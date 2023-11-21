Свежий анекдот
Я курю возле рюмки моей,
А по миру сочится с экранов
Соловьиное пение змей
И тигриные рыки баранов.
Игорь Губерман
Все попытки создать условия для импортозамещения приводят лишь к замене западного на китайское. Так что призыв в Госдуме должен звучать так: «В Госдуме предложили выгнать все западные компании из России и заменить на китайские».
А по миру сочится с экранов
Соловьиное пение змей
И тигриные рыки баранов.
Игорь Губерман
* * *«В Госдуме предложили выгнать все западные компании из России».
Все попытки создать условия для импортозамещения приводят лишь к замене западного на китайское. Так что призыв в Госдуме должен звучать так: «В Госдуме предложили выгнать все западные компании из России и заменить на китайские».
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