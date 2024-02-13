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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 6, 13 февраля / Свежий анекдот
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№6, 13 февраля 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВ готовности терпеть холопство,
Живя без чести и стыда,
Есть небольшое неудобство:
Ногой пинают иногда.
Игорь Губерман

* * *

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* * *

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