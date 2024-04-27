    Свежий анекдот

Меня порою даже забавляетВозможность грабежей или пожаров:Реальная опасность исцеляетОт множества надуманных кошмаров.

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«Россиян предупредили о высокой пожарной опасности в девяти регионах».Похоже девиз новый чиновников: «Всё что не утонуло – сгорит».

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– Шойгу уволил своего арестованного заместителя Тимура Иванова.– Интересно, поможет ли это ему самому?