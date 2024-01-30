    Коротко

Более 5 тыс. человек Тоджинского района остались без света, но это не страшно: «У жителей печное отопление, поэтому с теплом проблем нет»

В ночь на 26 января на дизельной электростанции села Тоора-Хем Тоджинского района Тувы произошло «аварийное отключение», сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Оно привело к короткому замыканию и возгоранию кабелей.

«Пожар потушен. Из Кызыла оперативно готовим к отправке резервные дизельгенераторные установки. Они у нас есть», – написал Ховалыг в телеграм-канале.

Без света остались три поселения, в которых проживает 5,5 тыс. человек. Но есть и хорошие новости. «У жителей печное отопление, поэтому с теплом проблем нет, с топливом вопрос решен. Местную школу дети пока не посещают, так как в Тоджинском районе температура воздуха минус 43 градуса», – сказали «Интерфаксу» в правительстве.

29 января МЧС Тувы сообщило, что электроснабжение села Тоора-Хем Тоджинского района подключено к резервным дизель-генераторам. «Электричество имеется на территории всего населённого пункта», – говорится в сообщении МЧС Тувы.

Также отмечается, что планово ведутся работы по установке стационарных дизель-генераторов по постоянной схеме.

При этом в соцсетях жители сёл Тоора-Хем и Адыр-Кежиг сообщили, что электричество подключено частично: часть домов остаются без света, а в части – скачет напряжение.

В Шагонаре загорелось общежитие образовательного учреждения

Прокуратура Тувы проверяет факт пожара в общежитии образовательного учреждения.

Всё произошло 26 января возгорание было зафиксировано в общежитии филиала ГБПОУ РТ «Тувинский строительный техникум» в Шагонаре. В нем проживали 27 студентов. Никто не пострадал. Сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельства произошедшего и координируют действия правоохранительных органов.

«При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», – отметили в прокуратуре.

Реальная инфляция для россиян превысила 100% за пять лет

Пока Росстат оценивает рост цен в единицы процентов, а президент Владимир Путин хвастается инфляцией ниже европейской, товары, которые потребители ежедневно покупают в магазинах, дорожают с двузначной скоростью.

Рассчитанная по реальной потребительской корзине граждан инфляция по итогам 2023 года составила 23,2%, подсчитали эксперты исследовательского холдинга «Ромир». На столько вырос индекс цен на повседневные товары (FMCG), включая пищевые продукты, напитки, моющие средства, предметы личной гигиены, косметику, лекарства и одежду.

В отличие от Росстата, который вычисляет инфляцию по виртуальной корзине из 500 товаров и услуг, «Ромир» замеряет цены на основании 15 миллионов фактических покупок, совершенных жителями российских городов в 2008-2023 гг.

Рассчитанная таким образом инфляция по итогам прошлого года превысила официальную (7,4%) более чем втрое. С начала СВО она достигла 56,9%, а накопленным итогом за 2019-23 гг. – 103,1%.

Чтобы погасить инфляционный всплеск накануне выборов-2024, ЦБ резко поднял ключевую ставку, обязал крупных экспортеров поддерживать курс рубля, а правительство велело розничным сетям ограничить наценки на базовые продукты питания.

«Ошибка 1990-х». В торгово-промышленной палате предложили отобрать у россиян приватизированные квартиры

Приватизация жилья, которая стала одной из первых и крупнейших реформ 1990-х, подарив право частной собственности на недвижимость миллионам граждан России, была «большой ошибкой». Такую оценку в интервью «АиФ» высказал Андрей Широков – председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ. По словам Широкова, массовая приватизация была одной из причин деградации ЖКХ, кульминацией которой стала череда аварий с отключениями тепла и света, охватившая половину регионов РФ в 2024 году.

«Возможно, приватизация жилья была одной из самых больших ошибок 90-х. Потому что она породила огромный класс «нищих собственников», не умеющих, а часто и не желающих управлять своим домом, не имеющих достаточно средств на его обслуживание и ремонт», – сказал Широков. Он добавил, что при текущем уровне развития экономики России 60% населения не должны иметь собственных квартир, а вместо этого должны проживать в «арендных домах».

Решением проблемы, по мнению Широкова, могло бы стать возвращение недвижимости в собственность государства. «Можно (на добровольной основе, за счет экономических стимулов) деприватизировать часть квартир, создать сегмент арендного субсидированного жилья – в первую очередь, для малоимущих. Да, владеть им будет муниципалитет, но он будет нести и всю ответственность за его содержание», – пояснил Широков. Он добавил, что в 1990-е всех без разбора загнали в частную собственность, а сейчас «продолжают загонять дальше с помощью ипотеки».

Сладкий запах средневековья: В Туве в 2024 году намерены открыть международную академию шаманизма

Международная академия шаманизма откроется в Туве в 2024 году, в учебном заведении планируют обучать теории и практике шаманских знаний, а также проводить мастер-классы для туристов. Об этом ТАСС сообщила представитель управления Верховного шамана России Саяна Пухальская.

«Принято решение об открытии академии шаманизма в Туве, где люди смогут освоить теорию и ряд практических шаманских знаний. Это учебное заведение будет международным. Есть интерес к изучению шаманских практик не только со стороны жителей [России], но и тех, кто живет в других странах», – сообщила Пухальская.

По словам Пухальской, открыть набор первых обучающихся в академию планируют летом 2024 года. «Мы планируем набрать 10 человек», – пояснила она.

В академии также организуют мастер-классы для туристов. «Мы расскажем историю шаманизма, покажем обряды, гадания. Все это будет доступным языком, чтобы заинтересовать аудиторию», – отметила представитель управления Верховного шамана России.

Шаманизм – одно из древних верований. В Туве зарегистрировано больше 10 шаманских организаций. В республике насчитается около 200 шаманов. Верховный шаман России и верховный шаман Тувы – Кара-оол Допчун-оол.

В России резко подорожали ритуальные услуги

За два года СВО против Украины в России резко выросли цены на ритуальные услуги. Средняя цена изготовления гроба выросла на 22,2 процента, сообщают СМИ со ссылкой на данные Росстата. Также значительно подорожала услуга рытья могил: ее стоимость выросла на 20,6 процента.

Организация похорон в России теперь обходится в сумму от 50 тысяч рублей, сообщила глава Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева.

Минобороны России не публикует сведения о потерях в Украине. Последний раз общее число погибших объявлялось сентябре 2022 года – 5937 человек.