В погоне за золотым тельцом

Читатели газеты в серии статей о деятельности правительства Тувы уже ознакомились с методами руководителей Тувы по управлению республикой. Судя по редакционной почте, у читателей сложилось устойчивое мнение о коррупционности большей части правительства РТ. Чего стоит только один «Богусовтаптар», направленный на присвоение общественной собственности, на право тувинцев решать свои жилищные вопросы самостоятельно. Кто-то может подумать, что «Богусовтаптар» – это совершенно безобидный процесс обогащения имеющих доступ к власти одних за счёт неизвестно кого. Ведь до того, как земле попасть во владения Богусова и К, она как бы вообще никому не принадлежала. Потому складывается впечатление, что Богусов и К делают деньги как бы из воздуха, никому не причиняя никакого вреда. Они просто облагораживают всякие там пустыри и бесхозные земельные участки, а потом, продавая их населению, немного зарабатывают, компенсируя свои расходы. В общем, типа «бизнес – и ничего личного». Просто такие, как Богусов, сумели изобрести относительно честный способ делать деньги «из воздуха», а все остальные ему завидуют. Вот и злятся. При этом интересно, что ни ФСБ, ни МВД, ни прокуратура этому «относительно честному» способу превращения общественных благ в личную наживу никакой правовой оценки не дают. Они как бы не замечают ни мошенников, ни результаты их воровской деятельности. А дать оценку можно и нужно. Судите сами.

ЛОВКОСТЬ РУК: КАК ЖИТЕЛИ КЫЗЫЛА ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЗЕМЛИ

В Туве, самом бедном регионе страны, огромная очередь желающих улучшить свои жилищные условия. Многие из них живут большими семьями у родственников, друзей или в съёмных квартирах. Среди них много льготников, которым положены по закону жильё или бесплатное выделение земельного участка под строительство дома. Здесь и дети-сироты, и инвалиды, и люди, проживающие в аварийных зданиях, и ветераны войн. Всего – не менее 16 тыс. человек. А кроме них хотели бы построить себе жильё в Кызыле ещё многие тысячи жителей республики.

Но с приходом во власть Шолбана Кара-оола продажа земельных участков под ИЖС через аукционы в республике прекратилась. Теперь легально приобрести землю у государства или муниципалитета под строительство в Туве, особенно в Кызыле, стало невозможным. Как известно, полномочия на подготовку земельных участков (планировочные и межевые работы, подведение инженерных коммуникаций и пр.) и организацию публичных торгов всем желающим находятся у муниципалитетов. Таким образом, Кызыл, как и при президенте Ооржаке, обязан сам решать эти вопросы. Однако не решает. Причина банальная – бывший мэр Кызыла Ховалыг, будучи человеком нерешительным и малокомпетентным, уступил права на распоряжение городскими землями главе республики Кара-оолу. Теперь уже не мэрия, а Министерство земельных и имущественных отношений РТ по своему усмотрению регулирует земельный вопрос в столице.

А сегодня министерство подчиняется главе республики Ховалыгу. Так что права на распоряжение земельными участками в Кызыле перешли от мэра Ховалыга к главе Ховалыгу, то есть оказались в тех же руках, что и ранее.

Казалось бы, кто-кто, а бывший мэр Ховалыг достоверно осведомлён, с какими трудностями сталкиваются жители столицы при разрешении земельного вопроса. Он, будучи юристом по образованию, должен осознавать, что права столичной мэрии на распоряжение кызылскими землями он в своё время уступил Кара-оолу незаконно, мягко говоря, по-семейному. Но действуя честно и в интересах жителей, он обязан либо вернуть мэрии права на распоряжение землёй, либо самому решать этот вопрос в интересах не мошенника типа какого-нибудь богусова, а соблюдая равноудалённость от всех желающих приобрести землю.

К сожалению, ничего подобного мы не замечаем. Авантюрист Богусов как раньше получал тувинскую землицу без каких-либо конкурсных процедур у мэра Кызыла Ховалыга, так и продолжает это делать, только от главы республики. И в весьма впечатляющих объёмах. При этом прокуратура только сейчас назначила проверку правомерности самоуправства с земельными участками главы республики Ховалыга. Ещё не факт, что прокурор Дябкин насмелится найти в действиях Ховалыга признаки преступления и передаст материалы в следственные органы для последующего возбуждения уголовного дела или хотя бы обратится в суд за признанием действия правительства незаконными.

Как известно, до того, как прийти во власть Кара-оолу и его родственникам, в Кызыле регулярно проводились публичные аукционы по продаже земельных участков. Принять участие в них мог любой желающий. Кстати, в соседних городах Абакане, Новосибирске, Минусинске и Красноярске подобные аукционы проводятся и сейчас. Там можно без блата или взяток спокойно приобрести земельный участок, обеспеченный водой и электричеством, и самостоятельно решить свой жилищный вопрос. Таких условий не создано только в Кызыле, где алчный глава республики рассматривает общенародную землю не как инструмент для облегчения условий жизни людей, а как источник личного обогащения. При этом размах присвоения земель методом «Богусовтаптар» достиг таких грандиозных масштабов, что не замечать этого процесса ни чекистам, ни прокурорам невозможно. Но они, видимо, к таким «шалостям» нового главы относятся терпимо, вероятно полагая, что Ховалыг вместе с назначением его врио главы получил от Путина некую индульгенцию от уголовного преследования за совершённые преступления.

МЕТАСТАЗЫ КОРРУПЦИИ ПОЛЗУТ ВО ВСЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нужно отметить, что с приходом во власть в республике Ховалыга «Богусовтаптар» дал свои побеги и в других сферах деятельности. К примеру, не минула такая же судьба и строительную отрасль. Как известно, в РФ принято большое число нормативных актов, регламентирующих порядок отбора исполнителей государственного заказа. Они предполагают публичное объявление торгов и проведение их. А победителем должен стать тот, кто предложит заказчику лучшие условия: короче сроки строительства и меньшую цену. В Туве же с некоторых пор с подачи Ховалыга введён иной порядок, при котором Минстрой и «Госстройзаказ» даже не публикуют предложений об объектах, возводимых за счёт бюджета. Строители республики даже не в курсе, в возведении каких объектов они могут принять участие.

Так что теперь «Госстройзаказ» келейно, вероятнее всего, по указке главы республики Ховалыга или его заместителя Брокерта при закрытых дверях и зашторенных окнах втихую распределяют объекты между «своими» строителями. Так формируется коррупционная среда, в которой Ховалыг со товарищи при попустительстве правоохранителей и «ловит свою рыбку в мутной водичке», заключая госконтракты по стартовой цене с единственным претендентом, который готов оказать услугу или оплатить из своего кармана лояльность главного распорядителя.

Ни для кого не секрет, зачем стране нужно антимонопольное законодательство. Оно преследует три основные цели: создание здоровой конкурентной среды, в которой развивается частный бизнес, снижение затрат государства при решении государственных задач и снижение общего уровня коррупции в органах власти. Как видим, действия Ховалыга направлено как раз против этих основополагающих принципов организации деятельности государственных органов Тувы. А когда выясняется, что кто-то действует против интересов государства, сразу возникают закономерные вопросы. С какой целью он это делает? Зачем ему необходимо обходить закон, чтобы искусственно создавать монополизм там, где ему не должно быть места? Что он имеет с того, что стоимость строительства объектов, оплачиваемых из бюджета, не будет снижаться, и сроки строительства – сокращаться? И вообще, почему Ховалыг в целом заинтересован в том, чтобы государству было хуже? Он что – скрытый враг Отечества?

При этом следует понимать, что создавая тепличные условия одним в ущерб других, он нарушает закон. И зачем тогда он рискует своей карьерой, а может быть и свободой? Неужели ради тех жучков, что пристроились подле него, вовсю хлебая из бюджетного корыта?

СКОЛЬКО СТОИТ ПОДПИСЬ ХОВАЛЫГА?

Ни для кого не секрет, что Ховалыг никогда особой щедростью не отличался. Да и сейчас, став губернатором, в этом плане вряд ли изменился. Поэтому думать, что он раздаёт земли и госзаказы жучкам из своего ближайшего окружения вопреки здравой логике и интересам общества просто так, за здорово живёшь, не приходится. Не будем пытаться шарить в губернаторских карманах, вычисляя, сколько он мог положить туда из маржи от продажи земли и раздачи государственных подрядов. Хотя кэш от спекуляции земельными участками подсчитать несложно. Если раньше, до прихода во власть Кара-оола, земельные участки реализовывались населению на аукционах по цене 25-43 тыс. рублей за 10 соток, то сейчас такие же земельные участки Богусов реализует в среднем за 2 млн. рублей. Разница от составляет где-то 1 960 тыс. руб. за участок. И только один земельный надел по ул. Магистральной размером в 120 га (1200 участков по 10 соток) должен принести Богусову (1 960 000 руб.*1 200) 2 352 млн. рублей. Да-да, два миллиарда триста пятьдесят миллионов рублей! И это – только один из многих земельных участков, которые безвозмездно передал (или готовится передать) Ховалыг Богусову.

Мы – не наивные люди. Ховалыг, передавая Богусову эти земли, наверняка полагает, что эти земли – ЕГО! То есть он фактически дарит Богусову СВОИ ЗЕМЛИ. И если общий навар с этой сомнительной деятельности двух партнёров составляет два миллиарда триста пятьдесят тысяч рублей, то доля самого Ховалыга никак не может быть меньше доли Богусова. Поскольку таких богусовых, алчущих государственных земель на халяву, в республике предостаточно, а глава республики, у которого имеются возможности превращать государственные земли в частные, только один, и фамилия его – Ховалыг.

Маловероятно, чтобы Ховалыг и Богусов делили кэш от «прихватизации» земли пополам. Хотя от Ховалыга в этом деле требуется только одна подпись о передаче земли Богусову, а тому нужно огородить участок, размежевать его на мелкие по 10 соток наделы, продать, обналичить и уйти от налогов. То есть Богусову деньги достаются совсем не так легко, как Ховалыгу. Придётся попотеть. А потом ещё, глядишь, придут дяди в погонах и спросят: откуда дровишки. И с ними нужно будет поделиться. Или сесть в тюрьму. Так что хлеб Богусова не так уж и лёгок. Деньги деньгами, а можно снова залететь и присесть лет на пять. И может быть, теперь уже не условно. В общем, понятно: Ховалыг, как старший по чину партнёр в этом преступном сговоре, вполне резонно вправе рассчитывать на 60% общего кэша. Тогда его доля только от перепродажи одного этого земельного надела должна составить 1 411 200 тысяч рублей. В общем, почти полтора миллиарда. Деньги неплохие. Будет что увезти в Москву.

ХРУПКИЙ ТРОН ГУБЕРНАТОРА

Кто-то может подумать, что автор статьи просто завидует тому, как легко достаются деньги тувинскому губернатору. Если бы его посадили в его кресло, то и он тоже точно также начал бы воровать, спекулируя земелькой. Я на это и слова не скажу. Не только потому, что я никогда казённого имущества не брал. Просто такое обсуждать нет смысла – я в губернаторском кресле не был и не буду. А вот Ховалыгу, думаю, стоило бы время от времени вспоминать про горькую судьбу губернаторов Белых, Хорошавина и Гайзера. Те тоже, став большими начальниками, посчитали, что вместе с президентским указом автоматически приходит индульгенция от уголовного преследования за совершённые преступления. Но потом оказалось, что индульгенция вроде есть, но она почему-то не помогает.

Скажу прямо: дело тут даже не в том, ворует или нет Ховалыг. Воруют многие. Честному человеку стать губернатором в такой ситуации весьма сложно, если вообще возможно. Дело не в этом. У нас реально за коррупцию не наказывают. Про неё вспоминают только в том случае, если нужен предлог для того, чтобы убрать с должности и прессовать. И тут, как говорится, любое лыко в строку. Можно посадить, к примеру, за то, что не в том месте дорогу перешёл.

Многие говорят о том, что Ховалыг от Кара-оола ничем не отличается. И в этом плане он тоже никчемный губернатор. Два сапога пара. Однако между ними всё же имеется очень существенная разница. Кара-оола «вывел в люди» и поддерживает до сих пор наш замечательный земляк министр обороны Шойгу. Именно эта поддержка помогла проштрафившемуся Кара-оолу не загреметь на нары, а с почестями уйти девятым вице-спикером в Госдуму, чтобы там отсидеться. У Ховалыга такой поддержки нет, и пока не предвидится.

Недавно стало известно, что Шойгу встречался с Кириенко. Они обсуждали ситуацию в Туве. Вроде бы пришли к некоему консенсусу относительно персоны губернатора Ховалыга. Не трудно догадаться, что это за «консенсус». В администрации президента считают, что Ховалыг в лучшем случае досидит в кресле губернатора только до конца спецоперации в Украине. Его профнепригодность стала очевидна. И дело тут не в том, что он стремится решать личные проблемы за казённый счёт. Главный упрёк в его адрес состоит в том, что он не держит слова, не стремится исполнять обещанное. Такой игрок не устраивает никого: ни начальство, ни общество, ни тувинскую элиту. Кстати сказать, в этом плане Кара-оол был весьма последователен. И слово своё обычно держал. А Ховалыг очень быстро рухнул в пике наживы и потерял всякую бдительность. Теперь он может стать лёгкой добычей для правоохранителей. Ну, а Богусову снова придётся бежать в Красноярск. Или куда подальше.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин