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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 11, 19 марта / Свежий анекдот
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№11, 19 марта 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотВсе рыцари добра полны надежды:
Отнюдь они не сеют и не пашут,
А, вырядившись в белые одежды,
Призывами к добру отважно машут.
Игорь Губерман

* * *

– Что ждёт россиян после выборов?
– Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать повышение!.. Повышение цен, налогов и сроков.

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