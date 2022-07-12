Можно ли поднять страну с помощью репрессий?

После 24 февраля 2022 года в России и мире ситуация изменилась достаточно серьёзно. Многие поняли, что наш президент Путин не такой уж и безупречный правитель. А его решения порой производят обратный эффект. Ну а его министр обороны Шойгу и вовсе оказался бездарным полководцем. И если поначалу российская пропаганда обещала скорую победу над «укрофашистами и милитаристами» в 2-3-дневный срок, то теперь всё больше звучат мнения о том, что СВО может растянуться на годы.

ГОД УДИВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ

Хватило всего несколько месяцев активной дипломатической войны, чтобы для всех стало очевидным – министр иностранных дел Лавров не только не в состоянии решать проблемы путём переговоров, но и может выглядеть клоуном на международных мероприятиях, где большинство дипломатов не желает с ним общаться. Широкая международная нелюбовь к нему зарубежных коллег может достигать таких масштабов, что министры иностранных дел «двадцатки» откажутся от принятой в таких случаях коллективной фотосессии. И всё это, только чтобы не оказаться на одной фотографии с министром иностранных дел России.

До начала «специальной военной операции» (СВО) России в Украине вряд ли кто мог предположить, что НАТО проигнорирует требования безопасности России. Вместо того, чтобы пойти навстречу пожеланиям Путина вернуться к границам 1997 года и вывести из состава Венгрию, Польшу, Чехию, Болгарию, Румынию, Словакию, Латвию, Литву, Словению, Эстонию, Хорватию, Албанию и Черногорию, альянс продолжит своё расширение, приняв в свои ряды наших северных соседей Швецию и Финляндию. Тем самым превратив Балтийское море во внутреннее море стран НАТО. Наверное, никто ранее и предположить не мог, что Литва закроет транзит российских грузов в Калининград, а Норвегия будет препятствовать доставке грузов на Шпицберген. И уж точно никто не ожидал, что премьер Великобритании Б.Джонсон в разгар СВО уйдёт в отставку. Правда, уход Джонсона воспринимать, как победу России, было бы, наверное, ошибочно, поскольку на отношения наших стран это вряд ли повлияет.

Примечательно, что после продолжительной и плодотворной беседы российского президента с президентом Шри-Ланки Готабая Раджапакса того вместе с премьер-министром Ранил Викрамасингхе тут же свергли решением парламента по сценарию, схожему с Пакистаном. Так что теперь лидеры стран будут осторожничать в переговорах с Путиным.

В общем, 2022 год, похоже, многим откроет глаза на происходящее в мире и заставит провести переоценку ценностей.

ИСТЕРИЧНАЯ ЖЕСТОКОСТЬ СИЛОВИКОВ

О том, что на украинском фронте всё идёт не так хорошо, как хотелось бы Кремлю, а дела в экономике страны обстоят и того хуже, говорит ужесточение со стороны российских властей к любой правдивой публичной информации и общее обострённое отношение спецслужб страны к интеллигенции, в том числе к учёным. Власть на фоне событий на фронте демонстрирует «закручивание гаек». Самым наглядным примером этого может служить арест 30 июня и последовавшая на следующий день смерть новосибирского физика с мировым именем, 54-летнего профессора Дмитрия Колкера, заподозренного в государственной измене. Как сообщается в прессе, вся вина учёного состояла в чтении согласованной со спецслужбами лекции перед китайской аудиторией, на которой к тому же присутствовал представитель ФСБ.

Сейчас уже поздно рассуждать о его виновности-невиновности, поскольку в этом деле важно другое – арестовывать его не было никакой нужды, поскольку на момент ареста он лежал в реанимационной палате с четвертой стадией рака поджелудочной железы. Он сразу же после ареста умер, даже не успев дать показания. И тут возникает естественный вопрос: как врачи больницы умудрились под давлением следствия дать заключение о том, что его состояние позволяет держать его в СИЗО и допрашивать. А затем и суд, не моргнув глазом, пришёл к выводу о необходимости ареста, поскольку подозреваемый может оказать давление на свидетелей или даже скрыться от следствия. И это – яркий пример деятельности спецслужб, медиков и суда, для которых частенько человеческая жизнь – ничто.

В связи с этим вспоминаю, как начальник уголовного розыска Тувы Соколов подписал справку, в соответствии с которой я, постоянный житель Кызыла, будучи иудеем, являюсь учредителем секты пятидесятников в Чадане и имею гражданство арабской страны Бахрейн. Поэтому, как и новосибирский учёный, могу скрыться от следствия или оказывать давление на свидетелей.

Но ладно обычный гражданин. Дмитрий Колкер был профессором Новосибирского государственного технического университета, специалистом в области лазерной физики, заведующим кафедрой. Человек с мировым именем. Но и это не остановило ни следователей, ни врачей, ни суд. Им хватило два дня, чтобы убить такого человека и заработать себе «галочку». Смерть учёного всколыхнула мировую общественность.

А ранее суд под таким же надуманным поводом отправил под домашний арест ректора РАНХиГС Владимира Мау. Дело основано на показаниях бывшего замминистра просвещения Марины Раковой. Мау не признал вину и заявил, что не намерен скрываться от следствия. Защита просила отпустить его под залог в 21 млн. руб. Ровно в ту сумму, хищение которой ему вменяют. Однако Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа. Значит, дело не в деньгах.

В этой истории примечательна не только мизерная сумма вменяемого ущерба (напомню, что министр просвещения Тувы известный в республике националист и идеолог тувинских сепаратистов Бичелдей был осуждён за хищение 31 млн. рублей, получил условный срок и после приговора спокойно занял кресло руководителя государственного учреждения), но и личность ректора Мау. Он всегда отличался повышенной лояльностью к власти и личными отношениями с Путиным. Но не пожалели и его.

В продолжение темы напомню, что Мещанский суд Москвы приговорил муниципального депутата Алексея Горинова к семи годам колонии. Нет, не подумайте, он никого не убил и даже не ограбил. Такой срок депутат получил по делу о распространении «фейков» о российской армии. Суд присудил ровно столько, сколько просил прокурор за выступление депутата на заседании совета депутатов, в котором он среди прочего назвал СВО «войной». Как огласила судья, «Горинов умышленно совершил преступление и осознавал общественную опасность, что повлекло у граждан чувство тревоги и беспокойства».

Наверное, подобные сроки за вызывание «чувства тревоги и беспокойства» у депутатов местного совета не давали даже в печально известном 1937 году... И это может означать начало массовых репрессий, о неизбежности которых я сообщал ещё до СВО.

ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВОСУДИЕ: КТО ПРЕСТУПНИК, А КТО ЖЕРТВА?

А в это время в Кызыле суд назначил наказание бывшему водителю главы правительства Тувы Ш.Кара-оола за «прихватизацию» двух элитных иномарок из гаража правительства. Вряд ли кто сомневается, что обычный «кучер», хотя и весьма вельможного чиновника, не в состоянии самостоятельно совершить подобное преступление, если бы на то не было прямого указания главы республики. Да без участия Кара-оола он и не смог бы провернуть такое мошенничество. Начальник гаража и министр имущественных отношений без этого никогда бы не заключили с ним таких договоров купли-продажи, а начальник ГИБДД Светышев за один день ни за что не оформил бы на эти машины регистрационные документы и номера. Видимо, на то было распоряжение министра Полякова. А ответил за всё обычный водила.

Странно, что прокурор Дябкин как бы не в курсе. Как и в случае с Крапивиными. Прокуратура подмахнула скандальное обвинение против шофёра, хотя не могла не осознавать, что вероятный преступник – глава республики. Но Дябкину, видимо, стало страшно, он пришёл в ужас от мысли, что его обвинят в нелояльности к партии «Единая Россия», которую с лёгкой руки Навального в народе зовут «партией жуликов и воров».

Другое сообщение, думаю, весьма огорчившее министра Полякова, поступило из Верховного суда Тувы. Оно касается того дела, когда менты незаконно изъяли дорогие элитные авто у брата подозреваемого, о нём газета писала неоднократно. И, как оказалось, не напрасно. Суд правильно воспринял общественное мнение, негодующее по поводу откровенного наглого ментовского беспредела. Предполагалось, что министр Поляков, используя своё служебное положение, инициирует уголовное преследование Д.Марукяна, чтобы задёшево прибрать к рукам шикарный джип Mercedes-Benz у человека, к которому даже нет никаких претензий, но который доводится ему близким родственником. Отрадно, что высшая инстанция Тувы разобралась и приняла единственно возможное справедливое решение, не побоявшись мести прокурора Дябкина и министра Полякова.

КРАСИВАЯ КАРТИНКА ОТ ХУДОЖНИКОВ РОССТАТА НА ФОНЕ УЖАСАЮЩЕЙ РЕАЛЬНОСТИ

А между тем в экономике страны в целом и Тувы в частности продолжают происходить негативные процессы. Неизменный оптимистичный орган страны Росстат впервые в современной истории России умудрился зафиксировать по итогам июня дефляцию – если верить этому ведомству, цены снизились на 0,35%. На фоне всеобщего удорожания местами в разы такая информация вряд ли могла вызвать доверие.

В мае российский автопром показал снижение объёма выпуска к уровню прошлого года на 97%. Такого не было в стране НИКОГДА. Фактически это коллапс отрасли. Зато завод «Москвич», теперь принадлежащий правительству Москвы, провёл презентацию новых моделей «Москвича». Самих машин или хотя бы их макетов, по понятных причинам, показано не было. Зато были стенды с фотографиями «примерного модельного ряда» новой продукции. Журналисты узнали в четырёх из пяти представленных моделях автомобилей машины китайского производителя JAC. Когда журналист «Коммерсанта» обратился за комментариями, то в этом ему сразу было отказано. А сами машины выйдут с конвейера не ранее, чем через 3-5 лет.

Тем временем продолжается спад производства в чёрной металлургии. В июне 2022 года он по разным производствам составил от 30 до 50%. Особенно тяжёлая ситуация на Магнитке, где часть производственных станов остановлена.

ПОЧТИ ГОД ПРАВЛЕНИЯ ХОВАЛЫГА: МЕТАНИЯ, МЕЧТАНИЯ, ТОПТАНИЕ НА МЕСТЕ

В Туве продолжается искусственно навязанная дискуссия по поводу строительства железной дороги «Курагино – Кызыл – Китай». Главная проблема этой дискуссии: кто выиграет от реализации этого проекта, кроме китайцев, которых никто не любит? Один очень известный в республике чиновный тувинец их очень любил, часто ездил в Поднебесную и даже подружился с китайским миллиардером Джеком Ма. Однако эта дружба впрок ему не пошла, и он 7 апреля лишился хлебной должности. Даже потенциальные сепаратисты республики, коих в политической элите Тувы немало, не поддерживают курс на глубокую интеграцию с КНР, видя в этом не только угрозу экономической экспансии, но и возможную утрату тувинцами этноса и своего относительного суверенитета. А также вероятного жестокого преследования за коррупцию.

Примеры «Тувинской горнорудной компании» и «Голевской горнорудной компании», пытающихся уже почти 20 лет организовать хоть какое-то производство на базе медного месторождения в Тодже, говорит, что российскому бизнесу в Туве откровенно не рады. Но ещё более враждебно настроены к китайскому бизнесу. Национальный тувинский бизнес (примером которого можно считать деятельность известного проходимца Иргита) пока в состоянии только осваивать бюджет без каких-либо положительных результатов. И как собрать в одно целое три гнилые составляющие и получить от этого какой-то положительный результат, который можно предъявить Москве, уму непостижимо.

Глава Тувы Владислав Ховалыг, вступая в должность, заявил несколько оригинальных инициатив, самой интересной из которых была газификация республики и борьба с сажей. Однако время идёт, а перемен в реализации этого поддержанного населением проекта не наблюдается. Такая же история и с реализацией ИПСЭР, инициированной бывшим главой республики Кара-оолом. Раздав государственные миллиарды «своим людям» типа Уюсова, Тунёва и Доржу, Кара-оол не смог или не захотел организовать действенный контроль за их использованием. Поэтому немалые по нашим меркам 5 млрд. бюджетных средств «ушли в песок».

А в целом почти все объективные показатели экономики за прошедший год значительно упали. Самым показательным оказалось падение объёмов строительства, которое составило всего 61% к уровню прошлого года. Причина такого падения показателей проста: с одной стороны, новый глава решил отказаться от дутых притянутых за уши цифр, которые наловчился рисовать его предшественник. С другой стороны, были уволены многие чиновники, которые занимались подгонкой экономических показателей под заданные параметры. И результат стал соответствовать реальной ситуации в экономике республики.

Но не будем «приглаживать» картину. У нового главы реально тяжёлая проблема с кадрами. К примеру, он никак не может подобрать кандидатуры на руководство строительным комплексом. В связи с этим Брокерт и Хунай-оол по-прежнему продолжают разваливать строительный сектор. Впрочем, и тут, похоже, грядут перемены. Как стало известно, правительство принимает меры к исполнению решения суда и готовит жителей нового аварийного дома в Кызыле по ул. Дружбы, 3/7 к переселению. Для этого, если заказанная экспертиза даст положительный результат, будет произведена реконструкции дома по ул. Лопсанчапа, 2, квартиры в котором и будут предоставлены жителям аварийного дома. На мой взгляд, решение своевременное и верное.

На неделе закончился срок подачи документов в ТИК г.Кызыла. Не будем забегать вперёд. К обсуждению партий и кандидатов перейдём после 17 августа, когда состоится их регистрация. Постараюсь подробно информировать читателей о ходе предвыборной кампании.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз