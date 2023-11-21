Сергей Конвиз: Палестинцы превратились в токсичный народ?

Главным событием ушедшей недели стал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (США). На нём произошла давно ожидавшаяся встреча лидеров США и КНР. Президент США Байден и глава КНР Си Цзиньпин 15 ноября провели переговоры, которые длились более четырёх часов.

ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ПОЛЮСА МИРА. БЕЗ РОССИИ

Для всех очевидно: Китаю от США нужны современные передовые технологии, без которых экономике КНР грозит стагнация. Американцы, в свою очередь, устали от постоянного соперничества с китайцами и препятствиям в реализации санкций в отношении России. Ведь именно благодаря раскольническим позициям Китая и Турции западным странам не удаётся эффективно изолировать рынок России от продукции западных стран.

Политики обсудили отношения двух стран и договорились о сотрудничестве. Никаких совместных заявлений по итогам переговоров они не сделали. Но этого вообще-то никто и не ожидал. Особое место в переговорах было уделено двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона. В ходе встречи Байден подчеркнул, что соперничество между двумя странами не должно обернуться открытым конфликтом.

Судя по информации, распространённой сторонами, и Байден, и Си постарались найти общие темы и сблизить свои позиции. Главная тема – Тайвань, независимость которого костью в горле застряла у КНР. Другая тема – ситуация в Украине, где США никак не удаётся сдержать КНР от военной поддержки России. Следующей проблемой являются синтетические наркотики, волна потребления которых захлестнула США, а проникают они в США из КНР. США и Китай договорились усилить борьбу с глобальным незаконным производством и оборотом наркотиков.

По итогам встречи лидеры двух стран договорились возобновить диалог между военными на высоком уровне, который был прерван в 2022 году в связи с визитом спикера Палаты Представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. По окончании переговоров Байден в своем аккаунте написал «о достижении реального прогресса» на встрече с Си Цзиньпином. Прошедшие переговоры он назвал одним из самых конструктивных и продуктивных контактов между США и КНР. Си Цзиньпин, в свою очередь, дипломатично отметил, что отворачиваться от сотрудничества США нельзя. Также китайский лидер добавил, что конфронтация между Пекином и Вашингтоном повлечет негативные последствия для обеих сторон. Поэтому «соперничество между странами не должно стать главным трендом».

Стороны не могли не отметить проблемы, связанные с санкциями США. При этом китайский лидер выразил надежду на отмену односторонних санкций США. Он подчеркнул, что отмена рестрикций позволит создать честную конкуренцию для китайских и американских компаний на рынке США. Кроме того, на встрече лидеры договорись создать экспертную группу, которая будет заниматься исследованиями по части искусственного интеллекта, где явным фаворитом являются США. Также Байден выразил свою поддержку Украине. Си спорить с ним не стал.

Не обошлось и без ложки дёгтя. Уже в разговоре с журналистами после встречи с Си Байден заявил, что по-прежнему продолжает считать китайского лидера диктатором: «...в том смысле, что он парень, управляющий коммунистической страной...». На что МИД Китая ответил, что это заявление «крайне неверно». В общем, лидер Китая не согласен с тем, что он – диктатор. И это уже обнадёживает.

Но главное в другом. Оба лидера, американский и китайский, постарались довести до широкой общественности мысль, что на сегодняшний день США и КНР – главные действующие лица на международной арене. И никто из них ни в какой форме даже не упомянул Россию, делегация которой хоть и участвовала в работе саммита, но представлена была чиновниками весьма низкого статуса. Более того, Си Цзиньпин даже отметил, что Китай готов быть «партнером и другом» США в экономике. Таким образом, вектор отношений двух самых развитых экономик мира явно стремится к большему взаимодействию двух стран. И это в Москве наверняка будет расценено как демарш двух экономик в ущерб России.

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА МЕЖДУНАРОДНОЕ МНЕНИЕ

А в это время события на Ближнем Востоке развивались по сценарию, расписанному в кабинете министров Израиля. Войска Минобороны Израиля (на иврите это звучит «ЦАХАЛ») в ответ на нападение террористов ХАМАСа на Израиль, в результате которого около 1200 человек были убиты и более 200 захвачены в заложники, полностью взяла под контроль западную часть города Газа и переходит к следующей фазе наземной операции в секторе. Своей целью в Газе руководство Израиля называет полное уничтожение ХАМАСа.

По оценкам минздрава Газы, подконтрольному ХАМАСу, с начала войны в секторе погибли уже более 11 тысяч человек. Всё «прогрессивное человечество», включая США и Евросоюз, буквально стонут от жалости к палестинским женщинам и детям, подвергающимся в секторе Газа бомбёжкам ЦАХАЛ. Буквально все телеканалы и сеть Интернет кишат сюжетами о жертвах этих бомбардировок. Боевики ХАМАСа взяли на вооружение тактику прикрытия штабов и складов с оружием больницами Газы. Однако Армия обороны Израиля нещадно бомбит любые здания, под которыми могут находиться лидеры ХАМАСа или схроны оружия. А взяв эти помещения с боем, они наглядно демонстрируют доказательства того, что ранее в этих помещения располагались боевики ХАМАСа, удерживаемые заложники или оружие. К примеру, под ведущей больницей Газы «Аш-Шифой» находились склады оружия и несколько подземных комплексов, которые ХАМАС использовал для своей деятельности, в том числе центр управления, используемый для ракетных обстрелов.

Правда, в смысле пропаганды это помогает мало. Всё равно до сих пор достаточно многие пытаются представить палестинцев жертвами израильтян, а не наоборот. Более того, сейчас всё больше культивируется мысль, что это Израиль коварно спровоцировал ХАМАС на необдуманный террор в отношении мирных израильтян с захватом сотен заложников из числа мирных граждан, включая женщин и детей. Это нужно для того, чтобы получить хороший повод окончательного решения «палестинского вопроса» для полной и окончательной зачистки сектора Газа и Правого берега реки Иордан от присутствия там палестинцев. И всерьёз никто не верит в то, что Соединённые Штаты реально пытаются отговорить Израиль от этого шага. Многие полагают, что в этом случае можно применить русскую поговорку из басни Крылова: «Васька слушает, да ест».

При этом следует иметь в виду, что на все призывы остановить бомбёжки сектора Израиль отвечает одинаково: для начала пусть боевики освободят заложников. Но те упорствуют. На момент публикации они не освободили даже заложников из числа россиян, которых набирается несколько десятков. Хотя во время визита в Москву боевики обещали российских заложников освободить. Времени прошло достаточно. Судя по всему, то ли они не собираются выполнять обещанное и отпускать заложников, используя их в качестве живого щита, то ли не имеют такой возможности, поскольку бандиты разбиты на несколько различных группировок, каждая из которых сама по себе. А в итоге россияне, как и граждане других стран, находятся до сих пор в руках террористов. Хорошо, хоть российских граждан, проживавших в секторе, начали выпускать в Египет.

Теперь уже ни у кого не вызывает сомнений то обстоятельство, что по крайней мере, сектор Газа будет полностью зачищен от боевиков ХАМАС. Никакая страна за них серьёзно не заступится. Никакой Третьей мировой войны из-за этих террористов никто развязывать не станет. Пригнав две авианосные группы во главе с авианосцами «Джеральд Форд» (USS Gerald R. Ford) и «Дуайт Эйзенхауэр» (USS Dwight D. Eisenhower), приведя в боевую готовность пять своих военных баз, которые находятся в регионе, США тем самым пресекли любые попытки третьих стран вмешаться в палестино-израильский конфликт. Это не позволит ему разрастись до всемирных масштабов. Мало того, что Ливан и Иран, на которых так надеялись террористы, уже прямо заявили, что не намерены этого делать, все остальные мусульманские страны наотрез отказываются принимать беженцев из Палестины, видя в них угрозу для своей общественной безопасности.

КТО ОЗАБОТИТСЯ СУДЬБОЙ ОБЕЗДОЛЕННЫХ ПАЛЕСТИНЦЕВ?

Эксперты недвусмысленно намекают на возможные способы решения палестинской проблемы. Дело в том, что арабы с 1948 года не раз коварно нападали на Израиль превосходящими во много раз силами. Но в итоге постоянно терпели поражения в этих войнах. При этом, пользуясь своей победой, евреи каждый раз увеличивали территорию Израиля присоединением к ней новых территорий безопасности. Таким образом, Израиль занял территории сектора Газа и Западного берега реки Иордан, где в настоящее время и находятся палестинцы. Так что сектор Газа – это ранее принадлежавшие Египту земли, а Западный берег реки Иордан – это бывшие земли королевства Иордании.

Кстати говоря, по официальным данным в Иордании палестинцев проживает столько же, сколько и на Правом берегу реки Иордан – порядка 2,1 млн. человек. Почти столько же палестинцев проживает в секторе Газа. А всего по данным палестинского бюро статистики, в 2021 году количество палестинцев составило 13,8 млн. человек, из них 6,2 млн. проживают в арабских странах.

Ранее Израиль передал эти территории под управление Организации Освобождения Палестины (ООП). Он вывел оттуда не только своих военных, но и всех израильтян, передав бразды правления землями палестинцам, то есть ХАМАСу в секторе Газа и ФАТХ на Правом берегу реки Иордан. Распределением гуманитарной помощи в палестинских территориях занимались тысячи чиновников ООН. ФАТХ, которым руководит Аббас, никаких претензий к Израилю не предъявляет, хотя до сих пор не набрался смелости и не осудил нападение террористов на Израиль.

ХАМАС близок к разгрому. Встаёт вопрос: что делать с палестинцами после победы Израиля, чтобы навсегда обезопасить и само государство Израиль, и мирное население от бандитских вылазок террористов? В ответ предлагается альтернатива, при которой Израиль возвращает сектор Газа под контроль египтян, а Правый Берег реки Иордан – под контроль короля Иордании. Тогда за действия палестинцев на западе будет отвечать президент Египта Сиси, на западе – король Иордании Абдалла II. Они же тогда будут вправе принимать международную гуманитарную помощь для палестинцев, кормить, одевать и лечить палестинцев, отвечая за их судьбу. Но проблема в том, что ни Иордания, ни тем более Египет брать под своё крыло палестинцев не собираются. Там попросту смертельно боятся ХАМАС.

И последнее. Эксперты обращают внимание на сходство противостояния ХАМАС–Израиль и Россия–Украина. Путин официально объявил, что целью проведения спецоперации в Украине является денацификация и демилитаризация Украины. А чем занимается Израиль? Разве он не денацифицирует ХАМАС, официальной целью которого является уничтожение еврейского населения Израиля? А уничтожение тоннелей и других подземных коммуникаций в секторе Газа – чем вам это не демилитаризация этой территории? Тут разница только в эффективности действий Армии обороны Израиля и Минобороны России. Но так, по крайней мере, формально всё сходится. А теперь по срокам. ЦАХАЛ понадобился месяц, чтобы отбить атаку ХАМАС, рассечь сектор Газа и начать зачистку города Газа численностью более полумиллиона. По любым меркам операцию на этом этапе можно считать успешной. Сколько потребуется для окончания зачистки сектора – покажет время. Но в любом случае израильская антипалестинская спецоперация надолго затянуться не должна.

Сергей Конвиз