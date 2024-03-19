Сергей Конвиз: Выборы войне не помеха

В связи с наступившими выборами президента РФ вопрос СВО как бы отошёл на второй план. Кандидаты в президенты соревнуются за второе место в итоговом протоколе голосования. Регионы борются, у кого показатели явки и голосования «ЗА» Путина будут выше. Тува традиционно находится в лидирующей тройке. Итоговая явка явка избирателей составила 95,6%, хотя никаких очередей у избирательных урн не наблюдалось. Путин – единственный кандидат, который не слазит с экрана. В Интернете гуляет шутка, что проголосовать «ЗА» Путина можно кивком головы у телевизора, если на экране изображён Путин. А тем временем, прокуратура Москвы объявила, что голосование в воскресенье в 12 часов дня может быть приравнено к правонарушению.

Украина, как назло активизировала обстрелы приграничных с ней регионов. Особенно достаётся Белгородской области. Но люди стоически переносят невзгоды и массово голосуют на выборах, невзирая на обстрелы. Так, 16 марта в городе были повреждены 106 квартир в 22 многоквартирных домах, а также частный жилой дом, два социальных объекта и 64 автомобиля. Погибли два человека, ещё двое получили ранения. Региональные власти определили ситуацию в области как «сложную». Тем не менее, область находится в лидирующей группе по участию в выборах. Впрочем, очереди из людей, спешащих голосовать, как при сборе подписей за Надеждина, нигде не наблюдается.

Многих удивил кандидат в президенты В.Путин, который в интервью Киселёву никак не прокомментировал взгляды Дугина о вероятности ядерной войны, но сказал, что российская армия к такой войне готова, а ядерные силы находятся в состоянии повышенной боеготовности. Такое заявление не корреспондируется с бравурными отчётами Минобороны РФ о ходе СВО. Видимо, не так хороши наши позиции на линии боевого соприкосновения даже при условии недостатка у ВС Украины живой силы, снарядов и ракет, раз уж заговорили о ядерной войне, в которой победителя не может быть по определению. Впрочем, вряд ли следует серьёзно относиться к такому заявлению. Ведь Путин тоже хочет жить.

В наших СМИ широко комментируются перспективы поставок в Украину дальнобойных высокоточных ракет Taurus, которые в состоянии усилить давление ВСУ на тылы в глубинке РФ. Другой аспект – это обсуждение ввода в Украину контингента войск НАТО. Пока идёт только дискуссия. Но, как это было ранее с поставками натовских вооружений, за дискуссией, скорее всего, последуют конкретные действия.

Путин в своей речи Киселёву немного навёл дымовой завесы, заявив, что если «Польша введёт войска на Украину, то уже не уйдёт, она хочет вернуть земли, которые считает своими». Думается, этот пассаж не очень напугал власти Украины по двум причинам. Во-первых, Польша – страна НАТО. И вынуждена будет действовать строго в рамках, определённых руководством альянса. Скажут зайти – зайдут. Скажут вернуться – вернётся. А во-вторых, для президента Зеленского нахождение польских войск на территории Украины гораздо более комфортно, чем если бы это были российские войска. К тому же Украина стремится в НАТО. И Польша сегодня – её союзник.

Сергей Конвиз