    Обзор прессы

О ТОМ, КАК БЫВШИЙ ГЛАВА ХОЧЕТ БЫТЬ С НАРОДОМ, НО НА КОНЕ

Был у нас такой руководитель: Шолбан Валерьевич Кара-оол. Руководил он нами 14 лет. Оставил тяжёлый осадок: полное разорение экономики республики и массовое обнищание граждан. Такое обнищание, какого нет ни в одном регионе России. Его «крышевал» нынешний министр обороны страны Сергей Шойгу. Поэтому Карлик вместо того, чтобы отправиться в места не столь отдалённые, по спискам партии «Единая Россия» получил кресло девятого заместителя председателя Госдумы. А поскольку делать он ничего так и не научился, кроме как пристраивать казённые деньги и имущество по карманам, заняться в Думе ему нечем. Вот и мается парень в поисках приложения своих специфических талантов.

Однако тут на его радость случилась СВО, и наш Карлик решил на ней «навариться». Вот и ездочится туда-сюда в поисках маржи. Но вдруг случилось несчастье: то ли с перепою, то ли по другой криминальной причине скончался его брат, депутат тувинского парламента Юра. Фигура заметная. В отличие от Карлика, Юра был человеком дела. Держал в узде всех депутатов тувинского парламента, руководил криминалитетом, собирал на всех друзей и врагов компромат, а также мзду с бизнеса, держал семейный общак и координировал взаимодействие силовиков республики с местным криминалом. Так что утрата оказалась тяжёлой и невосполнимой. Вот и зачастил Карлик в Туву.

Но для того, чтобы с комфортом управлять империей вместо брата Юры, ему понадобился его кабинет в здании парламента, куда заведены коммуникации со всех кабинетов Верховного Хурала Тувы. И он обратился к председателю парламента Кан-оолу Даваа с предложением оставить за ним кабинет брата Юры. А в ответ получил совершенно неожиданный отказ. Как оказалось, тот уютный кабинет уже занят другим депутатом. К тому же у Шолбана Кара-оола имеется свой кабинет в Госдуме, а также он может воспользоваться офисом «Единой России» в Кызыле. В общем, его попросту «отфутболили».

Обидам Карлика не было предела. Он настолько расстроился, что снял небольшой видеосюжет и на тувинском языке пожаловался на свою судьбу широкой тувинской общественности. Вот что он сообщил: «Сегодня рабочий день, а я, обалдевший, сижу в парке». А всё дело в том, что он только что получил «письмо от Даваа, в котором он сообщил, что не имеет возможности закрепить за ним кабинет» в здании парламента.

Карлик удивился такому ответу и даже обиделся на спикера парламента. И было за что. Поскольку именно ШВК последние 30 лет пестовал Даваа и был уверен в его собачьей преданности. Впрочем, как и в преданности большинства в Верховном Хурале, включая подонков Глухова, Монгала, Конгар и других. Но они, почуяв, что Карлику вместе с нашим замечательным земляком приходит конец, быстро переметнулись на сторону действующего главы республики и теперь «пляшут» под его дудку.

Как написала в своём телеграм-канале Алла Донгур-оол, «забавно наблюдать за грызней между едросами. Борьба за выживание обнажила их настоящее нутро. Бывший облажался, доверившись таким шакалам, которые при утере им влияния набросились на него самого. Что ж, будем запасаться попкорном». И теперь одинокий Карлик на скамейке в парке на камеру льёт свои слёзы, выдавливая из себя: «По закону, по моему статусу мне должны предоставить кабинет». А поскольку его «безвременно умерший брат был депутатом», он, по его мнению, имеет право претендовать на его кабинет, чтобы «продолжить его дело».

Оказывается, находясь в Госдуме и не имея там возможности приложить руку к чему-то существенному, Карлик «хотел народу помочь» именно в Кызыле в здании Верховного Хурала. И кабинет брата ему «нужен для помощи участникам СВО». Как выяснилось, у него «много помощников», которых негде разместить, кроме как в бывшем кабинете брата. В других кабинетах эти «помощники», по всей видимости, протирать штаны не хотят.

Тут же Карлик как бы между прочим сообщает, что в «Думе мы много законов приняли», причём «автором многих является не кто иной, как он сам». В это, конечно, верится с трудом. Скорее всего, он лишь поставил под проектом какого-нибудь закона свою 400-ю подпись. Но не в этом дело. Даже если бы ВСЕ ЗАКОНЫ, принятые Думой, были инициированы Кара-оолом, то это совсем бы не означало, что у него появилось право на использование кабинета в здании регионального парламента в своих целях.

При этом амбиции Карлика достигли таких масштабов, что отказ в кабинете, на который у нет никаких законных прав, вызвал его «удивление», поскольку он рассматривает его как «показатель работы властей республики». Потому как «для него главное – быть с народом». Представляете себе, как высоко он оценивает собственную персону?! Оказывается, он не может «быть с народом» на скамеечке в парке, в здании правительства, в одной из многочисленных гостиниц Кызыла, приватизированных им, или в зданиях Дома Быта, Автовокзала, которые так же перешли в собственность его семьи за время разграбления республики. Нет, «быть с народом» Шолбан Валерьевич согласен исключительно в кабинете, в котором ранее сиживал его брат Юра, что находится в здании парламента!

А заодно Карлик пытается дать оценку чиновникам: «Не буду ничего говорить, эти начальники работают в меру своих способностей», которые, очевидно, не отвечают запросам времени. «Не буду осуждать за плохую работу, не хочу вмешиваться...», – заканчивает он.

Собственно, в этом монологе весь Кара-оол. Человек безграничных амбиций, самовлюблённый павлин, возомнивший себя великим. Он, видимо, не понимает, что на самом деле он – только приложение к федеральному министру, который, похоже, уже и сам на волоске.

ЭХО ГРОМКОГО УБИЙСТВА В КЫЗЫЛЕ

Прошла неделя, как всех поразила весть: «на центральной площади Кызыла, больной человек убил выпускницу ТывГУ». Проходя по тем местам, до сих пор «некоторые прохожие всё ещё вздрагивают от громких звуков и нервно оглядываются по сторонам на улицах столицы», озираясь, не крадётся ли за ними убийца?

У всех в памяти случай, когда «20 июня Долума, которая проходила стажировку в аппарате сенатора Оюн, шла от Верховного Хурала по площади. Она совсем недавно окончила филологический факультет Тувинского государственного университета, по специальности «преподаватель русского языка и литературы». И в этот момент «мужчина набросился на молодую женщину, начал избивать», нанося удары ножом. В итоге «девушка скончалась до приезда скорой помощи». «У погибшей остался годовалый сын и муж – выпускник СибГУТИ, родители и четверо братьев». Все «вспоминают её как добрую, активную, образованную и целеустремлённую девушку», имевшую хорошие перспективы в жизни.

В публикации сообщается, что «в открытом доступе почти сразу после ЧП появилась информация, что подозреваемый является психически больным человеком». Эта версия проверяется. А вот предположение, что «мужчина перепутал жертву со своей знакомой, своего не подтверждения не нашло». Скорее всего, убийство было преднамеренным и целенаправленным. И теперь «от властей требуют кардинальных действий, изменений, нововведений, наличия стражей порядка на каждом углу, закрытия алкоточек и бог знает чего ещё».

Хотя всё это (или почти всё) – полная ерунда. Нужна капитальная чистка в МВД Тувы. И начинать нужно с начальника УВД Казанцева и руководства ППС. Люди вдруг поняли: если ничего не менять, то «поножовщина может случиться не только где-то на задворках или на грязной кухне в пьяном угаре. Все вдруг осознали – в родном городе даже днём в окружении людей мы беззащитны». А полицию наравне с виду простыми гражданами нужно бояться даже больше, чем уголовников-рецидивистов.

Теперь уже доподлинно известно, что «36-летний безработный уроженец Ак-Довурака с 2009 года состоит на учёте в психиатрической больнице». Его диагноз: «параноидная шизофрения» с рекомендацией непрерывного лечения». Как он мог с таким диагнозом оказаться у здания правительства – пока секрет. «Люди недоумевают: почему человек, представляющий угрозу для окружающих, свободно мигрировал по республике среди нормальных людей»?

Кроме того, установлено, что убийца «был трезв». Вполне возможно, что будь он пьян, то не бродил бы по городу в поисках приключений, а в своё удовольствие отлежался бы где-нибудь в укромном уголке и спокойно вернулся домой. Тем не менее, стихийно возникло требование ещё более ужесточить торговлю винно-водочными изделиями, ограничив время продаж до полутора часов в день. «Депутат городского Хурала Сат предложил ужесточить условия получения лицензии на торговлю спиртными напитками, увеличив требования к размерам торговых площадей в сторону их увеличения. Руководитель Роспотребнадзора рассказала о серьёзном изменении в борьбе с нарушителями торговли спиртным». Другие предлагают бороться с торговлей водкой, невзирая на лица, поскольку «в Туве всем известно, какие чиновники, взять ту же полицию, держат через других лиц магазины, торгующие спиртным». Ни для кого не секрет, что основными бенефициарами от запрещения легальной торговли являются Шолбан Кара-оол и Виктор Тунёв. Заодно «предприниматели предложили покончить с нелегальными игровыми залами, которые также находятся под патронажем сильных мира сего». А это уже камешек в огород начальника ГУВД Казанцева и министра внутренних дел Кондрашова.

Сегодня «прокуратура оценивает, почему не сработали службы, которые должны были охранять порядок»? И эти вопросы снова к Казанцеву и Кондрашову. У наших блюстителей порядка всегда всё благополучно с точки зрения процентов. Однако все поголовно отмечают, что на деле не только бардак в деятельности «патрульно-постовых служб», но и «существуют сложности даже с обращением в дежурную часть, до которой чаще просто нереально дозвониться», а проникнуть в здание ГУВД, где находится дежурный по городу, вообще невозможно. Это уже точно зона ответственности полковника Казанцева. При Сталине после такого преступления его бы точно поставили к стенке. А у нас – всё как с гуся вода...

КОГДА В ТУВЕ НАВЕДУТ ПОРЯДОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ?

Только-только закончилась печальная эпопея с переселением из нового аварийного дома в Кызыле по ул. Дружбы, как нарастает новый не менее грандиозный скандал в п.Дурген, где власти отстроили 40 домов для детей-сирот. Оказалось, что спустя два года в них живёт только пять семей. И то потому, что этим сиротам некуда деваться. Строители умудрились построить дома стоимостью «более 60 млн. рублей» из непригодных для жилья сэндвич-панелей прямо на свалке бытовых отходов.

«В 2021-м людям вручили ключи от новостроек». «Спустя год улица «100 лет ТНР» пустынна, там не гоняют на велосипедах дети, не видно бабулек на скамейках у ворот, жителей с тарами, идущими к водоколонке». «Дома сразу нарекли бытовками или лего-домиками, потому как, даже не будучи опытным строителем, каждый понимал, в Туве с её холодными зимами нельзя строить дома из сэндвич-панелей, да ещё без фундамента». Тем не менее «ГКУ РТ «Госстройзаказ» вынес вердикт: объекты соответствуют климатическим условиям республики». Запаслись даже соответствующим экспертным заключением.

Вот что о домах говорят сами жильцы: «откровенная халтура, холодно, ребятишки болеть начали. Раскочегарят маломощную печечку – тепло, через 2 часа – холодильник. Стены в инее все. Обращались во все структуры: Минтруд, Минстрой, Минобразования, но никто не помог». И прокуратура помалкивает. Ау, Дябкин, очнитесь! Где ваша прокурорская честь? Займитесь делом. Выясните, почему такие дома, не соответствующие требованиям, приняла «трёхсторонняя комиссия из числа представителей Минтруда, Минстроя и заказчика»? Неужели вам не жаль детей-сирот, которых так нагло обманули? Алло, прокурор!

Как выяснил «член регионального штаба ОНФ в Туве Александр Буланкин», кроме всего прочего «проекты домов в зоне высокой сейсмической опасности не проходили экспертизу на сейсмоустойчивость». А это тоже грубое нарушение, которое в случае катаклизмов может привести к жертвам. Или детей-сирот не жалко?