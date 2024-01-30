Сергей Конвиз: Украина меняет тактику борьбы с Россией

Многие всё лето внимательно следили за событиями на линии боевого соприкосновения в Украине. Ожидалось, что может произойти перелом в пользу ВСУ. Но долгое кровопролитие так ничем и не закончилось – украинские войска не сумели взломать глубокоэшелонированную оборону российской армии. Затем ожидания изменились обещаниями руководства Минобороны РФ перейти в наступление. Но и этого не произошло, если не считать освобождение российскими войсками территории некой деревушки в четырёх километрах от Донецка в шестой или седьмой раз переходившей из рук в руки.

НЕВОСПОЛНИМАЯ УТРАТА УНИКАЛЬНЫХ САМОЛЁТОВ

Хотя теперь уже сам президент Путин заявляет о том, что стратегическая инициатива по всей линии боевого соприкосновения прочно перешла к российским войскам. Правда, министру обороны, нашему земляку Шойгу пока не удаётся эту инициативу превратить во что-нибудь реальное. Более того: время от времени украинцам удаётся наносить нашей армии болезненные уколы. Таким «уколом» можно считать крушение над Азовским морем 14 января 2024 года самолёта-разведчика А-50 ВКС России. Этот самолёт – модифицированный Ил-76, выполняющий функции «летающего радара». Его потеря для ВКС России – серьёзная утрата. И дело даже не в его стоимости – под $400 млн. На таких самолётах летают штучные специалисты, заменить которых потребуется время – от 3 до 5 лет. А на борту А-50 погибло до 12 человек таких специалистов. Кроме того, по некоторым данным, летающих самолётов-разведчиков такого типа у нас оставалось не более четырёх.

Самолёт-разведчик А-50 способен одновременно отслеживать до 60 воздушных, надводных и наземных целей, наводя на них боевую авиацию. Он способен обнаружить цель класса «истребитель», летящую на малой высоте на дальности до 200-400 км, а летящую на большой высоте – до 300-600 км; морские цели им обнаруживаются на расстоянии до 400 км. Также на самолёте установлены системы активной и пассивной радиоэлектронной борьбы, а также средства постановки инфракрасных помех. Наши эксперты заявляют, что А-50 в состоянии отслеживать пуски ракет ПВО Patriot и Storm Shadow и давать целеуказания нашим средствам ПВО и истребителям для атак на них. В феврале 2023 года один А-50 был повреждён с помощью дрона на аэродроме в Белорусии, после чего тот отправили на ремонт.

В паре с А-50 в тот же день летел боевой самолёт Ил-22М, который играл роль самолёта-ретранслятора и воздушного пункта управления. Он также был повреждён, но сумел дотянуть до аэродрома под Анапой. Таких самолётов у России гораздо больше, чем А-50. Правда, один такой самолёт был сбит в июне 2023 года во время мятежа ЧВК «Вагнер» в Воронежской области.

После крушения самолёта А-50 и гибели экипажа, а также повреждения самолёта Ил-22М украинская сторона заявила, что это – результат действий ВСУ. Тогда многие эксперты засомневались в том, что инцидент был связан с работой украинской разведки и ПВО. Эксперты полагают, что украинские силы даже теоретически не могли дотянуться до наших самолётов. Кроме того, ни наши средства ПВО, ни американские спутники никаких пусков украинских ракет в этом районе в это время не наблюдали.

При этом российские источники в Минобороны по этому поводу никаких комментариев не дают. Единственное, что от них мы услышали, так это о героическом подвиге экипажа Ил-22М, который сумел дотянуть до аэродрома и посадить повреждённый самолёт. А пресс-секретарь российского президента Песков заявил, что не располагает информацией о том, чтобы какие-либо российские самолёты были сбиты ВСУ в указанное время. И потому эксперты предположили, что самолёты были один сбит, а второй повреждён дружественным огнём наших ПВО.

Такой версии придерживаются и многие российские военкоры. Так, к примеру, телеграм-каналы «Рыбарь» и «ВЧК-ОГПУ» предположили, что случившиеся могло произойти из-за дружественного огня сил российских ПВО, охранявших Крымский мост. С такой же версией выступали военкоры Романов, Рожин, Котёнок и военный эксперт Михайлов. Всё-таки версия с «дружественным огнём» звучит лучше, чем признание возможностей Украины сбивать такие стратегические цели в глубоком тылу...

Впрочем, эксперты отмечали, что Украина уже проводила подобные операции. Так, в мае 2023 года Украина сбила несколько российских самолётов и вертолётов в Брянской области. А в декабре 2023 года ВСУ заявили об уничтожении сразу трёх истребителей Су-34.

ТРАГИЧЕСКАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗЛОНАМЕРЕННАЯ ОПЕРАЦИЯ?

И вот – очередная потеря воздушного судна ВКС. На этот раз авиакатастрофа случилась 24 января 2024 года в Белгородской области – в шести км от села Яблоново. Российский военно-транспортный самолёт Ил-76 был сбит зенитной ракетой. Минобороны РФ заявило, что в результате катастрофы погибли 74 человека, включая 65 пленных украинских военнослужащих, которых везли в Белгородскую область для обмена. Экипаж самолёта состоял из шести человек. Ил-76 и экипаж принадлежал 117-му военно-транспортному авиационному полку, в задачи которого входит обслуживание военно-транспортных средств, перевозящих специальные грузы для материального обеспечения армии России. Самолёты полка дислоцируются на аэродроме в Оренбурге.

Поначалу украинская сторона заявляла, что это они сбили самолёт, предполагая, что он перевозит ракеты для комплекса С-300 для обстрела Харькова. Российская сторона утверждает, что она предупреждала ВСУ о том, что на борту пленные военнослужащие Украины для обмена 24 января с российскими пленными по формуле 192 на 192. Однако Украина отрицает, что такое уведомление было.

На момент, когда верстался номер газеты, Россия официально не представила список пленных, которые погибли под Белгородом. Зато пропагандист Симоньян такой список опубликовала. Но когда украинская сторона проверила этот список, оказалось, что некоторые военнослужащие, указанные в нём, уже ранее были обменены и находятся на Украине. К тому же до сих пор не опубликованы снимки останков погибших бойцов ВСУ. И нет никаких документальных свидетельств посадки на самолёт военнопленных, кроме одного мутного видео, на котором ничего нельзя понять. Нет ответа на вопрос, зачем нашему военному руководству понадобилось военнопленных возить по территории, находящейся в обстреливаемой зоне боевых действий. И наконец, последняя версия украинских военных – что самолёт был сбит дружественным огнём российских ПВО. Наши военные это отрицают. Но до сих пор неизвестно, ракетами какой системы ПВО был сбит Ил-76 на расстоянии около 30 км от границы с Украиной.

Как заявил президент Путин, «...ракеты в Ил-76 были запущены с подконтрольных Киеву территорий». По его оценке, «это преступление... могло быть совершено... по неосторожности». Россия запросила заседание Совбеза ООН, на котором заместитель представителя РФ Полянский вопреки известному мнению Путина на сей счёт заявил: «...мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена». И предположил, что «...киевский режим ...решил её сорвать, причём самым варварским способом». В запале Полянский выразил сожаление, что международные структуры отказываются комментировать произошедшее.

Полянский выразил загодя мнение, что в ходе обсуждения западные представители будут «упражняться в словесной эквилибристике, чтобы ...выгородить марионеточный киевский режим». И действительно: большая часть выступающих открыто обвинила в случившемся Россию. И возложили всю ответственность на нас за смерть военнопленных. Логика их рассуждений такова: поскольку Россия начала СВО, после того, как она взяла в плен украинцев, именно она должна была обеспечить их безопасность. Более того: заместитель генерального секретаря ООН Розмари Дикарло даже призвала Россию к соблюдению прав военнопленных. А всё закончилось традиционным призывом к России прекратить спецоперацию и вывести войска. И советом представителя США продолжать оказывать помощь Киеву. Большая часть других дипломатов могла бы выступать практически хором, их заявления мало отличались друг от друга, разве что одни были более агрессивно настроены против России, другие всё же пытались сдерживать себя. И только представители Китая, Алжира и Мозамбика не стали во всем винить Россию, а призвали к достижению мира путём переговоров.

Следует заметить, что украинская сторона свою вину в крушении Ил-76 не подтвердила. А Служба Безопасности Украины даже открыла уголовное дело по факту падения самолёта. Кому в этой ситуации верить – пока неясно. Эксперты полагают, что техническая возможность сбить самолёт была у обеих сторон – и России, и Украины, однако делать окончательные выводы рано. Украина настаивает на международном расследовании инцидента. Россия возражает. Однако никаких доказательств в виде обломков ракет или останков тел не представлено, что порождает неприятные слухи о возможной фальсификации доказательств.

УДАРЫ ПО ГЛУБОКИМ ТЫЛАМ

А тем временем Киев продолжает беспокоить западные рубежи России с помощью беспилотников. За последнюю неделю двумя беспилотниками в ночь на 21 января был разрушен терминал в порту Усть-Луга Кингисеппского района под Петербургом, когда там загружали суда по флагом Панамы, а у причала находились три крупных танкера из Бельгии, Омана и Ливии.

Согласно данным НОВАТЭКа, комплекс в Усть-Луге в 2022 году переработал 6 943 тыс. тонн стабильного газового конденсата и произвёл 6 825 тыс. тонн товарной продукции. Речь идёт в том числе о производстве 4 208 тыс. тонн лёгкой и тяжёлой нафты, 1 052 тыс. тонн керосина, 1 487 тыс. тонн дизельной фракции и компонента судового топлива (мазута), а также 78 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа. Производство на предприятии остановлено.

Чуть позже – в ночь на 25 января в городе Туапсе Краснодарского края раздалась серия взрывов, после которых на территории нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего компании «Роснефть», вспыхнул крупный пожар. Эксперты указывают на атаку вражеских беспилотников. В результате атаки повреждениям подверглась установка первичной обработки нефтепродуктов, а именно – вакуумная и атмосферная колонны. На момент атаки в повреждённой нефтеперерабатывающей установке находилось около 100 тонн бензина и 200 тонн мазута. Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил информацию о возгорании на нефтеперерабатывающем заводе.

Минобороны РФ никакой информации о случившемся пока не распространял.

Сергей Конвиз