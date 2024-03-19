    Коротко

Умер один из пострадавших при пожаре на Шагонарской ТЭЦ

Получивший тяжелые ожоги слесарь Шагонарской ТЭЦ умер несмотря на старания врачей, сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.

«Сегодня оборвалась жизнь Мергена Сарыг-оола. Он наиболее тяжело пострадал во время ЧС на Шагонарской ТЭЦ. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы, оказались несовместимы с жизнью. У него остались жена и двое детей», – говорится в телеграм-канале главы Тывы.

Ховалыг пообещал, что семья погибшего рабочего получит миллион рублей из республиканского бюджета. Региональные власти также помогут перевезти тело из Красноярска, где пострадавший проходил лечение в ожоговом центре.

Тува признана самым закредитованным регионом России

Тува является наиболее закредитованным регионом России в начале 2024 года, говорится в исследовании «РИА-Рейтинг». Среднедушевой долг перед банками составляет 149% по отношению к годовой зарплате.

В среднем на одного жителя региона приходится банковский долг 892 тысячи рублей. За год этот показатель вырос на 340 тысяч. В конце 2021 года показатель закредитованности населения Тувы составлял 78%, регион также являлся самым закредитованным в России.

На втором месте Калмыкия, где соотношение долга и годовой зарплаты составляет 133%. На третьем месте Тюменская область, где аналогичный показатель равен 91%. Наименее закредитованными регионами стали Ингушетия (14,9%), Чечня (30,1%) и Дагестан (30,7%).

Ан-2 вернулся в аэропорт Кызыла по техническим причинам

13 марта самолет, выполнявший рейс Кызыл – Кунгуртуг авиакомпании «Тува Авиа», вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Сейчас борт отстранен от эксплуатации, обстоятельства выясняются.

Днем ранее авиакомпания, по сообщениям прокуратуры, задержала регулярный рейс Кунгуртуг – Кызыл более чем на сутки. Причиной стала техническая неисправность борта.

Убийцу-единоросса в Верховном хурале Тувы сменит другой единоросс

Александр Санчат получит вакантный мандат депутата Верховного хурала Республики Тыва. Вопрос о внесении изменений в состав фракции «Единой России» – в повестке дня сессии регионального парламента, которая состоится 20 марта.

Как пояснили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе Верховного хурала, мандат стал вакантным после предыдущей сессии, которая досрочно прекратила полномочия депутата Эчис-Балдира Нурзата. В июне 2023 года Эрзинский районный суд Тувы признал его виновным по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Как сообщал «Ъ-Сибирь», депутат на охоте случайно застрелил человека. Президиум политсовета регионального отделения «Единой России» (РО ЕР) исключил его из партии за «несоблюдение требований закона, общепринятых норм морали и нравственности, за действия, дискредитирующие партию».

«Сбербанк Лизинг» поставит Туве 20 китайских автобусов за 612 млн. рублей

АО «Сбербанк Лизинг» заключило договор на поставку в лизинг 20 автобусов министерству дорожно-транспортного комплекса Республики Тыва. Контракт подписан по итогам проведения закупочной процедуры, его стоимость составила 612 млн. руб. Цена одного автобуса – 15,7 млн. руб. (с НДС).

Согласно закупочной документации, компания до конца декабря 2028 года должна передать ведомству 20 автобусов марки Yutong ZK6116HG, изготовленных производителем Китая. Каждый из них рассчитан на 33 посадочных и 47 стоячих мест. Также автотранспорт, согласно техническим требованиям, должен быть оборудован системой ГЛОНАСС, тахографом «Штрих», камерами видеонаблюдения с GSM-модулем (по четыре камеры на каждый автобус), кондиционером, а также видеорегистратором.

«В Туву поставлены первые 10 автобусов из новой партии в 20 машин. <...> Они будут обслуживать пассажиров на маршрутах в Кызыле и агломерации столицы», – сообщил 17 марта глава Тувы Владислав Ховалыг.

Срок гарантии одного автобуса составляет один год. Источником финансирования являются средства республиканского бюджета. Согласно контракту, размер лимитов в 2024 году составит 40,1 млн. руб., в 2025-м – 68 млн. руб., в 2026-м – 80,5 млн. руб., в 2027‑м – 236,6 млн. руб., в 2028-м – 187 млн. руб.

Врачи жалуются на недостаток лекарств. В Минздраве всё отрицают

О результатах опроса врачей сообщает RTVI со ссылкой на профессиональное сообщество «Врачи РФ». В опросе приняли участие 910 врачей разных специальностей, которые назвали более 400 дефицитных препаратов. 74 из них – жизненно важные.

Чаще всего врачи жалуются на нехватку антибиотиков, инсулинов, антидепрессантов, нейролептиков, противоэпилептических и противосудорожных лекарств.

Как считают аналитики, дефицит лекарств может быть связан с прекращением зарубежных поставок и сложностями, возникающими при госзакупке препаратов.

В Минздраве отрицают информацию о дефиците лекарств. В ведомстве заявили, что ситуация на фармацевтическом рынке «остаётся стабильной», а любой возникающий дефицит «временный».

В России в 2023 году на 5,4% выросла заготовка кедровых орехов

Предприниматели в 2023 году заготовили кедровых орехов на 5,4% больше, чем годом ранее. При этом упал объем заготовки грибов и лекарственных трав, сообщили ТАСС в пресс-службе Рослесинфорга.

По сравнению с 2022 годом предприниматели нарастили сбор орехов, но собрали меньше грибов, ягод, плодов и лекарственных трав. Главными поставщиками пищевых лесных ресурсов страны остается Сибирь, где увеличились объемы сбора и заготовки на 7,3%, до 18,4 тыс. тонн орехов, ягод, грибов и трав. Передовыми регионами стали Красноярский край и Томская область – больше 5 тыс. тонн на регион. Затем идут Тува – 4,5 тыс. тонн, Республика Алтай – 2,9 тыс. тонн, и Приморье – 1,6 тыс. тонн. В целом, в Сибири собрали 17,9 тыс. тонн ореха, а на Дальнем Востоке – 2,4 тыс. тонн.

В 2023 году несколько регионов с повышенной урожайностью отчитывались об увеличении экспорта кедрового ореха в Китай. При этом орешки отправляют за границу как в очищенном, так и необработанном виде. Для того, чтобы побудить предпринимателей обрабатывать орехи внутри страны и экспортировать уже готовую продукцию, правительство планирует с 1 августа ввести пошлину на экспорт неочищенных орехов. Ставка на вывоз составит 25%, еще через год вырастет до 50%.