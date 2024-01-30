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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2024 год / № 4, 30 января / Быль о том, как фальсификатор обмишурил деревенского работягу
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№4, 30 января 2024 года.
Быль о том, как фальсификатор обмишурил деревенского работягу

Быль о том, как фальсификатор обмишурил деревенского работягу

Представьте себе ситуацию: один гражданин «П» предложил другому гражданину «В» купить у него земельный участок, на котором находится лес, подходящий для валки и переработки. И оценил его в 5 млн. рублей. Но сделку купли-продажи земельного участка предложил оформить не надлежащим образом, а в целях уклонения от налогов закамуфлировать её как дарение. Но устно договорившись, что после оформления земельного участка в собственность гражданин «В» выплатит ему 5 млн. рублей.

Однако сделка сорвалась, поскольку оказалось, что гражданин «П» обманул гражданина «В», передав ему не тот земельный участок, о котором шла речь, а другой, в отношении которого уже имелось вступившее в законную силу решение суда с обременением. В общем, сделка сорвалась. Незадачливый покупатель немного погоревал, да и успокоился. Но не тут-то было...

Пойманный на вранье продавец обиделся и пошёл в суд с требованием к гражданину «В» вернуть ему 5 млн. долга, процентов по нему и судебные расходы. Ответчик от этого иска просто обалдел, поскольку никогда не получал от него ни копейки. И всегда честно жил своим крестьянским умом и рабочими руками.

Но, как оказалось, Водянов, о ком пойдёт речь ниже, человеком оказался неискушённым и понятия не имел, что доказательства можно фальсифицировать таким образом, чтобы суд в них поверил. А вот продавец Путно, о котором речь пойдёт ниже, по этой части оказался большим мастером. Он представил в суд в качестве доказательства задолженности Водянова перед Путно некую РАСПИСКУ от 15 апреля 2014 года, согласно которой Водянов в присутствии свидетелей Мамедова Бахтияпа и Хушеевой Натальи получил от Путно в долг 5 млн. рублей наличными с обязательством возвращать долг частями с января 2015 года. И погасить долг до апреля 2018 года. А в случае просрочки платежа обязался выплатить пеню в размере 1% за каждый день просрочки платежа. При этом заметьте щедрость Путно: согласно этой РАСПИСКЕ он дал в долг такие солидные деньги малознакомому человеку в виде БЕСПРОЦЕНТНОЙ ССУДЫ! Щедрость небывалая.

Наверное, я никого не удивлю, если сообщу, что Водянов эту РАСПИСКУ увидел в суде впервые, никогда ничего подобного не читал и не подписывал. И свою подпись на РАСПИСКЕ не ставил.

Таким образом, Водянов заявил в суде о фальсификации доказательств со стороны Путно. И тогда была назначена почерковедческая экспертиза. И эксперт-криминалист Попов Д.Ю. 11 февраля 2020 года установил, что «в местах пересечения штрихов рукописного текста и подписи со штрихами печатного текста отсутствует характерная сдавленность тонера и характерные пурпурные оттенки частиц тонера, которые образуют полимерную плёнку красящего вещества пасты шариковой ручки». В связи с чем «проведённого исследования достаточно для вывода о том, что первоначально на лист бумаги были нанесены рукописный текст расшифровки подписи и подпись от имени «Водянов Валерий Александрович», далее печатный текст Расписки от 15.04.2014г.». Соответственно, эксперт пришёл к выводу о том, что «рукописный текст расшифровки подписи и подпись от имени «Водянов Валерий Александрович», которые расположены в Расписке от 15.04.2014г., выполнены не Водяновым Валерием Александровичем». Более того, эксперт установил, что «рукописный текст расшифровки подписи и подпись выполнены под воздействием каких-то «сбивающих факторов», наиболее вероятным из которых может быть их техническое изготовление способом копирования «на просвет» с длительной подготовкой».

Таким образом, эксперт Д. Попов установил, что злоумышленник (трудно предположить, что это мог быть не Путно Юрий Станиславович), сначала подделал на листе бумаги подпись Водянова, а уже затем наложил на него машинописный текст. Но сделал это настолько небрежно, что эксперту не составило труда это выяснить.

Есть и другие пикантные детали исследования фальсифицированного документа Расписки – подписи так называемых «свидетелей» Мамедова Бахтияра Карама оглы и Хушеевой Натальи Васильевны, заверивших этот сфабрикованный документ. Их подписи говорят о том, что Мамедова и Хушеева присутствовали при передаче денег и подписании Расписки. И их показания в суде стали решающими. Так вот, эксперт Е.Дресвянская установила, что подписи «кредитора» Путно и его «свидетелей» Мамедова и Хушеевой – подлинные! А это значит, что Мамедова и Хушеева – подельники Путно по фальсификации доказательств.

В связи с этим обратим внимание на третью экспертизу Расписки, устанавливавшую дату изготовления документа. Так вот, эксперт Д.Попов установил, что дата 14.04.2014г. «не соответствует фактическому временному периоду нанесения рукописных удостоверительных реквизитов подписей и расшифровок подписей. Возраст штрихов подписей не превышает 4-5 лет от времени проведения экспертного исследования (29.07.2021г.)». Более точное время нанесения подписей эксперт установить не смог, поскольку «документ был подвергнут кратковременному температурному воздействию». А поскольку Расписку в суд представил Юрий Путно, то нет оснований сомневаться, что это он или кто-то по его поручению сначала подделал подпись на документе Водянова, затем напечатал текст Расписки и дал подписать Мамедову и Хушеевой, где они и поставили свои удостоверяющие подписи. Но сделано всё это было не в апреле 2014 года, а значительно позже – где-то в 2016-17 гг.

Кроме того, есть ещё один интересный факт. Ни Путно, ни Мамедов, ни Хушеева не могли в Кызыле в конторе Путно пописывать с Водяновым никаких документов 15 апреля 2014 года хотя бы потому, что тот всю неделю находился за Саянами по своим сельскохозяйственным делам, чему имеются доказательства, в том числе фактуры и счета. Но Путно, оформляя задним числом подложный документ, не мог знать, что Водянов в это время находился за сотни километров от Кызыла.

Таким образом, налицо все доказательства того, что Путно с помощью Мамедова и Хушеевой подделали документ, а затем Путно представил его в суд в качестве доказательства. Так что вполне можно всех троих брать под руки и вести в тюремную камеру. А затем недолгий суд – и срок на зоне. Но почему-то этого до сих пор так и не произошло. Почему?

А потому, что уголовное дело, возбуждённое по факту подделки документа, приостановлено следователем СК СУ РФ по РТ полковником М.-С.С. Монгушом в связи с неустановлением лица, подделавшего подпись Водянова. Поэтому следователь вместо наказания виновного предложил Водянову снова обратиться в суд, взыскавший с Водяного 5 млн. рублей, неустойку и судебные издержки «по вновь открывшимся обстоятельствам». Ну, как вам такие правосудие и следствие? Что теперь делать Водянову? Самому искать мерзавца, которого Путно нанял расписаться за Водяного?

Сам Путно тем временем от греха подальше сменил место жительства и смотался на ПМЖ за Саяны.

Хочется надеяться что прокуратура разберётся с этим совсем несложным делом и заставит следствие разыскивать преступников, а не отделываться отписками.

Редакция

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