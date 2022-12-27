По какому праву Ховалыг раздаёт кызылскую землю?

Прокурору Республики Тыва

Дябкину С.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Сергей Николаевич!

В Газете «РИСК» №23 от 27 сентября 2022 года была опубликована статья «Чья земля – того и деньги», в которой, в частности, сообщалось: «по воровской схеме «Богусовтаптар» раздаётся земля не только Богусову, но и другим, поддерживающим приятельско-деловые отношения с главой республики В.Ховалыгом. К примеру, по такой же схеме «без проведения торгов» Ховалыг своим Распоряжением №266-РГ от 25 мая 2022 года передал земельный участок площадью 21 339 кв. метров по адресу Кызыл, ул. Полигонная, 2 крапивинскому ООО «Энергострой».

Чуть ранее Распоряжением №249-РГ от 18 мая 2022 года тому же крапивинскому, но уже ООО «Новый город» отдает земельный участок по этому же адресу площадью 21 339 кв. метров, а Распоряжением №248-РГ от той же даты – земельный участок по тому же адресу, но площадью 24 343 кв. метра всё тому же крапивинскому ООО «Новый город». А 14 июня глава подписал такое же Распоряжение №309-РГ о передаче ООО «Специализированный застройщик «Олчей» других трёх находящихся в собственности г. Кызыла земельных участков общей площадью 35 271 кв. метр. Такому же «Специализированному застройщику «Спутник», который располагается у предпринимателя Роберта Доржу, глава республики от доброй души Распоряжением №382-РГ передал без торгов сразу девять земельных участков площадью 85 125 кв. метров».

Таким образом, в опубликованной статье сообщается о выделении главой правительства Тувы В.Ховалыгом определённым предпринимателям земельных участков без проведения предусмотренных действующим законодательством конкурсных процедур. Фактически в публикации рассказывается о коррупционных методах работы руководства республики.

Данная публикация имеет огромный общественный резонанс среди людей, отрицательно относящихся к коррупционным проявлениям чиновников.

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку указанных в публикации фактов злоупотребления должностными полномочиями со стороны главы республики В.Ховалыга. И в случае подтверждения прошу принять к нарушителю меры прокурорского реагирования.

Об итогах проверки и принятых мерах прошу сообщить по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации в газете со статьёй прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров