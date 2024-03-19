Свежий анекдот
Все рыцари добра полны надежды:
Отнюдь они не сеют и не пашут,
А, вырядившись в белые одежды,
Призывами к добру отважно машут.
Игорь Губерман
– Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать повышение!.. Повышение цен, налогов и сроков.
Отнюдь они не сеют и не пашут,
А, вырядившись в белые одежды,
Призывами к добру отважно машут.
Игорь Губерман
* * *– Что ждёт россиян после выборов?
– Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать повышение!.. Повышение цен, налогов и сроков.
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