бизнес Russ в 40-45 млрд. рублей. Собеседник РБК на рекламном рынке говорит, что оценка в десять раз превышала годовой оборот рынка наружной рекламы в РФ.

Источник, близкий к одному из акционеров Russ Outdoor, уточнял РБК, что в 2020 году пакет акционера JCDecaux был выкуплен исходя из оценки всего бизнеса Russ Outdoor в 9 млрд. рублей.

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7 августа 2024 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отчиталась об устранении маркетплейсом Wildberries нарушений, выявленных в апреле этого года. Тогда ведомство пришло к выводам, что площадка навязывает продавцам невыгодные условия сотрудничества и «практически ежедневно» изменяет тарифы на логистические услуги и хранение товаров. Также ФАС обвиняла компанию в том, что она штрафует продавцов в случае взлома их личного кабинета, запрещает им размещать свои контактные данные и разрешать спорную ситуацию напрямую с покупателем через специальные чаты.

Примечательно, что ФАС сняла претензии к Wildberries на следующий день после завершения объединения маркетплейса с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. 5 августа совместное предприятие ООО «РВБ» приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами торговой площадки.

Анонс сделки поставил в тупик участников рынка: никто не мог понять, как она структурирована и чего хотят добиться стороны. А уже через месяц вокруг Wildberries разгорелся конфликт, в который вмешался глава Чечни Рамзан Кадыров – его попросил о помощи муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав. «Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», – написал Кадыров.

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18 сентября компания Wildberries, основанная Татьяной Бакальчук обвинила в попытке незаконного проникновения в офис ее мужа и акционера Владислава Бакальчука. Конфликт произошел у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор», который находится недалеко от Кремля.

Несколько человек приехали к офису и началась стрельба, пишет Mash. Офис эвакуирован, на месте работает полиция.

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Татьяна Бакальчук: «Сегодня группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое, их состояние мы уточняем. Заявление о якобы переговорах, на которые приехала вооруженная группа, звучит абсурдно, поскольку никто ни о каких переговорах не договаривался. Я публично обращаюсь к правоохранительным органам взять на контроль эту ситуацию. У нас нет секретов. Поэтому прошу сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, организовавших этот беспредел. Вот теперь это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка».

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Вооруженные люди в масках продолжают атаковать офисы Wildberries в столице. Они пришли не только в бизнес-центр «Романов двор», но и в бизнес-центр «Искра Парк» у метро «Динамо».

Акционер компании Владислав Бакальчук вместе с чеченскими спортсменами пришел в офис «Романов двор», где произошла стрельба. Задержаны 10 человек, также пострадали три представителя полиции и трое бойцов из Чечни – Абубакар Местоев, Умар Чичаев и Рашид Кодзев.

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В результате стрельбы погибли двое сотрудников охраны офиса, сообщил источник «РИА Новости» в Wildberries. Ранения получили трое полицейских. В отдел полиции доставили 30 человек.

Бакальчук заявил, что он приехал в офис на переговоры по строительству складов, но был атакован службой охраны. «Это не перестрелка, как пытается представить руководство РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ). Это был настоящий расстрел», – написал Бакальчук.

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Силовые структуры задержали мужа Татьяны Бакальчук и владельца 1% пакета Wildberries Владислава Бакальчука. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Следственному комитету и правоохранительные органы.

Ему и ещё шестерым фигурантам предъявлено обвинение по статьям об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве.

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Позже следователи предъявили обвинения ещё 33 задержанным по уголовному деле о стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы.

«Коммерсант» пишет, что в числе обвиняемых не только участники стрельбы, но и те, кто попытался попасть в офис Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» у метро «Динамо» и «защитники» офисов.

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Суд закрыл для прессы разбирательства по делу о перестрелке в офисе Wildberries. Журналистам сообщили об этом после того, как суд назначил два месяца ареста бывшему бойцу ММА и чемпиону мира по тхэквондо Умару Чичаеву, который был задержан в связи с перестрелкой. В суде он заявил, что служит заместителем командира в спецподразделении Росгвардии «Ахмат-1». Адвокат Чичаева также сообщил, что тот получил огнестрельное ранение, это, якобы, произошло при задержании. Чичаева обвиняют по нескольким пунктам статьи 105 УК РФ («Убийство»), незаконном хранении оружия, нападении на полицейского и самоуправстве.

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«Я дома, со мной все в порядке», – заявил муж владелицы Wildberries в своем Telegram-канале.

Суд не стал арестовывать сооснователя маркетплейса Wildberries Владислава Бакальчука в рамках расследования по делу о стрельбе в центре Москвы. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на самого Бакальчука и его адвокатов.

Накануне ГСУ СКР по Москве предъявило Бакальчуку обвинения по ч. 2 ст. 105 (убийство), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство). По данным статьям ему грозило тюремное заключение вплоть до пожизненного.

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Бакальчук назвал перестрелку в офисе Wildberries 18 сентября «вооруженной провокацией» и «покушением» на него, которое якобы организовали «братья Мирзояны» – владельцы компании Russ, с которой у Wildberries происходит слияние. Предприниматель также заявил, что приехал в офис компании для «урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам» и аудита «так называемого слияния». При этом ранее Бакальчук утверждал, что целью его визита с группой людей в офис было обсуждение вопросов о строительстве складов Wildberries.

«Чтобы избежать возможных провокаций, мы заранее уведомили органы правопорядка. Несмотря на это, при входе в офис по нам открыли огонь непонятные мне люди», – говорится в Telegram-канале Бакальчука.

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Все 26 человек, арестованных по уголовному и административному делам, выразили желание подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО в Украину. Об этом сообщил «Ленте.ру» источник, знакомый с ходом дела.

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21 сентября ночью в Ингушетию привезли тела убитых в перестрелке охранников – Адама Алмазова и Ислама Эльмурзиева. Несколько тысяч человек пришли в аэропорт Магас, чтобы встретить борт с криками «Аллах Акбар».

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Продолжение следует...