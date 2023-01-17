    Коротко

Почти полмиллиарда на жильё чиновникам в Туве

Около 500 млн. рублей потратят на жилье для сотрудников государственных и муниципальных учреждений в Туве. Планируется, что не менее 120 квартир в новостройках республики выкупит госкорпорация ДОМ.РФ, сообщили в региональной администрации. Их общая площадь до 6 тыс. квадратных метров.

Планируется, что чиновников и других служащих заселят в арендный фонд сразу с мебелью и бытовой техникой. «В арендных домах предусмотрены и другие сервисы – вроде администратора, через которого при необходимости можно вызвать слесаря или электрика. При этом предполагается, что за счет льготных условий для инвесторов, строителей и операторов съемщикам арендуемые у организаций квартиры будут обходиться дешевле того жилья, что сегодня сдается нелегально в частном порядке», – утверждают власти.

По данным чиновников, в государственных и муниципальных учреждениях региона насчитывается более 600 работников, которые не имеют собственного жилья и вынуждены арендовать его.

Специально для проекта в Туве освободили от налога на имущество организации, которые будут заниматься арендой жилья.

Более миллиона сибиряков живут с туалетом на улице

Более 16% домохозяйств в регионах Сибири пользуется уличными туалетами, следует из данных Росстата. Из 7,38 млн. жилищ сортиром на улице пользуются 1,17 млн. домохозяйств, еще у 16,9 тыс. нет вообще туалета.

И даже число в 1 млн. сибиряков существенно занижено, ведь в одном домохозяйстве, как правило, живет более одного человека.

Из сибирских регионов самая печальная ситуация в Туве: из 98,5 тыс. жилищ с туалетом на улице оказались 59,8 тыс. (60%), без каких-либо удобств – 509. При этом у примерно у половины семей нет горячей воды и доступа к канализации.

Плохая ситуация в республике Алтай (52%), Бурятии (36,2%) и Кузбассе (15,6%).

Треть россиян зависят от пенсий и государственных пособий

Треть россиян зависят от государственных пособий или пенсий по старости, а 31 млн. жителей страны считают выплаты от государства основным источником дохода, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата по итогам переписи населения 2021 года.

В ходе переписи специалисты опросили 128,6 млн. человек или 87% населения страны. Каждый третий респондент (42,7 млн.) человек указал в качестве источника дохода пенсию, пособие по безработице, социальное пособие, субсидию или льготу от государства. 31 млн. человек считают государственные выплаты основным источником дохода. От пособий зависят в основном пожилые россияне: 70% опрошенных старше 60 лет.

На иждивении у другого лица находятся 25% россиян или 32,5 млн. человек, при этом 78% из них – младше 19 лет. 58,4 млн. респондентов или 45% от числа опрошенных заявили, что живут на зарплату. На 90% это касается граждан в возрасте от 20 до 59 лет. О существовании на доходы от предпринимательства заявили всего 2,4% опрошенных или 3,1 млн. человек.

При этом 90% участников опроса живут на один источник дохода.

Количество граждан, живущих на зарплату и пособия, в странах Евросоюза, в целом сопоставимо с Россией – 35 и 27% по итогам 2020 года, отметил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Михаил Николаев. При этом доля жителей, которые обеспечивают себя за счет предпринимательства или дивидендов от активов, выше в разы – 27%.

Генштаб отменил отсрочки для многодетных отцов

Российский Генштаб отменил отсрочки для отцов с тремя детьми при мобилизации на войну с Украиной, сообщила председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По словам Останиной об этом ей стало известно в ходе встречи с членом Совета по правам человека Ириной Киркорой. Киркора рассказала, что в конце декабря Генштаб отменил собственную директиву от 4 октября 2022 года. Останина предположила, что отмена связана с тем, что «возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело». «Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут», – написала Останина.

Об отмене отсрочки также заявил военный комиссар Забайкальского края Юрий Шувалов в разговоре с Чита.Ру. По словам Шувалова, документ от 4 октября «отменен полностью» решением 21 декабря.

По словам правозащитника Павла Чикова, российские законы официально предоставляют отсрочки отцам четырех и более детей. Отсрочка для отцов с тремя детьми была закреплена документом для служебного пользования, который не публиковался публично. В ведомстве назвали введение отсрочки «жестом доброй воли». «Судя по всему, в конце декабря они (документы), действительно, были отменены также без официальной публикации», – написал Чиков.

Особенности каникул единороссов и право кувалды

В интернете распространилось видео с курским депутатом Максимом Васильевым, который записал новогодний видеопривет с отдыха в Мексике. На опубликованных кадрах Васильев находится за столом на пляже, он произносит несколько фраз на испанском языке, выпивает коктейль и поздравляет с Новым годом.

Секретарь генсовета путинской партии пригрозил внесудебной казнью депутатам Максиму и Светлане Васильевым, которые праздновали Новый год с коктейлями и креветками за границей. Это «дерьмо», по его словам, «позволяет себе греть булки», пока «вся страна работает на фронт».

Поэтому Турчак предложил им «сложить депутатские полномочия по собственному желанию»: «Не знаю, что сподвигнет Васильевых к этому решению: «кувалда Вагнера», «пинок Старовойта» или осознание своей ничтожности, но надеюсь, что ряды курских депутатов поредеют».

Позже Васильев опубликовал новый ролик с объяснениями и извинениями. «Поступок в том виде, в котором он был представлен, выглядит как неуместный, как бахвальство и пир во время того, когда страна находится в сложной ситуации. Но это был шуточный ролик для личного архива, который фактически был украден», – рассказал Васильев в новом видео.

Впрочем, этот депутат был не единственным, кто похвастал зарубежными новогодними каникулами.

Депутат заксобрания Вологодской области Денис Долженко, которого секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал лишить партбилета за фото с пробежки в Дубае, вероятно, был в ОАЭ вместе с дочкой министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксенией.

Долженко выложил совместную фотографию, по которой вычислили, что оно было сделано в торговом центре The Dubai Mall.

Погрозил ли Турчак «кувалдой Вагнера» дочери Шойгу, не сообщается.

Чем больна Россия: грипп, коклюш, паротит, сифилис...

Росстат в последние дни ушедшего года опубликовал отчет о социально-экономической ситуации в России в январе-ноябре 2022 года. В том, числе и данные по заболеваемости населения.

По данным Росстата, по ряду болезней заболеваемость в стране в октябре 2022 года заметно выросла по сравнению с октябрем 2021 года.

К таким заболеваниям относятся острые кишечные инфекции (рост на 30,7%), острые гепатиты (рост на 53,2%), коклюш (рост в 2,7 раз, паротит эпидемический (рост в 3 раза), сифилис (рост на 38,3%), гонококковая инфекция (рост на 26,2%), грипп (рост в 16,6 раз).

При этом отмечено заметное снижение числа острых инфекций верхних дыхательных путей. Их число в октябре 2022 года составило лишь 71,6% от аналогичного показателя в 2021 году.

По данным ведомства, в октябре 2022 года туберкулез впервые выявили у 3,5 тысячи человек. Это на 8,1% больше, чем в октябре 2021 года.

Самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом на 100 тысяч человек населения в январе-октябре 2022 года зафиксированы в Чукотском автономном округе – в 4,5 раза выше среднероссийского показателя и Республике Тыва – в 3,1 раза выше, чем в среднем по России.

В Туве возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при ремонте спортзала

В Кызыле по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при ремонте спортивного зала для борьбы.

Надзорным ведомством было установлено, что между государственным бюджетным образовательным учреждением «Республиканская школа-интернат «Тувинский кадетский корпус» и коммерческой организацией был заключен контракт на выполнение работ по ремонту спортивного зала для борьбы в детском оздоровительном лагере «Юность».

Однако подрядчик подготовил документы, содержащие недостоверные сведения о выполнении ремонтных работ и представлены для оплаты заказчику. Но фактически работы не были выполнены. В настоящее время помещение так и не отремонтировано, объект не эксплуатируется. Размер причиненного ущерба составил свыше 250 тыс. рублей.

«Прокуратура по данному факту направила материалы в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Ход и результаты расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры», – рассказали в прокуратуре Тывы.

За первые две недели 2023 года в России произошло девять аварий с участием самолётов

С начала 2023 года в России произошло как минимум семь аварий с участием авиационного транспорта, сообщает «The Moscow Times».

5 января из-за неисправности кондиционера совершил вынужденную посадку самолет компании «Utair», следовавший из Тюмени в Новый Уренгой. 6 января самолет компании «Azur Air» с 236 пассажирами на борту, летевший из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт из-за повреждения лобового стекла. Самолет перевозчика Red Wings вернулся в аэропорт Казани из-за неисправности шасси. 8 января самолет «Победы» вылетел с взлетной полосы в Перми, поэтому не смог совершить полет в Москву. 9 января самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines, летевший из Братска в Москву, вынужденно сел в Казани из неисправности туалетной системы. Два человека погибли и четверо пострадали из крушения самолет АН-2 в Ненецком автономном округе. Самолет Ан-26 компании «ИрАэро», летевший из Якутска в Магадан, вернулся в пункт вылета из-за разгерметизации грузового отсека. Часть багажа была утеряна. 10 января пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Норильске. 16 января самолет Airbus 319 авиакомпании «ИрАэро», следовавший из Иркутска в Читу, был вынужден вернуться в пункт отправления из-за неисправности тормозного оборудования.

Ранее издание «Новые известия» подсчитало, что в 2022 году в России произошло более 130 происшествий с участием военной и гражданской авиации.

«Экспертное сообщество, мягко говоря, свою озабоченность обозначило еще в феврале-марте. И когда министр транспорта нам рассказывал, что нас ждет иранский сценарий в части противостояния санкциям, он не упомянул печальную статистику. А она в Иране началась с увеличившегося числа инцидентов и потом переросла в череду катастроф», – заявил в декабре основатель международной сети экспертов AIM Group Андрей Патраков.

Врачи и адвокаты в РФ потребовали прекратить издевательства над Навальным

Более 100 медработников в России потребовали допустить к Алексею Навальному врачей и прекратить отправлять политика в ШИЗО. Они обратились с открытым письмом к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить издевательства над оппозиционным политиком в колонии и обеспечить ему необходимую медицинскую помощь.

«Условия содержания и внешний вид Алексея Навального вызывают у нас огромное беспокойство за его жизнь и здоровье», – пишут авторы письма. Отказ представителей ФСИН передавать оппозиционеру необходимые лекарства создает прямую угрозу его жизни, указывают они.

Позже к врачам присоединились адвокаты, также написав открытое письмо Путину. «Признаки пыток налицо, и с этим нужно что-то делать», – подчеркивает один из авторов обращения Виктор Дроздов. По его словам, у государства нет других аргументов в разговоре с обществом, кроме страха и угроз.

Накануне стало известно, что Навального в десятый раз отправили в штрафной изолятор, где он заболел – вероятно, гриппом. У него температура, лихорадка и кашель.

Жена Навального Юлия обратилась к руководству колонии: «Я тут не буду обращаться к Путину, как обычно. Он сидит у себя в бункере и маринует всех по две недели перед любой встречей. С ним все понятно. Я обращусь к администрации и врачебному персоналу ИК-6. Вы люди вообще? Вас ведь дома с работы ждут родители, дети. Что у вас происходит в голове, как вы живете, радуясь, что специально заразили человека, не лечите его и не передаёте лекарства?»

Она призвала руководство колонии оставить ее мужа в покое хотя бы на несколько дней и передать ему элементарные лекарства.