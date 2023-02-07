Сергей Конвиз: Кто и за что воюет на специальной военной операции?

Скоро год, как Россия начала свою специальную военную операцию в Украине. История СВО раскручивается по спирали. Сначала, после осознания эффекта неожиданности, было ожидание того, что Украина капитулирует перед превосходящими силами российской армии. Но скоро шок первых дней боевых действий сменился надеждой на то, что она сможет продержаться месяц-другой. Затем наступила пора раздумий о возможном исходе СВО. Но когда украинские войска перешли в контрнаступление и начали «выдавливать» наши войска из-под Киева и Чернигова, а затем из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, наступило прозрение, что скоротечной победы ни у той, ни у другой стороны не будет.

Следом страны Запада, придя в себя от первого шока, поняли, что на ВСУ можно рассчитывать, они начали экстренно поставлять Украине относительно современное вооружение, по эффективности ничуть не уступающее российскому.

Теперь выяснилось, что Шойгу и Путин рассчитывали на скоротечную победоносную спецоперацию, а получили вместо этого межгосударственный конфликт, разрешение которого может затянуться на годы. А у нас при таком раскладе может не хватить артиллерии, танков и снарядов. Но и Западу, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, нужно в три смены изготавливать оружие и делиться тем, что имеется в войсках.

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ НА «ЛИНИИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ»

И вот, накануне годовщины начала СВО 24 февраля, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, уже не стесняясь и никого не боясь, на пресс-конференции публично заявляет: «Альянс не может позволить Владимиру Путину победить в Украине, поскольку это станет сигналом для всех авторитарных правителей мира». А затем добавил: «Мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

На этом фоне натовские партнёры Зеленского по всему миру собирают тяжёлые танки производства Германии, Франции, Великобритании, США и бывшего Советского Союза для передачи их Украине. Страны Запада долго раздумывали, давать ли Украине тяжёлые танки, дальнобойные ракеты, средства ПВО и боевые самолёты. Но ситуация на линии боевого соприкосновения становится настолько непредсказуемой, что в конце января страны Запада всё же пришли к соглашению об объёмах поставок тяжёлых танков Украине. В частности, Великобритания обещала передать украинским военным 12 танков Challenger 2, а США и Германия анонсировали поставки 31 танка Abrams и 14 танков Leopard 2. Всего западные партнёры Украины согласились передать Киеву 321 тяжёлый танк. И тут же США объявили о новом пакете помощи Украине на 2,5 млрд. долларов. В него войдут бронетранспортеры Stryker и боевые машины Bradley.

Как помнится, генерал Залужный требовал для наступления не менее 300 танков. Теперь только вопрос времени, когда танки поступят в Украину и для работы на них будут обучены украинские экипажи.

А ещё американцы объявили о поставках Украине ракет для РСЗО M142 HIMARS с дальностью поражения до 150 км. Они заявили, что не будут препятствовать обстрелам Крыма этими ракетами, потому что считают полуостров украинским...

В ответ руководство РФ заявило о намерении поставить нашей армии модернизированных танков Т-90 М «Прорыв-3» и даже Т-14 «Армата» общим количеством до 10 машин. Наши никогда не служившие в армии пропагандисты с экранов телевизоров, как по команде, снова начали угрожать мифическому врагу ядерным оружием. Их одёргивают военные, но, похоже, таких болтунов уже не остановить. И мы с чувством лёгкого опьянения в течение месяца-двух будем наслаждаться ядерной риторикой непрофессионалов.

Однако дело, похоже, в том, что Запад уже адаптировался к нашим ядерным угрозам и уже совсем не желает на них публично реагировать. Что происходит на американской военно-политической кухне, мы не знаем. Но совершенно очевидно, то западная коалиция чётко соразмеряет возможности российских войск и даёт своему украинскому партнёру ровно столько оружия, сколько ему нужно для уравнивания боевых возможностей противоборствующих сторон.

Не секрет, что в последние месяцы руководителем российской группировки генералом Суровикиным было принято решение о нанесении ракетно-бомбовых ударов по энергосистеме Украины. В них активное участие принимали самолёты стратегической авиации Ту-95 и Ту-160. И ответ западных стран не заставил себя ждать – они приняли решение о поставках противовоздушных систем Patriot и рассматривают возможность поставок истребителей F-15 Eagle и F-16 Fighting Falcon. Если такое случится, то российские войска могут лишиться главного своего преимущества: господства в небе Украины. Но уже сейчас на Западе обращают внимание на военные успехи украинцев. Там полагают, что удары российской армии по украинским городам являются признаком того, что российские войска терпят поражение на поле боя.

ДОБРОВОЛЬЦЫ-НАЁМНИКИ КАК ОСНОВА АРМИИ

Ситуация в зоне СВО непростая. Там не хватает живой силы, а ряды российских добровольцев в общем и целом исчерпаны. Государственная Дума РФ приняла закон, отменяющий запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Решение своевременное. Особенно учитывая, что до миллиона молодых людей призывного возраста с начала СВО покинули Родину. К примеру, только в Узбекистан в июле-сентябре из России уехало почти 190 тысяч наших соотечественников – в полтора раза больше, чем в первом полугодии. Много уехало в Монголию, Армению и Казахстан. И это всё – мобилизационный ресурс. Ещё с лета было известно о вербовке заключённых на украинский фронт – этим занимался Пригожин. Теперь стало известно, что такую вербовку начало и Минобороны РФ, она происходила в колониях, где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур.

Нужно признать, что в настоящее время «ЧВК Вагнера» превратилось в серьёзную военную силу. Настолько серьёзную, что министерство финансов США объявило «ЧВК Вагнера» транснациональной преступной организацией. Считается, что такая мера ещё больше «ограничит возможности Путина по вооружению и оснащению своей военной машины», – заявила министр финансов США. Также введены санкции в отношении компаний из России, Китая, Люксембурга и ОАЭ, которые связывают с «ЧВК Вагнера». Кроме того, Госдеп собирается ввести санкции против троих руководителей Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России, которая помогала «ЧВК Вагнера» вербовать российских заключённых для участия в СВО. Среди них – директор ФСИН Аркадий Гостев.

НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ ГЕРОЯ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Бойцы «ЧВК Вагнера» принимают активное участие в боевых действиях в Украине, формально не входя в состав военных соединений, подчинённых Минобороны РФ. Кроме того, группировка действует в разных странах Африки. В российском обществе назревает дискуссия на тему: кто они, бойцы «ЧВК Вагнера» господина Пригожина? Спасители Отечества или черти из Преисподней? Как к ним относиться и чего от них ждать?

В Интернете получила живой отклик статья в «Зеркале» «Убийца из Новгорода ушёл из колонии на [Роскомнадзор]. Теперь он на свободе – без ноги и с медалью». В ней рассказывается, что летом «ЧВК Вагнера» начала вербовать в свои ряды заключённых, отбывающих сроки в российских колониях: основатель компании Евгений Пригожин иногда лично приезжал в места заключения и агитировал осуждённых отправляться воевать в Украину, обещая им взамен свободу и деньги. Пока достоверно неизвестно, сколько заключённых приняли это предложение и сколько людей получили помилование. Журналистка Нина Абросимова сумела поговорить с 35-летним новгородцем, который получил 23 года колонии за убийство, а в 2022 году поехал воевать и уже вернулся из Украины без ноги:

«В октябре пенсионерка Павлова получила ссылку на двухминутное видео. В сюжете рассказывается, как пятеро мужчин вечером сидят на крыше отеля и разговаривают с основателем «ЧВК Вагнера» Е.Пригожиным. У двоих нет ног, у ещё одного – руки. В одном безногом она узнала Станислава Богданова, который 10 лет назад забил до смерти её брата. Суд приговорил убийцу к 23 годам в колонии строгого режима. Теперь он, как ни в чём ни бывало, сидел на ротанговом диване на фоне ночного города.

В другом видео показано, как те же четверо мужчин с ранениями по очереди получали красные бархатные коробочки с медалями «За отвагу!», а также справку о помиловании. Из интервью Богданова пенсионерка поняла: «Если бы не перебранка с Украиной, то он бы [свой срок] досидел, вряд ли он под амнистию бы попал».

Затем Станислав Богданов сам вышел на контакт с журналисткой и согласился на встречу. «Я понимаю, что после нашего разговора с тобой у меня могут возникнуть какие-то проблемы, – добавил он. – Но я думаю, что всё пройдено уже. Все прекрасно знают, кто я такой».

Богданов и убитый им Сергей Жиганов жили в Великом Новгороде на соседних улицах, но не были знакомы и вряд ли захотели бы водить дружбу. 32-летний Жиганов работал мировым судьей, носил карманные часы на цепочке, желал возрождения монархии. А 25-летний Богданов вращался в кругах, где, по его словам, «почти все были связаны с криминалом: кто-то посидел, кто-то условный получил, разбой, хулиганы». Он сам к началу 2010-х тоже успел отсидеть четыре с половиной года в колонии за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, хулиганство, разбой и угон машины. На своей он катался без прав. Работал на стройках. Пил дешёвое пиво.

В воскресенье, 23 сентября 2012 года, Богданов отправился в посёлок Крестцы в часе езды от Великого Новгорода: приятели позвали его помочь с ремонтом в загородном доме, где он ещё и «за компанию пивка попил». Судья Жиганов тем вечером тоже поехал в Крестцы: там у него был дом, полученный в наследство. Когда Жиганов подъехал к своему дому в Крестцах, было около 11 вечера. Пьяный Богданов и его друг в это время сидели в машине неподалеку. Судья повозился с калиткой, но не смог её открыть и попросил помощи. Богданов перемахнул через забор и поднял засов. Жиганов пригласил новых знакомых в дом. «Кому – кофе, кому – вино, – рассказывает Павлова то, что позже узнала от следователей и адвокатов. – Что там произошло, как там у них разговор пошёл, я не знаю. Но я не думаю, что Сережа на рожон пошёл, он у нас такой мальчик не спортивный, мягкотелый, покладистый».

Богданов говорит, что судья спросил, сидел ли он, уточнил за что – а потом якобы попросил ничего не воровать у него дома. На что Богданов ответил ударом кочергой по голове судьи. Богданов мучил жертву до пяти утра, пресекая ударами кочергой его попытки встать на ноги, уползти или договориться. Денег или драгоценностей он в доме не нашёл, но пытками выведал пин-коды от банковских карт. Добил он Жиганова гантелей: три раза сбросил её на голову с высоты собственного роста. Сначала он взял в руки утюг, затем передумал и взял гантель и ударил его, как записано в приговоре, 40 раз.

Суд назначил ему 23 года строгого режима. Отсидел 10 лет. И тут повезло – началась СВО на Украине. В ЧВК Богданов научился стрелять из автомата, который взял в руки в первый раз, в армии он не служил. Вся подготовка длилась неделю. 31 июля Богданова и других заключённых из его колонии (по его словам, около 200 человек) отправили в Украину. Они оказались на территории Луганской области. В боях Богданов продержался 8 дней. Вечером 7 августа украинская сторона обстреляла его группу из танков. В темноте он увидел яркую вспышку, после чего его голень отсёк осколок – она повисла на сухожилии. Богданов завопил: «Трёхсотый» (то есть раненый), – вскочил, скинул каску и бронежилет и завалился обратно на землю. Его перевязали и вызвали эвакуацию. В больнице в Луганске Богданову ампутировали ногу ниже коленной чашечки.

И у него началась новая жизнь, которую он характеризует, как «сказку» и «фантазию». В ноябре он, как и другие раненые «вагнеровцы», находился на реабилитации в санатории в посёлке Витязево рядом с Анапой. В номера расселяли по двое; жили на огороженной территории, но разрешалось ходить в магазин (только не за алкоголем или энергетиками) и на пляж. В какой-то момент для раненых наёмников организовали экскурсию: они гуляли по Старому парку в Кабардинке вместе с другими туристами. Богданову понравилось: «Мы ребята такие, всю жизнь сидим, никто ничего не видел». На всякий случай он добавляет, что их компания «ни на кого не кидалась».

Всё это время бывший заключённый получал зарплату от ЧВК – по 200 тысяч рублей в месяц.

Ольга Павлова рассказывает, что 83-летняя мать Сергея Жиганова после смерти сына переехала в его квартиру. «Когда это сейчас всплыло – что вернулся [Богданов], – у меня опять эта картинка с кровью на полу и трупом перед глазами, – продолжает Павлова. – Кошмар повторяется как бы маленько». Матери она об этой новости не рассказывала и просила молчать знакомых, но всё равно «нашлись доброжелатели». «Она сначала как-то так, а на следующий день вообще никакая, – говорит Павлова. – Разговаривать не хочет, настроение плохое: как же, сына нет, а он там с медалями и почестями. И судимость снята».

Сам он считает, что в любом случае отсидел достаточно, а срок в 23 года не соответствовал тяжести его преступления: «Я убил одного человека, а другой там в колонии сидел – он убил четырёх и получил 19! Он семью всю убил, только ребёнка не нашёл. Это справедливо?» – спрашивает он.

В Кызылском городском суде рассматривается уголовное дело в отношение начальника уголовного розыска ГУВД г. Кызыла Сарыг-Донгака, который из чувства личной неприязни, используя полномочия и своих подчинённых сотрудников УгРо, сознательно незаконно задержал молодого парня, избил, в котловане поставил на колени, облил бензином и сжёг заживо. Судебный процесс подходит к концу, и развязка наступит скоро. Уже встал вопрос наказания. Если ему суд присудит какой-то срок, как Богданову, он сможет записаться в «ЧВК Вагнера» к Пригожину и так же через неделю, получив ранение, с медалью «За Отвагу!» выйти на свободу. А мать убитого будет встречаться с ним в Кызыле и терпеть унижения. Неужели такое может случиться?

Сергей Конвиз