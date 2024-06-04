Свежий анекдот
Что посоветуете, доктор?
Совсем не вижу без очков.
В очках наоборот – всё вижу,
но не могу потом заснуть...
– Это вы ещё нашу свободу не видели...
Совсем не вижу без очков.
В очках наоборот – всё вижу,
но не могу потом заснуть...
* * *Если в экономике рост, экспорт сырья идёт хорошо, валюта стабильно поступает в страну, рубль крепнет, санкции ни на что не влияют, зачем тогда налоги поднимать?
* * *– Какая-то демократия у вас недемократическая!
– Это вы ещё нашу свободу не видели...
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