Правительство Тувы рассказало о росте тарифов на ЖКУ

В Республике Тыва с 1 июля 2022 года рост тарифа на электроэнергию составил 5,2%, на теплоснабжение и горячее водоснабжение – до 4,0%, на водоснабжение – до 4,0%, на водоотведение – 4,0%. Таким образом уровень роста совокупного платежа граждан за жилищно-коммунальные услуги сложится от 1,2 до 5,1 % и в среднем по республике составит 3,5%, то есть в пределах допустимого 4,0%.

Плановое увеличение тарифов на коммунальные услуги ежегодно предусматривается с 1 июля текущего года и необходимо для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, обеспечения доступности и качества коммунальных услуг для потребителей.

Согласно постановлению Службы по тарифам Республики Тыва с 1 июля тарифы на электроэнергию составляют:

1. Для населения и приравненных к нему категорий потребителей – 3,84 руб./кВт*ч (с 1 января составлял 3,65 руб./кВт*ч).

2. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, а так же для сельского населения и приравненных к ним категорий потребителей – 2,68 руб./кВт*ч (с 1 января составлял 2,55 руб./кВт*ч).

Льготные тарифы применяются для всех категорий населения и приравненных к нему категорий потребителей.

Экономически обоснованные тарифы на электроэнергию составят:

1. Для населения и приравненных к нему категорий потребителей – 4,22 руб./кВт*ч.

2. Для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами, а также для сельского населения и приравненных к ним категорий потребителей – 2,95 руб./кВт*ч.

Расчет по экономически обоснованным тарифам производится в случае выявления безучетного или бездоговорного потребления.

Тарифы на тепловую энергию с 1 июля 2022 года возросли с 1 895,20 до 1 971,00 рубля за Гкал и на теплоноситель с 7,46 до 7,76 рублей за куб. м, включая НДС. Также изменились нормативы потребления коммунальных услуг по ГВС в жилых помещениях многоквартирных домов и жилом доме в г. Кызыле и пгт. Каа-Хем и нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек (централизованное отопление) на территории Республики Тыва.

АО «Кызылская ТЭЦ» приводит примерный расчет ежемесячной платы за отопление и ГВС квартиры, не оборудованной индивидуальными приборами учета ГВС (счетчиками), площадью 48 квадратных метров с тремя потребителями, с нормативом потребления горячей воды на одного человека 3,23 куб.м и норматива расхода 0,0722 куб.м.

В этом случае плата за отопление составит: 48 (площадь) * 0,025 (норматив потребления по Постановлению №347) * 1 971,00 (тариф) = 2 365,20 рублей в месяц, а плата за потребленную ГВС составит: 3 (чел.) * 3,23 (норматив потребления) * 7,76 (тариф) + 3 (чел.) * 3,23 (норматив потребления) * 0,0722 (соответствующий норматив расхода) * 1 971,00 (тариф) =1 454,14 руб.

В итоге, потребитель должен будет внести плату в сумме 3 819,34 рубля, из которых 2 365,20 рублей – отопление, и 1 454,14 рублей – горячее водоснабжение.

Службой по тарифам РТ утверждена также розничная цена на сжиженный газ. С 1 июля по 31 декабря 2022 года цена балонного газа составляет 72,12 рубля за 1 килограмм. Цена за 1 килограмм сетевого газа составляет 66,65 рублей. Таким образом размер платежа на одного человека в месяц с 1 июля 2022 года для сетевого газа составляет 399,9 рублей, для балонного газа – 432,72 рубля.

Цена каменного угля, реализуемого ООО «Тувинская горнорудная компания» потребителям республики, установлена в размере 2220,1 рублей за одну тонну.