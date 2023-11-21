    Свежий анекдот

Я курю возле рюмки моей,А по миру сочится с экрановСоловьиное пение змейИ тигриные рыки баранов.

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«В Госдуме предложили выгнать все западные компании из России».Все попытки создать условия для импортозамещения приводят лишь к замене западного на китайское. Так что призыв в Госдуме должен звучать так: «В Госдуме предложили выгнать все западные компании из России и заменить на китайские».