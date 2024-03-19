Кого и за что можно прощать?

Пишу это в Прощёное воскресенье. Ясно-понятно, что я – тувинка. И праздники эти как бы языческие, а я всё-таки как-никак атеистка по вероисповеданию. Но праздник этот – Масленица – подходит мне чисто морально и по духу. А дух у этого праздника – народный. Лучше сказать – общенародный. Не только русский, а всем подходит. Сочельники разные, пасхи и рождества с троицами – это всё ближе к чистой религии православной. А я же врать не буду, когда говорю, что во главе угла моего мировоззрения стоит материалистический атеизм. Потому как агностик я. Да и воспитание домашнее и школьное на то время было сугубо суровое и безо всяких там вспомоществований с небес.

Масленицу я люблю давно, а про то, что в последний её день надо просить у всех прощения, честное слово, узнала вот совсем недавно. И моя натура протестует: не могу у всех подряд прощения просить. Ну, сами посудите, уважаемые читатели, как бы это выглядело, если бы я попросила прощения у Олега Лукина, который недоглядел за Шагонарской ТЭЦ? Кто не знает, то Олег Лукин, если что – самый главный начальник в Туве по ТЭЦ, по ЖКХ, по всему теплу, электричеству. В общем, по нашему жизнеобеспечению.

Сам Лукин в Туве живёт без году неделя, но мужик он смелый и ничего не боится. А как я это поняла? Тут и понимать нечего: приехал и сказал, что вот, мол, я такой-сякой из Красноярска и буду сейчас вам, тувинцам, тут систему жизнеобеспечения налаживать. Глянула я на него, и у меня в голове сразу: ох, не будет от него добра, как бы чего не вышло! Как словом – так делом! В январе этом, в самые лютые морозы, в Тодже произошёл пожар на дизельной электростанции.

Лукин бегал по райцентру с умным и озабоченным видом, брови мохнатые свои хмурил, ага, как будто, понимает что-то... А чего там понимать? И понимать-то нечего, а надо было Лукину в месяц по два раза ездить в Тоджу безо всяких предупреждений, хоть ночью, хоть среди бела дня... И сразу шасть на дизель-станцию: пьяные кочегары или нет? Кучкуются там посторонние или ещё что? Мы же, тувинцы, знаем: кочегарки – это мужские клубы. Там всегда найдётся, кому похмелиться, кому просто пообщаться на мужские темы, а главное, в этих клубах подпольные казино. У-ууу, такие страсти кипят... А Лукин же приезжий, он же не знает. И, вообще, как какой праздник, выходные ли, так он, говорят, бегом домой. За горку. В Красноярск, то есть.

И что, я бы теперь его простила за глупую самонадеянность и ротозейство? Это ж сколько денег налогоплательщецких из-за его профнепригодности пришлось ухлопать? Вот вы думаете, уважаемые читатели, что Лукин после январского пожара хоть раз съездил в Тоджу? Сами тоджинцы мне сказали, что его больше они не видели. От ж...ы отлегло... Вот русские слова и фразы с пословицами и поговорками иной раз так точно смысл передают, что невозможно не воспользоваться этим речевым богатством. В общем, как-то так получилось, а Лукина за пожар на дизельной станции в Тодже никто не наказал, выговор не сделал, даже и не пожурили за такую техногенную катастрофу. Честно, я была в недоумении и негодовании до тех самых пор, пока не рвануло в Шагонаре.

Взрыв был такой мощности, что снесло все стены... Погиб один человек... И эта смерть – на совести Лукина. Его не наказали за пожар в Тодже, он даже ничуть не испугался, не выразил хотя бы для виду соболезнования какие-нибудь. Нет! Как с гуся вода! И вот сегодня, когда я пишу этот текст, 17 марта – Прощёное воскресенье и праздник работников ЖКХ, за которых также отвечает зампред Лукин. Если на то пошло, то его я с праздником не хочу поздравлять.

Вы мне скажете, что ему от моих поздравлений или непоздравлений ни холодно, ни жарко? Да, согласна! Но от моих порицаний на весь белый свет неуютно. Он же в Туву приехал не столько работать, сколько зарабатывать длинный рубль. И даже не спорьте со мной! Все едут сюда за длинным рублём. И я вот что думаю. Если бы не эти длинные северные деньги – спасибо Ельцину, царство ему небесное – если бы не эти деньги, то хрен бы кто сюда приезжал. И вот уж, точно, без этих денег Тува быстро бы научилась работать, думать и развиваться. А то тоже сидим на иждивении, ждём дотации как манны небесной, ничего не хотим, ничего не умеем... Инвалиды социальные мы все.

Что? Не так что ли? Докажите обратное. Сидим и смотрим в сторону Москвы... Хоть бы что-нибудь своё производили... И вот мы халявщики, а на нашу халяву ещё соседние прохиндеи приезжают, как Лукин. Тут ведь своих прохиндеев хватает, например, тот же министр ЖКХ. А над ним – начальником сидит зампред Лукин, а Глава Тывы Ховалыг – начальник над Лукиным. Видите, куда я цепочку веду? Как хотите, а просить прощения у этой цепочки я принципиально не буду. В Шагонаре, когда взорвалась ТЭЦ, Лукин суетился – бегал, наводил шорох на районное начальство. А подъезды домов были, где без дверей, где не закрывались вовсе, а где были наполовину выбиты. Но это всё мимо глаз проскочило. А что? Зарплата ельцинская исправно капает на счета, министры у Ховалыга толстые, лица круглые и, как масляные блины от сытости сияют и блестят.

Очень вредная тувинка