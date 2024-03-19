Справедливость настигла жестоких убийц в погонах

Сарыг-Донгак и Кенден получили сроки

14 марта 2024 года состоялось заседание апелляционной инстанции по уголовному делу, возбуждённому в отношении бывшего начальника уголовного розыска г. Кызыла Сарыг-Донгака и его подчинённого Кендена. Ранее Верховный суд Тувы под председательством судьи Шиирипей Г.Н. признал их обоих виновными в убийстве с особой жестокостью студента Махмутова, совершённого 7 марта 2008 года. Он назначил им наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима в течение 18 и 14 лет соответственно, с лишением всех наград и званий. С осуждённых также взыскан в пользу матери убитого моральный вред в размере полутора миллионов рублей.

Подсудимые и их защита были возмущены таким суровым и несправедливым (по их мнению) приговором. Они заваливали апелляционную инстанцию жалобами и дополнениями. На это ушло более трёх месяцев. Таким образом, на судебное следствие понадобилось более трёх лет.

Следует отметить беспрецедентную сложность разбирательства, связанную с тем, что Сарыг-Донгак, будучи начальником УР КМ ГУВД Кызыла, и его подчинённые, сделали всё возможное, чтобы замести следы своего преступления. Расследование длилось 12 лет, поэтому вещественные доказательства утратили свой первоначальный вид. А всё дело в том, что не без участия Сарыг-Донгака удалось объявить жертву в розыск. А когда случайно были обнаружены останки заживо сожжённого человека, их выдали за части тела другого человека. Оказалось даже возможным повлиять на решение эксперта, чтобы он сделал вывод о смерти жертвы от пулевого ранения. Скорее всего, в этом ему помогали близкие отношения с главой республики Шолбаном Кара-оолом, который опекал Сарыг-Донгака по службе и по общественной стезе, в результате чего Сарыг-Донгак даже был назначен председателем «Совета отцов Республики Тыва» и удостоен звания «Самый вежливый сотрудник МВД по Республике Тыва». После злодейского убийства студента Махмутова Сарыг-Донгак пошёл на повышение и занял должность заместителя начальника уголовного розыска республики.

Всё это позволяло Сарыг-Донгаку эффективно заметать следы преступления, запугивать мать убитого, уходить от уголовной ответственности за содеянное и даже продолжать продвигаться вверх по служебной лестнице. Однако спокойствия в душе убийцы всё никак не наступало. Сказалось его профессиональное недоверие к людям. Теперь он боялся, что его подельники-подчинённые проболтаются и сдадут его. Поэтому он решил от них избавиться. Для этого попытался подговорить одного из участников преступления Ондара «убрать» другого участника Кендена, поскольку тот, будучи алкоголиком, уже по пьяни рассказал своей сестре о том, как они заживо сожгли человека.

Но Ондар идти на убийство не согласился, сославшись на то, что он является крёстным дочери Кендена. А после его отказа убивать Кендена теперь уже сам Ондар стал опасен для Сарыг-Донгака, поскольку достоверно знал о желании бывшего начальника убрать Кендена. Тогда он, созвонившись с Ондаром, поздно вечером приехал к нему на своей машине, чтобы вывести его за город и пристрелить из пистолета, который находился в его машине, завёрнутый в ткань.

Но Ондар почувствовал неладное и угадал намерения Сарыг-Донгака. В районе гаражного общества в микрорайоне «Южный» г. Кызыла в безлюдном слабо освещённом месте он на ходу выскочил из машины и сбежал от Сарыг-Донгака. После этого, сознавая, что теперь Сарыг-Донгак уж точно найдёт его и исполнит свой план ликвидации свидетелей, в том числе Ондара, он отправился в правоохранительные органы, где подробно рассказал обо всём случившемся 7 марта 2008 года. Затем и Кенден, узнав, что Сарыг-Донгак пытался его «убрать», также явился в следствие, где ему оформили явку с повинной. Так спустя 12 лет после убийства было раскрыто преступление, жертвой которого стал студент Алишер Махмутов.

А причиной такой ненависти Сарыг-Донгака к Махмутову стал случай от 6 марта, о котором стало известно уже в ходе судебного следствия. Тогда Алишер из-за травмы, полученной на стройке, временно подрабатывал тем, что принимал водителей-дальнобойщиков и помогал им с обустройством. Так случилось, что к водителям пришли девочки по вызову. Компания намеревалась отдохнуть в преддверии 8 марта. Но тут в квартиру ввалился пьяный лысый мужчина, который начал «качать права», претендуя на одну из девушек. Махмутова попросили избавить компанию от хулигана. Но тот по-хорошему не понимал. И его пришлось успокоить, спустив с лестницы. Уходя, мужчина пообещал всем неприятности, сообщив, что он – подполковник милиции и начальник уголовного розыска. Как все, наверно, поняли, это и был организатор убийства. Впрочем, следствие этот вопрос не рассматривало, поскольку не посчитало существенным.

В ходе судебного разбирательства не только подсудимые, но и свидетель по делу Ондар изворачивались, как могли, на ходу меняя показания. С целью увода Сарыг-Донгака от ответственности, его защита, «первую скрипку» в которой играл его бывший коллега, заместитель министра внутренних дел Тувы по следствию Холмогоров, выдумывала разные «схемы». Была выработана версия, согласно которой Махмутова убил вовсе не их подзащитный, а его подчинённый Кенден, который, будучи алкоголиком, пришёл в неописуемое возбуждение от горящего заживо человека и «из жалости» застрелил его, чтобы тот «не мучился». По этой версии, Кенден не добивал жертву молотком, а просто застрелил из табельного пистолета. Версия покоилась на утверждении, что якобы в канистре имелось недостаточно бензина, чтобы заживо сжечь взрослую жертву. Поэтому, если бы не выстрел Кендена из пистолета, никакого убийства и не было бы, поскольку Сарыг-Донгак, обливая жертву бензином, намеревался лишь «попугать» Махмутова за его дерзкое поведение. Да и горящую спичку Сарыг-Донгак бросил в облитую бензином жертву, якобы не подозревая, что тот мог от неё загореть.

Однако суд тщательно проработал такую версию и отверг её. Было доказало, что это ложь, придуманная, чтобы вывести из-под удара основного организатора и исполнителя убийства начальника УР КМ ГУВД Кызыла подполковника милиции Сарыг-Донгака.

Нельзя не отметить филигранную работу СКР по РТ и республиканской прокуратуры. Блестяще была доказана вина подсудимых со стороны обвинителя от респрокуратуры Л.Иргит и зам. прокурора РТ О.Монгуш. Им стоило большого напряжения и применения профессионализма, чтобы доказать ложность изменённых в ходе судебного разбирательства показаний подсудимых Сарыг-Донгака, Кендена и ключевого свидетеля Ондара. Невозможно не отметить и уверенную профессиональную работу председательствующей в заседании судьи Г.Н.Шиирипей, которая сумела урезонить свидетеля Ондара, вставшего на путь дачи заведомо ложных показаний, которые преследуются по закону. Таким образом, удалось вернуть Ондара к подтверждению первоначальных показаний, хотя совершенно очевидно, что подсудимый Сарыг-Донгак каким-то образом воздействовал на него с целью изменения им ранее данных показаний. Обвинителю Л.Иргит удалось собрать все необходимые для принятия решения судом доказательств по делу, она блестяще опровергла придуманную защитой версию, что убийство совершено не Сарыг-Донгаком, а его подчинённым Кенденом.

Что же до правовой позиции второго подсудимого Кендена, то он, следуя интересам Сарыг-Донгака, стоял до конца, настаивая, что на следствии он якобы оговорил своего начальника, а теперь утверждает, что убийца – это он. В кулуарах суда защита шепталась о том, почему Кенден изменил свои показания, взяв всю вину на себя. По некоторым сведениям, Сарыг-Донгак угрожал Кендену последствиями для его ближайших родственников в случае, если он не возьмёт всю вину на себя. Вот поэтому тот и смалодушничал.

К тому же показания авторитетного эксперта Трисницкого не оставили камня на камне от версии, придуманной Холмогоровым. Было подтверждено, что ни о какой пистолетной пуле не может вестись речь, поскольку пистолетная пуля оболочена медью, а следов металлизации от меди в черепе установлено не было. Что же до разворота картикальных пластин, которые, по мнению адвоката Голубинской, указывают на пулевое поражение черепа жертвы, то эксперт объяснил это тем, что температура горения тела жертвы составляла более 1000 градусов по Цельсию, из-за этого картикальные пластины развернулись во все стороны. И потому судить по их положению направление движения предмета, поразившего череп жертвы, невозможно.

Немного о защите подсудимых.

Всего в деле участвовало шесть адвокатов. Адвокат по назначению Зайцева вела дело в интересах Кендена с самого начала. Она последовательно и в рамках закона принципиально защищала его интересы. И склонить Кендена к самооговору при её участии в деле было невозможно. В связи с этим была задумана и реализована спецоперация по её выведению из дела силами руководства Адвокатской палаты РТ, которая совершила в отношении неё провокацию, утверждая, что она вступила в дело самовольно без решения Совета адвокатской палаты. В результате подлости руководства палаты, которая, скорее всего, была щедро оплачена одним из подсудимых, её лишили статуса адвоката, вследствие чего она уже не могла больше защищать интересы Кендена. Верховный суд впоследствии признал действия Адвокатской палаты РТ по лишению Зайцевой адвокатского статуса незаконными. Правда, разбираться, почему и за какие коврижки руководство адвокатской палаты пошло на поводу у убийцы, не стало. Вместо Зайцевой интересы Кендена стали защищать целых два адвоката по соглашению – Дугур-Сюрюн и Ягина. Кто оплатил их услуги, думаю, понятно всем, поскольку в суде Кенден прямо заявлял, что ни денег, ни жилья, ни собственности у него нет.

Интересы Сарыг-Донгака представляли адвокаты-защитники по соглашению Холмогоров, Куулар и Голубинская. Затем Холмогоров – самый, пожалуй, грамотный из них, из дела вышел. Он понял, что «фокус» с пистолетной пулей не проходит. Но совершенно очевидно, что оплата работы адвокатов Холмогорова, Куулар, Голубинской, Дугур-Сюрюна и Ягиной шла из одного кармана. Понятно, чьего.

Теперь, с учётом вступившего в законную силу приговора, у Ягиной и Дугур-Сюрюна могут быть серьёзные проблемы. Ведь их позиция по делу сразу заведомо ущемляла интересы подзащитного и фактически способствовала тому, что их подзащитный Кенден в результате навязанной ему защитниками правовой позиции вместо полагающихся ему 6 лет лишения свободы получил 13 лет строгого режима. При рассмотрении дела в апелляционной инстанции защита просила оправдать подсудимых, ссылаясь на психическое состояние осужденного Кендена. Он, по их мнению, будучи алкоголиком, не отдавал отчёта в том, что он совершает преступление и убил Махмутова выстрелом из пистолета, находясь в состоянии аффекта.

Для ясности приводим фрагмент выступления в апелляционной инстанции стороны потерпевшей.

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Приговором Верховного Суда Республики Тыва от 02.10.2023 (судья Г.Н. Шиирипей) подсудимый Сарыг-Донгак О.Н. признан виновным по п.п. «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и приговорён к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с установлением ограничений, предусмотренных ч. 1 ст. 53 УК РФ с лишением специального звания «полковник полиции». Также одновременно с приговором Кенден А.Б. признан виновным по п.«ж» ч.2 ст.105 УК РФ и приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с установлением ограничений, предусмотренных ч. 1 ст. 53 УК РФ.

Потерпевшая Зейнаб Минулаевна Махмутова полагает доводы осужденных необоснованными и выражает следующее отношение к приговору Верховного суда Республики Тыва.

1. Наказание виновных в приговоре суда соответствует тяжести совершенного ими преступления.

2. С размером взыскания с осужденных в её пользу размера морального вреда согласна. Однако в связи с её преклонным возрастом, состоянием здоровья и установлением осужденным значительных сроков отбывания наказания реализация приговора в части взыскания с осужденных в пользу потерпевшей морального вреда видится сомнительным. В связи с чем потерпевшая просит изменить приговор в этой части, определив источником компенсации морального вреда казну Российской Федерации с последующем возмещением со стороны осужденных.

3. Потерпевшая полагает законным и обоснованным лишение осужденных специальных званий и наград, поскольку Сарыг-Донгак и Кенден совершили преднамеренное убийство в составе группы, состоящей из сотрудников УР КМ ГУВД Кызыла. Кроме того, осужденный начальник уголовного розыска подполковник милиции Сарыг-Донгак организовал и совершил убийство с особой жестокостью, используя служебный транспорт УВД г.Кызыла и своих подчинённых. Убийство было совершено сжиганием заживо ни в чём не повинного человека, облитого бензином. Материалами уголовного дела доказано, что Махмутов никакого преступления не совершал, в ГУВД был доставлен незаконно и необоснованно. А после его убийства также необоснованно был объявлен в розыск, о чём Сарыг-Донгак лично заявил потерпевшей З.М. Махмутовой, когда та пришла в ГУВД с заявлением о пропаже сына. Используя служебное положение начальника УР КМ г. Кызыла, он пустил следствие по ложному следу. В ходе рассмотрения дела, находясь в СИЗО, он до конца судебного следствия так и не признал свою вину в совершённом преступлении и использовал свои правоохранительные связи, возможности и влияние для того, чтобы его бывший подчинённый свидетель Ондар в ходе судебного следствия изменил свои показания, выгораживая Сарыг-Донгака. А другого осужденного Кендена Сарыг-Донгак склонил к самооговору, пытаясь представить событие преступления таким образом, как будто это именно он застрелил жертву Махмутова.

Учитывая вышесказанное, потерпевшая З.М. Махмутова просит апелляционную инстанцию оставить приговор в отношении Сарыг-Донгака и Кендена в силе, изменив порядок компенсации морального вреда.

Апелляционная инстанция сократила срок наказания для осужденного Кендена на один год, а в остальном оставила приговор Верховного суда РТ без изменения.

Редакция