    Перекрёсток мнений

Аноним, 21-12-2022 #1[ru]

В сообщении Кремля говорится, что Путин весь день проработал в штабе войск, задействованных в СВО. Работал с документами, да. И рукопожатие – «крепкое». Дал мудрые советы. Во всем разобрался. Как это? Попытка поднять вялый старческий... рейтинг?

Аноним, 21-12-2022 #2[ru]

№1, а я верю, что Путин один раз за последние два года выехал из бункера. Всё, что не бункер, для него зона СВО!

Аноним, 21-12-2022 #5[ru]

Все усилия двух президентов возродить Советский Союз напоминают попытки двух старых геев зачать ребёнка. Чем больше они стараются, тем сильнее болит ж...

Аноним, 21-12-2022 #6[ru]

Когда он летел в Беларусь, вперёд себя послал самолёт с Лавровым. Потом – отдельный самолёт с Шойгу. Затем сам на трёх самолётах плюс истребитель. Просто аттракцион невиданной смелости!

Аноним, 21-12-2022 #11[ru]

«Нас не в чем упрекнуть. Я и сейчас считаю украинский народ братским народом», – заявил Путин на военной коллегии. Поэтому по всей Украине воздушная тревога изо дня в день? Из-за тёплых чувств деда?

Аноним, 22-12-2022 #17[ru]

Если Путин сказал слово «война» – это не значит, что ты тоже вправе говорить это слово. Ты не можешь говорить даже слова «вобла».

Аноним, 21-12-2022 #1[ru]

Ракеты добра. Золото из свинца. Секс с черепахами. Сарматушки на Штатушки. Боевые гуси. Биолаборатории. И эти люди держат в дурке шамана Габышева!

Аноним, 21-12-2022 #2[ru]

Ситуация тут теперь такая, что уже не психически нездоровых нужно как-то выявлять, а психически здоровых надо бы от них где-то прятать.

Аноним, 22-12-2022 #5[ru]

Шолбан Кара-оол: «определил также главным приоритетом на 2023 года работу по защите здоровья участников СВО от алкогольной угрозы». Мда. Думаю, последнее, что волнует участников СВО – это алкогольная угроза.

Аноним, 21-12-2022 #2[ru]

«Мы виноваты в том, что наша молодёжь массово покидает свою страну», – заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина. Мысль верная, виноваты они, но вот «причиной» они называют то, что «не смогли дать лучшие патриотические традиции, на которых были воспитаны сами». Т.е. она искренне считает, что вопрос лишь в патриотизме, а не кретинизме власти.

Аноним, 21-12-2022 #3[ru]

60 лет назад страна считала своим достижением полёт первого человека в космос. Сегодня страна считает своим достижением отсутствие света и тепла в Киеве. А государственные награды РФ стали массово получать лица, ранее осуждённые за разбой, убийства и изнасилования. Вот такой огромный путь прошла страна за 60 лет.

Аноним, 21-12-2022 #9[ru]

Да, благодаря социальной рекламе мир узнал, что россияне голодные, нищие, все в долгах, без нормальной работы и перспектив, без нормального жилья и транспорта. И именно поэтому они идут воевать в Украину.

Аноним, 21-12-2022 #11[ru]

Российское Минобороны опубликовало видео с Шойгу, который якобы проверяет «передовые позиции» в зоне «спецоперации». Эти позиции оказались в Крыму, в 83 километрах от непосредственной зоны боевых действий... Зря вы над Шойгу смеётесь! Просто он мыслит стратегически, видит далеко и посещает линию фронта там, где она скоро появится!

Аноним, 21-12-2022 #16[ru]

Группа «Ногу Свело!» выпустила клип на песню «С Новым годом, сынок». По сюжету, родители готовятся встречать первый Новый Год без погибшего в Украине сына. При этом они не забывают в полночь включить телевизор. В клипе снялись Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов.

«Вот и повестка. Не нужен билет

на поезд в чужую страну.

Берцы и каску, и бронежилет

надо купить пацану.

Слезы застыли в холодной земле.

Скоро завянет венок.

Полная рюмка стоит на столе.

С Новым годом, сынок!»

Аноним, 21-12-2022 #19[ru]

Пока замминистра обороны Тимур Иванов в числе главных российских военных ведёт один из самых кровавых конфликтов десятилетий, его сын учится в Англии. Дочь – живёт в Париже. И в это же время у идиотов-депутатов губа поднимается называть предателями уехавших айтишников.

Аноним, 22-12-2022 #21[ru]

Медведев забанил в твиттере журналиста Сергея Ежова, который спросил, пойдёт ли сын Медведева в армию в случае повышения призывного возраста до 30 лет. (Сейчас Медведеву-мелкому 27, и он уже/пока не подлежит призыву на срочную службу). Ну да, это тебе не про иблисов вате заливать. Это за слова нужно отвечать.

Аноним, 22-12-2022 #22[ru]

№9, про что этот ролик? Про доброго парня, который любит своего деда? Про молодого патриота, который решил пойти защищать Родину? Нет. Это ролик про нищету. Это рекламный ролик бедности. Когда пенсионер (видно же, что и мужчина приличный), отработав всю жизнь на это государство, не может сосиски купить! Продаёт «копейку» за копейки, чтобы в магазин пойти. А внук готов жизнью рискнуть, чтобы дед с голоду не помер! Какой же придурок это всё придумал и снял? Но всё равно спасибо за откровенность.

Аноним, 22-12-2022 #23[ru]

Короткий визит Владимира Зеленского в США войдет в учебники истории. И не только потому, что Украина получит системы ПВО Patriot – они и так были обещаны Киеву. Его выступление и сам факт полета из воюющей страны стал очередной моральной победой Украины... Власти больше всего на свете боятся своего собственного народа. Зеленский – настоящий национальный лидер. Сравнивать можно до бесконечности, и все сравнения будут в его пользу. Каждый шаг лишь будет доказывать миру то, что вчера сказал Зеленский американскому народу: «Мы победили в битве за умы».

Аноним, 22-12-2022 #26[ru]

Ховалыг: «Тува является одним из самых «молодых» регионов России. Средний возраст жителей республики составляет всего 30 лет. Одна треть населения – больше 104 000 человек в возрасте от 14 до 35 лет». О! А Шойгу объявил о повышении призывного возраста как раз до 30 лет. Целых 100 тыщ тушек свежего пушечного мяса! «Молодёжь – это наше будущее, и сегодня страна стремится дать им огромные возможности для всестороннего развития», – пишет Ховалыг, и мы знаем какое будущее ждет нашу молодёжь и какие «огромные возможности» Шойгу ей может предоставить...

Аноним, 23-12-2022 #27[ru]

Интересную зазеркальную Россию получилось создать, всё-таки: церкви и храмы – без Бога, журналистика – без правды, суды – без справедливости, чиновники – без чести из совести.

Аноним, 21-12-2022 #2[ru]

Яшин рассказал про Бучу – 9,5 лет колонии. Горинов сказал, что в Украине умирают дети – 7 лет колонии. Красовский, ведущий и директор государственного телеканала, в эфире призвал топить украинских детей – СК не нашел признаков преступления. Странно как-то...

Аноним, 21-12-2022 #6[ru]

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности из-за нехватки угля в котельных. В Туве горнорудная компания сократила отгрузки угля на внутренний рынок. Ну что, немцы, французы и поляки, доигрались?! Замерзайте теперь, в Алтайском крае и Туве!

Аноним, 23-12-2022 #1[ru]

«Его фамилия из соображения гуманности не упоминается» – когда дело касается какого-нибудь чиновника, особенно из «Единой России», прокуроры ведут себя максимально скромно и робко – вдруг по шапке сверху прилетит. А вот если надо посадить какого-нибудь оппозиционера, то даже толком не успеют завести уголовное дело, но уже раструбят все личные данные «подозреваемого» во всех доступных государственным СМИ. Потом дело может развалиться, но публично «правоохранители» никогда не извиняются.

Аноним, 21-12-2022 #1[ru]

Жадность фраера сгубила.

Аноним, 21-12-2022 #3[ru]

На «Богусовтаптар» много трудится из числа бывших заключенных – специалисты, одним словом!

Аноним, 21-12-2022 #5[ru]

Один из одиозных лидеров «Богусовтаптар» является Брокерт по кличке артист. Зря многие считают, что этот певун интересуется только птичками на своем балконе. На самом деле этот господин – один из самых главных в этом сообществе.

Аноним, 22-12-2022 #7[ru]

Туньков негодяй еще тот – вместо меда продаёт населению сахар подогретый в тридорого, негодяй редкостный!

Аноним, 22-12-2022 #15[ru]

Пардон, а куда уголь скомуниздили? Шайка Иргит и К захватила угольный разрез, как в 90-е опять всякие ОПГ принялись крышевать предприятия?

Аноним, 22-12-2022 #16[ru]

Продукцию Тунькова никто не покупает. Люди смотрят на цены и проходят мимо. Да и качество совсем никудышное – в газировке одна дешевая химия, в меде сахар, да и еще вода из-под крана под названием «тайгана».

Аноним, 22-12-2022 #19[ru]

Когда обрастаешь вокруг жуликами, ничего хорошего уже не жди. Да уж жажда быстрой наживы приведет к «финита ля комедиа».

Аноним, 22-12-2022 #22[ru]

Везде, где нужно раскассировать, непременно появляется Иргит. Сначала ИПСЭР «раскассировали». Теперь – уголь. Ловкачи-трюкачи, однако...

Аноним, 23-12-2022 #23[ru]

«Богусовтаптар» под видом строительства коттеджей продает землю, которую получил бесплатно.

Аноним, 23-12-2022 #25[ru]

КШВ обдирал 14 лет предпринимателей. И благодаря этому оставался на плаву. Но полностью уничтожил всю экономику республики и весь бизнес в ней. Поэтому Тыва находится в такой ж... Мораль здесь такова: нельзя постоянно заглядывать в карманы предпринимателей, иначе не будет никакого развития. Не идите путем предшественника, горькая судьба и финал будет потом...

Аноним, 23-12-2022 #26[ru]

Почему курорт Чедер до сих пор не достроили? Там все находится в заброшенном состоянии. Неужели не хватило миллиарда рублей на маленький курорт? Там конь не валялся, почему тувинские чиновники такие алчные? Повальное воровство, а республика все ниже и ниже опускается, уровень жизни африканских племен.

Аноним, 23-12-2022 #30[ru]

Почему шайка Иргит и К так вольготно чувствует себя в Тыве? Почему им позволяется творить все, что им захочется? Теперь и уголь пригребли к своим рукам. Неужели нет контроля за этой шайкой? Почему им все дозволено и так легко все сходит с рук?!

Аноним, 23-12-2022 #31[ru]

Вопрос прокурору Дябкину: когда в Тыве прекратится это все воровство через «Богусовтаптар»?

Аноним, 24-12-2022 #34[ru]

Мошенник Туньков жалуется в соцсетях на то, что его кинули на поставке оборудования для розлива сокосодержащих жидкостей. Когда сам мошенник ищет халяву подешевле, всегда наткнёшься на себе подобного! Так что, господин Туньков, не ной там в соцсетях, когда у самого рыльце в пушку!

Аноним, 24-12-2022 #36[ru]

Такого количества алкашей, тунеядцев и бездельников, как в Тыве, пожалуй, нет нигде в стране.

Аноним, 24-12-2022 #37[ru]

В Тыве не будет никакого развития, пока во власти сидят воры.

Аноним, 24-12-2022 #38[ru]

Одна единственная ТЭЦ в городе – и та на ладан дышит от старости. А этот Кара-оол радуется, как младенец, что скоро новый храм будет построен в Кызыле. Вы бы о ТЭЦ подумали! Или вы думаете, что, молясь в храме, вас пронесет? Коммунальная инфраструктура вся изношена, а он Богу молится...

Аноним, 24-12-2022 #39[ru]

В Тыве ни энергетики, ни министра, ни министерства. Правильно: зачем содержать министерство целое, если нет самой энергетики?

Аноним, 24-12-2022 #42[ru]

Богусов сейчас, наверное, самый богатый в Тыве после ШВК.

Аноним, 23-12-2022 #1[ru]

В Тыве нет никакого суда! Как можно было восстановить этого бездельника и прогульщика Чаш-оола? Правильно Сагаан-оол его уволил, несмотря на то, что они близкие родственники!