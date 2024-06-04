Изнасилованная судьба ребёнка

В Кызылском городском суде идёт процесс по делу об изнасиловании 10-летнего мальчика. По версии следствия преступление совершено полтора года назад группой старшеклассников из села О-Шынаа. Им предъявлено обвинение по статье п.«б» ч.4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера по отношению к лицу, не достигшему четырнадцатилетнего возраста). Она предусматривает до 20 лет лишения свободы. Мама мальчика рассказала, что её сын пять раз подвергался насилию. В первый раз его подкараулили старшеклассники, когда он возвращался домой с тренировки, которая проходила в местной школе. Двум молодым преступникам на момент совершения преступления было 17 лет, а одному – 15 лет. Они находились в состоянии алкогольного опьянения, поскольку отмечали день рождения. И их «потянуло на подвиги». Они затащили ребёнка в уличный туалет и изнасиловали. Затем они запугали мальчика и запретили ему кому-либо рассказывать о случившемся. И так – не менее пяти раз.

Мать мальчика заметила, что с сыном что-то неладно. Он ото всех отдалился, после занятий сразу уходил в свою комнату, много спал, или делал вид, что спит, не делал уроки и отказывался от пищи. Стал прятать своё нижнее бельё, а из комнаты выходил только завернутым в одеяло. Как потом выяснилось, у него началось недержание кала и мочи. А когда он спросил у мамы, «больно ли умирать?», она выяснила, в чём дело, и обратилась в правоохранительные органы. После того, как прибывшие на вызов полицейские составили протокол и отправили семью в больницу села Самагалтай, с ними связался следователь. Он потребовал немедленно приехать в отделение. Однако повёл он себя странным образом – пытался «слить» скандальное дело.

В полиции десятилетнего мальчика допрашивали не менее девяти часов. Причём без присутствия психолога. Хотя мальчик всё время плакал. Уже в больнице у ребёнка началось очередное калонедержание. Из лекарств у врача оказалось только полотенце. Ребёнок кричал от боли, тем не менее, это не помешало врачу заявить, что «с ним всё в порядке». Потом выяснилось, что госпитализировать ребёнка запретил следователь. И только в конце января 2023 года СК Тувы возбудил уголовное дело. А под домашний арест подозреваемых суд отправил через три месяца. Но дело двигалось ни шатко, ни валко. Следствие два месяца делало всё, чтобы выгородить подозреваемых, у которых нашлись влиятельные покровители. Среди них бывший сотрудник прокуратуры, следователь, а ныне – депутат парламента Монгал. Но родителям, несмотря на сопротивление следствия, всё же удалось добиться повторной экспертизы.

Дело сдвинулось только после широкой огласки, когда мама мальчика от отчаяния обратилась за помощью к певице Борбаане Баржай. Она, кстати, объявила сбор средств для лечения ребёнка в Москве. Буквально за считанные дни удалось собрать несколько миллионов рублей. Но лечили ребёнка бесплатно благодаря поддержке главы региона В.Ховалыга. Расследование ускорилось в связи с вмешательством депутата Госдумы А. Хинштейна. По странному стечению обстоятельств в это же время глава республики принял отставку уполномоченной по правам ребёнка в регионе Сайзаны Товуу...

Всё это время родственники обвиняемых оказывали давление на семью мальчика и угрожали его матери. К примеру, брат одного из старшеклассников сказал, что если его брата посадят, он всех застрелит. В июле разбили окна в доме родителей, подожгли хозяйственные постройки: сарай, огород, туалет, душевую. Мать написала заявление в полицию, но ответа по сей день не дождалась.

Но это – цветочки. Весной 2023 года против самой матери мальчика возбудили уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе. Нашли её старое заявление, которое она написала на мужа после ссоры. Супруги давно помирились, но делу дали ход только сейчас. Как утверждает мать мальчика Айза, следователи обманом уговорили её мужа подписать заявление на неё, воспользовавшись тем, что он плохо говорит и читает по-русски. Позднее суд оштрафовал Айзу по этому делу на 20 тысяч рублей. В Интернете кто-то стал распространять клеветнические измышления о том, что мать потерпевшего – алкоголичка, не занимается детьми. «Родители насильников богатые, их родственники и знакомые имеют связи. Они в открытую говорят, что потратили миллионы на взятки, что все на их стороне. У них есть родственники и знакомые во всех структурах и органах, начиная от администрации села и заканчивая правительством республики», – в отчаянии говорит Айза. Ей приписывают слова, якобы она кому-то сказала о том, что муж насилует её и сына в извращённой форме. По этому поводу она обратилась в полицию, но ответа ждёт до сих пор.

Мать ребёнка считает, что обвиняемые могут избежать наказания. Для обеспечения объективности пришлось передавать дело из районного суда в Кызылский городской. Оно получило огромный резонанс и находится под контролем соответствующих инстанций. Будем надеяться, что преступники получат по заслугам.

Но остаются вопросы: как вообще подобное могло произойти? Почему школа и жители села так легко отнеслись к такому страшному преступлению? Почему прокуратура и следствие так долго закрывали на это дело глаза и действовали в интересах преступников? И последнее. Как можно верить такой власти, при которой совершаются и прикрываются подобные преступления? И почему СКР терпит таких следователей-оборотней, которые готовы действовать вопреки Закону?

Отдельный вопрос – к системе образования Тувы. Как стало известно, насилие над мальчиком совершалось старшеклассниками длительное время. Как могло случиться такое, что многочисленные преподаватели и воспитатели, руководители школы ничего не замечали? И тогда они либо профнепригодны, либо являются соучастниками преступления. Но со стороны министерства и районо никаких движений по этому поводу нет. Похоже, подобная педофилия для них – сущий пустяк, рядовое дело. Это значит, что гнилью уголовщины пропитано всё общество, окружающее эту семью. А следователи, преследующие мать пострадавшего ребёнка, просто мерзавцы, место которым на скамье подсудимых и на специальной зоне. Но система покрывает своих недобросовестных сотрудников. А значит, создаются условия для развития преступности в районе.

И долго это будет продолжаться? Кто ответит?

Наш корр.