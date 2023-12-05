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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 45, 5 декабря / Сергей Конвиз: Скончался гений политической мысли
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№45, 5 декабря 2023 года.
    Популярно о наболевшем

Сергей Конвиз: Скончался гений политической мысли

Скончался гений политической мысли

РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ ЗАХОДИТ В ТУПИК

Ни для кого не является секретом, что, в соответствии с публикациями авторитетного издания «Global Firepower» российская армия с 2011 года неизменно занимала второе место в мире после США. Именно поэтому заявления прокремлёвских пропагандистов типа Соловьёва или Симоньян в духе того, что нашей армии достаточно трёх дней для взятия Киева воспринимались с определённой долей доверия. Но ничего подобного не произошло ни через три дня, ни через три недели и даже не через три месяца. Теперь понятно, что если кардинальных перемен на линии боевого соприкосновения не наступит, то окончание военного противостояния России и Украины может не уложиться и в три года.

А тем временем усталость от СВО ощущается не только в России и Украине, но и во всём остальном мире. Мало кому нравится, что гибнут люди и истощаются ресурсы. И если события в Украине только подстегивают рейтинг российского президента внутри страны, то в остальном мире граждане такой ситуацией не довольны и требуют от своих руководителей прекращения междоусобицы. Да и в России, невзирая на отсутствие гражданского общества, желающих отправлять на смерть своих близких становится меньше и меньше.

В такой ситуации президент РФ В.Путин изменил трактовку событий в Украине и во время своего онлайн-выступления на саммите G20 заявил о своей готовности к переговорам с Киевом. Президент Украины В.Зеленский пока к переговорам с В.Путиным не готов и настаивает на силовом решении вопроса. Однако генерал Залужный придерживается иного мнения. Он полагает, что боевые действия сторон зашли в тупик, из которого следует искать выход.

Эксперты полагают, что в настоящее время военный потенциал сторон примерно равен. И ни у одной стороны нет такого перевеса, который мог бы обеспечить значительное продвижение войск. Российские войска пока не в состоянии занять ключевой пункт Авдеевку, а украинские войска не в состоянии расширить захваченный ими плацдарм на левом берегу Днепра. К тому же возможностей для эффективной обороны у обеих сторон гораздо больше, чем для успешного наступления.

ПОХОЖЕ, ХАМАС БУДЕТ УНИЧТОЖЕН

Учитывая, что события на российско-украинском фронте приняли вид вялотекущего противостояния, всё внимание мирового сообщества приковано к сектору Газа в Израиле, где при посредничестве США, Катара и Египта начался обмен захваченных ХАМАСом в качестве заложников женщин и детей на заключённых из израильских тюрем женщин и детей, отбывающих наказание за терроризм.

Руководство России хотело бы тоже выглядеть миротворцами и поучаствовать в освобождении людей, однако ни палестинцы, ни евреи Путина об этом не попросили.

Для обмена заложников на заключённых стороны объявили гуманитарное перемирие, в ходе которого Израиль позволил пересекать границу Газы 200 фурам с гуманитарным грузом в сутки. Начался обмен по формуле «один израильтянин на трёх палестинцев».

Перемирие между Израилем и ХАМАСом началось 24 ноября. Поначалу оно было согласовано на четыре дня. Затем ХАМАС и ЦАХАЛ продлили перемирие до 30 ноября. Всего за это время удалось освободить 81 человека, захваченного боевиками ХАМАСа, и 150 палестинцев, находившихся в израильских тюрьмах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что ради возвращения заложников перемирие могут продлевать по формуле «один день – десять человек». При этом он не лукавил и подчеркивал, что после его прекращения армия страны вернётся к достижению своей цели – это уничтожение ХАМАСа. Более того, из публикаций западных СМИ стало известно, что израильские спецслужбы готовятся к поиску и убийству лидеров палестинского движения ХАМАС, где бы они ни находились. Расправы над главарями террористов должны начаться после окончания войны. В настоящее время ведущие спецслужбы Израиля работают над планами по выслеживанию лидеров ХАМАСа, живущих в Ливане, Турции и Катаре.

На момент, когда готовился номер газеты, у палестинцев, видимо, сдали нервы. И террористы нарушили перемирие. В ответ ЦАХАЛ немедленно возобновил обстрелы сектора Газа из артиллерии и принялся наносить авиационные ракетно-бомбовые удары.

ПОЛИТТЕХНОЛОГ МИРОВОГО МАСШТАБА

В это время нас настигла новость о том, что 29 ноября скончался в возрасте 100 лет в своём доме в Коннектикуте бывший госсекретарь США и лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер.

На сегодняшний день он – самый известный и популярный в мире дипломант и политтехнолог. Он родился 27 мая 1923 года в Германии, в религиозной еврейской семье. Его звали Хайнц Альфред Киссингер. В 1938 году его семья бежала от фашистов в США. Там он в 1943 году получил американское гражданство и изменил своё имя. В 1947 году поступил в Гарвардский университет, где получил степень бакалавра политологии, а затем стал доктором наук. Он работал в качестве консультанта-эксперта по вопросам безопасности при президентах Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне. В 1969-1975 гг. работал советником по национальной безопасности США, а в 1973-1977 гг. – государственным секретарём при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде. При президенте Никсоне он способствовал установлению дипломатических отношений с Китаем, был одним из главных участников американо-советских переговоров по контролю над вооружениями. Также Киссинджер выступал за расширение связей между Израилем и его арабскими соседями. В числе заслуг политика – Парижское мирное соглашение с Северным Вьетнамом, за которое он был удостоен Нобелевской премии мира в 1973 году. Это он придумал «челночную дипломатию», с помощью которой на Ближнем Востоке был обеспечен мир в долгосрочной перспективе. Выйдя в отставку, основал международную консалтинговую фирму Kissinger Associates Inc, при этом продолжая консультации в Белом доме.

Киссинджер и Владимир Путин встречались более 20 (!) раз. Путин уважал Киссинджера как большого профессионала. Киссинджер никогда не был другом ни СССР, ни России. Политику Путина в последние 15 лет критиковал открыто. Он полагал недопустимым развязывание региональных конфликтов, особенно со стороны ядерных держав. В последнее время он предлагал заключить России и Украине мир в обмен на территории, за что был подвергнут обструкции. Затем он был вынужден изменить свою позицию, предлагая принять Украину в НАТО, тем самым обеспечив в Европе устойчивый долгосрочный мир. Это была последняя инициатива мэтра международной политики.

Это был ПРАГМАТИК с большой буквы. Он умел грамотно моделировать взаимоотношения стран и политиков. Хорошо разбирался в людях. Умел держать слово. Был жёстким, последовательным человеком, на которого можно было положиться. Занимаясь большой политикой, он не нарушал принятых правил. Даже в самых сложных условиях стремился соблюдать приличия. Никогда не был замешан в скандалах. Так прожить более 100 лет – большой успех.

ЗАПАД ПРОДОЛЖАЕТ ОБРЫВАТЬ СВЯЗУЮЩИЕ НИТОЧКИ

Ну, а Евросоюз продолжает наращивать санкционное давление на Россию. Он скоро представит 12-й пакет санкций против России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «С новым санкционным списком. С новыми запретами на импорт и экспорт. С действиями по ужесточению потолка цен на нефть. И с ужесточением мер по обходу санкций», – уточнила она.

В планах ЕС сделать Балтийское море внутренним морем стран НАТО и запретить России торговать нефтью по ценам, выше установленного ими «потолка». Цель 12-го пакета – лишить Россию возможности обходить уже установленные запреты через третьи страны. Для этого ЕС намерен вносить в санкционные списки компании в третьих странах, которые не примут соответствующие меры. Брюссель также рассматривает возможность убедить компании включать в контракты с фирмами из третьих стран пункты, запрещающие экспорт товаров военного назначения. Также страны Европы и США намерены запретить нам торговать алмазами.

Сроки введения новых ограничений фон дер Ляйен не назвала. По данным СМИ, Еврокомиссия в ноябре направит предложения по санкциям странам ЕС (их должны поддержать все 27 государств – членов блока), после чего их обсуждение может продлиться «от одной недели до конца года». Там тоже не всё так просто. Венгрия – страна ЕС. Мы ей бесплатно строим АЭС и по дешёвке торгуем энергоносители. В ответ она намерена блокировать принятие таких решений, а в Евросоюзе для любого решения необходим консенсус – единогласная поддержка. Но в тоже время рисковать помощью ЕС ради отношений с Путиным Орбан вряд ли станет.

С другой стороны, Евросоюз продолжает демонстрировать изоляционистские намерения в отношении России и Белоруссии. Так, к примеру, президенты Литвы, Латвии и Польши отказались фотографироваться с Лукашенко на климатическом саммите в Дубае. Они заявили, что стоять рядом с Лукашенко на фотографии – это лицемерие.

А следом заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Северной Македонии проигнорировали министры почти половины стран-членов НАТО из-за участия в нём российского министра Лаврова. Это сделали, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен и глава дипломатии ЕС Жозеп Борель. Отважились встретиться с Лавровым только венгерский министр и глава МИД Австрии.

ПОБЕДИТЕЛЬ ВЫБОРОВ ИЗВЕСТЕН, НО КТО БУДЕТ В МАССОВКЕ?

Тем временем в России приближается начало президентской кампании. Никто не сомневается, что, если Путин примет решение идти на выборы, необходимый результат ему будет обеспечен. Но дело в том, что западные страны предупредили, что после марта 2024 года президентство Путина они не признают. И сомнений в их решимости исполнить угрозу нет. Россия из-за СВО уже находится в жёсткой изоляции. А президентство Путина эту ситуацию может обострить.

При этом Путину нет необходимости идти на выборы самому. Если он назовёт своего преемника, как в своё время Ельцин, тот станет его сменщиком без каких-либо проблем. Но, похоже, Путин всё же решил продлить себе удовольствие править страной следующие шесть лет.

Пресс-секретарь Кремля Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360» заявил, что следующий президент России должен быть таким же, как Владимир Путин. Но будет это Путин или «такой, как Путин», неизвестно.

О намерении баллотироваться в президенты РФ заявил Лидер КПРФ Зюганов. Ветеран политических битв пояснил, что пойдёт на президентские выборы «с командой». О желании поучаствовать в избирательной кампании заявил подмосковный депутат Надеждин. Он заявил, что идёт на выборы как «принципиальный противник» действующего главы государства Путина.

Не делает никаких заявлений об участии в выборах лидер «Яблока» Явлинский. Но его неожиданный поход в Кремль и беседа с Путиным в течении 2,5 часов невольно наводят на мысль, что главной темой встречи Явлинского с Путиным бы не конфликт на Украине, а предстоящие выборы президента России. Впрочем, ранее Григорий Алексеевич заявлял, что готов участвовать в выборах, если ему соберут 10 млн. подписей в поддержку.

Но проблема, скорее всего, в том, что Явлинский слишком известный в России политик. И потому даже в рамках договорённостей с Путиным он может неожиданно «выкинуть фортель» типа того, что сделал Коновалов в Хакасии. Так что согласование кандидатуры Явлинского с АП – дело непростое. Не думаю, что Путин согласится хоть в какой-то мере рисковать. Ему для подтверждения легитимности необходим результат, превосходящий тот, что он имел на предыдущих выборах. Тогда в итоговом протоколе у него набралось 76% голосов избирателей, в то время как Явлинскому «нарисовали» обидный 1%.

Впрочем, о том, кто пойдёт на выборы, а кто в итоге закулисной борьбы останется «за бортом», мы узнаем до конца 2023 года. Но об этом мы поразмышляем в следующих номерах газеты.

Сергей Конвиз

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risk-inform.ru/article_10794.html

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