    Коротко

Потребительские расходы населения России сокращаются

По данным исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в России два квартала подряд сокращаются расходы населения. С учетом инфляции потребительские траты снизились во II квартале на 7% год к году, в III – на 6,4%. Отмечается, что более заметное ограничение потребления было зафиксировано в пандемийном 2020 году.

«Население урезает расходы в условиях неопределенности и переходит к сберегательной модели: деньги, которые в прежние времена шли на текущие траты, теперь откладываются на будущее», – подчеркивается в отчете об исследовании.

Лидерами по доле расходов стали жители Тюменской области – в III квартале они расходовали суммы, эквивалентные 104,8% от текущих доходов (то есть в ход шли их накопления). Практически все заработанное тратили жители Кабардино-Балкарии (96,3%), Псковской области (94,8%), Хакасии (93,4%), Республики Алтай (92,9%) и Калининградской области (92,6%).

Наименьшую часть своих доходов тратили жители Чукотского АО (33%), Ненецкого АО (34,8%), ЯНАО (40,1%), Магаданской области (55,2%), Карачаево-Черкесии (60,7%), ХМАО (61,2%), Калмыкии (61,7%), Ингушетии (65,7%), Тувы (68,1%) и Москвы (68,2%).

Потребительские расходы населения включают в себя траты на приобретение товаров и услуг за наличный и безналичный расчет, включая онлайн-покупки. Они не идентичны общим тратам населения – в них не учитываются обязательные платежи – налоги и проценты по кредитам, страховки, взносы в общественные и кооперативные организации.

Доходы включают зарплату, доходы от самозанятости и предпринимательской деятельности, социальные выплаты (пенсии, пособия и т.д.), от собственности (проценты по вкладам, дивиденды, купоны по облигациям, доходы от продажи ценных бумаг) и прочие денежные поступления.

Яблоки и говядина – только для обеспеченных россиян

Перечень социально значимых продуктов для россиян следует пересмотреть и сократить – например, из него можно исключить говядину и яблоки. Как пишет РБК, такой вывод содержится в исследовании состояния продовольственной безопасности в России в условиях высокой волатильности потребительских цен в 2021-2022 годах.

Документ, содержащий рекомендации для правительства РФ, был подготовлен центром агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Эксперты пишут, что доля социально значимых продуктов в расходах россиян небольшая, а ограничение цен на них, устанавливаемое правительством, имеет в основном «психологический эффект».

Авторы доклада предлагают исключить из перечня те продукты, которые входят в рацион наиболее обеспеченных семей (например, говядину), или являются в значительной мере импортными (например, яблоки), или занимают в бюджете семей мизерную долю.

Военные расходы России в следующем году, как сообщает британская разведка, составят треть от всего бюджета страны

Специалисты Министерства обороны Великобритании изучили новый федеральный бюджет, подписанный Владимиром Путиным в начале прошлой недели, и пришли к выводу, что СВО станет тяжким бременем для российской экономики.

Так, на военных, спецслужбы и полицию правительство РФ в следующем году собирается потратить 9 трлн. рублей (143 млрд. долларов) – это значительно больше, чем выделили на эти же нужды в текущем году. Британские специалисты отмечают, что общие расходы на силовой блок составят примерно 30% от всех поступлений.

При этом, по оценкам британской разведки, обе части бюджета – и доходная, и расходная – составлены чрезмерно оптимистично. Судя по всему, в следующем году серьезно возрастет нагрузка на невоенные части бюджета, поскольку чиновникам придётся искать деньги на продолжение СВО в Украине.

В России в этом году заболеваемость гриппом выросла в 11 раз

В России заболеваемость гриппом выросла в 11 раз по сравнению с прошлым годом, рассказали РБК в Роспотребнадзоре.

Заболеваемость гриппом за январь-октябрь 2022 года составила 7,87 на 100 тысяч населения. За аналогичный период 2021 года показатель был на уровне 0,71 на 100 тысяч населения.

К декабрю этого года вакцину от гриппа получили 74 млн. россиян, в прошлом – 85,9 млн. человек, в 2019-м – 73,9 млн.

На прошлой неделе Роспотребнадзор сообщил, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 35,4% по сравнению с предыдущей неделей. «Свиной грипп» выявлен в 82 регионах. Кроме того, в России 13 декабря зарегистрировано на 11% больше, чем на предыдущей неделе случаев заболевания коронавирусом – 48 тысяч.

Руководитель Роспотребнадзора по Республике Тыва Людмила Салчак 13 декабря сообщила, что ситуация с заболеваемостью острыми респираторными инфекциями в регионе осложняется с каждым днем. Из 1006 случаев заболевания за всю минувшую неделю 915 пришлось на четыре последних дня.

В Кызыле директор предприятия обвиняется в хищениях более 3 млн. рублей

В Республике Тыва возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия Кызыла, которого обвиняют в хищении муниципального имущества в крупном и особо крупном размерах.

По данным следствия, в 2017 директор, пользуясь своим служебным положением, заключил договор продажи автобусов HIGER с подконтрольной ему организацией. Транспорт он продал по заведомо заниженной стоимости, причинив муниципалитету материальный ущерб в размере 2 992 000 рублей.

Кроме того, в 2018 году обвиняемый перевёл в ту организацию 550 тысяч рублей во исполнение фиктивного договора поставки грузовиков ЗИЛ 441510, которое ранее было приобретено предприятием за 150 000 рублей. А разницей в 400 тысяч рублей распорядился по своему усмотрению.

В СК отметили, что противоправная деятельность обвиняемого была выявлена оперативниками ФСБ и МВД по Республике Тыва.

В Туве выплачивают страховки за засуху

В Республике Тыва начала свою работу программа агрострахования. Однако, ее действие распространяется не на всех, а только на тех, кто заключил соответствующий договор со страховой компанией.

Но и в этом случае, компенсация не гарантируется. Так, житель Пий-Хемского района республики Айбек Монгуш смог получить свою компенсацию за утраченный урожай. А вот 2 из 4 других крестьянско-фермерских хозяйства не смогли доказать засуху причиной потери своего урожая.

Глава республики Владислав Ховалыг отметил, что для местных аграриев необходимо организовать юридическое сопровождение при заключении страховых договоров.

Двое погибли, четверо пострадали при крупном пожаре на Ангарском НПЗ

Взрыв произошел на ангарском нефтеперерабатывающем заводе. Есть погибшие.

Технологическая установка промышленной площадки «Ангарской нефтехимической компании» загорелась утром 15 декабря. Два человека погибли, четверо пострадали, сообщили в СК РФ по Иркутской области.

Пожар произошел на технологической установке Г-64, его площадь около 2,5 тысячи квадратных метров. Четыре человека пострадали, их доставили в медсанчасть №36. Один госпитализирован в состоянии средней тяжести, остальные получили медпомощь амбулаторно. «Происшествие не повлияло на работу инфраструктуры и угрозы населению Ангарска нет», – отметил губернатор.

Жители Ангарска, Иркутска и их окрестностей сообщили, что начало пожара на АНХК сопровождал громкий взрыв. Вибрация была такой силы, что некоторые приняли ее за землетрясение.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 217 УК (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Предварительно установлено, что возможной причиной случившегося на АНХК могла стать загазованность систем технологической установки. Это уже второй пожар на «АНХК» за полмесяца. 27 ноября там произошло возгорание, прокуратура объявляла проверку.

«Ангарская нефтехимическая компания» входит в госкорпорацию «Роснефть». Предприятие ежегодно перерабатывает порядка 9 млн. тонн нефти.

«Солдаты, я освобождаю вас от древней химеры, именуемой совестью, во славу Великой Родины!»

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который снимает уголовную ответственность за преступления на оккупированных территориях Украины, если они были совершены для «защиты интересов» РФ. Заседание нижней палаты российского парламента, на котором обсуждали данный законопроект, прошло накануне, обратила внимание «Адвокатская улица».

Речь идет о деяниях, совершенных на территориях «ЛДНР», Херсонской и Запорожской областей до 30 сентября 2022 года, уточняется в пояснительной записке к законопроекту.

«Однако эта дата [30 сентября] указана лишь в первой части статьи 2 – так что при буквальном прочтении законопроект не устанавливает временных границ для отказа от уголовного преследования», – отмечает «Адвокатская улица».

Кроме того, ни в законопроекте, ни в пояснительной записке к нему, нет объяснения того, что именно значит «в интересах РФ».

Адвокат Михаил Беньяш назвал эту норму «абсолютно жуткой»: «Получается, судья сможет освободить человека от уголовной ответственности за абсолютно любое преступление. Просто потому что сочтет действие направленным «в защиту интересов Российской Федерации».

Авторами законопроекта выступили депутат Павел Крашенинников, сенатор Андрей Клишас и к.ю.н. Ирина Панькина.