    Коротко

В Туве сожгли тонну еды в ритуальном костре

Глава Тувы Владислав Ховалыг опубликовал фотографию жертвенного костра, в котором в ночь на 10 февраля сожгли тонну еды. Такова традиция первого дня нового года по лунному календарю, уверяет чиновник. Тувинцы считают, что ритуал помогает задобрить духов, оберегающих республику.

«Тува славится своей культурой и красотой обычаев. Национальные праздники объединяют представителей разных народов и вероисповеданий. Вот и сегодня вместе с земляками и гостями нашей республики встретили первый день Нового года по лунному календарю в местечке Кадарчы вблизи Кызыла. Шагаа-биле!» – написал в своем телегам-канале глава региона.

Возвращение царской рекрутчины: Минобороны РФ предложило установить единый предельный возраст службы для всех контрактников в период мобилизации

Минобороны России разработало законопроект, которым предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе во время мобилизации. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о тех, кто поступил на службу до 24 июня 2023 года. В нем говорится, что в период мобилизации, военного положения или в военное время предельный возраст для высших офицеров составит 70 лет, для остальных – 65 лет.

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время российское законодательство не содержит нормы, определяющей предельный возраст пребывания на военной службе в период мобилизации для военных, заключивших контракты до 24 июня 2023 года. Предельный возраст установлен только для тех, кто сделал это позже. Нормы действующего закона не распространяются «на весь период мобилизации и на правоотношения, возникшие с начала специальной военной операции», а также на граждан, призванных на службу по мобилизации.

«Законопроектом данная неопределенность исключается. <...> Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», – говорится в документе, разработанном Минобороны.

Позже этот законопроект пропал с портала проектов нормативных правовых актов РФ без объяснения причин.

Ампутация конечностей – не повод отлынивать от участия в СВО!

Глава Российской академии наук Геннадий Красников заявил, что 80% военных с ампутациями добровольно возвращаются на СВО в Украину, А всего возврат раненых в строй составляет 98%.

Об этом Красников рассказал в интервью РИА Новости. «В СВО 98% – идёт возврат наших раненых бойцов опять на поле боя. Это выдающиеся цифры. У нас при правильной организации всего менее 1% идёт летального исхода для тех бойцов, которые были сразу же вынесены с поля боя. Это очень важно», – сказал глава РАН.

Красников добавил, что также восстанавливают военнослужащих, получивших 70% ожогов.

«Хотел бы отметить тоже уникальный показатель – там, где идёт дефект конечности или идёт ампутация, современные технологии позволяют, и сегодня это уже факт, 80% среди ампутированных – идёт возвращение тоже на поле боя. Причем они сами выбирают, где им участвовать», – заявил глава РАН.

Отец шахматиста найден мёртвым в подсобке петербуржской больницы: он пролежал там месяц

В подсобке Мариинской больницы в Санкт-Петербурге обнаружили тело 41-летнего Айдыса Чындыгыра, который недавно переехал в Северную столицу из Тувы. Последние полтора месяца семья безуспешно разыскивала его.

Айдыс вместе с семьей переехал в Санкт-Петербург после того, как его сына, талантливого шахматиста, зачислили в суворовское училище. 16 декабря 2023 года Айдыса доставили в Мариинскую больницу на «скорой»: по информации издания «Фонтанка», мужчина был избит и пьян. На следующий день Айдыс из больницы исчез – сотрудники сообщили сестре пациента, что он сбежал из медучреждения утром 17 декабря. Его мать в тот же день получила выписку.

Домой Айдыс так и не явился, а на просьбу родных показать записи с камер видеонаблюдения персонал больницы ответил отказом. Семья обратилась в полицию, а еще через некоторое время к поискам подключились волонтеры.

31 января персонал больницы обнаружил тело Айдыса в подсобке учреждения. Из-за условий помещения тело было высохшим и обезвоженным.

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг обратился к главе Следкома России с просьбой разобраться в обстоятельствах странной гибели земляка. 16-летнему сыну Айдыса, который недавно выиграл очередные соревнования, о смерти отца пока не сообщали. Подросток является многократным призером первенств России и мира по шахматам, а также первым в Республике Тыва мастером FIDE.

Тува заняла последнее место рейтинга регионов по уровню качества жизни

Издание РИА Новости проанализировало регионы России по показателям качества жизни за 2023 год. По итогам, Тыва заняла 85 место из 85 исследованных регионов, получив 26,506 баллов.

Лидерами по качеству жизни оказались Москва, Санкт-Петербург и Московская область.

В рейтинге рассматривались 66 показателей, оценивающих фактическое состояние условий жизни в регионе в социальной сфере.

Ранее в 2022 году республика также оказалась на последнем месте.

Россияне установили рекорд по жалобам Путину на ЖКХ в 2023 году

В 2023 году россияне отправили Путину более 107 тысяч сообщений по вопросам ЖКХ, подсчитали журналисты. Каждая 11‑я жалоба президенту была на эту тему – это рекорд за последние пять лет.

При этом в декабре 2023-го тема «Предоставление услуг ненадлежащего качества» вошла в топ-5 наиболее волнующих россиян. Только за месяц граждане отправили по этому вопросу больше двух тысяч обращений – по 70 писем в день.

Общее число жалоб на перебои в электро-, водо-, теплоснабжении и водоотведении в 2023 году выросло на 80%.

«С каждым годом аварий становится больше. Причина – запредельный износ сетей», – объяснял эксперт в сфере ЖКХ Константин Маркелов. По данным Росстата, в некоторых регионах износ коммунальных сетей достигает 90%. При этом расходы на ЖКХ к 2026 году снизятся в два раза.

Главный для российских импортёров китайский банк остановил все расчёты с РФ

Китайский Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов об остановке операций с Россией, пишут «Ведомости» со ссылкой на бизнесменов, работавших с этой кредитной организацией, и финансовых консультантов.

Chouzhou Commercial Bank, отмечает издание, был основным расчетным центром для российских импортеров, работающих с Китаем.

По словам собеседников «Ведомостей», банк разослал уведомления о прекращении операций с любыми российскими или белорусскими организациями. «Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок», – рассказал владелец одной из компаний.

Как отметили собеседники издания, банк прекратил транзакции не только с помощью SWIFT, но и с российской СПФС и китайской CIPS. Хотя, указали они, движение средств в национальных платежных системах, в отличие от SWIFT нельзя отследить напрямую, транзакции видны в отчетности банков, которую могут запросить западные контрагенты.

В январе агентство «Bloomberg» сообщило, что китайские государственные банки ограничивают работу с клиентами из России из-за указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях. В Кремле в ответ на публикацию «Bloomberg» заявили, что Россия продолжает развивать двусторонние отношения с Китаем.

В феврале «Ведомости» писали, что некоторые банки Турции начали закрывать счета российским компаниям, связывая это с опасениями вторичных санкций. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что в Кремле знают об этих ограничениях, добавив, что США оказывают «беспрецедентное, неприкрытое и агрессивное давление» на Турцию и турецкие компании.