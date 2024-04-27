Сергей Конвиз: Американцы не пожалели миллиарды на войну Украины с Россией

СМЕНА ГРЁЗ О БЫСТРОЙ И СОКРУШИТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЕ НА УНЫНИЕ

Имеется повод вспомнить известную поговорку Виктора Черномырдина: «Отродясь такого не бывало, и опять то же самое». США с октября месяца прошлого года тянули волынку вокруг темы выделения денег Украине, чтобы она могла достойно противостоять наступлению российских войск. Республиканцы все эти месяцы боролись за финансирование охраны южных границ США от проникновения в страну нелегальных мигрантов из Мексики. Законодатели и правительство США придумывали то общий пакет финансовой помощи Украине, Израилю, Тайваню и на безопасность границ, то голосовали за них порознь, но ни к какому результату это не приводило.

В этой связи на Украине образовался реальный снарядный голод – наличие боеприпасов у ВС Украины составляло 10-20% от потребности. И украинские войска начали потихоньку «пятиться». За это время авиация Минобороны России разрушила до 70% энергетики Незалежной, поэтому той пришлось недостающий объём электричества закупать у своих западных соседей.

А в России тем временем из-за объективных трудностей в Украине нагнеталась предвкушающая напряжённость на тему скорейшего перелома в ходе СВО. На фоне созданной эйфории казалось, что наш земляк Шойгу вот-вот прорвёт линию боевого соприкосновения, наши войска наконец вырвутся на стратегический простор и тем самым создадут благоприятные условия для проведения переговоров с укро-нацистами на российских условиях. Дело дошло до того, что президент Путин стал публично называть украинские города Киев, Одессу, Николаев и Харьков «русскими городами», а бывший президент Медведев открыто призывать срочно «освободить» их от укро-нацистов. В целом стала складывать картина всеобщего психоза скорой победы над западным соседом. На этой волне российская пропаганда принялась обсуждать перспективы освобождения стран Прибалтики и Польши от «закабаления» со стороны англо-саксонских сил.

Но всё в одночасье изменилось коренным образом. Палата представителей США 20 апреля 2024 года в едином порыве двумя третями голосов поддержала внесённый спикером палаты республиканцем Майком Джонсоном законопроект. Это дало президенту США Дж. Байдену право оказать Украине финансовую помощь в размере $61 млрд. Такое решение одобрили не только почти все сенаторы-демократы, но и 101 сенатор-республиканец. Более того: и сам Трамп, ранее блокировавший это решение, активно его поддержал.

Ожидается, что уже на следующей неделе военная помощь США прибудет в Украину. Как уже сообщили информированные СМИ, большая часть американских вооружений из пакета помощи для Украины, который проходил одобрение в конгрессе США, в настоящее время расположена на складах в Германии и Польше. И в первую очередь в Украину должны поступить артиллерийские снаряды. Впрочем, ничего неожиданного в этом нет – пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер ещё на прошлой неделе заявил, что министерство обороны США готово сразу отправить оружие, как только будет отдан приказ.

КАКОВА РЕАКЦИЯ РОССИИ НА ПОМОЩЬ АМЕРИКАНЦЕВ?

Поступление вооружений в Украину по замыслу руководства ВСУ должно очень сильно изменить соотношение сил и боевых возможностей сторон на линии боевого соприкосновения. В России такое решение парламентариев Америки восприняли как какой-то нонсенс и досадное непредсказуемое недоразумение. В МИД РФ официально заявили: «США готовы накачивать режим в Киеве вооружениями, чтобы тот был способен воевать до последнего украинца». «В любом случае лихорадочные попытки, направленные на спасение неонацистского режима Зеленского, обречены на провал. Цели и задачи специальной военной операции будут полностью достигнуты», – говорится в сообщении внешнеполитического ведомства России.

Но давайте без эмоций спокойно проанализируем случившееся. Итак, то, что американцы вряд ли позволят Шойгу взять Киев, Одессу и другие города Украины, было очевидно с самого начала. И деньги тут – не самое главное. Палата представителей не только поддержала огромное вливание Украине, но и «дало зелёный свет» отправке в Украину дальнобойных ракет ATACMS. Ранее Москва называла поставки дальнобойного вооружения «красной линией». Однако это не удержало американцев от соблазна дать Украине оружие, способное поражать цели в глубоком тылу России на расстоянии до 300 км. В октябре прошлого года украинская армия уже получала такие ракеты с дальностью поражения до 165 км и применила их в Запорожской области. Эффект оказался весьма показательный. Украинский президент Зеленский заявлял, что Киев будет использовать ATACMS в ответ на удары по энергетической инфраструктуре для атак по военным аэродромам и другим целям в Крыму. В Киеве считают, что полученных средств с учётом финансовой помощи других стран им может хватить примерно на год ведения боевых действий.

Спикер Госдумы В.Володин отмечает в своём телеграм-канале, что украинцы попали в долговую кабалу: «Сам Байден не скрывает, что выделенные средства получат прежде всего американские компании. Но главное другое: даже те деньги, которые дойдут до Киева, придется возвращать. Это долговая кабала, из которой не выбраться. Своим решением США заставляют Украину воевать до последнего украинца, окончательно похоронив экономику и лишив её будущего». Хотя, конечно, все понимают, что никакого возвращения долгов Украиной ожидать не приходится: в любом случае их либо спишут, как списала африканским странам долги Россия, либо вернут долги за счёт тех активов Центробанка РФ, которые «заморожены» в европейских и американских банках в ответ на спецоперацию РФ в Украине.

Довод о том, что принятие законопроекта о финансировании Украины представляется скорее внутренней победой американских политиков, чем победой Украины, частично верен. Об этом говорит и структура пакета. Из 60,84 млрд. долларов 23,2 млрд. пойдёт на восполнение арсеналов армии США, ещё 11,3 млрд. потратят на «текущие военные операции США в регионе». Так что львиная доля американских денег пойдёт на финансирование и развитие военно-промышленного комплекса США. Ещё $26 млн. потратят на продолжение надзора за предоставляемой Киеву помощью.

В связи с принятием законопроекта в Киеве в выходные случилось всеобщее ликование. А для российской армии сложившаяся ситуация грозит резкой интенсификацией обстрелов наших войск, в том числе поражением целей на аэродромах, мостах, нефтехранилищ и других целей в глубоком тылу.

НАГНЕТАНИЕ АГРЕССИВНОЙ ИСТЕРИКИ НАКОНЕЦ-ТО ПРИНЕСЛО ПЛОДЫ...

Но в ситуации с восстановлением финансирования военной машины Украины есть ещё один немаловажный аспект. Примечательно, что до принятия этого судьбоносного для украинцев и европейцев решения американцы полгода спорили по вопросу выделения денег Украине, ссылаясь на отсутствие финансирования борьбы с незаконной миграцией с юга. А затем приняли законы, в которых об этой проблеме вообще отсутствует какое-либо упоминание. Почему? Что случилось?

Многие эксперты полагают, что свою роль сыграли агрессивная пропаганда в России. Она принялась убеждать всех, что Украина без военной поддержки стран НАТО уже не в силах противостоять напору российских войск и вот-вот вынуждена будет пойти на поклон к Путину. А с другой стороны, роль запала сыграла апрельская массированная атака ракет и дронов Ирана на цели в Израиле. Для американцев стало понятно, что Россия и Иран готовы к эскалации военных действий. И дальнейшее промедление с поддержкой Украины может оказаться фатальным просчётом, за которым последуют боевые действия уже на территории стран-участниц НАТО.

Свою роль сыграло и изменение позиции Дональда Трампа, который снова собирается в президенты. Однако с прежней антиизраильской и антиукраинской позицией, которую он демонстрировал последние полгода, ему не видать второго президентского срока, как своих ушей. Скорее всего, именно поэтому союзник Трампа спикер Палаты представителей Джонсон рискнул своим креслом, выставив на голосование долго откладываемый пакет финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Кстати, в связи с этим невозможно не отметить ошибочность и необоснованность надежд большой части российской политической элиты, которая рассчитывает, что с приходом в Белый Дом Дональда Трампа российско-американские отношения изменятся в лучшую сторону.

Другой особенностью момента эксперты называют активное формирование с участием КНР антироссийского фронта. Не случайно Си Цзиньпин откладывает решение вопроса строительства газопровода «Сила Сибири-2» и принял решение развивать «Новый шёлковый путь» в обход России, игнорируя очевидные преимущества Североморского пути. Понятно, что альянс с китайцами навязывается руководству РФ под давлением стран Запада. Он не так выгоден России, как были связи со странами Запада, однако в условиях изоляции РФ среди развитых стран и Китай будет желанным «партнёром». И Поднебесная, используя ситуацию, делает свою игру, неискренне улыбаясь и раздавая ни к чему не обязывающие комплименты.

Похоже, подковёрные игры руководства Китая не очевидны только для российских чиновников. Они по-прежнему считают какой-то досадной случайностью то, что в США у власти демократы, которые якобы исторически относятся к России негативно. Но на самом деле Россия пугает западные страны своей непредсказуемостью во внешней политике и способностью обострять отношения даже там, где это нам не выгодно. А Трамп уже показал свои подходы к решению межгосударственных проблем, за четыре года дважды двигая на Восток границы НАТО. В этом плане Путин, безусловно, был прав, когда на вопрос журналиста Зарубина, «какой политик лучше для РФ на посту президента США – Байден или Дональд Трамп?», ответил: «Байден». «Он человек более опытный, прогнозируемый, он политик старой формации».

К этому остаётся добавить, что на самом деле руководству сегодняшней России будет одинаково тяжело выстраивать отношения с любым президентом США. Как, впрочем, и с лидерами других стран.

Сергей Конвиз