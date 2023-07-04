    Перекрёсток мнений

Аноним, 28-06-2023 #1[ru]

Ой, что-то подсказывает мне, что Шойгу совсем не по призванию сразу генералом стал. Сначала бюджет пожарной охраны у МВД «отжал». Ну а теперь бюджет МО «дербанит». «Служит» Родине «верно и преданно». И нравственная основа так высока, что от генеральш-шансоньеток и сраных кальсон карлика на всю страну воняет. Любовь к отчизне, однако.

Аноним, 28-06-2023 #5[ru]

Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» обеспечивалась за счёт государства. С мая 2022 по май 2023 на её содержание ушло 86 млрд. рублей из средств бюджета. «Надеюсь, что никто ничего не украл или украл поменьше, но мы будем с этим всем разбираться», – прокомментировал ситуацию бункерный царь... На эти деньги в России можно было построить больницы и детские сады, поднять пенсии и пособия. Сделать лучше жизнь миллионов россиян. Но Владимир Путин решил отдать их главарю банды наёмников, чтобы убивать мирных жителей.

Аноним, 29-06-2023 #9[ru]

Это что же получается? Казни с применением кувалды финансировались из бюджета Российской Федерации? И президент России это официально подтвердил?

Аноним, 28-06-2023 #2[ru]

Шойгу по итогам пригожинского мятежа, без сомнения, заслужил: Медаль «За обронили Москву»; Орден «За военные зассалуги»; Орден Кутузова московской степени; Медаль «За ватагу»; Медаль «За отвагу на пепелище»; Медаль «За самоспасение»; Орден «Дружбы с Путиным».

Аноним, 28-06-2023 #3[ru]

Всё-таки Шойгу – гениальный полководец, в совершенстве владеющий искусством ведения войны. Настоящий даосский военачальник, полностью контролирующий дух – собственный и своей армии. Тигриный Лев. Перед величайшей битвой замаскировался так, что несколько дней никто не мог его найти. С таким министром обороны не то, что с НАТО, а с инопланетянами не страшно сражаться! И только Шолбан Кара-оол из последних сил «камлает»: «Он войдёт в историю России. Вот увидите, как военачальник победивший врага! Знаю и видел их уровень доверия и взаимодействия с Верховным Главнокомандующим. Верю, что у нас все получится!» https://t.me/karaoolduma/2409

Аноним, 29-06-2023 #7[ru]

«Нам с вами удалось самое главное – мы не сдали город! Мы с вами сумели защитить наш город!» – губернатор Петербурга Беглов с речью о мятеже Пригожина перед депутатами Заксобрания. Надеюсь, он не забудет наградить себя медалью «ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА».

Аноним, 28-06-2023 #1[ru]

Результатом того, то что Тува находится в полной экономической и прочей ...опе, это как раз деятельность всех этих мразей Бичилдеев и им подобных. Выдавливание русских привело к тому, в чем сейчас республика находится. Ни специалистов, ни производств. Ничего, кроме криминала, мусора, бродячих собак, сифилиса и туберкулеза. Да еще, пожалуй, самые чудовищные поддержка «ЕР» и коррупция!

Аноним, 28-06-2023 #3[ru]

Шойгу, Бичелдей и Карлик с 90-х годов на деньги России проводят в республике дерусификацию и мононационализацию. А Путина обманывают. Он же такой доверчивый.

Аноним, 28-06-2023 #4[ru]

#3 Допроводятся, в один прекрасный день осени случится, не дай Бог, какая-нибудь техногенная катастрофа – и кирдык. Все объекты жизнеобеспечения работают в исправном состоянии, свет, тепло, вода, пока там русские руководители. Как только их не станет, и поставят там, например, какого-нибудь бичелдея, то в первый же отопительный сезон случится катастрофа, был уже такой пример в далеком 1995 году, когда поставили руководить на ТЭЦ какого-то Данзы. Тогда город был под угрозой замерзания, и его быстро убрал Ооржак. Так как понял, что нужен Русский специалист. И привез в Туву Соломатова.

Аноним, 28-06-2023 #5[ru]

Помним Данзы-тюбетейку! Тот ещё клоун. Хорошо, что во время убрали. Кстати на Троцана, генерального ТЭЦ, уже были наезды. За его якобы принадлежность к западным украинцам. Дураки, что с них взять.

Аноним, 28-06-2023 #10[ru]

Данзы, Делег, Кажин-оол – горе энергетики. Какая Кызылская ТЭЦ им, вы Хову-Аксы вспомните! Им печку-буржуйку нельзя доверить.

Аноним, 28-06-2023 #11[ru]

Раньше в Туве было много разных производств. Даже радиоприемники выпускали. А теперь ни хрена нету. Хлеб, и тот печь не умеют. Молоко и почти все продукты – из-за Саян. Ворье поганое.

Аноним, 28-06-2023 #14[ru]

Будни столицы Тувы: На Арбате мужчине разбили голову. Очевидцы вызвали скорую...

Аноним, 28-06-2023 #19[ru]

Наши народные традиции: в Кызыле, будучи пьяным, находясь на одной из улиц города, 35-летний мужчина без причины ударил в шею прохожего ножницами. Сделал он это умышленно из хулиганских побуждений, нарушая общественный порядок. Кызылский суд назначил ему 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

Аноним, 29-06-2023 #21[ru]

Я напомню: в Туве добывают 2 тн. золота в год. Это 10 млрд. рублей ежегодно. Бедные тувинцы в нищете вынуждены друг друга убивать, пока всякие Дерипаски получают выгоду. Так что не смейте писать про дотации. Тувинцы очень сильно пострадали от русского мира и советских репрессий. Лет 10-20 – и такое мнение станет обыденностью, поскольку русские с каждым годом все больше впадают в шовинизм. Не нравится жизнь в Туве – в соседних регионах недвижимость намного дешевле. Продавайте тут, и переезжайте. Никто никого не держит.

Аноним, 29-06-2023 #25[ru]

Будни тувинской столицы: по информации телеграм-канала SHOT, всё произошло в 2007 году на улице Заводская. 15-летняя школьница поругалась с родителями и ушла из дома, проходила мимо мастерской, как вдруг на неё неожиданно налетели двое неизвестных. Мужчины повалили её на землю и надругались над ней в грубой форме. Спустя 16 лет удалось установить, что он совпал с материалом 43-летнего МАЙОРА ПОЛИЦИИ. Сейчас он задержан.

Аноним, 29-06-2023 #27[ru]

Тувинцы такими темпами скоро вымрут. Сами себя обеспечить и накормить не могут, плюс убивают друг друга и пьяные ДТП со смертельным исходом. Народ не эволюционирует никак, от слова совсем.

Аноним, 29-06-2023 #29[ru]

Бичилдей и К довели до ручки народ Тывы. Хуже, чем в Тыве, пожалуй нет нигде в РФ.

Аноним, 29-06-2023 #30[ru]

Допустим там Дерипаска в чем-то виноват и народ Тувы не дополучает каких-то доходов от продажи ресурсов. Но при чем он к тому, что в Туве так много насильников?

Аноним, 29-06-2023 #31[ru]

Когда Олежа Дерипаска на своем джете прилетает в Хакасию или Черемшанку, то все *ляди, всех мастей выстраиваются в очередь, чтоб как-то с ним перепихнуться...

Аноним, 29-06-2023 #33[ru]

Особо предприимчивая и самая хитрая из *лядищ требовала у Олега Владимировича «помощи для Тувы» Чтоб он помогал представлять ее интересы и спонсировать ее «хобби». Может быть, потом Риск и поднимет эту тему?

Аноним, 29-06-2023 #34[ru]

#31 То что с Олежей пытаются перепихнутся хакасские *ляди и прочие там желающие, как влияет на то, что в Туве стало так много насильников? Не совсем понятная история, где связь?

Аноним, 30-06-2023 #47[ru]

#46 Никто тут не смеется, нет такой цели, а лишь констатируют факты про то, что в Туве дела мягко говоря, хреновые. С таким подходом к разного рода проблемам тувинцы не то, чтобы догонят и перегонят, как бы совсем обратно не вернулись в то первобытное состояние, которое, как вы говорите, было 100 лет тому назад. Республика катится в пропасть семимильными шагами! Вам говорят, что молодежь не хочет учиться и работать, нет специалистов во всех сферах, тупо все сидят на пособиях и бухают, нет производств, нет нормального образования, крайне низкая культура... Посмотрите на соседнюю Монголию, и вам все станет предельно ясно где прорыв, а где – уныние.

Аноним, 30-06-2023 #49[ru]

Какой-то больной ублюдок убил молодую девушку возле крыльца здания правительства. Наверное, тоже интеллектуал какой-нибудь? Каждый второй ходит с ножом в сапоге по городу. Что это такое???

Аноним, 01-07-2023 #55[ru]

Сегодня возле здания МВД опять поймали и обезвредили очередное животное, которое пыталось отобрать сумочку у женщины, угрожая ей ножом. Сколько еще таких историй будет в нашем городе? И когда это все прекратится?!

Аноним, 28-06-2023 #1[ru]

1. В Туве зафиксировали рекордное число пенсий по потере кормильца. 2. Власти как минимум 16 российских регионов прекратили публикацию некрологов о погибших в Украине. Да, в случае смерти нельзя рассчитывать даже на некролог...

Аноним, 28-06-2023 #1[ru]

Никогда для провинциальных пигмеев возомнивших себя «элитой», таких как Шойгу, Карол или Бичелдей, интересы страны не станут первостепенными. Личные хотелки на уровне животных инстинктов (вкусно пожрать, сладко поспать, властолюбие и размножение) всегда для них будут на первом месте. Никакие государственные должности не сделают их людьми, «слугами народа». Как там у классика: «Девушку из села вывести можно, а вот село из девушки...»

Аноним, 28-06-2023 #3[ru]

Итак, Пригожин объявил, что уходит в полевые лагеря «согласно плану». Политического проекта из происходящего так и не родилось. Видимо, всё решилось в рамках коммерческой сделки. От «Вагнера» тупо откупились...

Аноним, 28-06-2023 #6[ru]

1991 год. Мятеж. Президент страны арестован мятежниками. В Москву вошли войска мятежников. Народ вышел на улицы. Лидер России с танка призвал спасти страну от мятежа и сам возглавил сопротивление. 2023 год. Мятеж. Президент покинул Москву. Мятежники до той Москвы не доехали. Лидер мятежников заявил, что мятежа не было. Народ не обратил внимания. Танк застрял в цирке.

Аноним, 28-06-2023 #8[ru]

Цирк уехал. Обе стороны мощно опозорились. Лучше бы они, конечно, сокрушительно победили друг друга. Но и так тоже хорошо. Пригожин по итогу стал величайшим клоуном в истории России. В рейтинге клоунов он №1. Но Пригожин, кроме грандиозного собственного позора, совершил величайшее предательство – кинул своих бойцов, которые в него поверили и доверили ему свои жизни. Клоуны с другой стороны от страха начали рыть окопы поперек федеральных трасс и пулемётные точки на въезде в Москву ставить. Но в итоге под гарантии президента простили Пригожину мятеж, захват городов, убийства лётчиков и другие преступления, которые тянут на минимум 7 пожизненных сроков.

Аноним, 28-06-2023 #11[ru]

ФСБ РФ сообщила о закрытии уголовного дела о вооружённом мятеже 24 июня. Инициаторы мятежа типа сами его прекратили, а на нет и суда нет. Единственный закон, который существует в России – это право силы...

Аноним, 28-06-2023 #13[ru]

Шойгу и Герасимов сохранят свои места, часть танков поедут не на фронт, а в гараж Золотова. Никаких реформ в армии не будет. И Путин останется в мире сказок и сводок Конашенкова. Все это – прекрасные новости для ВСУ и всего цивилизованного мира.

Аноним, 29-06-2023 #14[ru]

№13 В нынешних реалиях можно предположить следующее: 1. Виноватыми будут (сделают) генералы Сурвикин и Теплинский. 2. Шойгу получит звание генералисимус-галактикос и вторую, и третью, и четвёртую звезду героя всех героев. 3. Герасимов получит звание маршала и значок ГТО. 4. Всем сбежавшим во время «мятежа» чиновникам и олигархам будет выражено понимание и выделены финансовые компенсации путём поднятия налогов и цен для электоратных.

Аноним, 29-06-2023 #15[ru]

Урок из всего произошедшего один. С плакатом – нельзя. С танком – можно.