В поисках национальной мечты-идеи

К концу года, как обычно, призывает Владимир Владимирович министров, да губернаторов к себе с докладами. И видит, до того у каждого в отрасли-территории дела хорошо налажены, что настало наконец самое время прославлением героев отечественного фольклора заняться для популяризации традиционных наших ценностей. Пока совсем этими Бэтмэнами, да куколками Барби бездуховный Запад нам детей не попортил.

И распорядился Владимир Владимирович своему первому министру Мишустину принять меры. А чем ещё заняться Мишустину, кроме фольклорных персонажей, ежели экономика сама по себе и без него так и прёт, так и прёт...

Нет сомнений, что вокруг бюджетной кубышки, выставленной на укрепление традиционных ценностей, будет давка. И основным фольклорным героем для раздербанивания этой кубышки окажется Илья Муромец.

В народных былинах образ главного богатыря России формируется в два этапа.

Первый – Илюша, который 33 года сидит дома на скамеечке, никого не трогает, подвигов не совершает и жизнь в окрестностях проистекает скучно и однообразно. Но за то без смертоубийств и катаклизмов.

Второй этап – Илюша по наущению трёх старцев (кто такие – былина умалчивает, но по описанию Маркс-Энгельс-Ленин) выкушивает три чарочки «зелена вина» в полтора ведра каждая, превращается в Илью Муромца и ... пошёл крушить всё вокруг. Поначалу сразился он с Соловьём-разбойником и поверг его. Чем привёл в великое удивление односельчан: «Где ж он сыскал этого пернатого разбойника? Никогда в наших лесах такие чудо-юдо не водились...»

Ну, а дальше как по маслу, с кем не сразится – одни победы, кто на пути не окажется – всех освобождает. Даже тех, которые об этом и не просят.

В мультфильмах, сериалах и кино эпосах будет, разумеется, раскручиваться второй этап становления богатыря – образ Ильи Муромца, как победителя и освободителя. А неплохо бы раскручивать образ Илюши, который спокойно сидел 33 года.

Ведь, в нём на самом деле и заложена наша национальная мечта-идея – «не кантовать!»

Не трогай русского человека, не возбуждай его прекрасным будущим с всеобщим равенством и братством, не зови его на перестройку ради изобилия и не сули златых гор благодаря рыночной экономике!

Ты – царь, вождь, национальный лидер, вот и построй сначала это Прекрасное будущее, а мы потом в него с удовольствием въедем...

Ну, а нет, так нет. Мы привычные, помыкаемся ещё и дозреем эволюционным путём, глядя на тех, у которых получилось наладить жизнь удобную для людей, а не для власти. Всё ж таки не пальцем деланные... Да и соседям спокойнее, без тревоги, что вот щас их опять придут освобождать.

Николай Травкин