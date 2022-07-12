    Перекрёсток мнений

Аноним, 06-07-2022 #1[ru]

«Я – Верховный Главнокомандующий, но я всё-таки не заканчивал академию Генштаба. Я доверяю тем людям, которые являются профессионалами». Как известно, министр обороны России Сергей Шойгу тоже академиев не заканчивал. По всему видно, он тоже вышел из доверия Верховного Главнокомандующего. И теперь тому доверяют только парады войск на Красной площади. А теперь ответьте: зачем Путины непрофессионалы? Неужели нельзя набрать толковых грамотных руководителей? Ну хотя бы во время войны...

Аноним, 06-07-2022 #2[ru]

«по плану» уничтожение отечественного автопрома, «по плану» уничтожение гражданской авиации, «по плану» обнищание населения, «по плану» утилизация молодого быдла на украинских фронтах... А какая конечная цель???

Аноним, 06-07-2022 #3[ru]

А что, Шойгу является профессионалом хоть в какой-то отрасли? Он и на стройке, и в МЧС был таким же «знатоком», как в Минобороны.

Аноним, 06-07-2022 #4[ru]

Не скажите. Шойгу большой мастер по освоению бюджетных средств.

Аноним, 07-07-2022 #5[ru]

Когда ФСБ всерьёз займётся воровством в МО РФ?

Аноним, 07-07-2022 #6[ru]

«Он назначает верных, а спрашивает, как с умных».

Аноним, 06-07-2022 #1[ru]

ЦБ РФ в интересах простых трудящихся «с 1 июля увеличил лимиты на перевод валюты за рубеж до 1 млн. долларов в месяц!» Так что строителям, чабанам, бюджетникам и пенсионерам на этот раз вышло большое послабление. И теперь они свои кровные в любой момент могут конвертировать в доллары и затем преспокойно «переводить за рубеж».

Аноним, 06-07-2022 #2[ru]

А вы говорите, что власть в России служит олигархам, чиновникам и всяким жуликам... Да она день и ночь думает о простом народе. Вот, даже «увеличила лимиты на перевод валюты за рубеж до 1 млн. долларов в месяц». Это значит, что любой врач или учитель за год вправе перегнать на свои валютные счета за границей аж 12 млн. долларов США. Вот это забота так забота!

Аноним, 06-07-2022 #4[ru]

1й, власть официально признаёт, что уровень жизни россиян в мае упал на 7%. Интересно, а что «строители, чабаны, бюджетники и пенсионеры» будут переводить за границу? Долги свои по ЖКХ, что ли?

Аноним, 07-07-2022 #5[ru]

Находящимся под санкциями олигархам Фридману и Авену в Англии не на что нанять уборщиц, чтобы они прибирались в их замках. Теперь они переведут по 12 млн. долларов на своих друзей, снимут наличными, и рассчитаются с домработницами.

Аноним, 07-07-2022 #6[ru]

Хочу поработать на олигархов в Англии. Смотрите, какие у них там зарплаты!

Аноним, 06-07-2022 #2[ru]

Шойгу обещал закончить спецоперацию на Украине в 2-3 дня. Война идёт уже пятый месяц. Непорядок, однако... Так не украинских, ни российских солдат не хватит. Или убьют, или разбегутся.

Аноним, 06-07-2022 #3[ru]

Семёныч, как тебе не надоело писать про эту железную дорогу! Всем давно понятно, что она – это долгоиграющая пластинка предвыборных обещаний ещё со времён Ооржака. Не будет никакой дороги, потому что она – предвестник сепаратизма Туве и предпосылок ухода Тувы в Китай. Никто на это не пойдёт.

Аноним, 06-07-2022 #6[ru]

Железная дорога Туве нужна. Без неё развития экономики не будет. Посмотрите: Кара-оола поменяли на Шойгу, а бедность в республике продолжает расти.

Аноним, 06-07-2022 #7[ru]

Нужно определиться: нам нужна борьба с бедностью, или сохранение Тувы в составе России?

Аноним, 07-07-2022 #9[ru]

Тува так и будет всегда бедной, пока в ней находятся КШВ и им подобные.

Аноним, 07-07-2022 #10[ru]

Разве можно размышлять о том, что Тува когда-нибудь станет богатой и самодостаточной? Один простой пример, когда Кара-оол раздаёт деньги по ИПСЭР между своими близкими друзьями, такими как Доржу, Иргит, Тунев, Уюсов, а обычным порядочным предпринимателям кукиш с маслом. Что такого уникального и полезного создал, например, Тунев для республики? Вот именно – ничего! Распределили средства по дружественным карманам, а результат нулевой. О каком развитии региона может идти речь, когда такое происходит? Тува обречена на нищету.

Аноним, 07-07-2022 #11[com]

Ректор ТувГу Матпаевна объявила войну Конвизу: долго говорила на совещании в его адрес. Боится, что выборы в пользу ШВК сорвет.

Аноним, 07-07-2022 #12[com]

Да, Хомушку О. М. активно ездит по районам как депутат ВХ, разговаривает как председатель Хурала от имени депутатов. А сама развалила университет, который на последнем месте в России.

Аноним, 07-07-2022 #13[ru]

Матпаевна со своим низкоквалифицированным учебным заведением находится на самом последнем месте в так называемой *опе, ровно так же как и Карим Байлак-оолович который прочно укрепился на самом последнем месте в рейтинге мэров столиц субъектов РФ. И уже никому не отдаст эту пальму первенства!

Аноним, 07-07-2022 #15[ru]

Кстати, и Брокерта этого нужно поскорее убрать с ключевой должности, так как он по сути своей не специалист, а всего лишь торгаш мебелью. Или ещё торговал там чем-то вроде как джинсами и трусами.

Аноним, 07-07-2022 #16[com]

Ректор Тувинского университета олицетворяет полную никчемность в руководстве большим коллективом. Держится из-за лояльности КШВ.

Аноним, 07-07-2022 #17[com]

Ректор хорошо смотрится с метлой на субботнике. Пусть идёт дворником в МУП благоустройство!

Аноним, 07-07-2022 #20[ru]

Скажите, зачем России строить из Тувы дорогу в Китай? Чтобы они поглотили бывший Урянхайский край? А зачем дорога нужна Ховалыгу? Он что, не понимает, что как только экскаватор вынет первый ковш грунта, он уже перестанет быть главой? Неужели он думает, что ему дадут украсть сотни миллиардов? Приедет ставленник Шойгу из Москвы и будет «осваивать бюджет». Видимо, Ховалыг настолько далеко не думает.

Аноним, 07-07-2022 #21[ru]

Да не будет никакой дороги. Пошумят-пошумят, да и забудут до следующих выборов.

Аноним, 08-07-2022 #22[ru]

Пока в правительстве сидит Брокерт, толку никакого не будет. Это совершенно безучастный и бесполезный чиновник, показушник-селфист со старыми понятиями и пустой каждодневной болтовнёй.

Аноним, 09-07-2022 #25[ru]

Самый бестолковый из всех министров строительства, которые были за всю историю в Туве, это Хунай-оол. Ни для кого не секрет, по каким критериям назначались кадры у КШВ. Это всевозможные лизоблюды, охранники, лакеи, водители, стукачи-осведомители и тому подобное...

Аноним, 09-07-2022 #26[ru]

Представьте себе, как выглядит этот Хунай-оол в Минстрое России, представляя интересы республики. Там, наверное, без смеха и слез не обходятся.

Аноним, 09-07-2022 #27[ru]

Хунайол и чпокерт – это два самых бесполезных и вредящих кадра, которые достались от старого правительства КШВ новой власти. Абсолютные нули в стройке и полностью профнепригодны.

Аноним, 06-07-2022 #1[ru]

Воровать нужно не по закону, а цивилизованно. Не как Бичелдей – акты подписал, деньги перечислил, а спортплощадок – нет! Осторожнее надо. Посоветуйтесь с Якушевым и Богусовым.

Аноним, 07-07-2022 #3[ru]

Если честно, то непонятно, на каком основании Бичелдей получил условный срок, а не реальный за воровство бюджетных денег. Украдены десятки миллионов, а он спокойно сидит себе в Музее, да ещё и людей поучает.

Аноним, 07-07-2022 #4[ru]

У Кара-оола был один Чудак Якушев, который, говорят, на заправках бензин ослиной мочёй разбавлял.

Аноним, 07-07-2022 #5[ru]

Богусов с Кажин-оолом мутят какие-то схемы. И вообще это мутные ребята...

Аноним, 07-07-2022 #6[ru]

Бичелдея никто за национализм и сепаратизм не осудил. А за воровство миллионов – и подавно. Что за неприкосновенность у него такая? Ведь благодаря ему из Тувы бежали десятки тысяч людей, а он сидит там сказки людям какие то рассказывает.

Аноним, 07-07-2022 #7[ru]

«Причинением ущерба бюджету в размере более 1,7 млн. руб. обвиняется и.о. председателя администрации Бай-Тайгинского района» – а если бы своровал 31 миллион, был бы уважаемым человеком. Возможно, даже поставили бы директором республиканского музея, в котором хранится скифское золото и другие ценности.

Аноним, 09-07-2022 #8[ru]

Осуждённый за воровство смотрит теперь за скифским золотом. Вот это поворот, ничего не скажешь!

Аноним, 09-07-2022 #9[ru]

Как может этот воришка Бичелдей ещё философствовать, когда он обокрал и так нищий народ Тувы на десятки миллионов?! Стыд и позор ему навечно!

Аноним, 06-07-2022 #2[ru]

«Твой информ» (тувинская правда и прочие сидящие на бюджете – это вообще не СМИ, а пресс-служба) – типичная пресса, которая только и существует в сегодняшней России. Пишет только про то, что разрешено. А разрешено очень мало – критиковать какого-то чиновника без согласования с сотней инстанций – себе дороже. Поэтому остается только хвалить. А если за это еще и платят – вдвойне приятно. Правда, читателям блевать охота от такой писанины. Но, как говорится, «проблемы индейцев шерифа не волнуют»...

Аноним, 07-07-2022 #3[ru]

«Твой информ» отстает от жизни – рекламировать рабский, но мирный труд – это уже не актуально. Пора начинать пропаганду пушечного мяса! Ранее сообщалось о появлении в этих колониях вербовщиков ЧВК Вагнера: за согласие воевать им обещают амнистию и 200 тыс. наличными, а за смерть – денежную компенсацию родственникам. У нас судимых и сидельцев – треть республики. Огромный потенциал для пополнения армии!

Аноним, 06-07-2022 #1[ru]

Всё правильно: на приписках урожая не получить. Нынче засуха, нужно помогать селянам. А правительство Тувы спит – занимается воровством на птицефабрике. Позор!

Аноним, 06-07-2022 #2[ru]

Семёныч, дави чиновников! Заставь их слушать народ.

Аноним, 06-07-2022 #3[ru]

Министр сельского хозяйства покрывает скотокрадов и помогает им вывозить скот из Тувы через Шевилиг. Позор!

Аноним, 06-07-2022 #5[ru]

«Необходимо создать холдинговую компанию «ТываАгро», чтобы «оградить местных производителей сельхозпродукции, переработчиков и представителей торговли от монополии и давления сетевых компаний»... То есть давайте создадим свою монополию – чем мы хуже? Все эти агрохолдинги работают только на себя, а не на людей. Без конкуренции они просто борзеют и диктуют свои условия. То же самое случится и с ТываАгро.

Аноним, 07-07-2022 #6[ru]

Сегодняшнее положение в сельском хозяйстве Тувы правительство устраивает. Они там все стригут с него купоны. И не хотят ломать сложившиеся криминальные связи.

Аноним, 06-07-2022 #1[ru]

Художнику респект! Тонко подмечено!

Аноним, 06-07-2022 #2[ru]

Интересно, что на этот раз Конвиз выкинет на выборах?

Аноним, 07-07-2022 #3[ru]

«Пинхас Гольдшмидт покинул пост главного раввина Москвы. Ранее он уехал из России из-за требований поддержать войну»... Скоро и с еврея Конвиза потребуют поддержать войну, а иначе придется бежать в Израиль.

Аноним, 07-07-2022 #4[ru]

А если бы Семёныча не было, выборы были бы скучными.