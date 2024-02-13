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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 6, 13 февраля / Даже предвыборный марафон с заранее известным результатом может удивить
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№6, 13 февраля 2024 года.

Даже предвыборный марафон с заранее известным результатом может удивить

Даже предвыборный марафон с заранее известным результатом может удивить

Сначала российское общество удивили тем, что журналистку из Ржева Дунцову, которая решила выдвинуть себя на выборы президента, даже не допустили до сбора подписей в свою поддержку. Затем они удивились ещё больше, когда не очень известному политику либерального толка подмосковному депутату Надеждину ЦИК разрешила подписи собирать. Пошли разговоры о том, что Надеждин – «согласованный с Путиным» кандидат. В третий раз удивились, когда выяснилось, что по всей России выстраиваются очереди, чтобы отдать подпись в поддержку кандидата с антивоенной повесткой Надеждина! И он очень быстро собрал аж 200 тыс. подписей, хотя для регистрации необходимо было меньше.

Длинные очереди (часто на морозе) по всей стране в пункты сдачи подписей в его поддержку многих откровенно удивили, поскольку ни у кого, включая Путина, ничего подобного не наблюдалось. Одновременно изменилась и риторика Надеждина. Она стала менее лояльной и более предметной. Вот тут-то у некоторых «сознательных» граждан и появились сомнения насчёт происхождения кандидата... А вдруг он – «не согласованный»?

Сомнения развеялись 8 февраля, когда ЦИК РФ досрочно проверила подписи у Надеждина и нашла более 9 тысяч «недоброкачественных», в том числе 11 подписей, по мнению ЦИК – давно умерших избирателей. Формально именно из-за этого Надеждина ЦИК и не согласовала. И теперь, как и ожидалось сразу, в бюллетене на мартовском голосовании будет четыре фамилии с Путиным во главе. В такой конфигурации даже 80% за Путина – это совсем не предел. Избиркомы могут «нарисовать» и больше. К примеру, в Туве под руководством опытного «художника» с уголовным прошлым Олега Фортуны наверняка постараются удивить явкой за 90% и голосованием за Путина – за 95%.

Выборы выборами, а жизнь – жизнью. Как в том анекдоте, где «ложки нашлись, а осадок остался». Ни для кого не секрет, что Борис Надеждин – это не ярый оппозиционер, желающий поставить страну на уши. Он давно крутится в около оппозиционной тусовке, имея репутацию своеобразного «мальчика для битья». Это, безусловно, не Немцов, не Навальный и даже не Рыжков. И опасности для российской власти он, конечно, не представляет. Как говорится, «не орёл». Поэтому, наверное, ему и позволили пройти первый фильтр и начать сбор подписей. Особенно в ситуации, когда отказ Дунцовой был воспринят широкой общественностью как панический страх провластной российской верхушкой перед неуправляемым из Кремля кандидатом.

Допускаю, что поначалу в Кремле не видели в Надеждине большой опасности. Ну как в случае с кандидатами олигархом Прохоровым или крёстной дочерью президента Собчак. Поэтому прогноз на Надеждина составлял ничтожные 2%. Сославшись на такой результат, можно было показать мировому сообществу величие Путина и отсутствие массовой поддержки у кандидата с либеральной повесткой. Но то, как Надеждин организовал сбор подписей и с какой (откровенно антивоенной) повесткой он это делал, встревожило власть. Стало ясно, что выборы тут – не главное. Антивоенная волна, поднятая Надеждиным, сама по себе показалась для чиновников опасной.

Как известно, пропаганда Кремля почти официально заявляет, что в России не поддерживает СВО не более 1% избирателей. Но если на выборах кандидат с антивоенной программой наберёт процентов 20, то пропагандистская ложь станет для всех очевидной. И тут на сцену могут выйти жёны мобилизованных, которые уже объединяются... А если случится кошмарное, и он наберёт все 40%, тогда что делать: заканчивать боевые действия или вешаться? Ну, а если вдруг дело дойдёт до второго тура голосования, то «Антипутин» при определённых условиях может выиграть эти выборы. А в принципе такой риск недопустим.

Обратите внимание: вместо 10 февраля ЦИК огласила решение не регистрировать Надеждина 8 февраля. Почему? А всё просто. Надеждин напечатал десятки тысяч программных агитационных антивоенных материалов. Он готов был 10 февраля их все распространить. Но как только ЦИК отказала ему в регистрации, по всей стране тут же начались полицейские рейды по изъятию агитационных материалов Надеждина.

Путин – наш президент. Он – надежда русского народа на процветание, суверенитет и территориальную целостность. Крым – наш. Новые регионы РФ – российские. Народ и армия едины. Власть – вместе с народом. Иноагенты – враги Отечества. Наше будущее – с Путиным и Единой Россией. Путин всегда прав. Вокруг России – одни враги, которые спят и видят нас порабощёнными. Такова официальная повестка российской пропаганды.

А на деле кучка бюрократов испугалась неконтролируемого Кремлём кандидата-одиночки с антивоенной повесткой. Они просто испугались неизвестности и неопределённости своего будущего. А вы говорите – безусловный лидер с 80% поддержки...

Кондрат Пчёлкин

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ЛДПР объявляет набор волонтёров для участия в выборах президента России кандидата Слуцкого Леонида Эдуардовича для проведения предвыборной агитации и организации контроля за ходом голосования 15-17 марта 2024 года. Запись всех желающих начнётся после окончания регистрации кандидатов в президенты ЦИКом РФ по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная, 115. Оргкомитет
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Армии, которая копала окопы в рыжем чернобыльском лесу, снаряды из обеднённого урана не страшны!

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