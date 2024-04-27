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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 16, 27 апреля / Свежий анекдот
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№16, 27 апреля 2024 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотМеня порою даже забавляет
Возможность грабежей или пожаров:
Реальная опасность исцеляет
От множества надуманных кошмаров.
Игорь Губерман

* * *

«Россиян предупредили о высокой пожарной опасности в девяти регионах».
Похоже девиз новый чиновников: «Всё что не утонуло – сгорит».

* * *

– Шойгу уволил своего арестованного заместителя Тимура Иванова.
– Интересно, поможет ли это ему самому?

(прочитано 1090 раз)

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risk-inform.ru/article_10971.html

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Остальные материалы номера 16:

При явке с повинной подозреваемый оказал ожесточённое сопротивление...

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