    Коротко

Министра лесного хозяйства Тувы предупредили о недопустимости нарушений закона

Первый заместитель прокурора Республики Тыва Владимир Большунов объявил министру лесного хозяйства и природопользования Тувы Сарыг-Хаа Т.К. предостережение о недопустимости нарушений закона при организации работ по тушению лесных пожаров.

В прокуратуре отметили, что с начала пожароопасного периода в этом году в регионе зарегистрировано 85 лесных пожаров на общей площади 10841,1 гектаров. По сравнению с прошлым годом, площадь, пройденная огнем, увеличилась в 24 раза. Ущерб от лесных пожаров уже превысил 15 млн. рублей.

В надзорном ведомстве считают, что проводимая в лесном хозяйстве республики работа по предупреждению и тушению таких пожаров неэффективна. Более того, в первые сутки после обнаружения пожара практически не принимаются меры по его ликвидации, что приводит к необоснованному увеличению расходов федерального бюджета по тушению лесных пожаров и привлечению дополнительных сил и средств.

В прокуратуре Тувы подчеркнули, что «вопросы состояния законности в сфере охраны лесов и населенных пунктов от природных пожаров» находятся на постоянном контроле надзорного ведомства региона.

Работа угольного разреза заинтересовала Ростехнадзор

Енисейским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) выявлены нарушения при эксплуатации зданий, сооружений и технических устройств на опасных производственных объектах: «Склад взрывчатых материалов», «Разрез угольный «Каа-Хемский» ООО «Тувинская горнорудная компания».

Установлено, что не проведена экспертиза промышленной безопасности на здания и сооружения опасных производственных объектов; заключения экспертизы технических устройств не внесены реестр ЗЭПБ; в процессе эксплуатации месторождения не осуществляется инженерно-геологическое изучение массива горных пород.

С учётом выявленных нарушений, влекущих за собой угрозу жизни и здоровью людей, Енисейским управлением Ростехнадзора 20 июня 2022 года составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

Материалы административного дела переданы в Кызылский районный суд Республики Тыва с требованием приостановить эксплуатацию зданий, сооружений и технических устройств на опасных производственных объектах ООО «Тувинская горнорудная компания», сообщает пресс-служба ведомства.

В Туве вынесен приговор по делу о хищении из бюджета 40 млн. рублей

Трёх фигурантов обвиняли в мошенничестве и отмывании денег, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным следствия, в 2012 году руководители четырёх фирм украли деньги, выделенные на восстановление 31-квартирного дома. В ходе работ они изменили технологию, используя более дешёвые материалы.

«Создана видимость понесённых расходов субподрядными организациями, путем оформления фиктивных договоров о выполнении услуг и финансовых операций с фирмами-однодневками одного из сообщников», – отметили надзорном ведомстве.

В результате ущерб бюджета составил 40 млн. рублей. Суд признал обвиняемых виновными и приговорил одного из них к пяти годам лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей, двоих – к трем годам лишения свободы со штрафом в 300 тыс. рублей каждый. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

За полгода в Туве произошло 24 ДТП с участием автобусов

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Тыва, за текущее полугодие в республике с участием автобусов зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых один человек погиб и девять получили травмы различной степени тяжести.

Власти задумались о возвращении легендарной советской уголовной статьи за «вредительство»

Сенатор Клишас, автор множества репрессивных законов, рассказал, что такое предложение поступило от Национального Антикоррупционного Комитета – его возглавляет бывший фсбшник Кабанов, который входит в путинский Совет по правам человека.

Кабанов недоволен, что чиновников, не совершивших прямых хищений, нельзя привлечь к уголовке за «действие или бездействие», которое создало угрозу для страны. Клишас считает, что предложение «как минимум заслуживает серьезного обсуждения».

«Когда смотришь на «успехи» наших ведомств в импортозамещении и других сферах, то статью о вредительстве в Уголовный кодекс очень хотелось бы вернуть», – заявил Клишас.

В России увеличилось число детских самоубийств. Количество повторных попыток суицида выросло почти в два раза

В России увеличилось число самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2021 год.

В 2021 году, по данным СК, произошло 753 суицида среди несовершеннолетних, что на 37,4% больше, чем годом ранее – тогда было зафиксировано 548 случаев.

При этом, отмечает в докладе детский омбудсмен, число попыток самоубийства среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось с 3253 до 3675, то есть на 13%, а число повторных попыток возросло на 92,5% – с 188 до 362 случаев.

Среди причин суицидов среди несовершеннолетних уполномоченная назвала отсутствие взаимодействия в семье, ссоры, конфликты с родителями, психические расстройства, несчастную любовь, недовольство своей внешностью, проблемы с учебой и «влияние противоправной информации» в интернете, сообщает РБК.

По данным ВОЗ, Россия является страной с одним из самых высоких уровней смертности в результате суицида – в 2019 году было зафиксировано 21,6 случаев самоубийства на 100 тысяч человек. Среднемировой показатель составляет девять случаев на 100 тысяч.

В Минпромторге назвали Wildberries «каналом сбыта контрафакта»

В России начали сбывать контрафактную продукцию через маркетплейс Wildberries, утверждает представитель Минпромторга РФ, глава департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Владислав Заславский.

«Сегодня эта компания действительно становится каналом сбыта контрафакта, и об этом свидетельствуют многочисленные жалобы, как от потребителей, поступающие в адрес Минпромторга, так и от представителей сообществ, например, союз кожевников», – сказал чиновник на круглом столе в Госдуме, посвященном теме параллельного импорта.

В качестве примера он назвал случаи продажи на маркетплейсе рецептурных лекарств, БАДов и сбыт контрафактной обуви. Заславский утверждает, что Wildberries уже объявил о готовности создать систему для пресечения возможных продаж контрафакта и фальсификата.

В Wildberries на заявление из министерства ответили, что не занимаются продажей контрафакта, а наоборот противодействуют появлению сомнительной продукции на российском рынке.

Минфин запланировал индексацию зарплат госслужащих на 1 триллион рублей. Больше половины этой суммы получат военные

Министерство финансов запланировало увеличить зарплатный фонд работников бюджетной сферы в результате индексации на один триллион рублей к 2025 году, сообщает РБК.

Согласно данным издания, в 2023 году на оклады бюджетникам выделят 104,7 миллиарда рублей, в 2024 году – 359 миллиардов рублей, а в 2025 году 541,7 миллиарда рублей. Общая сумма составит чуть более триллиона рублей, что почти в два раза превышает запланированный размер ассигнований на те же цели в 2022-2024 годах.

Минфин собирается направить больше половины из этих средств военным – их зарплаты за три года проиндексируют на 547 миллиардов рублей. На индексацию зарплат других категорий бюджетников – сотрудников госучреждений, гражданских служащих, судей и прокуроров – потратят значительно меньше. Как отмечает издание, денежное довольствие военнослужащих планируется индексировать в соответствии с прогнозом о темпах инфляции, а работникам федеральных госучреждений, попавшим в «майские указы» президента, собираются увеличивать оклады на основании ожидаемого темпа роста средней номинальной зарплаты по стране.