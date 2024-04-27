Свежий анекдот
Меня порою даже забавляет
Возможность грабежей или пожаров:
Реальная опасность исцеляет
От множества надуманных кошмаров.
Игорь Губерман
Похоже девиз новый чиновников: «Всё что не утонуло – сгорит».
– Интересно, поможет ли это ему самому?
Возможность грабежей или пожаров:
Реальная опасность исцеляет
От множества надуманных кошмаров.
Игорь Губерман
* * *«Россиян предупредили о высокой пожарной опасности в девяти регионах».
Похоже девиз новый чиновников: «Всё что не утонуло – сгорит».
* * *– Шойгу уволил своего арестованного заместителя Тимура Иванова.
– Интересно, поможет ли это ему самому?
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