    Обзор прессы

АНОНИМНОЕ МЕЦЕНАТСТВО, ПОХОЖЕЕ НА ВЗЯТКУ

Правительственная «ТП» сообщила, что наш великий земляк министр обороны России Сергей Шойгу нашёл какого-то лоха, назвал его «меценатом» и принудил построить за свой счёт «здание пристройки к начальной школе №8». И вот на прошлой неделе на церемонии «торжественного открытия здания пристройки к начальной школе №8 города Кызыла», построенной «на средства мецената», «принял участие Глава Тувы Владислав Ховалыг». Как сообщается, «строительство помещения проводилось на средства благотворителя. За короткое время строители возвели объект, в котором сегодня размещаются актовый и спортивный залы».

Поздравляя детей и коллектив образовательного учреждения, «со знаменательным событием, Владислав Ховалыг выразил благодарность Сергею Шойгу, который выразил желание помочь школе со строительством пристройки и помог найти мецената, готового пожертвовать средства на благое дело». При этом ни фамилии «мецената», ни каких-то конкретных данных о том, каким способом тот сумел заработать так много денег, в публикации не сообщается. Как и то, во что «меценату» обошлась его «благотворительность» тувинскому народу. Всё это создаёт ощущение, что с этой «благотворительностью» что-то не так. То ли деньги эти не совсем чистые, то ли этот таинственный «меценат» какой-то не очень достойный, то ли методы понуждения к «благотворительности» не совсем легальные.

А с другой стороны, в республике большое недовыполнение строительных работ по возведению школ, а это грозит уменьшением финансирования строительства школ в следующем году. В такой ситуации поиск неких «меценатов» для финансирования работ, которые вполне можно было профинансировать легально за счёт бюджета республики, выглядит подозрительно. Дело в том, что бюджетные деньги, потраченные на какие-либо работы, подлежат процедуре контроля. А деньги неких, к тому же мало кому известных «меценатов», потраченные на эти же цели, никакому контролю не подлежат. Тем самым создают коррупционную среду, в которой очень хорошо развиваются жулики.

Впрочем, в подобной ситуации вполне возможно двойное финансирование одних и тех же работ – бюджетными деньгами и частными от «меценатов». И встаёт закономерный вопрос: зачем искать «меценатов» для профинансированных бюджетом работ, по которым идёт недовыполнение? Конечно, очень хорошо, что «помещения новых спортивного и актового залов укомплектованы всем необходимым инвентарём». Там будут расположены «кружки, секции, соревнования», можно будет организовать «концерты». Безусловно, хорошо, что «ребята и учительский состав на открытии выразили троекратным громогласным «Спасибо!». Но зачем это делается не обычным законным путём, а на деньги неизвестного происхождения какого-то подозрительного «мецената», данные на которого держат под большим секретом? Да и непонятно, чем нам придётся рассчитываться с этим «меценатом». Как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке...

В ТУВЕ БОРЬБА С ПЬЯНСТВОМ ПРИНОСИТ НЕОЖИДАННЫЕ ПЛОДЫ

Как известно, Тува впереди всех регионов страны по борьбе с пьянством. Темпы борьбы за трезвый образ жизни нарастают с каждым годом. Уже кажется, что республика семимильными шагами приближается к черте поголовной трезвости. Скоро не надо будет ограничивать время легальной торговли водкой, потому что её никто не будет брать даже даром – спасибо незабвенному Шолбану Валерьевичу! Однако благостную картину всеобщего трезвого ликования портит «руководство Госавтоинспекции Тувы», которое «на круглом столе с участием представителей СМИ» огорчило реальными результатами антиалкогольной кампании в Туве.

Если верить Госавтоинспекции Тувы, то, невзирая на эффективность антиалкогольных мер, принимаемых правительством Тувы, Народным Фронтом и партией «Единая Россия», «общее число ДТП за девять месяцев выросло на 24 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 380 против 306». Из-за аварий «погибли 77 человек, травмировано 514 (в прошлом году 60 и 504 человека соответственно)». При этом, утверждают гаишники, «причина – пьянство за рулем». А в целом «проблема нетрезвых водителей является одной из наиболее острых проблем безопасности дорожного движения». Аварии, как правило, «приводят к страшным последствиям с гибелью людей и травматизмом».

Прискорбно, что «за руль в стадии опьянения нередко садятся госслужащие, чиновники, врачи и даже учителя». Ведь учитель по своему общественному статусу «должен показывать пример своим безупречным поведением». Впрочем, это не новость. К примеру, служащие МВД должны бороться с преступностью. Сотрудники уголовного розыска обязаны стеречь покой граждан и бороться с убийцами. А у нас бывшего начальника уголовного розыска судят за то, что он вывез человека за город, избил, облил бензином и заживо сжёг. А председателя Конституционного суда Тувы судят за то, что он сколотил из работников суда банду и в системе воровал бюджетные деньги, которые ему выделял глава правительства. А министр юстиции республики, министр экономики и замминистра финансов Тувы находятся на скамье подсудимых, где их обвиняют в краже десятков миллионов рублей, выделенных Путиным Туве для организации референдума по изменению Конституции страны. И что удивляться, если какой-нибудь «госслужащий, чиновник, врач и даже учитель» вдруг с горя или радости сядет за руль авто, приняв на грудь? Надо же знать свой народ.

Напрасно надеяться, что фиксация такого случая напугает кого-то тем, что «рюмка-другая будет стоить ему карьеры и деловой репутации», и он откажется от своих намерений. Автор приводит пример: «8 сентября в Улуг-Хемском районе столкнулись ГАЗ и Honda. В последней машине погибли пять человек, члены одной семьи. Виновником аварии стал водитель принадлежащего Авиалесохране грузовика: пьяный выехал на встречную полосу». Тогда решением главы «министр лесного хозяйства и руководитель Авиалесоохраны были отстранены от должностей». Видимо, это они наливали водителю. А следом отстранённый министр попал под уголовное преследование. И теперь арестован. Видимо, за то, что водитель министерства в пьяном виде совершил аварию.

В других случаях пьяными бывают пешеходы. «Так, в феврале водитель автомобиля «Тойота Аллион», двигаясь по улице Шевченко г. Кызыла, наехал на лежавшего на проезжей части мужчину, который от тяжести травм скончался на месте происшествия». Почему водитель не объехал лежащего пешехода, в публикации не сообщается. А если тот лежал на дороге из-за того, что с ним случился инфаркт или инсульт, то его всё равно можно было давить?

Но ещё страшнее, когда под колёсами оказываются дети. «Каждое такое ДТП – это не просто статистика, а жизни детей, которые прервались из-за неосторожности взрослых или небрежности водителей». Так, к примеру, «21 июля в селе Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского района 52-летний водитель автомашины марки «ГАЗ-53» совершил наезд на шестилетнюю девочку, которая скончалась на месте». В этом году «33 ребёнка получили травмы различной степени при переходе автодорог. По сравнению с прошлым годом, этот показатель увеличился почти на 100%».

По данным регионального Минздрава РТ, «с начала года машины скорой медицинской помощи выезжали на 800 случаев ДТП, в которых погибли 76 человек, в том числе до приезда медицинских бригад – 69 человек, четверо из которых – дети».

БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ – БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ!

«11 ноября руководитель предприятия ООО «Восток» депутат Верховного Хурала Тувы Сергей Уюсов отметил свой 70-летний юбилей». Поприветствовать юбиляра на предприятие пришёл «Глава Тувы Владислав Ховалыг». Он «поздравил Сергея Васильевича, пожелал ему крепкого здоровья, дальнейших успехов ему и его коллективу во благо людей».

Глава отметил, что деятельность детища С.Уюсова является образцовым. Специалисты «Востока» занимаются широким кругом различных работ от производства железобетона до строительства дорог, школ и жилья. А у его бессменного руководителя времени и сил хватает на всё. «Недавно компания запустила завод по производству резиновой крошки. Кроме этого, ООО «Восток» является кузницей кадров – тысячи жителей Тувы трудятся на объектах организации». Газета «РИСК» также присоединяется к поздравлениям юбиляра, желает ему крепкого здоровья и свершения всех его грандиозных планов.

КАК «КОЛЛЕКТИВНЫЙ ЗАПАД» МЕШАЛ ВНЕДРЕНИЮ QR-КОДОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ УГЛЯ

Как сообщила «ТП», «Глава Тувы встретился с представителями политических партий республики». Сообщается, что «поводом для встречи стала тема обсуждения методов противостояния давлению коллективного Запада в определённых сферах жизни страны и республики». Хотя, конечно, где этот враждебный процветающий «коллективный Запад» и где наша бедная республика? Как они связаны? И кто на кого каким-то образом влияет?

Но губернатор «подчеркнул, что в современных условиях подобные встречи очень важны, так как конструктивное сотрудничество партий является основой для политической стабильности всей страны».

В ответ «первый секретарь политической партии КПРФ в Туве Роман Тамоев», смешно наморщив лоб и подобострастно глядя на главу, изрёк: «Предложения от партии КПРФ в этом году носят социальный характер». Он поддержал главу, заявив, что эти «предложения связаны с темами, которые интересует жителей: QR-код для получения угля, нехваткой учителей на территории республики и строительством социальных объектов, а также наши конкретные предложения по этим темам». А затем он весьма пафосно заметил: «считаю, что сегодняшняя встреча прошла довольно конструктивно. Мы понимаем, что в непростой внешней политической обстановке задача каждого из нас сделать всё возможное для того, чтобы наши ребята победили, а общество понимало куда мы идём, выработать общую цель и идти к ней».

Во-первых, двусмысленно прозвучало «встреча прошла довольно конструктивно». Это как? Всё же «конструктивно» или не очень? И какое отношение «QR-код для получения угля» имеет к «методам противостояния давлению коллективного Запада»? И вообще: разрез Каа-Хемский функционирует уже седьмой десяток лет. И раньше как-то обходился без каких-то «QR-кодов». И какое отношение к этому безобразию по обеспечению углём населения имеет КПРФ? Или это у Тамоева просто такая фигура речи? Что больше и сказать нечего коммунистическому лидеру Тувы?

СТРОИМ ДЕТСКИЕ ГОРОДКИ ВО ДВОРАХ

Еженедельник обратил внимание на строительство «детских площадок» во дворах Кызыла. Всего таких по плану должно быть построено три. Как выяснилось, «игровые комплексы для детворы возводятся по определённым ГОСТам». «Ежегодно в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» департаменту капитального строительства мэрии Кызыла выделяются деньги на благоустройство трёх детских площадок столицы, для чего выделено 15 млн. рублей».

«Жители двора Кочетова, 108, безмерно рады, что площадка для детей, всё же появится». На это выделено «5 374 862 рубля». Подрядчик работы заканчивает, но сообщает, что «в смете не предусмотрели установку осветительных опор на площадке». Он во всём винит «санкции», которые «повлекли удорожание материалов». К тому же «пришлось сделать много предварительной работы, которая в смету вообще не входит». Если ему верить, то «на подготовительные работы ушло 700 тысяч рублей, не входящих в сметную стоимость».

А вот «на следующем объекте, известном в народе, как дом с аркой или «Санта-Барбара», к приезду проверяющей группы, что называется, конь не валялся. Работа была выполнена от силы процентов на 15». А сам «ИП Давакаай» на встречу с проверяющими не явился.

Зато «площадка стоимостью 4 млн. 600 тысяч рублей по ул. Каа-Хем, 90, готова почти на 100%». Там подрядчик «ИП Херел Ангыр-оол» посетовал, что он тоже понёс дополнительные расходы на «оборудование спортивной площадки с урнами и скамейками, плюс – антивандальные МАФы (малые архитектурные формы), хватило ещё и на 8 электроопор».

Складывается впечатление, что предприниматели, которые берутся за строительство детских площадок во дворах, экономически не подкованы. Или ушлые до невозможности. Вряд ли кто им поверит, что они к бюджетным тратам добавили ещё сотни тысяч собственных средств. Скорее всего, всё обстоит с точностью до «наоборот».