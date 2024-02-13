Свежий анекдот
В готовности терпеть холопство,
Живя без чести и стыда,
Есть небольшое неудобство:
Ногой пинают иногда.
Игорь Губерман
Зачем нам цветы? Дайте бусы! Нефть на бусы выглядит привлекательнее!
Живя без чести и стыда,
Есть небольшое неудобство:
Ногой пинают иногда.
Игорь Губерман
* * *Кремлёвские пропагандисты так радуются, будто Такер Карлсон приехал не интервью брать, а трубы отопления в России чинить и цены на водку понижать...
* * *«В Госдуме предложили обменивать российскую нефть на цветы из Африки».
Зачем нам цветы? Дайте бусы! Нефть на бусы выглядит привлекательнее!
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