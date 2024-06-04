    Свежий анекдот

Что посоветуете, доктор?Совсем не вижу без очков.В очках наоборот – всё вижу,но не могу потом заснуть...

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Если в экономике рост, экспорт сырья идёт хорошо, валюта стабильно поступает в страну, рубль крепнет, санкции ни на что не влияют, зачем тогда налоги поднимать?

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– Какая-то демократия у вас недемократическая!– Это вы ещё нашу свободу не видели...