Год Семьи в борделе

Кругом все разведённые, ага.., а 2024-й взяли и объявили Годом Семьи. Только вот не надо сейчас меня в разных деструкциях обвинять. И подозревать во всём нехорошем, не надо... Я чётко и прямо, в трезвом уме и какой-то там памяти, заявляю, что это не Год Семьи, а год сплошного Позора для Семьи. Без фактов не обойтись, а то меня могут не понять. И обвинять начнут в клеветнических умыслах. Мой аргумент про позор я крою фактом.

Вот смотрите, далеко ходить не надо, к примеру, возьмём хотя бы нашего замечательного земляка Героя России Сергея Шойгу. Он, во-первых, ближе всех и роднее всех к нам, тувинцам, а, во-вторых, к Путину. У него, как мы знаем, жена одна. А вот женщин – пруд пруди. Бывает, скажете вы, уважаемые читатели, у каждого почти мужчины на практике так: жена одна, а женщин – много. Потому как статистика опять же утверждает, что в целом мужчин мало, а женщин – много. Да и по демографии народонаселение повышать надо. Но, с другой стороны, мужики – это такой народ... Одним словом, как бы козлы.

Женщины, давайте не будем стесняться в печатном виде произносить это слово, говорим же, так про своих неверных-благоверных. Ладно, каждая жена решает, прощать изменщика или гнать его в три шеи из семьи. По мне, так семья – это дело сугубо интимное и решения принимают двое. А уж если подняли вопрос на государственный уровень, то сами на себя-то посмотрите.

Кто-то говорит, что у Шойгу две женщины на стороне родили сыновей, кто-то спорит и утверждает, что три женщины родили. Со всех сторон это плохо. Даже не только потому, что первая законная жена страдает... Сейчас, наверное, уже не страдает, привыкла. Да и возраст опять же под семьдесят не даёт лицо ей ронять. И, думаю, материально-финансовое состояние крепко держит её рядом с ним. Если бы не это, то Ирина ка-а-ак развернулась бы, да ка-а-а-к по-нашенски, по-бабьи, сковородой по башке!!

Или вот, например, Шолбан Кара-оол – наш бывший губернатор. Мужчина хоть куда! Везде фотографии семейные свои по интернету размещает с первой законной женой Ларисой. С детьми селфится, с внуками, а две или три женщины, кто-то говорит, что и все четыре, воспитывают детей самостоятельно, без его отцовского участия.

Не тычьте мне в лицо упрёки, мол, нехорошо в грязном чужом белье... Ну да. Во-первых, ничего грязного в детишках нет, а большие политики всегда были и будут под пристальным вниманием общественности находиться.

От внимания тувинского народа не ускользнули три женщины, которые решились на отчаянный акт левой любви и родили от Кара-оола детей. Одна танцовщица из ансамбля «Саяны» – она за это получила, говорят, звание заслуженной артистки, вторая из Чадана родила – её мамаша стала депутатшей. А Кара-оол отблагодарил мамашу огромными участками земли в Кызыле. Третья родила друг за другом то ли двоих, то ли уже, не знаю, троих детей – за её настырность он купил ей квартиру в Москве. Ну, нехорошо же. Нехорошо... Кара-оол разве султан какой? Да нет. Это не по-тувински, вообще-то. Получается, что вы, простая чернь, живите сообразно нравственным и моральным принципам, которые в законах прописаны, и вот вам, пожалуйста, для примера Год Семьи. А мы уж будем за вас тяжкий крест нести за грехи прелюбодеяния.

Я, если уж совсем честно, то я считаю, что такая мода многожёнская султанская началась 6 июня в 2013 году, когда Путин сказал, с женой Людмилой у него проект завершён. В общем – всё, проект закрыт. А в 2014-м официально объявил об этом. Теперь считайте сами, ровно 10 лет прошло – и Путин объявил 2024-й Годом Семьи. Но наши совсем на радостях очумели. И давай каждую ночь жениться на всех подряд, как братья Кара-оолы. За покойного Юрия ничего не скажу, поскольку о мёртвых надо говорить правду и только правду, а я всей правды о нём на сей счёт не знаю. Но вот Леонид с Шолбаном воспользовались по полной мере.

Да что там братья Кара-оолы! Глубоко и свободно вздохнули все, начиная с Юрия Ананьина, который сейчас в правительстве руководит Аппаратом. И заканчивая Чикашовым. Между Ананьиным и Чикашовым располагается третий любитель сексуальных утех – Тунёв. Эти трое, можно даже сказать, профессионалы внебрачной любви и любители устраивать многостороннюю любовь по принуждению. А люди они в Туве всё же не последние: Ананьин работает в правительстве и содержит он с давних пор женщину-тувиночку, Тунёв на фиктивных, говорят, основаниях развёлся с женой, но сожительствует без регистрации брака с немолодой особой юридической направленности. А Чикашов как бы тоже уже в разводе, потому что у него жена была судья, а он же как бы судимый. Правда, по-прежнему они живут в одной квартире и спят, похоже, в одной кровати.

Когда про бывшего прокурора и зампреда правительства Дамба-Хуурака появились слухи, что он тоже как бы не прочь «сходить налево» с посторонними женщинами, типа покозликовать. Сразу не поверили в эти его султанские наклонности... Но знающие злые языки загадочно ухмылялись и говорили: мол, не смотри, что он сморчок метр с кепкой – маленький **ёк в любой **зде королёк...

Вы, уважаемые читатели, может быть, удивляетесь моему такому жёсткому цинизму? Не надо, уверяю вас, не надо... Я не только жёстко, я жесточайше циничная, но в этом признаюсь честно. А вот эти султаны-прелюбодеи на словах за нравственность и мораль, а при любом случае разводят такую порнуху...

К примеру, сейчас у Кара-оола в Госдуме работает помощником Сарыглар, который раньше даже являлся членом правительства. Так вот этот помощник, ни много – ни мало, но снял на видео свой детородный орган. А интернет взял да и запомнил это порно-видео... И вы думаете, это Сарыглара как-нибудь смутило? Ничего подобного! Да и Кара-оола это совсем не обеспокоило – сам такой! Всё так же невозмутимо продолжают в Думе работать на пару.

Или тот же бывший зампред Брокерт... О нём кто только что не ведает! После распространения им селфи ниже пояса все знают, какого размера у него какой орган. И установленный факт, какой он никудышный семьянин: своего родного отца оформил в дом-интернат в Хакасии для психически больных престарелых. А дочку, говорят, оформил инвалидом, хотя она ни разу не инвалид, говорят, но она по справке инвалидной выучилась на бюджетном месте в престижном институте в Москве.

Вот вы, уважаемые читатели, думаете, что я пишу это всё и радуюсь, смакую премерзкие подробности из семейной жизни высокопоставленных чиновников? Нет! Пишу про это всё безобразие, потому что журналист должен людям говорить правду. Чтобы люди знали и требовали с этих гнусных подонков ответ, требовали достойного поведения или их отставку. Люди содержат этих подлецов на свои налоги, так пусть ведут себя достойно. Какая мне, например, радость с того, что Фортуна – криминальный зампред Избирательной Комиссии, когда-то оформил обеих своих дочерей инвалидами? Но такой факт есть: он оформил их, они на льготных основаниях учились на бюджетной основе в институте. Фортуна, конечно, не бедный человек, а чьи-то дети, реальные инвалиды реально бедных родителей, так и не получили образование, чтобы хоть как-то вырваться из цепких лап бедности и нищеты. Но и Фортуна от Кара-оола ушёл недалеко. Родил на стороне сыновей.

Или вот широко небезызвестный Бичелдей наш Каадыр-оол. Своё имя он оправдывает: на редкость крутой мужик – женат был четырежды! Ладно, хоть официально женился – официально и разводился. Говорить красивые слова о семье, любви, верности и порядочности простые люди не могут. Они просто так живут – порядочно и не разводят грязь. А вот все те, про кого написано выше, на словах чистые и добропорядочные, а на самом деле грязные, подлые и мерзкие.

Детские рассуждения, думаете? Да, так оно и есть. В детстве всё ясно и чисто, предельно просто и честно. Если Год Семьи, то будь добр, хотя бы в этот год соблюдай верность и порядочность. А то на том свете спросится.

Очень вредная тувинка