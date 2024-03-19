    Перекрёсток мнений

Аноним, 13-03-2024 #1[ru]

В.В. Путин встретился с иностранными участниками «Всемирного фестиваля молодежи» и сообщил им: «Что далеко ходить? У нас рядом с нашими соседями конфликт – боевые действия идут, куда же еще проблемнее? Это всегда трагедия, когда люди воюют друг с другом. Люди же погибают, ранения получают и так далее... Создается некоторая общность, единая российская нация. Она действительно основана на тех ценностях, которые мы сегодня называем традиционными, даже если не очень отдаем себе отчет в том, что это такое»... Это рядом с какими соседями боевые действия идут и люди погибают? И почему «единая российская нация» создается прямо сейчас? В ходе боевых действий, что ли? Почему нация уникальна?

Аноним, 13-03-2024 #2[ru]

Путин рассказал, что Россия напрямую управляется Богом. «А Путин-то нам тогда зачем?» – спросили россияне.

Аноним, 13-03-2024 #5[ru]

Путин подписал указ о введении почетного звания «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы». Сразу после убийства Навального, которого необходимо именовать террористом и экстремистом. Но дело не только в нём. Путин все еще верует в то, что Россию спасут вертухаи. Секрет возрождения РФ прост. Этой несчастной стране надо всего лишь поглубже вставить швабру. Каждый дециметр заглубления будет усиливать величие и благополучие державы. Когда нужная глубь будет достигнута, тогда-то все и наладится. Восстанут из руин города и заводы, всплывут корабли Черноморского флота, вылечатся Дугин и Медведев. Дело в том, что Путин по складу своему сам такой. Безшваберная модель мира ему неизвестна. В его мозгу историю творят конвоиры и надзиратели.

Аноним, 13-03-2024 #6[ru]

Московская прокуратура увидела «признаки экстремистской деятельности» в акции «Полдень против Путина»...

Аноним, 14-03-2024 #7[ru]

В чем заключается состав правонарушения, о котором говорит прокуратура, для конкретного гражданина? В том, что он пришел голосовать в 12.00? А разве это запрещено? Каким правовым актом? И если это запрещено, то почему избирательные комиссии работают, регистрируют этого гражданина, выдают ему бюллетень? Они с этим гражданином в преступным сговоре? Получается, что все члены избирательных комиссий являются экстремистами или, в крайнем случае, их пособниками? А Памфилова? Руководитель экстремистского сообщества? А как быть с Путиным, который только что записал видеообращение с призывом к россиянам голосовать? Почему он не сделал оговорку «кроме 12.00 в воскресенье»?

Аноним, 15-03-2024 #8[ru]

Ну, началось, закрутилась интрига... Таких непредсказуемых и напряжённых выборов в России ещё не было. Впереди три дня на нервах. Как оно обернётся? А вдруг...

Аноним, 15-03-2024 #9[ru]

Прокуратура Москвы официально назвала одновременное прибытие к избирательным участкам уголовным преступлением. А свозить бюджетников автобусами в определенное время преступлением почему не назвала?

Аноним, 15-03-2024 #12[ru]

Маргарита Симоньян: «Выборы – это, понимаете, это жизнь наша»: 103-летний ветеран Великой Отечественной войны из Геленджика проголосовал на выборах. За свою жизнь Иван Курбаков голосовал за кандидатов в президенты более десяти раз. Он пришел на избирательный участок в селе Архипо-Осиповка и сегодня...

Аноним, 16-03-2024 #15[ru]

Анекдот: Владимир Владимирович, у меня для вас две новости. Хорошая и плохая... – Ну давай, Эллочка, сначала хорошую. – Вы победили на президентских выборах! – Ура! А какая плохая? – За вас никто не проголосовал...

Аноним, 13-03-2024 #1[ru]

И патриарх Кирилл на проповеди объяснил, что употребление блинов на Масленицу не отразится на спасении души. «А мы тебя разве о чем-нибудь спрашивали?» – удивились россияне.

Аноним, 14-03-2024 #2[ru]

Гей-лобби в РПЦ МП форменно бунтует против В.В. Путина. Оно организовало гендерно-нейтральный туалет! И не где-нибудь, а прямо таки в Храме Христа Спасителя (Москва) – титульной церкви Московского Патриархата. Как это скажется на карьере В.М. (Кирилла) Гундяева? https://t.me/polit1humor/3362

Аноним, 15-03-2024 #3[ru]

№2, а ведь Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утверждал, что российские военнослужащие, воюющие в Украине, видели в местных школах «гендерно-нейтральные туалеты». «Те, кто с автоматом в руках прошел украинизированную версию Донбасса, хорошо понимают, за что мы воюем. Этим ребятам, которые видели в школах туалеты, где вместо двух помещений – для девочек и для мальчиков, три помещения – для девочек, мальчиков и гендерно-нейтральных, не нужно объяснять, какие ценности мы отстаиваем», – написал Беглов. Может не туда «воюет» товарищ Беглов? Ну как же так, врагов под самым носом проглядел!

Аноним, 13-03-2024 #2[ru]

Ну и что, что Дворкович прибыл. Карлик в госдуме задницу парит, Дворкович за границу свалил, а проблемы – остались! Никто не ответил за трагедию в Хову-Аксы, никто не ответит и за трагедию в Шагонаре. Владимир Владимирович своих не сдаёт. Ну а цены в республике ориентированы на зарплаты Шойги, Дябкиных и своры карликов-гомункулов, которые умеют только жрать-гадить-размножаться-воровать. Всё идёт по плану!

Аноним, 13-03-2024 #4[ru]

Е**нёт или не е**нёт в ближайшие дни – в общем-то, не самое главное. Главное – постоянное ощущение, что всё висит на соплях, а будущего – нет. Нет даже в самой ближайшей перспективе...

Аноним, 13-03-2024 #5[ru]

«Минсельхоз республики традиционно бодро отчитывается об очередном «перевыполнении плана» заготовки кормов, вопреки которым в конце зимы и весной в большинстве хозяйств наступает «неожиданная» бескормица» – Информация подтвердилась, 10 трупов КРС были найдены в поселке Каа-Хем! Филиалом Кызылского кожууна ГБУ Республиканский центр ветеринарии совместно с специалистами администрации Кызылского кожууна и Управления сельского хозяйства проведены мероприятия по обследованию местности, где были обнаружены трупы павших животных. На месте обнаружены 10 трупов КРС, из них 2 молодняка. Все трупы истощенные, осуществлена загрузка трупов животных в грузовую автомашину с последующей утилизацией в скотомогильник, находящийся в с. Сукпак Кызылского кожууна.

Аноним, 16-03-2024 #11[ru]

Чпокерт доигрался, подхватив вич инфекцию. На старости лет стал просить прощения у Бога за свои грехи. Некая Евгения Монгуш, с которой у него были длительные интимные отношения, поведала о раскаянии прелюбодеятеля.

Аноним, 16-03-2024 #13[ru]

Повылазили черти юртошные. Мало того, что у себя в Тыве людей на площадях режут, так ещё в Абакан припёрлись. Это, Вова, под твои ухмылочки да хиханьки творится. Сами жить не умеют и не хотят, и другим не дают. Путин, забери их к себе в Кремль! И возись с ними на пару с Шойгой. Ты же любишь этих дикарей-людоедов!

Аноним, 16-03-2024 #14[ru]

Из-за этих чертей в Хакасии сухой закон введут. Начинают доставать эти шойгушата.

Аноним, 13-03-2024 #2[ru]

«Забайкалье и Алтай стали одними из лидеров по уровню безработицы в России... Среди аутсайдеров также оказались Бурятия (5,3%) и Тува (5,1%)» – как раз те самые регионы, которые и поставляют на фронт [солдат].

Аноним, 13-03-2024 #3[ru]

Путин отправил в отставку главкома ВМФ Николая Евменова после потери 30% Черноморского флота (40% тоннажа). Жаль, эффективный был менеджер...

Аноним, 13-03-2024 #5[ru]

№4 – «новая элита» в деле. Это не шутка. Среди зэков и без того безумцев много, а тут у них от ощущения собственного величия вообще крыши посносило. Ещё бы, они ведь «за Родину кровь проливали, пока вы, крысы, тут в тылу ошивались!». Их сам президент «новой элитой» назвал! У них теперь ощущение, что все вокруг им должны, вот они и берут своё «по праву». Чем дальше, тем больше всего этого будет.

Аноним, 13-03-2024 #6[ru]

«Налог на доходы физлиц хотят повысить до 20%, а на прибыль – до 25%». Лучший способ сделать из подданных настоящих граждан – это дать им понять, что авантюры государства они оплачивают сами, из своих карманов! Так держать! Вместе построим гражданское общество!

Аноним, 13-03-2024 #8[ru]

«Правительство РФ поддержало снижение возраста уголовной ответственности за диверсии с 16 до 14 лет». Страна, в которой педофилам выдаёт помилование президент, а детей будут сажать за «диверсии»...

Аноним, 14-03-2024 #9[ru]

Повышение НДФЛ для всех, кто получает на руки больше 64 тыс. рублей в месяц – так это же все чиновники, силовики и участники СВО! Молодец Путин – это он хорошо придумал!

Аноним, 14-03-2024 #10[ru]

«Депутат Андрей Картаполов призвал не бояться возвращающихся с фронта, потому что они там становятся «другими людьми». Самому Картополову бояться, конечно, нечего – он депутат Госдумы, ездит на люксовом авто, обедать изволит в элитных ресторанах, живет за городом в охраняемом поселке. Он никого из них и не встретит ни разу. Но зато будет активно призывать бояться Америку и НАТО...

Аноним, 14-03-2024 #11[ru]

Второй Западный окружной военный суд назначил 20 лет колонии строгого режима военнослужащему Станиславу Ионкину, устроившему пожар в клубе «Полигон» в Костромской области в ноябре 2022 года. Как следует из обвинительного заключения, находясь в «Полигоне» пьяный Ионкин спровоцировал конфликт с одним из посетителей и, желая напугать его, выстрелил из ракетницы в воздух. Загорелся потолок клуба – пожар тушили пять часов, в огне погибли 13 человек, пять пострадали... Знаменитая цитата «Украл, выпил, в тюрьму» в путинской России трансформировалась в «убил, выпил, убил, выпил, убил...»

Аноним, 16-03-2024 #12[ru]

Список НПЗ РФ не так велик. Более трети уже подверглась атаке. Масштаб потерь оценить пока сложно, но есть мнение, что гражданам РФ пора запасаться топливом... Завтра на закрытие масленичной недели сожгут чучело нефтехимической промышленности.

Аноним, 13-03-2024 #1[ru]

Эта тварь жирная в бегах уже давно, кинул пол-республики

Аноним, 13-03-2024 #2[ru]

Якушеву без разницы, у кого красть. Будь то ребенок-сирота или немощный старик. Лишь бы было что своровать. Этот маньяк-клептоман ворует хитро, нагло, изощренно. Наверное, в Туве мало осталось людей, кого бы не надул этот сквалыга-бандит! Но, как говорил Глеб Жиглов, «Вор должен сидеть в тюрьме!».

Аноним, 14-03-2024 #3[ru]

Жена Якушева является его подельником. Что значит – не знала? Все она прекрасно знала! И была на все 100% в теме с ним. А потому обязана полностью нести обоюдную ответственность за все преступления Якушева. А все эти фиктивные разводы – для дурака рассказ! Работали, так сказать, под прикрытием. Бонни и Клайд тувинского розлива. Обокрали даже детей-сирот, какие-то несусветные твари, ей Богу!

Аноним, 16-03-2024 #5[ru]

Откуда Кара-оол только берет всех этих Якушевых? Как он их разыскивает? У него что, нюх на них, как у кошек на мышей?

Аноним, 13-03-2024 #1[ru]

«Ждём, кто будет «стрелочником». Начальник котельной или старший смены? А может, уборщица!? Делайте Ваши ставки, господа!» – Конечно, виновата уборщица! Почему она не убрала угольную пыль, которая потом и взорвалась??

Аноним, 13-03-2024 #1[ru]

ШВК развалил все в Туве, вот и уезжают даже тувинцы.

Аноним, 16-03-2024 #4[ru]

№3 Донгур-оол поясните, пожалуйста, сюжет, раз уже выложили. Карлик убивает Ховалыга? Или нет? Ховалыг убивает Карлика?