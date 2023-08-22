Сергей Конвиз: Россия борется со своим прошлым и не думает о будущем?

Как говорится, кто о чём, а вшивый – о бане. Когда изучаешь публикации в Интернете и других источниках, смотришь YouTube, оцениваешь различные решения органов госвласти и судов, то становится очевидным – власти страны в основном озабочены одним: перевыборами Владимира Путина в марте 2024 года. И все действия подчинены единой цели – продлению его президентских полномочий. В связи с этим нет никаких сомнений в том, что и в Ростов он вдруг поехал для наведения порядка в ходе спецоперации в Украине потому, что идти на выборы или без оных продлевать своё президентство можно только на фоне успешных действий наших вооружённых сил. Ведь они, по версии Кремля, на Украине «противостоят силам НАТО».

КАК ПУТИНУ ПРОДЛИТЬ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ В УСЛОВИЯХ ТУРБУЛЕНТНОСТИ?

Недавно был в Москве. Как раз, когда за три дня центр «Москва-Сити» был подвергнут двумя атаками дронов. Нужно признать, что эти атаки на некоторых москвичей подействовали отрезвляюще. Если до этого многие считали, что Украина со своими «сюрпризами» где-то далеко, то после этих ударов возникло понимание незащищённости простых людей даже в столице. И людям становится интересно: как Путин будет выглядеть на выборах в свете обстрелов Первопрестольной? И что он должен сделать, чтобы поднять своё реноме и без серьёзных проблем сохранить за собой президентское кресло?

А в целом все связывают перевыборы Путина с положением в зоне СВО. Многие полагают, что Путину нужно ещё до выборов объявить о прекращении боевых действий, чтобы получить голоса избирателей. Ему нужно совершить ещё что-нибудь резонансное, к примеру, отменить пенсионную реформу или ввести прогрессивную шкалу налогообложения для состоятельных людей, получающих в месяц миллионы. Впрочем, значительная часть моих собеседников считает, что никаких выборов не будет, поскольку Путин рисковать своим положением не станет.

В одной из таких дискуссий с моими друзьями в непринуждённой обстановке возник спор: пойдёт Путин на выборы сам, или выдвинет и поддержит своего преемника? А может, вообще выборов не будет? Ну, к примеру, объявят военное положение и мобилизацию – и какие уж тут выборы! В связи с этим возник другой вопрос: мир наступит до выборов президента или выборы пройдут во время боевых действий?

Я стоял на позиции, что Путин СВО этой осенью не закончит. Да и в начале следующего года тоже вряд ли. На выборы пойдёт сам, невзирая на ситуацию в зоне спецоперации. Мой оппонент полагал, что спецоперация закончится этой осенью, наступит перемирие, и сам Путин на выборы не пойдёт, сославшись на возраст и здоровье. Поспорили на бутылку хорошего коньяка. Я посоветовал своему другу не тянуть время и начать копить деньги, чтобы запастись коньяком. А всё потому, что я не верю в то, что Путин кому-то доверится. Хотя бы тому же тульскому губернатору Дюмину или министру Патрушеву, как в своё время президент Ельцин доверился Путину. Он не согласится сам добровольно отойти от дел. Ну, посмотрим – ясность должна наступить с месяца на месяц.

Когда мы спорили о предстоящих «выборах», мы ещё не знали, что вскоре выйдет интервью пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова американскому изданию «New York Times». В нём он без обиняков пояснил: «Наши президентские выборы – это не совсем демократия, это дорогостоящая бюрократия <...> Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов». Статья была посвящена теме военных действий на Украине и другим вопросам внешней и внутренней политики РФ.

Потом, спохватившись, Песков попытался дезавуировать своё заявление, в соответствии с которым в России демократия реально подменяется бюрократией. Но было поздно – все влиятельные СМИ подхватили его выступление и начали строить собственные версии будущего президента Путина. Большинство отметило, что слова пресс-секретаря президента однозначно говорят об «отсутствии необходимости» выборов главы российского государства в 2024 году. А некоторые даже полагают, что это интервью – пробный шар администрации президента, способный выявить отношение мировой общественности на предмет отказа Путина от проведения выборов. Ведь мнение россиян у нас уже ничего не значит. С другой стороны, заявление о том, что выборы в России – это формальность, поскольку, по мнению пресс-секретаря президента, Путин пользуется безоговорочной поддержкой 90% населения страны, может говорить о том, что на самом деле в Кремле выборов боятся. И рисковать не хотят – мало ли что в марте взбредёт российскому избирателю?

ЛИНИЯ БОЕВОГО СОПРИКОСНОВЕНИЯ: ШАТКОЕ РАВНОВЕСИЕ

К тому же даже проправительственные в РФ издания признают, что за последние дни ВС Украины смогли добиться некоторых реальных успехов. В частности, 14 августа стало известно об установлении контроля над ещё одним селом – Урожайным. Об этом заявляют западные СМИ и не отрицают российские источники среди военкоров.

Конечно, это продвижение не очень похоже на те стремительные прорывы, которые, возможно, ожидали от ВСУ многие журналисты, эксперты и их аудитория во многих странах. В западной прессе в последние недели публикуется много аналитических материалов, авторы и комментаторы которых пытаются осмыслить происходящее на фронте, понять причины и возможные последствия.

Как известно, наступление ВСУ, о котором так много говорили в течение долгих месяцев, не принесло быстрой победы украинской армии. Вместо ожидавшегося быстрого продвижения ВСУ с тяжёлыми боями отвоевывает каждый километр земли в Запорожской и Донецкой областях. А также обороняется в Луганской области, где российская армия пытается наступать – впрочем, тоже без особого успеха.

Если отбросить пропагандистскую шелуху, среди причин такого положения в зоне СВО эксперты называют несколько. Это хорошо подготовленную оборону российской армии, недостаточную подготовку украинских войск, нехватку в ВСУ определённых типов вооружений. А также сопоставимые размеры двух армий, то есть отсутствие у ВСУ численного преимущества, и превосходство российской армии в воздухе.

22 июня министр обороны Шойгу доложил президенту, что «к концу июня будет завершено формирование резервной армии. И в ближайшее время – армейского корпуса. Пять полков сформированы уже более чем на 60%». С того времени прошло достаточно времени. Потому можно было бы подвести некоторые итоги. Однако позитивных перемен для наших войск после громкого заявления Шойгу пока весьма мало.

При этом, как признают наши военкоры, у украинской армии всё ещё есть возможность добиться успеха, поскольку она сохранила резервы. Их ВСУ могут использовать в случае прорыва российской обороны. Как отмечают эксперты, после неудачной попытки пробить оборону с помощью тяжёлой бронетехники, ВС Украины перешли к артиллерийским и контрбатарейным обстрелам, которые стали изматывать российские части в обороне. Эта тактика оказалась возможной за счёт большей дальности и точности украинских орудий и большего количества и качества артиллерийских радаров. А также хорошо налаженной работе всех составляющих этой борьбы.

Удары морских дронов по Крымскому мосту и обстрелы Чонгарского и Генического мостов высокоточными ракетами также вполне укладываются в эту концепцию. Именно через Крым по железной и автомобильным дорогам ведётся снабжение российской группировки на юге украинского фронта.

Сейчас невозможно предугадать, смогут ли украинские формирования прорвать российский фронт или это сделают части Минобороны РФ. Скептики полагают, что без усиления ВС Украины со стороны её западных друзей боевыми самолётами такое маловероятно. Но совершенно очевидно, что и с нашей стороны ожидать какого-то чуда тоже не приходится.

ЦУГЦВАНГ: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА?

В связи с этим перед властями возникает дилемма – либо останавливать боевые действия, либо отменять выборы. Но и остановить СВО, объявив какую-никакую промежуточную «победу», тоже не так просто. Эксперты полагают, что Россия попала в некий цугцванг, когда любой следующий ход ведёт к ухудшению его позиции. Рассмотрим подробнее.

Вариант первый: мы останавливаемся на линии боевого соприкосновения и заключаем перемирие наподобие корейского. В этом случае страны Запада санкции с России не снимают. Но мы получаем мир и часть территорий, включая Крым. Тогда нам придётся восстанавливать разрушенные города и сёла, объекты инфраструктуры, производственные мощности и соцкультбыт на этих территориях. Экономисты подсчитали, что на эти цели нам понадобится не менее $300 млрд. Деньги немалые, особенно если учесть, что доллар уже сейчас стоит под 100 рублей. Так что это по курсу составит более 30 трлн. рублей.

А теперь рассмотрим второй вариант. Тот, при котором нам удастся освободить всю территорию Украины от «нацистов и милитаристов» до границы с Польшей, Румынией, Словакией, Венгрией, Румынией и Молдавией. Тогда, по оценке тех же экономистов, России для восстановления экономики этих территорий понадобится не менее $1 трлн. А это уже более 100 трлн. рублей. Ни для кого не секрет, что общий объём расходов федерального бюджета на 2023 год утверждён в сумме 23,671 трлн. рублей. Так что нам придётся восстанавливать Украину (если мы будем тратить на это даже 20% бюджета, что невероятно много) не менее 20 (!) лет. Так что вспоминая ситуацию со сталинской индустриализацией, во время которой более 2 млн. крестьян были депортированы, 6 млн. умерло от голода, а сотни тысяч оказались в ссылке, предстоящие 20 лет восстановления Украины покажутся нам настоящим кошмаром.

Но гораздо более трагичным может оказаться поражение России в СВО. В результате этого Запад в течение 20-40 лет не только будет по новой отстраивать Украину за счёт репараций, наложенных на Россию, но и будет контролировать любые решения наших властей в области вооружений. Лишившись ядерного оружия, нам придётся отстраивать гражданское общество, в котором руководитель СКР не сможет арестованного за сжигание Корана из Волгограда перевести в СИЗО Грозного, где его наверняка станут истязать. И 15-летнему сыну Кадырова не позволят беспрепятственно пройти в СИЗО и там от избытка злобы избивать заключённого.

Как видите, все три варианта окончания СВО в Украине не сулят нам ничего хорошего. Есть, правда, гипотетически и четвёртый вариант. Он заключается в том, что Россия побеждает весь западный мир, включая Европу и США, и обкладывает его контрибуцией. Тогда за счёт США и ЕС восстанавливает Украину, делая её самодостаточной, без нацистов и милитаристов. И тогда все дети Украины благодарят Путина за их счастливое детство. Вариант, конечно, позитивный. Только для этого нам нужно победить половину мира. А мы пока не можем справиться с полуразрушенной Украиной и, как можем, героически сдерживаем украинские войска... И даже гордимся, когда ВС Украины в очередной раз не смогли прорвать нашу оборону.

ТОЛЬКО «СУВЕРЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ» ПОМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ПУТИНУ

Но вернёмся к перевыборам Путина в 2024 году. 18 августа 2023 года руководитель ЦИКа РФ Э. Памфилова заявила, что демократия на Западе является «не властью большинства, а властью меньшинства». И в таком виде демократия в России «не нужна». Глава ЦИК также заявила, что западная демократия «деградировала». По её словам, российский Центризбирком – «одно из самых эффективных ведомств» в стране, которое «с минимальными затратами решает максимально эффективно новые задачи». А на 2024 год для них, похоже, главная задача – это переизбрание Путина на очередной срок.

Слова пресс-секретаря Путина очень корреспондируются с заявлением руководителя ЦИКа. И всё это не случайно. В июле на встрече с Путиным Памфилова заявила, что президентские выборы 2024 года – это «наша электоральная линия фронта». По-видимому, в марте следующего года нам готовят грандиозный праздник «российской демократии» с торжеством гражданского общества, избравшего Владимира Путина на очередной президентский срок более чем 90% голосов.

Не случайно движение в защиту прав избирателей «Голос» (организация признана российскими властями иностранным агентом) заявило, что уголовное преследование сопредседателя движения Григория Мельконьянца обусловлено стремлением российских властей помешать общественному наблюдению на предстоящих выборах. Также в «Голосе» отметили, что преследование членов движения российскими властями вписываются в тенденцию последних лет, направленную на максимальное ограничение возможностей людей по контролю за выборами.

Власти можно понять: в условиях отсутствия блицкрига на полях Украины обеспечить действующему главнокомандующему итог голосования с заявленным результатом в более чем 90% поддержки избирателей можно только при абсолютном отсутствии общественного контроля за выборами. Наверное, именно поэтому 18 августа Басманный суд Москвы арестовал сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца по делу об организации деятельности «нежелательной» организации. По словам С.Андрейчука, сопредседателя движения, уголовное дело против правозащитника связано с деятельностью Европейской сети организаций по наблюдению на выборах (ENEMO), в которую ранее входил «Голос». Он вышел из неё после того, как в сентябре 2021 года ENEMO объявили «нежелательной» организацией в России.

ТИРАН – В ЧЕСТИ, ПРАВОЗАЩИТА – ПОД ЗАПРЕТОМ

Но признаки возврата страны в глубокое прошлое 30-х годов существуют не только в притеснении инакомыслящих. К примеру, в Великих Луках 15 августа возле проходной завода «Микрон» открыли восьмиметровый памятник Иосифу Сталину. Событие знаковое, учитывая роль вождя в период массовых репрессий и уничтожения собственного народа. Но в данном случае более интересно то, что освятил это событие настоятель храма в честь иконы Божией Матери Всецарица в деревне Русаново иерей Антоний (Татаринцев).

Великолукская епархия РПЦ открестилась от этого священнослужителя, заявив, что тот участвовал в мероприятии «без благословения и согласования с Епархиальным управлением», что маловероятно. Думается суть в другом: безбожник Сталин считал служителей церкви врагами государства. Будучи выпускником духовной семинарии, он, тем не менее, огнём и мечом выжигал в стране веру в Бога. По данным правительственной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий, только в период с 1937 по 1941 год были арестованы 175,8 тыс. священников, из них 110,7 тыс. человек были расстреляны. К весне 1938 года из 25 тыс. церквей в СССР осталось всего 1277 храмов. Среди снесённых храмов были и действительно знаковые места. Так, Сталин 2 июня 1931 года лично подписал распоряжение о сносе Храма Христа Спасителя.

Прошло чуть более 90 лет, и священнослужитель освящает памятник Сталину... Освящая, иерей признал, что при Сталине «церковь пострадала». Но он и в этом умудрился увидеть позитивное: «благодаря этому теперь есть множество новомучеников и исповедников». Действительно – дальше некуда. Получается: на взгляд священника, чем хуже населению – тем лучше Церкви...

А тем временем судья Мосгорсуда Вячеслав Полыга ликвидировал Сахаровский центр – одну из старейших российских правозащитных организаций. Центр Андрея Сахарова существовал с 1990 года. Он был создан на основе комиссии, работавшей с целью сохранения наследия советского правозащитника, диссидента и великого учёного-физика Андрея Сахарова. Сахаровский центр объявлен в России «иностранным агентом».

Американский The Andrei Sakharov foundation также заклеймён как «нежелательная организация». В ходе проверки в деятельности центра были выявлены «систематические грубые и неустранимые нарушения закона». В частности, утверждается, что центр, будучи зарегистрированным в Москве, вёл свою деятельность и в других регионах. Ну, просто какое-то сумасшествие. В декабре 2021 года Верховный суд России постановил ликвидировать «Международный Мемориал»(организация признана российскими властями иностранным агентом), а Мосгорсуд принял аналогичное решение в отношении правозащитного центра «Мемориал»(организация признана российскими властями иностранным агентом). В январе 2023 года Мосгорсуд ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу – старейшую правозащитную организацию России. В апреле Мосгорсуд за пять минут ликвидировал информационно-аналитический центр «Сова»(организация признана российскими властями иностранным агентом).

Учитывая вышесказанное, слабо верится, что власть в России реально располагает 90-процентной поддержкой народа.

Сергей Конвиз