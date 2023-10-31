В России возродились еврейские погромы?

В Дагестане случилось то, что давно ожидалось. Просто не знали, где это произойдёт. 29 октября из-за прибытия рейса из Тель-Авива около полутора тысяч человек ворвались в аэропорт Махачкалы, разыскивая «беженцев из Израиля», чтобы выдворить их. Сообщается, что правоохранительные органы Дагестана задержали 83 участника беспорядков в аэропорту Махачкалы и они «доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства». Всего к утру 30 октября, заявили в полиции, установлены личности «более 150 активных участников беспорядков».

Вечером 29 октября следственное управление СК России по Дагестану возбудило уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин «поставил на контроль» ход его расследования. Статья 212 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Будет ли вменена задержанным эта статья УК, пока неизвестно.

Во время беспорядков пострадали девять сотрудников полиции. ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщает, что двое пострадавших полицейских находятся в больнице. Всего во время беспорядков пострадали более 20 человек, 10 из них в крайне тяжёлом состоянии. Для наведения конституционного порядка в аэропорт Махачкалы после начала погромов были направлены около 500 полицейских из Махачкалы, Каспийска, Буйнакска, Избербаша и Дербента.

Аэропорт Махачкалы временно закрыт. По сведениям из Росавиации, аэропорт начнёт принимать рейсы не раньше 31 октября. Глава Дагестана Меликов заявил, что службы аэропорта, обеспечивающие безопасность полётов, не пострадали. До восстановления работы аэропорта, которое ожидается в ближайшие дни, «рейсы будут осуществляться через запасные аэродромы».

Всю ответственность за случившееся и за организацию беспорядков в аэропорту Махачкалы глава Дагестана возложил на «врагов». «Уже ни для кого не секрет, что попытки дестабилизировать ситуацию в Дагестане и создать протестный фон, в том числе с использованием запрещённых приёмов, связанных с раздуванием межнациональной розни, межконфессиональных проблем, проводятся нашими врагами», – сказал Меликов.

Но давайте на вещи смотреть прямо. Погромы в аэропорту Махачкалы – это рецидив проявления сепаратизма в Российской Федерации. Наглядный пример того, что скоро будет со страной, если и дальше позволять таким, как Кадыров, создавать собственные вооружённые формирования, водить несовершеннолетних детей в СИЗО, чтобы они там учиняли противозаконные расправы над заключёнными. Ни для кого не секрет, что в начале октября Рамзан Кадыров присвоил своему сыну высшее звание Чеченской Республики «Герой Чечни» за то, что тот избил в СИЗО заключённого Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана в Волгограде. Вопреки закону, дело Журавеля было передано для расследования в Чечню, а сам он переведён в СИЗО Грозного. И никто не посмел осудить главного чеченца за то, что тот потакает преступлению своего сына. Мало того: глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов наградил сына Рамзана Кадырова, 15-летнего Адама, высшей государственной наградой КЧР – орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» за «личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей». Не отстал от него и глава Татарстана, который лично вручил Кадырову-младшему вторую по значимости награду республики, орден «Дуслык» («Дружба»).

И вот – беспорядки в аэропорту, вызванные слухами о том, что евреи-беженцы должны прилететь в Махачкалу. Но вместо евреев погромщикам попался автобус с дагестанскими детьми, которые летали в Израиль на лечение, которое им не смогли предоставить в России...

Но дело не в этом. Оказалось, что на территории Дагестана федеральные законы не действуют. И местные бандиты самостоятельно решают, кому можно находиться в Дагестане, а кому – нет. А если полиция вдруг что-то «вякнет» против бандитов, то и ей не поздоровится.

Редакция