Кто спасёт население «Титаника»?

К концу XX столетия ковчег русской цивилизации сильно накренился и стал смахивать на «Титаник», напоровшийся на айсберг холодной войны. Горбачев тогда вывел на мостик либеральную команду, которая предложила пассажирам план индивидуального спасения на плотиках свободы и в демократических спасательных жилетах. Многие действительно попрыгали вниз с палубы, некоторые на самом деле спаслись, но основная масса впала в оцепенение и боязливо жалась к перилам, с ужасом наблюдая, как «Титаник» уходит под воду.

Тогда пришла другая команда, которая предложила план коллективного спасения «Титаника». Путин вытряхнул либералов с мостика, нагнал туда имперский спецназ, залатал частично дырку в борту нефтедолларами и стал откачивать воду из трюма репрессивной помпой, поддерживая таким незамысловатым способом плавучесть тонущего судна. Пассажиров третьего класса сразу загнали в трюм на освободившееся место. Позднее к ним добавили пассажиров второго, а теперь уже и первого класса. Всем обеспечили равно комфортные нары, а места на палубе заняла команда спасателей.

В принципе, жить в трюме можно. В конце концов, там лучше, чем на спасательном плотике в море дикого капитализма, особенно если тебя никто не собирается подбирать. А главное – это спасение скопом, а не поодиночке, когда сосед по каюте может и спасется, но насчет себя уверенности нет. Но есть две проблемы. Во-первых, понятно, что «Титаник» все равно рано или поздно утонет, не позже, чем закончатся нефтедоллары, и тогда из трюма вообще никто не выберется. Во-вторых, имперский спецназ все глубже запахивается в северную Атлантику на подбитой, хоть и очень большой посудине, и поэтому рано или поздно нарвется на такой айсберг, что «холодная война» покажется снежинкой на лобовом стекле.

Все это трюмный народ понимает, но из трюма выходить не собирается, а на громкие призывы присоединиться со стороны единичных спасшихся либералов, мутящих воду за бортом, хором отвечает: «Знаем, плавали...» В общем, пока спасатели не подгонят прямо к борту «Титаника» какую-нибудь «Карпатию», на которую можно более-менее безопасно пересесть, на мой взгляд, из трюма добровольно никто не выйдет. Пассажиры «Титаника», теперь уже и низших, и высших классов, примут в качестве альтернативы имперской спасательной команды только тех спасателей, которые предложат новую внятную концепцию коллективного спасения – для всех, а не только для «самых достойных». Как я много раз писал до этого, единственной альтернативой имперского нарратива коллективного спасения является федеративный нарратив, предполагающий пересадку на запасной, вновь отстроенный русский ковчег. Это, конечно, очень рискованная спасательная операция, особенно в условиях сильного шторма. Но, как говорилось в одной старой рекламе 90-х, боюсь, другой альтернативы для России нет. Просто на иных условиях из трюма уже никто не выйдет.

Владимир Пастухов