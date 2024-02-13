    Перекрёсток мнений

Аноним, 07-02-2024 #4[ru]

Путин: «А сама любовь к Родине – это очень светлое чувство». Артур Шопенгауэр: «Самая дешевая гордость – это гордость национальная. Кто обладает крупными личными достоинствами, тот, постоянно наблюдая свою нацию, прежде всего, подметит ее недостатки. Но убогий человек, не имеющий ничего, чем бы он мог гордиться, хватается за единственно возможное и гордится нацией, к которой он принадлежит. Он готов с чувством умиления защищать все ее недостатки и глупости».

Аноним, 09-02-2024 #8[ru]

Очень удачный способ объяснить, почему большая Россия не может победить маленькую Украину. Не потому что Путин создал армию, которая не умеет воевать, а потому что его армия воюет с такими же русскими. Хорошая конструкция: кто бы ни побеждал – всё равно побеждают русские... Чего же ты, чудила, с ними воюешь, если они тоже русские?

Аноним, 09-02-2024 #10[ru]

Бизнес-проект под вывеской «Выборы». Пиндосам и прочим европейцам глубоко покуй на это интервью. Каша-малаша с экзерсисами про историю.

Путен, 09-02-2024 #13[ru]

Возвращайте Карлсона! Будем интервью перезаписывать! Я забыл про гендерно-нейтральные туалеты рассказать!!!

Аноним, 09-02-2024 #14[ru]

Пожалуй, один из самых «говорящих» фрагментов интервью Путина Карлсону – это фраза «все-таки, поляки заигрались и вынудили Гитлера начать Вторую мировую именно с них». Я смотрел на английском, поэтому сначала даже не поверил своим ушам. Уже нашим утром нашел момент на русском: «Она (Польша) оказалась несговорчивой. Гитлеру ничего не оставалось при реализации его планов начать именно с Польши...» Учитывая, что все это было в контексте пространного ответа Путина на вопрос о причинах нападения России на Украину, выглядит особенно «органично». Что там, кстати, в российском УК про оправдание нацизма?

Аноним, 07-02-2024 #1[ru]

«Глисты перед гибелью злеют» – Паразиты чаще заводятся в ослабленном организме. В относительно здоровом иммунная система с ними справляется сама.

Аноним, 07-02-2024 #2[ru]

Обожаю читать/смотреть Д. Медведева – такой потешный! Даже не поверишь, что он целый зам. СБ им. Патрушева! Тут вдруг заговорил про «...вполне созревшее за годы преступной деятельности бандформирование..., состоящее из прирождённых воров и убийц»... Вот и думай – просто с пьяных глаз треплет или он злой шут, который, под видом дурака, говорит про этот режим то, что больше никто из прислуги сказать не решается...

Аноним, 08-02-2024 #3[ru]

– Слушайте, а ведь потом весь период с 2000-го по 2024-й годы поместят всего лишь в один параграф учебника истории. Как, думаете, назовут этот параграф?

– Танк застрял в воротах цирка.

Аноним, 07-02-2024 #2[ru]

О! Кадыролка! Настоящий индивид-патриот русского мира! О!

Аноним, 07-02-2024 #3[ru]

Собчак – Надеждину: «Ведь совершенно очевидно, видно по прошлым выборам: без Кириенко, который занимается выборами, ни одна мышка не проскочит даже на первый этап – сбор подписей. Ну вы же понимаете, как это устроено??» Интересно, когда Собчак была кандидатом почему-то об этом не рассказывала ничего...

Аноним, 07-02-2024 #5[ru]

Уморительно, что с точки зрения пропаганды произошло следующее: «Борис Надеждин – ничтожество, которое никто не поддерживает – абсолютно спокойно собрал примерно 90к настоящих подписей из нужных 100к. Ахах, неудачник, рисовщик, неужели кто-то реально всерьёз его воспринимал?!»

Аноним, 08-02-2024 #7[ru]

Какой там антиамериканизм, помилуйте. Прилетел Карлсон, сожрал все варенье, которое было. И Москва без ума от счастья, сладко улыбается и лебезит перед ним. Сплошное идолопоклонство перед Западом. Удивительно, как легко и быстро вскрываются архетипы русского подсознания.

Аноним, 08-02-2024 #8[ru]

Внучка у Кадыроола прямо хищница, он на ее фоне просто птенец.

Аноним, 08-02-2024 #9[ru]

«У власти России что-то пошло не так» – всё так. В условиях отсутствия реальной социологии власти решили замерить температуру в народе на предмет отношения к СВО. Засунули в эту темную дремучую среду градусник «Надеждин», спустя какое-то время посмотрели и поняли: «мда... горячо!!» И вытащили градусник. Теперь сидят думают, чё делать дальше: еще подкрутить гайки, чтоб крышку не сорвало, или начинать как-то потихоньку стравливать пар? Ответ очевиден.

Аноним, 08-02-2024 #11[ru]

Несмотря на все старания провластных ботов, негативная реакция на недопуск Надеждина, конечно, доминирует. Разочарованы и оппозиционеры, и лоялисты. Последним мысль о том, что начальник испугался честной конкуренции, конечно, тоже не очень нравится.

Путен, 08-02-2024 #14[ru]

Всё равно как-то на душе неспокойно. Что-то не нравится мне этот Даванков, какой-то он сильно уж молодой. Да и Слуцкий этот, тоже хрен его знает, что у него на уме? Наверное, надо ещё разок их подписи проверить, нутром чую, что-то с ними не так!!!

Аноним, 08-02-2024 #15[ru]

Кандидаты в президенты РФ: Даванков (Новые люди), Харитонов (Старые люди) Слуцкий (Замещающие мертвеца люди), Путин (Нелюди). Хороший бюллетень получился. Красноречивый.

Аноним, 07-02-2024 #1[ru]

П.дараса Якушева когда посадят? Сколько эта скотина может обманывать и кидать добропорядочных и законопослушных граждан?

Аноним, 07-02-2024 #2[ru]

Через полторы недели после заявления Эквадорского президента о решении передать Украине запасы советского оружия: вертолётов, РСЗО, гранатомётов и ПЗРК, Россия вводит частичный запрет на импорт бананов и полный – на поставку гвоздик из Эквадора. Полторы недели ломали головы о том, как же нагадить Эквадору. В итоге решили нагадить себе... Бананы в России не подешевеют, а просто исчезнут: 95% импорта их из Эквадора и 5% – из Коста Рики.

Аноним, 07-02-2024 #3[ru]

Незамужняя и бездетная 38-летняя тётка Мизулина ездит по стране и рассказывает детям о том, что VPN-сервисы – это портал в ад, и что с 1 марта в России их заблокируют. «Ад – это твоя башка, тётенька» – подумалось детям.

Аноним, 07-02-2024 #4[ru]

#3: С 1 марта в силу вступит запрет на популяризацию средств обхода блокировок – в том числе VPN-сервисов, сообщает ТАСС. Видимо, тренировки по блокировке интернета прошли успешно. Следующий этап наступит после проведения формальных выборов: учитывая, что репрессивная система не собирается останавливаться, вполне могут ввести уголовную статью за использование VPN.

Аноним, 07-02-2024 #5[ru]

Продолжение коммента №2: Россия получит первые поставки бананов из Индии, из которой до сих пор не могла вывести рупии за проданные энергоресурсы. Индийские бананы заменят на российском рынке эквадорские. В проклятые девяностые при алкаше Ельцине мы продавали нефть за доллары. При великом кормчем Путине на 25-м году успехов и стабильности мы меняем нефть на бананы...

Аноним, 08-02-2024 #9[ru]

Представим, что они всех уничтожили – инакомыслящих, геев, жен мобиков, релокантов, лесбиянок, бездетных, трансгендеров, неправославных, непутинистов. И что дальше делать миллионам силовиков? Не пропадать же добру? Завтра же они начнут уничтожать худых и кареглазых. Зощенко помните? «Сегодня, папаня, не ходите на улицу – ожидается облава на седых и рыжих». Всё было уже...

Аноним, 07-02-2024 #1[ru]

Рост числа тяжких и особо тяжких преступлений в Белгородской области: 2022 по сравнению с 2021 – на 13%. 2023 по сравнению с 2022 – на 29%. Итого, с начала войны рост почти на 50%. Набранные в армию РФ уголовники, «отдыхающие» в Белгородской области, тут, конечно, совсем не при чём.

Аноним, 07-02-2024 #2[ru]

№1, а тем временем, в Туве по итогам прошлого года на 15,8% снизилась зарегистрированная преступность. Теперь понятно, куда она переехала... Правда полицаи рано радуются – самые матёрые убийцы из тех, кто выживет, рано или поздно вернутся к себе домой – вот тогда будет веселее, когда вместо привычных ножей в дело пойдут пистолеты, автоматы, гранаты и т.д.

Аноним, 07-02-2024 #3[ru]

Россия собрала на купянском направлении около 500 танков, более 600 единиц боевой техники и около 40 тысяч солдат – пишет Forbes. «РФ планирует до марта 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской до реки Оскол», – пояснили изданию в Украинском центре оборонных стратегий. Срок объясняется тем, что 17 марта в РФ состоятся выборы президента. Новые завоевания стали бы «подарком Путину на день выборов». Шойгу должен, как пудель, тапочки к выборам принести в зубах в виде «взятие Авдеевки». Любой ценой. Потери не играют никакой роли. Кремлевские технологи «порешали»: дымящиеся руины украинского городишки, десятки тысяч размозженных и обугленных трупов – лучшая выборная реклама Путина. Десятки тысяч трупов ради того, чтобы старый дедушка потешил свое самолюбие...

Аноним, 07-02-2024 #8[ru]

Сожительницы погибших участников специальной военной операции смогут признавать отношения браком и получать право на наследство и льготы. Такой законопроект внесли в Госдуму первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, председатели комитетов обеих палат парламента по госстроительству Павел Крашенинников и Андрей Клишас. Новой статьей предлагается дополнить ч. 3 Гражданского кодекса...

Аноним, 07-02-2024 #9[ru]

Закончится [СВО], Украину всем миром восстановят, она вступит в Евросоюз и станет основой оборонного союза Европы. А какие перспективы у РФ и россиян? Стать рабами Китая и работать за горсточку риса? Или пойти по стопам Ирана? Для Северной Кореи век уже не тот. Да, перспективки! Но других-то нет...

Аноним, 08-02-2024 #11[ru]

«Произвол очень легко возвести в закон. А потом назвать это «правовым государством». Как гласит известная истина: помните, что самые зверские преступления в истории человечества осуществлялись всегда «ПО ЗАКОНУ». А те, кто пытался им противостоять, всегда были против закона, они всегда занимались нарушением закона, они были преступниками с точки зрения закона... Единственной гарантией является соотнесение права с некоторой идеей справедливости. То есть это должно быть справедливое право» ©

Аноним, 08-02-2024 #12[ru]

Зеленский прямо сейчас проходит через кризис, отдаленно напоминающий тот, который Путин пережил годом ранее... Маловероятно поэтому, что отставка Залужного даст хоть какой-то позитивный политический эффект. Скорее всего, даже временной передышки не будет. В некотором смысле это не конфликт Зеленского с Залужным, а конфликт Зеленского с Зеленским... Вряд ли, однако, кто-то сможет сделать этот выбор за Зеленского. Залужный ему в этом точно не поможет своей отставкой. И времени на раздумья тоже не остается. Эпоха «странной войны» в кредит заканчивается.

Аноним, 08-02-2024 #16[ru]

Личное начало победило начало государственное – логичный и ожидаемый итог продолжавшейся больше года изнурительной борьбы Зеленского с самим собой. Зеленского можно понять. Вообще это непростая дилемма: терпеть рядом с собой популярного в войсках, но независимого и строптивого командующего, который, выбирая между спасением армии и спасением рейтинга президента, всегда предпочитает спасать армию, или поставить послушного, но непопулярного (как минимум) командующего, который готов будет спасать рейтинг.

Аноним, 07-02-2024 #2[ru]

Жабы да гадюки. Кадровая политика, однако. Путинская элита – это всё что нужно знать.