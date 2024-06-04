    Коротко

В Туве в 2023 году заболеваемость туберкулезом выросла на 40%

Заболеваемость туберкулезом в Республике Тыва в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросла на 40% и составила порядка 159 случаев на 100 тыс. населения. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году».

«В 2023 году лидеры среди регионов с высокой заболеваемостью туберкулезом по сравнению с предшествующим годом практически не изменились. При этом в половине из топ-10 регионов в 2023 году наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Особенно необходимо отметить заболеваемость в Республике Тыва, где в отчетном году заболеваемость составила 158,87 на 100 тыс. населения. По сравнению с 2022 годом ее прирост составил 40,4%. Фактически в период с 2010 года по 2017 год этот регион лидировал в рейтинге, а в последующие периоды занимал второе место», – следует из доклада.

Кроме того, прирост заболеваемости отмечался в Амурской области (на 24%), в Хабаровском и Алтайском краях (6,3% и 4,3%). Снижение заболеваемости зарегистрировано в Чукотском автономном округе (на 17,4%), Еврейской автономной области (5,4%), Кемеровской области – Кузбассе (4,7%), в Курганской и Иркутской областях (9,7% и 11,6%).

«Заболеваемость детей активным туберкулезом в период с 2011 года по 2020 год неуклонно снижалась, но с 2021 года регистрируется ее увеличение. При этом наиболее уязвимыми оказались дети раннего возраста. Заболеваемость детей от 0 до 1 года в 2021 году увеличилась на 26,6%, в 2022 году – на 1,1% и в 2023 году – на 14,9%. Такая же динамика отмечается у детей в возрасте от 1 до 2 лет: в 2021 году – на 8%, в 2022 году – на 9%, в 2023 году – на 4,5%», – говорится в докладе. Также в 2023 году впервые отмечен рост заболеваемости детей от 2 до 6 лет – на 4,8%.

На фоне запрета продаж легального алкоголя Тува попала в число лидеров по отравлению суррогатами

«В 2023 году острые отравления спиртосодержащей продукцией выше среднероссийского уровня регистрировались в 33 субъектах Российской Федерации», – говорится в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году». Среди них: Алтайский край, Красноярский край, Самарская область (превышает уровень в 3-4 раза), Архангельская, Липецкая, Новосибирская области, а также Чувашия и Тува (в 2-2,5 раза).

Как отмечается в докладе, основными причинами острых отравлений спиртосодержащей продукцией являются денатурат, одеколон и парфюмерные изделия, стеклоочистители, суррогаты алкоголя, технические спирты, тормозная жидкость, тосол, этиленгликоль, метанол, 2-пропанол, сивушные масла. Ведущее место занимают отравления этанолом.

По данным Роспотребнадзора, с 2014 по 2023 год в России зарегистрировано 426 тыс. случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 116 тыс. случаев с летальным исходом (27,2%). «В 2023 году показатель острых отравлений спиртосодержащей продукцией составил 22,20 случая на 100 тыс. населения. В динамике с 2014 по 2023 год отмечено снижение показателя острых отравлений спиртосодержащей продукцией в целом по Российской Федерации на 34,0%, в том числе и с летальным исходом – на 29,9%», – сообщается в докладе.

Кроме того, в динамике с 2014 года отмечается снижение продажи алкогольных напитков на душу населения в год (л/ год) по России на 21,5% по сравнению с 2023 годом, в том числе продажи водки и ликероводочных изделий на 19,5%, шампанского и игристых вин – на 46,3%, пива – на 18,2%, коньяка – на 20,7%.

В столице Тувы скоро появятся целых три общественных туалета!

В 2024 году планируется решить проблему с недостатком общественных туалетов на улицах города. 31 мая состоялось выездное совещание по вопросу благоустройства города, сообщает пресс-служба мэрии Кызыла.

В департаменте горхозяйства сообщили, что уборная общего пользования до юбилея города появится в молодежном сквере. Объект готов, осталось подключить инженерные сети. Также еще один стационарный общественный туалет будет восстановлен перед гостиницей Кызыл. Работы уже начаты.

Место третьего туалета как раз и определяли на выездном совещании. Хотя уже ясно, что это должно быть в радиусе стадиона им. 5-летия и храма «Цеченлиг», поскольку здесь круглогодично большое количество людей. В ближайшее время будет решён вопрос с подключением этого туалета к коммуникациям.

С первого июля в России повысят тарифы на услуги ЖКУ в среднем на 10 процентов

Это связано с реакцией производителя услуг на изменения рынка. «В данном случае речь может идти о росте себестоимости продукта, инфляции, колебаниях курса национальной валюты и многих других факторах. Цены на услуги ЖКХ значимо не менялись с 2022 года, за это время многое изменилось.

Согласно утвержденной методике повышения тарифов, для каждого региона введены предельные нормы. Максимальные – в Забайкалье (15%), минимум – в Хакасии (4%). В Москве тарифы могут вырасти на 11%, в Санкт-Петербурге на 10%. Но это верхняя планка – на деле повышение может быть и меньшим, окончательное решение принимают местные власти.

Эксперты напоминают, что тарифы на услуги ЖКУ регулируют лишь то, что мы потребляем – свет, газ, воду. Тарифы за содержание и ремонт жилья могут меняться в любое время года, если так решат власти региона или сами жители.

В Туве сорвали посевную кампанию, потому что нечего сеять

За три недели с начала сева яровых культур в Туве было засеяно лишь немного более четверти от запланированных 40,2 тыс. гектаров. Как сообщает правительство региона, такой низкий темп засева обусловлен задержками в поставках семенного материала, который местные хозяйства закупают независимо.

Основные поставки семян осуществляются из Хакасии, Красноярского и Алтайского краев. По последним данным на 27 мая, в Туву было доставлено 1,8 тыс. тонн семян зерновых культур, что значительно меньше необходимых 4,5 тыс. тонн. Подобная ситуация и с поставками кормовых культур, где поставлено лишь 3 тыс. тонн люцерны при требуемых 34 тыс. тонн.

Общий план засева в Туве на текущий год составляет 44,5 тыс. гектаров, что на 1,6 тыс. гектаров больше, чем на 2023 год. Из общего объема клина кормовые культуры занимают 64%, зерновые – 28%, овощи и картофель – 1,2%. План по завершению сева зерновых культур намечен к 10 июня, а кормовых – к 20 июня. По данным министерства сельского хозяйства региона, валовый сбор зерновых культур в Туве в 2023 году составил 20 тыс. тонн, что на 13,2% больше, чем в 2022 году.

В Центральной России погиб почти весь урожай яблок и ягод

Майские заморозки повредили до 70% яблонь в центральной России, что приведет к существенному падению урожая в этом году, сообщил «РИА Новости» президент Ассоциации производителей плодов, ягод и посадочного материала Игорь Муханин. По его словам, больше всего пострадали Воронежская, Липецкая, Ростовская и Тамбовская области.

«Вся центральная зона России без яблок будет. По яблокам 50%, а то и 70% потеряно. <...> Может быть, чуть в Туле будет, по северным зонам еще может что-то остаться. Будем надеяться, что Краснодар не подведет», – заявил Муханин. Гендиректор тамбовского хозяйства «Дубовое» Валерий Черкашин подтвердил серьезность ситуации.

По данным Mash, также заморозки уничтожили почти весь урожай земляники в Брянской, Курской, Липецкой и Ростовской областях, где налажено промышленное производство.

Замминистра строительства Тувы заключён под стражу по делу о взятках

Кызылский горсуд арестовал бывшего заместителя министра строительства Республики Тыва. В отношении чиновника расследуется дело о получении взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), сообщает следственное управление СКР региона. По этой статье фигуранту дела грозит до 12 лет лишения свободы.

Как считают следователи, замминистра получил взятку 500 тыс. руб. За эту сумму, по версии правоохранителей, он оказал помощь при предоставлении земельного участка, а также помог организовать выдачу разрешения на строительство.

По данным ведомства, речь идет об Орлане Машпалдыре, заместителе министра строительства – главном архитекторе республики. С 28 мая он был отстранен от должности, сообщили в минстрое региона.

«Его обязанности временно возложены на начальника отдела архитектуры, территориального планирования и контроля за градостроительной деятельностью минстроя Тувы Айлан Очур», – говорится в сообщении.

Правительство одобрило повышение налогов для двух миллионов россиян

Правительство РФ одобрило пакет законопроектов по изменению налоговой системы, сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина. «Внесенный Минфином пакет законопроектов, включающий в себя поправки в закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также поправки в Налоговый и Бюджетный кодексы, рассмотрен и одобрен на заседании правительства», – сообщает пресс-служба. Предполагается, что нововведения должны вступить в силу с 1 января 2025 года.

Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, которые Минфин внес в правительство, с 2025 года в России будут повышены ставки подоходного налога для физических лиц. Для тех, кто зарабатывает больше 200 тысяч рублей в месяц (2,4 млн. рублей в год), НДФЛ вырастет до 15%. Граждане, зарабатывающие от 5 млн. рублей в год, будут платить НДФЛ по ставке 18%, от 20 млн. рублей – 20%, а зарабатывающие свыше 50 млн. – 22%. Повышение затронет 2 млн. россиян, сообщил премьер Михаил Мишустин.

Эти изменения коснутся всех, кроме «участников специальной военной операции», цитирует «Интерфакс» материалы Минфина. Кроме того, от дополнительных сборов в бюджет освободят бедные многодетные семьи. Те, у кого больше двух детей, а среднедушевой доход в семье не превышает 1,5 прожиточного минимума (19 935 рублей в месяц), будут платить даже меньше: 7 вместо 13%.

Путин выставил предпринимателям счёт на 11 триллионов рублей

Новое повышение налогов нанесет мощный удар по бизнесу. Всего с предпринимателей и населения в 2025 году могут собрать 2,6 трлн. рублей. Эта оценка содержится в пояснительной записке к проекту, пишет «Интерфакс». Но наибольшие потери понесут предприниматели – им повысят с 20% до 25% налога на прибыль компаний. С них в следующем году соберут 1,6 трлн. рублей. Но на горизонте до 2030 года уже 11,1 трлн. руб.

Впрочем, на этом власти не успокоились, они повысят налоги для небольших предприятий. Произойдет повышение порогов для применения УСН, также налогоплательщиков, применяющих «упрощенку», сделают плательщиками НДС. Решение даст бюджету 473 млрд. руб.

Дифференцированные ставки по налогу на доходы физлиц в 2025 году дадут дополнительный доход в размере 533 млрд. руб., а до 2030 года общая сумма составит 3,1 трлн. рублей.

Силуанов предупредил о возможности дальнейшего повышения налогов

Власти могут не ограничиться объявленным повышением налогов, от которого рассчитывают дополнительно собрать с населения и бизнеса 17 трлн. руб. до 2030 г. Минфин продолжает искать возможности пополнить бюджет за счет слишком рентабельных, по его мнению, отраслей.

Увеличение рентной нагрузки не ограничится производством удобрений и добычей железной руды, предупредил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, Минфин продолжает изучать рентные секторы экономики и видит потенциал для повышения налоговой нагрузки не только на эти отрасли. «Мы сейчас продолжаем анализ рентных секторов в экономике исходя из внешней конъюнктуры и видим, что здесь есть еще над чем поработать», – заявил он на заседании правительства.

Изъятие рентных доходов – один из пунктов налоговой реформы, которая, по словам Владимира Путина, должна сделать налогообложение «более справедливым».

Правительство одобрило повышение налога на добычу полезных ископаемых или акцизов для производителей минеральных удобрений и железной руды в 1,15-2,3 раза (1,15 – для отрасли «добыча железа», 2,3 – для производства калийных удобрений).

Рента – далеко не главный источник дополнительных доходов для Минфина: по его оценке, повышение НДПИ и в следующем году принесет бюджету около 50 млрд. руб. дополнительных поступлений из общих 2,6 трлн. Основную сумму – 1,6 трлн. руб. – бюджет рассчитывает получить за счет повышения налога на прибыль с 20% до 25%. Еще 533 млрд. руб. даст введение прогрессивной шкалы НДФЛ.

Россия вошла в топ-3 стран Европы по распространению кори после роста заболеваемости на 18 500%

Россия вошла в тройку лидеров по количеству выявленных случаев заболевания корью в Европейском регионе, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Так, с апреля 2023 года по март 2024 года в стране было зафиксировано 18 977 заражений корью. При этом в 2022-м в РФ выявили всего 102 случая этой болезни, то есть в 186 раз меньше. Таким образом, рост заболеваемости составил 18 500%.

Россия в этом рейтинге находится на третьем месте. Ее обошли Азербайджан, где за год выявили 28 855 случаев кори, и Казахстан (36 292 случая). Меньше всего заболевших в Армении и Австрии (697 и 456 случаев соответственно).

Почти половина зарегистрированных в 2023 году случаев заражения корью произошла среди детей в возрасте до пяти лет, что отражает рост числа детей, пропустивших плановые прививки против этой и других болезней, предупреждаемых с помощью вакцинации, отметили в ВОЗ. Так, среди заразившихся в упомянутой возрастной группе более трех четвертей не получили никаких доз прививки от кори, а около 99% – не получили две дозы коревой вакцины, которая обеспечивает необходимую защиту.

В России выявили рекордный за 30 лет всплеск заболеваемости коклюшем

Заболеваемость коклюшем в России побила 30-летний рекорд: в 2023 году инфекцию выявили у 52 783 человек. Это следует из данных Роспотребнадзора, с которыми ознакомился «Медицинский вестник».

По сравнению с 2022-м показатель вырос в 17 раз – тогда было обнаружено 3,1 тыс. случаев инфицирования. При этом выше заболеваемость наблюдалась только в 1993 году, когда коклюш был выявлен у 74 463 человек. С тех пор число заболевших снизилось и с 2000-х годов не превышало 15 тыс. в год.

В 2023 году заболеваемость резко выросла во всех федеральных округах и регионах, включая столицу. В Москве число заболевших увеличилось более чем в восемь раз (в 2022 году – 966 случаев, в 2023-м – 8103 случая), а в Санкт-Петербурге – более чем в 14 раз (213 и 3171 случай соответственно). На детей до 17 лет пришлось 92% от всех случаев – 49 040.

МВД начало скрывать статистику роста преступности в России

МВД перестало публиковать ежемесячные доклады о состоянии преступности, обратили внимание журналисты. На днях ведомство обнародовало актуальные данные за январь-апрель, но только в виде краткой справки с выборочными сведениями, которые носили позитивный характер. До этого министерство всегда опубликовало документ с подробными таблицами и разбивкой по видам преступлений.

Это произошло на фоне значительного роста преступности в стране, начавшегося еще в 2022 году – после вторжения в Украину, о чем ранее говорил генпрокурор Игорь Краснов. По его данным, только в первый год спецоперации количество особо тяжких преступлений в России выросло на 9,4%, почти до 125 тыс. В 2023 году полиция зарегистрировала уже свыше 142 тыс. особо тяжких преступлений при ожидавшихся 133 тыс.

В 2023-м Министерство внутренних дел частично скрывала криминальную статистику: тогда исчезла из публичного доступа строка об увеличении числа преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Перед этим наблюдался взрывной рост (в 5-17 раз в зависимости от региона) таких преступлений, особенно в прифронтовых областях.