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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 21, 4 июня / Свежий анекдот
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№21, 4 июня 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотЧто посоветуете, доктор?
Совсем не вижу без очков.
В очках наоборот – всё вижу,
но не могу потом заснуть...

* * *

Если в экономике рост, экспорт сырья идёт хорошо, валюта стабильно поступает в страну, рубль крепнет, санкции ни на что не влияют, зачем тогда налоги поднимать?

* * *

– Какая-то демократия у вас недемократическая!
– Это вы ещё нашу свободу не видели...

(прочитано 619 раз)

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risk-inform.ru/article_11017.html

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http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c Поджог редакции газеты РИСК в мае 2008 года.
http://www.youtube.com/watch?v=Kiyq_-9303c
Остальные материалы номера 21:

Цифровые рубли уже были. Трудодни назывались. Кто постарше, тот застал.

Шутка 2023 года

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